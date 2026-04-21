Можно ли пить воду из-под крана и как очищают ее в мегаполисах

Вода из центрального водоснабжения должна быть безопасной по химическому составу, очищена от болезнетворных микробов и радиоактивных веществ. Но между станцией водоочистки и стаканом есть еще трубы, стояки и смесители. Разберем, что именно влияет на качество воды и что можно сделать, чтобы обезопасить свое здоровье.

Можно ли пить воду из-под крана без фильтра

Пить воду прямо из-под крана без фильтра возможно, если она соответствует санитарным нормативам и дом не имеет старых ржавых коммуникаций. По информации ФБУЗ “Центра гигиенического образования населения” Роспотребнадзора, важными критериями для оценки безопасности жидкости служат отсутствие мутности, запаха и осадка. Также должны совпадать несколько условий:

Вода соответствует санитарным нормативам, прописанным в документе СанПиН 2.1.3684-21. Например, водородный показатель (pH) обычно должен быть в пределах 6,5–9.5. В районе нет аварий центрального водоснабжения, отключений воды и жалоб от жителей на качество. Внутридомовые трубы и сантехника не дают вторичного загрязнения. Есть возможность проверить показатели у поставщика воды или на официальной карте качества.

Важно: безвредная вода не всегда приятна на вкус и подходит для постоянного питья, особенно, если дом старый. Жидкость часто меняет привкус, после ремонта труб появляется ржавчина или из крана идет запах хлора, металла, болота и сероводорода. При постоянном употреблении такой жидкости вторичные загрязнения и примеси могут причинить вред здоровью. Помимо этого, жесткая вода и избыток железа быстрее дают накипь и портят посуду, а также кофемашины, стиральную и посудомоечную технику.

. Фото: Unsplash

Состав водопроводной воды

Водопроводная вода представляет собой сложный раствор, содержащий множество минералов, газов и иногда примесей в пределах допустимых значений.

Основные компоненты:

катионы (положительные ионы): кальций, магний, натрий и калий;

анионы (отрицательные ионы): гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды и фосфаты;

растворенные газы: кислород, углекислый газ и азот.

Технологические или случайные примеси:

реагенты для очистки: хлор или озон для обеззараживания;

продукты коррозии труб: соль железа, то есть ржавчина;

тяжелые металлы: свинец, медь или цинк;

остатки алюминия.

. Фото: Unsplash

Как происходит очистка воды

На станциях водоподготовки очистка воды проводится поэтапно:

Механическая фильтрация: вода проходит через специальные решетки и сетки, которые задерживают крупный мусор, например, ветки, листья, камни или рыбу. Коагуляция и флокуляция: добавляются специальные реагенты, которые заставляют мелкие частицы загрязнений, например, глины или ила, склеиваться в крупные куски и оседать на дне резервуара. Отстаивание: вода медленно движется через большие бассейны-отстойники, где сформированные хлопья мусора окончательно выпадают в осадок. Фильтрация через песок: жидкость проходит через многометровые слои кварцевого песка или антрацита. Это помогает удалить мельчайшие остатки примесей и сделать воду прозрачной. Озонирование и сорбция: процедуры в основном применяются в центральных водоснабжениях Москвы и Санкт-Петербурга. Вода насыщается озоном, который уничтожает вирусы, а затем пропускается через активированный уголь, чтобы убрать посторонние запахи и примеси. Обеззараживание: чтобы жидкость оставалась безопасной до тех пор, пока не попадет в стакан или чайник, в нее добавляется небольшое количество хлора.

Речная дамба Фото: Unsplash

Можно ли пить воду из-под крана в Москве

По данным Мосводоканала, средняя жесткость воды в Москве обычно находится в диапазоне средней жесткости, а точные показатели можно посмотреть по адресу на официальном сервисе.

В Москве воду из-под крана в большинстве случаев можно считать безопасной по нормативам. Но даже здесь финальное качество в конкретной квартире зависит от состояния внутридомовых труб и от того, как долго вода стояла в системе. Поэтому для чая и готовки можно спокойно использовать такую воду, но для постоянного питья без фильтра сначала нужно проверить качество жидкости лично в собственной квартире.

Протяженность Московской системы водоснабжения составляет около 13 тыс. километров, а город ежедневно потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. Столичный регион обеспечивают 15 водохранилищ, а подготовка питьевой воды идет на четырех станциях водоподготовки. В 2025 году в Москве построили почти 180 километров новых сетей и реконструировали или отремонтировали более 110 километров старых.

В 2025–2026 годах воду в столице анализировали уже по 200 физико-химическим и биологическим показателям, а число приборов автоматического контроля превысило 600.

. Фото: Unsplash

Почему вода из-под крана не всегда одинаковая

Вода из-под крана может меняться даже в одном городе. На это влияют сезон, паводок, количество осадков, источник водоснабжения, схема подготовки на станции и состояние сети. Весной контроль обычно усиливается, потому что в источники попадает больше природных загрязнений. Даже если вода вышла со станции в хорошем состоянии, по дороге до квартиры она может изменить вкус и состав из-за вторичного загрязнения в распределительной сети и внутри дома.

Чем может быть опасна вода из-под крана

Коррозия труб и отложения на стенках старой сантехники добавляют в воду железо, медь и даже свинец. Но, например, запах хлора не всегда означает, что жидкость не пригодна для питья. Это остатки дезинфицирующих средств, которые нужны, чтобы вода оставалась микробиологически безопасной на всем пути до крана. Главное, контролировать содержание хлора и побочных продуктов, потому что многолетнее его превышение может вызвать аллергические реакции, проблемы с ЖКТ и микрофлорой или репродуктивные нарушения.

По данным EPA, именно коррозия труб и арматуры — один из основных путей попадания свинца в питьевую воду. Это не всегда приводит к острому отравлению, но такую воду точно не стоит употреблять ежедневно. Свинец может накапливаться в костях и органах, что приводит к поражению нервной системы, сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушению работы почек и анемии. Если из-под крана идет коричневая вода, есть металлический привкус, осадок или мутность, это повод проверить свою систему водоснабжения.

Загрязненная сточная труба Фото: Unsplash

Как понять, можно ли пить воду из-под крана дома

Как проверить качество воды в домашних условиях

Начать можно с простого:

Налить холодную воду в прозрачный стакан, так как она напрямую поступает из системы водоснабжения и лучше отражает реальный состав и качество очистки. Оценить цвет и прозрачность. В идеале — абсолютно бесцветная, без видимых частиц. Если вода желтоватая или коричневая это может быть признаком избытка железа из-за изношенности труб. Если она мутная или белесая, но оттенок исчезает через пару минут, — это просто пузырьки воздуха. Если осадок остается, то в жидкости содержатся частички песка или ила. Понюхать воду сразу и через пару минут. Допустим слабый запах хлора, который должен выветриться через какое-то время. Если жидкость отдает тухлыми яйцами, гнилью или землей, это говорит о наличии бактерий в составе. Обратить внимание на вкус — не выражен, металлический (высокая концентрация железа), горький (избыток солей магния и кальция) или солоноватый (высокое содержание хлора). Посмотреть, остается ли осадок после отстаивания:

рыхлый и рыжий — окислившееся железо;

белый налет или хлопья — известковые соли, то есть вода достаточно жесткая;

серый или черный — примеси марганца или сильное загрязнение системы водоснабжения.

Когда стоит сделать лабораторный анализ

Лабораторный анализ нужен, если после переезда, ремонта или замены труб качество воды изменилось: появились неприятный запах, цвет или накипь, кожные раздражения после душа или расстройства ЖКТ без видимых причин. Особенно важно проверить качество жидкости, если в квартире проживают маленькие дети и животные.

Для того чтобы сделать лабораторный анализ, необходимо обратиться в Роспотребнадзор или лабораторию при Мосводоканале для жителей Москвы и области. Специалисты расскажут о том, как собрать образец и порядок рассмотрения обращения.

Проверка воды в лаборатории Фото: Unsplash

Как сделать воду из-под крана питьевой

Если вопрос только во вкусе и запахе, часто помогают бытовые фильтры, например, фильтр-кувшин или насадка на кран. Если проблема в составе и качестве воды, фильтр нужно выбирать по результатам анализа.

Основные типы фильтров:

Сорбционные, или угольные, идеальны для удаления хлора, органики и неприятных запахов, но плохо справляются с жесткостью и металлами в составе. Ионообменные смягчают воду, то есть удаляют соли кальция и магния, заменяя их на ионы натрия. Помогут решить проблему с накипью. Фильтр обратного осмоса удаляет 99% всех примесей, включая свинец, бактерии и фтор. После него воду часто нужно дополнительно минерализовать, чтобы добавить в состав полезные вещества и микроэлементы.

Отстаивание жидкости перед употреблением поможет чуть уменьшить запах хлора, но не решит вопрос тяжелых металлов, солей и большинства химических примесей.

Нужно ли кипятить воду из-под крана

Кипятить воду из-под крана можно, это поможет избавиться от бактерий, вирусов и паразитов, но не удалить соли и другие химические примеси. Такой способ не поможет решить проблемы жесткости, ржавчины, содержания свинца и нитратов.