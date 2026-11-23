Как получить налоговый вычет за квартиру или другую недвижимость в 2026 году

При строительстве дома или покупке квартиры можно вернуть часть уплаченного НДФЛ. При ставке 13% налоговый вычет может составлять до 650 тысяч рублей на человека, а для супругов — до 1,3 млн. Расскажем, кому положен вычет, как его оформить и сколько можно вернуть.

Какой налоговый вычет положен за квартиру

Имущественный налоговый вычет — это уменьшение налоговой базы по НДФЛ на сумму расходов на жилье. Закрепляет его статья 220 Налогового кодекса.

Вычет состоит из двух независимых частей:

Расходы на покупку или строительство. Лимит — 2 млн рублей. Если квартира стоила меньше, считают от фактической цены, а остаток лимита можно использовать позже.

Проценты по ипотеке. Лимит — 3 млн рублей. Считаются только те проценты, которые уже были уплачены банку.

Сумму расходов умножают на ставку НДФЛ, по которой был уплачен налог. Раньше для большинства это были те самые 13%, и максимум возврата за покупку составлял 260 тысяч рублей. С 2025 года ставки зависят от дохода, и расчет усложняется (подробнее в разделе про сумму вычета).

Часть вычета Лимит расходов Максимум возврата при ставке 13% Покупка жилья 2 000 000 рублей 260 000 рублей Проценты по ипотеке 3 000 000 рублей 390 000 рублей Итого на одного человека 650 000 рублей

Условия получения налогового вычета

Многоквартирный дом Фото: Unsplash

Кому положен вычет

Право на вычет возникает, когда сходятся шесть условий:

Человек, претендующий на налоговый вычет, — налоговый резидент России. У него есть доходы, с которых удерживается НДФЛ (чаще всего это зарплата). Жилье находится на территории России. Он платил за недвижимость своими деньгами. Продавец не взаимозависим с ним. Он еще не использовал лимит в 2 млн рублей.

Если хотя бы одно условие не выполнено, вычет не предоставят или уменьшат. Исключения и пограничные ситуации разобраны ниже.

Кому вычет не положен

Налогового вычета не будет в таких ситуациях:

Квартира была получена даром. При наследстве и дарении расходов на покупку нет, значит, и возвращать нечего.

Жилье было оплачено чужими деньгами. Часть цены, закрытая материнским капиталом, региональной субсидией, военной ипотекой или средствами работодателя, в расчет не идет. Свои деньги в той же сделке учитываются: если квартира стоит 4 млн, а 800 тысяч покрыл маткапитал, вычет считают от 2 млн.

Продавец — взаимозависимое лицо. Это супруги, родители, дети, родные и неполнородные братья и сестры, опекуны и подопечные. Список закрытый: по нему нельзя купить у мамы, но можно у свекра, тещи или сестры жены. Признать взаимозависимым другого человека может суд, а налоговой придется доказать влияние на сделку.

Покупка апартаментов. Они числятся нежилыми помещениями, поэтому вычет на них не распространяется.

Нет налога, который можно вернуть. Самозанятые и ИП с упрощенной системой не платят НДФЛ со своей деятельности. Если других облагаемых доходов нет, возвращать нечего.

Лимит уже выбран. Если вычет был получен ранее в полном размере 2 млн рублей, второй раз лимит не восстанавливается.

Квартира Фото: Unsplash

Налоговые нерезиденты и иностранцы на ВНЖ

Гражданство для вычета значения не имеет, решает налоговый статус. Резидентом считается тот, кто провел в России не меньше 183 дней в течение 12 месяцев подряд. Российский паспорт получения вычета не гарантирует: человек, который почти весь год живет за границей, остается нерезидентом. Иностранец с ВНЖ, который прожил в стране 183 дня и больше, — резидент и вправе претендовать на вычет.

Нерезидент платит НДФЛ по повышенной ставке 30%, и имущественный вычет к таким доходам не применяется. Когда нерезидент становится резидентом, вычет открывается за налоговые периоды, в которых статус подтвержден.

Налоговая может запросить документы о днях пребывания: копии страниц загранпаспорта с отметками о пересечении границы или другие подтверждения. Лучше собрать их заранее.

За что можно получить вычет: жилье и расходы

Квартира в новостройке по ДДУ и вторичное жилье

Налоговый вычет дают при покупке жилья: квартиры, комнаты или доли в квартире или комнате, а также прав по договору долевого участия в строительстве.

Для разных сделок право возникает в разные дни:

Новостройка по ДДУ. Подтверждающий документ — акт приема-передачи. Сам по себе договор долевого участия вычета не открывает, а без акта подавать нечего. Регистрация собственности для вычета не нужна: достаточно ДДУ, акта и платежных документов.

Вторичное жилье. Датой считают регистрацию права в ЕГРН, она подтверждается выпиской.

Земельный участок и дом

Вычет распространяется на жилой дом (или долю), землю под индивидуальное жилищное строительство, а также участок, на котором стоит купленный дом. Можно получить деньги и за строительство дома своими силами или через подрядчика.

Дом на земельном участке Фото: Unsplash

К расходам относят проектную и сметную документацию, строительные и отделочные материалы, работы по строительству, подключение к электричеству, воде, газу и канализации, включая автономные системы.

Если была куплена только земля под ИЖС, такой налоговый вычет придется ждать, пока на участке не будет оформлен жилой дом. Участок в СНТ — только вместе с домом, оформленным как жилой.

Вычет за ремонт квартиры и отделку

Отделку принимают к вычету не всегда, есть условие: жилье купили без отделки, и это видно из договора или акта (например, формулировка "без отделки" или "черновая отделка").

В расходы можно включить:

отделочные и строительные материалы;

оплату ремонтных и отделочных работ;

проектную и сметную документацию.

Нужны чеки, договоры с подрядчиками, акты выполненных работ и платежные документы. Если ремонт делали в готовой вторичной квартире, налоговая его не примет.

Отдельного лимита на отделку нет. Она входит в те же 2 млн рублей, что и стоимость самого жилья. Если квартира обошлась в 2,5 млн, отделка уже ничего не прибавит: потолок выбран.

Сумма налогового вычета за квартиру: сколько можно вернуть

Максимум по двум частям вычета для одного человека при ставке 13% — 650 тысяч рублей. Реальный результат зависит от цены жилья, суммы уплаченных процентов и размера налога, который платится в год.

Налоговый вычет за покупку квартиры

Формула: расходы (но не больше 2 млн рублей) умножаются на ставку НДФЛ.

Стоимость жилья База вычета Вернут при ставке 13% 1 500 000 рублей 1 500 000 рублей 195 000 рублей 2 000 000 рублей 2 000 000 рублей 260 000 рублей 4 500 000 рублей 2 000 000 рублей 260 000 рублей

Материнский капитал, субсидии и деньги работодателя вычитают из цены. Квартира за 2,4 млн, из которых 900 тысяч закрыл маткапитал, дает базу 1,5 млн рублей и возврат 195 тысяч рублей.

С 2025 года ставка НДФЛ стала прогрессивной и считается ступенями. Каждая часть годового дохода облагается по своей ставке:

Годовой доход Ставка До 2,4 млн рублей 13% От 2,4 до 5 млн рублей 15% От 5 до 20 млн рублей 18% От 20 до 50 млн рублей 20% Свыше 50 млн рублей 22%

Лимиты вычета остались прежними, 2 и 3 млн рублей. Меняется его сумма: деньги возвращаются по ставкам, по которым налог был уплачен. Вычет в первую очередь “съедает” ту часть дохода, которая облагалась по более высокой ставке.

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Посмотрим на цифрах, при доходе за год 3 млн рублей и вычете на покупку 2 млн:

налог без вычета: 2,4 млн × 13% + 0,6 млн × 15% = 402 000 рублей;

налог с вычетом: на облагаемую базу 1 млн остается 130 000 рублей;

к возврату: 402 000 − 130 000 = 272 000 рублей.

Если доход 4,5 млн, то весь вычет приходится на ступень в 15%, и возврат составит 300 000 рублей.

Максимальный возврат на покупку жилья при лимите 2 млн рублей зависит от ставки:

Ставка НДФЛ Возврат за покупку (2 млн) Возврат по процентам (3 млн) 13% 260 000 рублей 390 000 рублей 15% 300 000 рублей 450 000 рублей 18% 360 000 рублей 540 000 рублей 20% 400 000 рублей 600 000 рублей 22% 440 000 рублей 660 000 рублей

Верхние строки таблицы — теоретический потолок. Точная цифра зависит от налога, фактически удержанного за конкретный год, и ИФНС пересчитает ее по декларации человека.

Налоговый вычет за проценты по ипотеке

Проценты по ипотеке образуют отдельный вычет. Лимит — 3 млн рублей, при ставке 13% он составит до 390 тысяч рублей. Правила здесь строже, чем для самой покупки:

вычет считается только от процентов, которые уже были заплачены, а не от будущей переплаты;

он предоставляется один раз и только по одному объекту: остаток нельзя перенести на другую квартиру;

ограничение в 3 млн действует для кредитов, полученных после 1 января 2014 года, а для более ранних проценты учитываются без лимита;

под вычет попадают и проценты по кредиту, взятому для рефинансирования ипотеки.

Ипотека на 6 млн рублей на 20 лет под 12% годовых дает ежемесячный платеж около 66 тысяч. За первый год вернуть можно около 93 тысяч рублей (при ставке 13%). Лимит в 3 млн процентов будет набран на пятом году выплат. После этого вычет по процентам закрыт, даже если кредит продолжает платиться.

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Что делать, если уплаченного НДФЛ недостаточно для полного возврата

Вернуть больше, чем было заплачено за год, нельзя. Но остаток не пропадает: он переносится на следующие годы без ограничений по сроку, пока вычет не будет выбран целиком.

Время, за которое можно "выбрать" вычет на покупку жилья в 260 тысяч рублей, считается так: нужно поделить 260 000 на сумму налога за год.

Доход в месяц НДФЛ в год (13%) Вычет за покупку (260 тыс.) Весь вычет с ипотекой (650 тыс.) 50 000 рублей 78 000 рублей за 4 года за 9 лет 100 000 рублей 156 000 рублей за 2 года за 5 лет 170 000 рублей 265 200 рублей за 1 год за 3 года

Сроки округлены вверх до целых лет, потому что налоговый период равен году. В последнем столбце предполагается, что проценты по ипотеке уже уплачены в нужном объеме: на деле они набираются постепенно.

Ускорить процесс можно двумя способами:

Если квартира куплена несколько лет назад, подать декларации сразу за все годы с момента покупки, но не больше чем за три последних года. Оформить уведомление у работодателя, чтобы налог не удерживали с текущей зарплаты.

Сколько раз можно получить вычет за квартиру и как узнать остаток

Вычет на жилье предоставляется один раз в жизни, но разбить его на несколько квартир можно, если право возникло с 1 января 2014 года. Лимит в 2 млн привязан к человеку, а не к объекту.

Куплено с 1 января 2014 года. Остаток лимита можно использовать на следующую покупку.

Куплено до 2014 года. Вычет был привязан к объекту. Если квартира стоила 1,5 млн, остаток до лимита уже не вернуть.

Право возникло до 2008 года. Тогда действовал лимит в 1 млн рублей, и пользоваться приходится им.

По процентам остаток на другой объект не переносится.

Узнать остаток можно, посмотрев приложение 7 в декларациях, по которым был получен вычет раньше: там отражен расчет и остаток. Либо необходимо запросить сведения у налоговой через личный кабинет.

Как оформить налоговый вычет за квартиру: способы подачи

Через налоговую или МФЦ: декларация 3-НДФЛ

Нужно подать декларацию с документами по итогам года, налоговая проверит ее и перечислит деньги на счет. Декларация формируется за каждый год отдельно: за три прошлых года придется оформить три декларации.

Подать документы можно:

в личном кабинете налогоплательщика;

лично в налоговой по месту жительства;

через МФЦ;

по почте заказным письмом с описью.

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Срок подачи декларации на вычет не ограничен, но вернуть налог можно только за три последних года. Камеральная проверка идет до трех месяцев, после нее деньги приходят в течение месяца.

Через "Госуслуги" и личный кабинет налогоплательщика

Войти в личный кабинет на сайте ФНС можно с помощью учетной записи "Госуслуг".

В кабинете найти раздел про получение налогового вычета и выбрать имущественный. Данные о доходах подтянутся автоматически. Справка за прошлый год обычно появляется в марте. Загрузить сканы документов, указать счет для возврата. Подписать декларацию электронной подписью.

Через тот же кабинет работают и оба других способа: можно получить уведомление для работодателя и подать упрощенное заявление.

Этот способ позволяет получить деньги раньше всего. Ждать конца года не нужно: право на вычет в год покупки можно заявить сразу, как только оформлена собственность или подписан акт по ДДУ.

В личном кабинете ФНС подать заявление о подтверждении права на вычет с копиями документов. Налоговая проверяет их около месяца и выдает уведомление. Налоговая передает заявление работодателю. Работодатель перестает удерживать НДФЛ, а удержанное с начала года возвращает.

Пример: право на вычет возникло в январе, уведомление передали в июне. В июне вернут налог за пять месяцев, а остальные семь работник будет получать зарплату без НДФЛ.

Уведомление действует до конца календарного года. Если вычет не выбран полностью, в январе заявление нужно подать заново. При смене работы оформляется новое уведомление, но документы повторно прикладывать не нужно. При нескольких работодателях можно получить несколько уведомлений. Способ работает при наличии трудового договора, а по договорам ГПХ придется подавать декларацию.

Упрощенный вычет за квартиру без декларации

Упрощенный порядок работает с 2021 года. Подтверждать расходы не нужно: сведения налоговой передают банки, а данные о праве собственности ФНС берет из Росреестра.

Подходит он в первую очередь тем, кто покупал жилье в ипотеку в банке, который участвует в обмене данными с налоговой. Как это происходит:

Банк передает сведения в ФНС по итогам года. В личном кабинете появляется предзаполненное заявление, обычно не позднее 20 марта. Нужно проверить данные, указать счет и подписать заявление электронной подписью. Проверка занимает 30 дней, а деньги приходят примерно через 15 дней после нее.

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Налоговая вправе продлить проверку до трех месяцев, если усомнится в данных.

Способ Что нужно Срок проверки Когда деньги Декларация 3-НДФЛ Полный пакет документов до 3 месяцев в течение месяца после проверки Через работодателя Документы для уведомления около месяца с ближайшей зарплаты Упрощенный порядок Только заявление в кабинете 30 дней около 15 дней после проверки

Документы для налогового вычета за квартиру

Точный перечень зависит от типа сделки и способа подачи. Налоговая может запросить оригиналы, поэтому сканы и бумаги лучше хранить вместе.

Документы при покупке квартиры

Декларация 3-НДФЛ (для способа через декларацию).

Справка о доходах и суммах налога за нужный год (в личном кабинете или у работодателя).

Договор купли-продажи или договор долевого участия.

Акт приема-передачи (для новостройки по ДДУ).

Выписка из ЕГРН: ее можно заказать через "Госуслуги".

Платежные документы: чеки, квитанции, выписки из банка, расписка продавца.

Свидетельство о браке и заявление о распределении вычета (если квартира куплена в браке).

Паспорт и реквизиты счета для возврата.

Документы по ипотечным процентам

Кредитный договор.

График платежей.

Справка банка об уплаченных процентах за каждый год (банк выдает ее по запросу, у некоторых — в приложении).

Платежные документы, подтверждающие выплаты.

Вычет за квартиру за наличные: как подтвердить расходы

Расчет наличными тоже дает право на вычет, но подтверждение должно быть документальным. Принимают такие варианты:

Расписка продавца. Достаточно простой письменной формы без нотариуса. В ней нужны данные квартиры и продавца, сумма, дата и подпись.

Договор купли-продажи с пунктом о том, что продавец получил всю сумму. Отдельную расписку это не заменяет полностью: для надежности лучше иметь и то и другое.

Банковские документы. Подходят чеки и выписки по счету. Информационное письмо банка не годится.

Декларация 3-НДФЛ и заявление на возврат: как заполнить

Форму нужно взять за тот год, за который возвращается налог: в 2026 году для 2025 года будет одна версия бланка, для 2023-го — уже другая. Если подавать через личный кабинет, система сама подберет нужную.

Документы Фото: Unsplash

Что обычно заполняют:

титульный лист и раздел с суммой налога к возврату;

приложение с доходами (его подтягивают данные работодателя);

приложение 7 с расчетом имущественного вычета: расходы, лимит, остаток;

заявление на возврат налога с банковскими реквизитами, оно входит в состав декларации.

Для каждого года готовится отдельную декларацию. За каждый год подают отдельную декларацию. Если в ней нашлась ошибка, подают уточненную: в нее вносят все данные заново, а не только исправления.

Когда подавать на налоговый вычет за квартиру в 2026 и 2027 годах

Налоговый вычет можно заявить, когда закончился налоговый период, в котором возникло право. Исключение — работодатель: через него вычет оформляют сразу.

С какого момента можно подавать

Начало отсчета зависит от типа жилья:

Ситуация Право на вычет возникает Декларацию можно подавать Вторичка, запись в ЕГРН в 2026 году в 2026 году с января 2027 года Новостройка: акт и регистрация в 2026 году в 2026 году с января 2027 года Новостройка: акт в декабре 2025, регистрация в феврале 2026 в 2025 году (дата акта) с января 2026 года ДДУ без акта приема-передачи не возникло подавать нечего

Если покупка квартиры состоялась в 2026 году, а человек работает по трудовому договору, ему не стоит ждать января. Нужно получить уведомление и передать его работодателю: налог перестанут удерживать до конца года.

За какой период можно вернуть налог

В 2026 году можно вернуть налог за 2023, 2024 и 2025 годы.

В 2027 году можно вернуть налог за 2024, 2025 и 2026 годы.

Пример: квартиру купили в 2018 году и ни разу не подавали на вычет. В 2026 году можно оформить возврат за 2023–2025 годы. За 2018–2022 годы деньги не вернут. Но остаток лимита в 2 млн, который не выбран, можно заявить в последующие годы.

Налог возвращают только за те годы, в которых он был оплачен. Если в 2023 году сотрудник работал в найме, а в 2024-м стал ИП и перешел на упрощенную систему налогооблажения, вычет можно получить только за 2023-й.

Пенсионеры могут вернуть налог за четыре года сразу: год возникновения права и три предыдущих.

Как выплачивается вычет за квартиру и когда можно получить возврат

Деньги перечисляют на счет, который указан в заявлении. Сроки зависят от способа:

по декларации: проверка до трех месяцев, затем возврат в течение месяца;

через работодателя: с ближайшей зарплаты после того, как он получил уведомление;

в упрощенном порядке: 30 дней на проверку и около 15 дней на выплату.

Налоговая зачтет долги из суммы возврата. Если она составляет 50 тысяч рублей, а недоимка по транспортному налогу —10 тысяч, на счет придут 40 тысяч. За просрочку выплаты налоговая платит проценты по ставке рефинансирования Банка России.

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Особые случаи

Вычет за первую и вторую квартиры

Если право возникло после 2014 года, лимит в 2 млн рублей общий. Остаток переносится на следующие покупки.

Например, в 2020 году человек купил квартиру за 1,35 млн рублей и вернул 175 500 рублей. Остаток лимита — 650 тысяч. Когда он купил вторую квартиру за 3 млн, вычет возможен только на оставшиеся 650 тысяч, а это еще 84 500 рублей. В сумме те же 260 тысяч.

Проценты по ипотеке работают иначе: вычет по ним дают один раз и по одному объекту, переносить остаток нельзя.

Иногда выгодно не торопиться. Если была куплена недорогая квартира, но планируется взять дорогую, можно не заявлять вычет сейчас и использовать полный лимит на вторую. Но обратно это не работает: если налог уже вернули, отказаться от вычета и перенести его на другой объект нельзя.

Вычет за квартиру супругам

Квартира, купленная в зарегистрированном браке, считается общей, если брачным договором не установлен другой режим. Каждый из супругов вправе заявить свой вычет на покупку и свой на проценты, независимо от того, на чье имя оформлена собственность и кто платил.

Расходы можно распределить в любой пропорции, в том числе поровну, даже если фактически платил один. При покупке дороже 4 млн рублей каждый берет свои 2 млн, и заявление о распределении не нужно. Если квартира дешевле, супруги подают заявление о распределении.

Пример: квартира за 6 млн рублей, проценты по ипотеке за все время составили 4,5 млн. Покупка: каждому по 2 млн, разница в 2 млн не используется, возврат по 260 тысяч, вместе 520 тысяч. Проценты: поровну по 2,25 млн, возврат по 292 500 рублей каждому, вместе 585 000 рублей. Итого семья получает 1 105 000 рублей.

Если брак не зарегистрирован, а собственность долевая, каждый заявляет вычет по своим подтвержденным расходам в пределах 2 млн рублей.

Может ли вычет получить супруг, если он не собственник

Может, если квартира куплена в браке и брачного договора нет. Нужны свидетельство о браке и платежные документы (на любого из супругов). Заявление о распределении расходов подает тот, кто претендует на вычет.

Вычет за долю в квартире

Вычет положен за долю, причем лимит в 2 млн рублей не делится по долям: он общий для всех покупок. Если доля была куплена за 800 тысяч, использовано 800 тысяч, а остаток в 1,2 млн можно потратить позже.

Родители и опекуны вправе заявить вычет за долю ребенка до 18 лет, если платили они. В этом случае понадобится свидетельство о рождении.

Вычет за квартиру пенсионерам, в том числе неработающим

НДФЛ с пенсии не удерживают, а значит, возвращать с нее нечего. Но пенсионер вправе вернуть налог, который платил раньше, когда работал. Для этого действует правило переноса: вычет можно заявить за год возникновения права и три предыдущих года.

Работающий пенсионер может использовать и уведомление у работодателя. Передать право на вычет детям или другим родственникам нельзя.

Если пенсию оформили в год покупки, детали стоит уточнить в инспекции: правила переноса привязаны к статусу пенсионера в конкретном периоде.

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Вычет за квартиру самозанятым и ИП

Самозанятые платят налог на профессиональный доход, ИП на упрощенной системе платит единый налог, а ИП на патенте — стоимость патента. Это не НДФЛ, поэтому вычет на такие доходы не распространяется.

Исключения:

ИП на общей системе. Он уплачивает НДФЛ со своей деятельности и вправе заявить вычет.

Работа по найму параллельно или раньше. Налог, который удерживали с зарплаты, вернуть можно, но только за те годы, когда человек был наемным сотрудником.

Другие облагаемые доходы: продажа квартиры с налогом, сдача жилья по общим правилам.

Если нет работы или в декрете

Пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком НДФЛ не облагаются, поэтому в период декрета деньги не возвращаются. Но:

налог с зарплаты до декрета вернуть можно, если право на вычет возникло в тот же год или раньше и с того года прошло не больше трех лет;

в браке вычет может заявить работающий супруг, независимо от того, на кого оформлена квартира;

остаток вычета остается за человеком, пока не появится облагаемый доход.

Заявить вычет через доход других работающих родственников нельзя. Исключение только одно: супруг.

Почему могут отказать в вычете

Причину отказа обычно можно устранить. Перед подачей стоит проверить отсутствие частых проблем.

Не хватает документов, подтверждающих расходы. Нет расписки, банковской выписки или платежного документа, а договор не содержит пункта о полной оплате.

Сделка с взаимозависимым лицом. Продавец — родственник из закрытого списка.

Неверный расчет. Не вычли материнский капитал, субсидию или оплату работодателя.

Нет права на объект. По ДДУ не подписан акт приема-передачи, или собственность не зарегистрирована.

Нет налога к возврату. За выбранный год не был оплачен НДФЛ или уже вернули все, что было уплачено.

Нерезидентство, апартаменты вместо квартиры и исчерпанный лимит — тоже частые причины.

Налоговая может прислать требование о представлении пояснений: в нем указан срок для ответа. Стоит подготовить недостающие документы, ответить письменно и подтвердить расходы. Если декларация содержит ошибки, необходимо подать уточненную. На отказ можно подать жалобу в вышестоящую инспекцию, а затем в суд.

Частые вопросы