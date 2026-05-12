Налоговый вычет на детей в 2026 году: кто имеет право на него и как получить

В 2026 году родители могут законно вернуть часть налогов через оформление стандартного фискального вычета на детей и ежегодной семейной выплаты для семей с невысоким доходом, где воспитываются минимум два ребенка. Рассказываем, куда обращаться за возвратом средств и кто имеет на это право.

Что такое налоговый вычет на детей и как он работает

Стандартный налоговый вычет на детей — это установленная законодательством сумма для работающих родителей, которая позволяет исключить часть фактически полученного дохода из-под налогообложения и, соответственно, уменьшить сумму налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Правила установлены в статье 218 Налогового кодекса (НК) РФ, а Федеральная налоговая служба (ФНС) прямо указывает, что вычет перечисляется ежемесячно, пока доход с начала года не превысит допустимый лимит. Если часть доходов освобождена от налогов, например, материальная государственная помощь, то при расчете лимита берется та часть, которая облагается НДФЛ. Подробнее мы разберем это ниже.

Стандартный налоговый вычет применяется к зарплате, премиям, отпускным, больничным, выплатам по договорам ГПХ и другим доходам, с которых удерживают НДФЛ. К необлагаемому заработку, по статье 217 НК РФ, относятся пенсия, алименты, стипендии, доходы от продажи имущества после минимального срока владения, наследство и другое.

Кому положен налоговый вычет на ребенка

Стандартный детский вычет доступен всем гражданам России, которые платят налоги от доходов и обеспечивают детей. Это касается не только биологических родителей, но и опекунов, усыновителей и даже отчимов и мачех, если ребенка содержат на общие средства семьи.

Налоговые вычеты начисляются на каждого ребенка до 18 лет, а если он учится очно, то срок продлевается до 24 лет. Кроме того, чтобы правильно определить сумму полагающейся выплаты, важно учитывать всех детей по старшинству, даже если они уже достигли совершеннолетия и закончили вузы.

Право на вычет приобретают работники по трудовому договору или по ГПХ, если с их доходов удерживается НДФЛ. Самозанятые, у которых нет другого НДФЛ-заработка, не могут оформить налоговый перерасчет на детей. То же самое касается и ИП, так как у них другая система налогообложения. Исключение составляет, если владелец предприятия параллельно работает в найме и имеет заработок как физлицо.

Не смогут оформить вычет на детей не резиденты РФ, безработные, которые не платят НДФЛ, а также ИП без иных доходов, облагаемых налогами.

Размер налогового вычета на детей на 2026 год

Вычет на первого, второго и третьего ребенка

Актуальные размеры стандартного налогового вычета:

1,4 тыс. руб. — на первого ребенка;

2,8 тыс. руб. — на второго;

6 тыс. руб. — на третьего и каждого следующего.

Важно: эти цифры не являются суммами, которые перечисляются на карту физлица, на них уменьшается налоговая база с учетом индивидуальной ставки НДФЛ — для большинства она составляет 13% от суммы заработка.

Вычет на ребенка с инвалидностью

Для детей с инвалидностью предусмотрен повышенный вычет. Родителям, их супругам и усыновителям могут начислить дополнительно 12 тыс. руб., а опекунам и попечителям — 6 тыс. руб. Льгота действует до 18-летия ребенка, а при наличии I или II группы инвалидности у студентов-очников — до 24 лет. Вычет рассчитывается путем сложения двух сумм: по очередности рождения и по наличию ограничений по здоровью. Например, ребенок инвалид — второй в семье и родитель сможет получить 2,8 тыс. руб. и 12 тыс. руб. дополнительно.

Предельный доход для получения вычета

В 2026 году детский налоговый вычет действует до того момента, пока сумма облагаемого дохода в году не превысит сумму 450 тыс. руб. Как только лимит достигнут, налоговая поддержка прекращается до следующего года.

Если в течение года налогоплательщик сменил работу, при расчете вычета учитывается доход с зарплатой от предыдущего работодателя. Поэтому важно сохранять все расчетные листы от бухгалтерии.

Как рассчитать налоговый вычет на несовершеннолетних иждивенцев

Формула расчета налогового вычета на иждивенцев до 18 лет такая: размер вычета × ставка НДФЛ = сумма, на которую уменьшается налог.

Пример 1. У родителей двое детей. Вычет составит 1,4 тыс. + 2,8 тыс. = 4,2 тыс. руб. При ставке 13% экономия — 546 руб. в месяц.

Пример 2. У родителя трое детей, один из них студент-очник. Тогда сумма вычета составит 1,4 тыс. + 2,8 тыс. + 6 тыс. = 10,2 тыс. руб., а экономия — 1 326 руб. в месяц.

Пример 3. Если два ребенка, второй из которых — инвалид, вычет может составить: 1,4 тыс. + 2,8 тыс. + 12 тыс. = 14,8 тыс. руб. в месяц, а экономия при ставке 13% — 1 924 руб.

Как получить вычет на детей

Оформить налоговый вычет можно двумя способами: через своего работодателя или напрямую через ФНС. Первый вариант позволяет возвращать часть налогов каждый месяц с помощью освобождения части заработной платы от налогообложения. Ко второму способу прибегают те, кто не согласен с расчетами бухгалтерии или пропустил сроки оформления у работодателя.

Какие документы нужны

Основной список документов для заявления:

свидетельства о рождении всех детей, даже если они достигли совершеннолетия;

справка об очном обучении для ребенка старше 18 лет;

справка об инвалидности, если она есть;

для усыновителей: соответствующие документы об опеке;

для двойного вычета — подтверждение статуса единственного родителя или отказ второго от вычета.

С 2025 года заявление на детский вычет обычно не требуется, если у работодателя уже есть сведения о детях и подтверждающие документы о доходах с текущего и прошлого мест работы. Если информации нет, нужно передать сведения в бухгалтерию.

Через ФНС

Если вычет не был оформлен через работодателя, можно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по окончании отчетного года. По правилам ФНС, вернуть переплату разрешается за три предыдущих года — при условии, что в этот период налоги исправно платились и сохранялось право на возврат части НДФЛ.

Оформить вычет через ФНС можно дистанционно или лично в налоговой инспекции.

Способ №1 — через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте nalog.gov.ru или в мобильном приложении “Налоги ФЛ”:

Войти через учетную запись “Госуслуг”. Перейти во вкладку “Вычеты” → “Получить вычет” → “Стандартные налоговые вычеты”. Заполнить данные. Система сама предложит заполнить декларацию 3-НДФЛ. Большинство данных подгружаются автоматически. Прикрепить фото или скан-копии документов, например, свидетельства о рождении, справки об обучении и так далее. Подписать заявку бесплатной электронной подписью и отправить на рассмотрение.

Способ №2 — через “Госуслуги”:

Можно заполнить декларацию 3-НДФЛ через портал “Госуслуги”. В поиске необходимо ввести “Налоговый вычет”, выбрать нужный тип и следовать подсказкам системы. Документация подгружается в электронном виде.

Способ №3 — лично в отделении ФНС или МФЦ:

Заполнить декларацию 3-НДФЛ, бланки и образцы должны быть в приемной инспекции. Иметь при себе оригиналы и копии всех документов на детей. Подать заявление инспектору в налоговой по месту прописки или в ближайшем офисе МФЦ.

Сроки проверки составляют три месяца на проверку документации и один месяц на перевод средств.

Какие еще налоговые вычеты могут оформить родители

Родители могут параллельно получить социальные вычеты за обучение, лечение или спорт.

Способ №1 оформления вычета — через работодателя:

В личном кабинете на сайте ФНС подать заявку на “Уведомление о праве на вычет”. К заявлению нужно приложить все чеки, договоры и справки об оплате услуг. После проверки, которая занимает до 30 дней, в случае удовлетворительного решения налоговая сама направит уведомление работодателю. На основании этого документа бухгалтерия перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока вычет не будет исчерпан.

Способ №2 оформления вычета — через ФНС за прошлые годы, начиная с 2023:

Войти через учетную запись “Госуслуг”. Перейти во вкладку “Вычеты” → “Получить вычет” → “Стандартные налоговые вычеты”. Заполнить данные. Система сама предложит заполнить декларацию 3-НДФЛ. С 2024 года работает упрощенный порядок: если клиника или фитнес-клуб передали данные в налоговую, вычет появится в кабинете сам в виде предзаполненного заявления — останется только нажать кнопку “Оформить”.

Средства поступят на карту в течение 1–4 месяцев после подачи заявления.

Вычет за обучение детей

Вычет по расходам на обучение позволяет вернуть часть денег, потраченных на детский сад, школу, вуз или кружки, если у организации есть лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Лимит на сумму расходов, с которых можно вернуть часть средств, составляет 110 тыс. руб. в год на каждого ребенка, который проходит очное обучение.

Пример расчета: родители оплатили частную школу для ребенка на года в размере 120 тыс. руб. Налог можно вернуть только с 110 тыс. руб.

Сумма начислений составит: 110 тыс. × 13% = 14,3 тыс. руб.

Вычет за лечение

Вернуть налог можно за медицинские услуги, анализы, стоматологию и покупку лекарств для детей. Льгота действует до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения — до 24 лет.

Сумма трат в год входит в общий социальный лимит 150 тыс. руб. Исключение составляет дорогостоящее лечение, например, сложные операции, ЭКО и другие процедуры с кодом “02” в справках. Можно вернуть 13% со всей потраченной суммы без ограничения.

Вычет за спорт

Можно вернуть деньги за абонементы в бассейны, секции и фитнес-клубы для детей. Однако организация или ИП должны быть включены в ежегодный перечень Минспорта.

Сумма расчетных затрат также входит в общий лимит 150 тыс. руб.

Пример расчета на лечение и спорт: стоматология для ребенка (50 тыс. руб.) + абонемент в бассейн (30 тыс. руб.) + лечение одного из родителей (80 тыс. руб.).

Итого расходов: 160 тыс. руб.

Расчет: общий социальный лимит — 150 тыс. руб. Сумма превышения в 10 тыс. руб. сгорает.

Сумма начислений: 150 тыс. × 13% = 19 500 руб.

Ежегодная семейная выплата

Отдельно с 2026 года введена ежегодная семейная выплата для работающих родителей или попечителей, которые имеют низкий доход и два и более детей в семье до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. Социальный фонд (СФР) по итогам года пересчитывает уплаченный НДФЛ налогоплательщика по ставке 6% вместо 13% и возвращает разницу — Федеральный закон № 179-ФЗ и постановление Правительства № 2173. Семейная выплата оформляется за прошедший год. Например, в 2026 году заявления на перерасчет принимаются с 1 июня по 1 октября за налоги от доходов за 2025 год.

Пример перерасчета за 2025 год. Предположим, в семье двое детей, а общая зарплата родителей до вычета налогов за 2025 год составила 1,2 млн руб. — по 50 тыс. руб. на каждого взрослого в месяц.

Сколько налога уплачено за год: 1,2 млн руб. × 13% = 156 тыс. руб.

С учетом того, что при ежегодной семейной выплате действует льготная ставка 6%, то при пересчете получается: 13% – 6% = 7% — процентная разница, которая должна быть возвращена.

Сумма возврата с учетом пересчета по 7%: 1,2 млн руб. × 7% = 84 тыс. руб. вернется на карту семье единоразово.

Для принятия решения о начислении специальной выплаты учитываются не только НДФЛ-доходы налогоплательщика, но и семейное финансовое состояние в целом до вычета налогов, чтобы оценить степень нуждаемости. Средний доход в семье на одного члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

СФР также устанавливает имущественные ориентиры для получения ежегодной семейной выплаты. Допускается, например, одна квартира любой площади или несколько квартир, если на каждого члена семьи приходится не больше 24 кв. м, а также один и более домов — не больше 40 кв. м. Подробнее с другими условиями можно ознакомиться на сайте Социального фонда.

Обратиться для оформления ежегодной выплаты можно через “Госуслуги”, МФЦ или клиентскую службу СФР. Решение обычно принимается за 10 рабочих дней, а средства перечисляют в течение пяти рабочих дней после назначения.

