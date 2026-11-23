При строительстве дома или покупке квартиры можно вернуть часть уплаченного НДФЛ. При ставке 13% налоговый вычет может составлять до 650 тысяч рублей на человека, а для супругов — до 1,3 млн. Расскажем, кому положен вычет, как его оформить и сколько можно вернуть.
Какой налоговый вычет положен за квартиру
Имущественный налоговый вычет — это уменьшение налоговой базы по НДФЛ на сумму расходов на жилье. Закрепляет его статья 220 Налогового кодекса.
Вычет состоит из двух независимых частей:
- Расходы на покупку или строительство. Лимит — 2 млн рублей. Если квартира стоила меньше, считают от фактической цены, а остаток лимита можно использовать позже.
- Проценты по ипотеке. Лимит — 3 млн рублей. Считаются только те проценты, которые уже были уплачены банку.
Сумму расходов умножают на ставку НДФЛ, по которой был уплачен налог. Раньше для большинства это были те самые 13%, и максимум возврата за покупку составлял 260 тысяч рублей. С 2025 года ставки зависят от дохода, и расчет усложняется (подробнее в разделе про сумму вычета).
|Часть вычета
|Лимит расходов
|Максимум возврата при ставке 13%
|Покупка жилья
|2 000 000 рублей
|260 000 рублей
|Проценты по ипотеке
|3 000 000 рублей
|390 000 рублей
|Итого на одного человека
|650 000 рублей
Условия получения налогового вычета
Кому положен вычет
Право на вычет возникает, когда сходятся шесть условий:
- Человек, претендующий на налоговый вычет, — налоговый резидент России.
- У него есть доходы, с которых удерживается НДФЛ (чаще всего это зарплата).
- Жилье находится на территории России.
- Он платил за недвижимость своими деньгами.
- Продавец не взаимозависим с ним.
- Он еще не использовал лимит в 2 млн рублей.
Если хотя бы одно условие не выполнено, вычет не предоставят или уменьшат. Исключения и пограничные ситуации разобраны ниже.
Кому вычет не положен
Налогового вычета не будет в таких ситуациях:
- Квартира была получена даром. При наследстве и дарении расходов на покупку нет, значит, и возвращать нечего.
- Жилье было оплачено чужими деньгами. Часть цены, закрытая материнским капиталом, региональной субсидией, военной ипотекой или средствами работодателя, в расчет не идет. Свои деньги в той же сделке учитываются: если квартира стоит 4 млн, а 800 тысяч покрыл маткапитал, вычет считают от 2 млн.
- Продавец — взаимозависимое лицо. Это супруги, родители, дети, родные и неполнородные братья и сестры, опекуны и подопечные. Список закрытый: по нему нельзя купить у мамы, но можно у свекра, тещи или сестры жены. Признать взаимозависимым другого человека может суд, а налоговой придется доказать влияние на сделку.
- Покупка апартаментов. Они числятся нежилыми помещениями, поэтому вычет на них не распространяется.
- Нет налога, который можно вернуть. Самозанятые и ИП с упрощенной системой не платят НДФЛ со своей деятельности. Если других облагаемых доходов нет, возвращать нечего.
- Лимит уже выбран. Если вычет был получен ранее в полном размере 2 млн рублей, второй раз лимит не восстанавливается.
Налоговые нерезиденты и иностранцы на ВНЖ
Гражданство для вычета значения не имеет, решает налоговый статус. Резидентом считается тот, кто провел в России не меньше 183 дней в течение 12 месяцев подряд. Российский паспорт получения вычета не гарантирует: человек, который почти весь год живет за границей, остается нерезидентом. Иностранец с ВНЖ, который прожил в стране 183 дня и больше, — резидент и вправе претендовать на вычет.
Нерезидент платит НДФЛ по повышенной ставке 30%, и имущественный вычет к таким доходам не применяется. Когда нерезидент становится резидентом, вычет открывается за налоговые периоды, в которых статус подтвержден.
Налоговая может запросить документы о днях пребывания: копии страниц загранпаспорта с отметками о пересечении границы или другие подтверждения. Лучше собрать их заранее.
За что можно получить вычет: жилье и расходы
Квартира в новостройке по ДДУ и вторичное жилье
Налоговый вычет дают при покупке жилья: квартиры, комнаты или доли в квартире или комнате, а также прав по договору долевого участия в строительстве.
Для разных сделок право возникает в разные дни:
- Новостройка по ДДУ. Подтверждающий документ — акт приема-передачи. Сам по себе договор долевого участия вычета не открывает, а без акта подавать нечего. Регистрация собственности для вычета не нужна: достаточно ДДУ, акта и платежных документов.
- Вторичное жилье. Датой считают регистрацию права в ЕГРН, она подтверждается выпиской.
Земельный участок и дом
Вычет распространяется на жилой дом (или долю), землю под индивидуальное жилищное строительство, а также участок, на котором стоит купленный дом. Можно получить деньги и за строительство дома своими силами или через подрядчика.
К расходам относят проектную и сметную документацию, строительные и отделочные материалы, работы по строительству, подключение к электричеству, воде, газу и канализации, включая автономные системы.
Если была куплена только земля под ИЖС, такой налоговый вычет придется ждать, пока на участке не будет оформлен жилой дом. Участок в СНТ — только вместе с домом, оформленным как жилой.
Вычет за ремонт квартиры и отделку
Отделку принимают к вычету не всегда, есть условие: жилье купили без отделки, и это видно из договора или акта (например, формулировка "без отделки" или "черновая отделка").
В расходы можно включить:
- отделочные и строительные материалы;
- оплату ремонтных и отделочных работ;
- проектную и сметную документацию.
Нужны чеки, договоры с подрядчиками, акты выполненных работ и платежные документы. Если ремонт делали в готовой вторичной квартире, налоговая его не примет.
Отдельного лимита на отделку нет. Она входит в те же 2 млн рублей, что и стоимость самого жилья. Если квартира обошлась в 2,5 млн, отделка уже ничего не прибавит: потолок выбран.
Сумма налогового вычета за квартиру: сколько можно вернуть
Максимум по двум частям вычета для одного человека при ставке 13% — 650 тысяч рублей. Реальный результат зависит от цены жилья, суммы уплаченных процентов и размера налога, который платится в год.
Налоговый вычет за покупку квартиры
Формула: расходы (но не больше 2 млн рублей) умножаются на ставку НДФЛ.
|Стоимость жилья
|База вычета
|Вернут при ставке 13%
|1 500 000 рублей
|1 500 000 рублей
|195 000 рублей
|2 000 000 рублей
|2 000 000 рублей
|260 000 рублей
|4 500 000 рублей
|2 000 000 рублей
|260 000 рублей
Материнский капитал, субсидии и деньги работодателя вычитают из цены. Квартира за 2,4 млн, из которых 900 тысяч закрыл маткапитал, дает базу 1,5 млн рублей и возврат 195 тысяч рублей.
С 2025 года ставка НДФЛ стала прогрессивной и считается ступенями. Каждая часть годового дохода облагается по своей ставке:
|Годовой доход
|Ставка
|До 2,4 млн рублей
|13%
|От 2,4 до 5 млн рублей
|15%
|От 5 до 20 млн рублей
|18%
|От 20 до 50 млн рублей
|20%
|Свыше 50 млн рублей
|22%
Лимиты вычета остались прежними, 2 и 3 млн рублей. Меняется его сумма: деньги возвращаются по ставкам, по которым налог был уплачен. Вычет в первую очередь “съедает” ту часть дохода, которая облагалась по более высокой ставке.
Посмотрим на цифрах, при доходе за год 3 млн рублей и вычете на покупку 2 млн:
- налог без вычета: 2,4 млн × 13% + 0,6 млн × 15% = 402 000 рублей;
- налог с вычетом: на облагаемую базу 1 млн остается 130 000 рублей;
- к возврату: 402 000 − 130 000 = 272 000 рублей.
Если доход 4,5 млн, то весь вычет приходится на ступень в 15%, и возврат составит 300 000 рублей.
Максимальный возврат на покупку жилья при лимите 2 млн рублей зависит от ставки:
|Ставка НДФЛ
|Возврат за покупку (2 млн)
|Возврат по процентам (3 млн)
|13%
|260 000 рублей
|390 000 рублей
|15%
|300 000 рублей
|450 000 рублей
|18%
|360 000 рублей
|540 000 рублей
|20%
|400 000 рублей
|600 000 рублей
|22%
|440 000 рублей
|660 000 рублей
Верхние строки таблицы — теоретический потолок. Точная цифра зависит от налога, фактически удержанного за конкретный год, и ИФНС пересчитает ее по декларации человека.
Налоговый вычет за проценты по ипотеке
Проценты по ипотеке образуют отдельный вычет. Лимит — 3 млн рублей, при ставке 13% он составит до 390 тысяч рублей. Правила здесь строже, чем для самой покупки:
- вычет считается только от процентов, которые уже были заплачены, а не от будущей переплаты;
- он предоставляется один раз и только по одному объекту: остаток нельзя перенести на другую квартиру;
- ограничение в 3 млн действует для кредитов, полученных после 1 января 2014 года, а для более ранних проценты учитываются без лимита;
- под вычет попадают и проценты по кредиту, взятому для рефинансирования ипотеки.
Ипотека на 6 млн рублей на 20 лет под 12% годовых дает ежемесячный платеж около 66 тысяч. За первый год вернуть можно около 93 тысяч рублей (при ставке 13%). Лимит в 3 млн процентов будет набран на пятом году выплат. После этого вычет по процентам закрыт, даже если кредит продолжает платиться.
Что делать, если уплаченного НДФЛ недостаточно для полного возврата
Вернуть больше, чем было заплачено за год, нельзя. Но остаток не пропадает: он переносится на следующие годы без ограничений по сроку, пока вычет не будет выбран целиком.
Время, за которое можно "выбрать" вычет на покупку жилья в 260 тысяч рублей, считается так: нужно поделить 260 000 на сумму налога за год.
|Доход в месяц
|НДФЛ в год (13%)
|Вычет за покупку (260 тыс.)
|Весь вычет с ипотекой (650 тыс.)
|50 000 рублей
|78 000 рублей
|за 4 года
|за 9 лет
|100 000 рублей
|156 000 рублей
|за 2 года
|за 5 лет
|170 000 рублей
|265 200 рублей
|за 1 год
|за 3 года
Сроки округлены вверх до целых лет, потому что налоговый период равен году. В последнем столбце предполагается, что проценты по ипотеке уже уплачены в нужном объеме: на деле они набираются постепенно.
Ускорить процесс можно двумя способами:
- Если квартира куплена несколько лет назад, подать декларации сразу за все годы с момента покупки, но не больше чем за три последних года.
- Оформить уведомление у работодателя, чтобы налог не удерживали с текущей зарплаты.
Сколько раз можно получить вычет за квартиру и как узнать остаток
Вычет на жилье предоставляется один раз в жизни, но разбить его на несколько квартир можно, если право возникло с 1 января 2014 года. Лимит в 2 млн привязан к человеку, а не к объекту.
- Куплено с 1 января 2014 года. Остаток лимита можно использовать на следующую покупку.
- Куплено до 2014 года. Вычет был привязан к объекту. Если квартира стоила 1,5 млн, остаток до лимита уже не вернуть.
- Право возникло до 2008 года. Тогда действовал лимит в 1 млн рублей, и пользоваться приходится им.
- По процентам остаток на другой объект не переносится.
Узнать остаток можно, посмотрев приложение 7 в декларациях, по которым был получен вычет раньше: там отражен расчет и остаток. Либо необходимо запросить сведения у налоговой через личный кабинет.
Как оформить налоговый вычет за квартиру: способы подачи
Через налоговую или МФЦ: декларация 3-НДФЛ
Нужно подать декларацию с документами по итогам года, налоговая проверит ее и перечислит деньги на счет. Декларация формируется за каждый год отдельно: за три прошлых года придется оформить три декларации.
Подать документы можно:
- в личном кабинете налогоплательщика;
- лично в налоговой по месту жительства;
- через МФЦ;
- по почте заказным письмом с описью.
Срок подачи декларации на вычет не ограничен, но вернуть налог можно только за три последних года. Камеральная проверка идет до трех месяцев, после нее деньги приходят в течение месяца.
Через "Госуслуги" и личный кабинет налогоплательщика
Войти в личный кабинет на сайте ФНС можно с помощью учетной записи "Госуслуг".
- В кабинете найти раздел про получение налогового вычета и выбрать имущественный. Данные о доходах подтянутся автоматически. Справка за прошлый год обычно появляется в марте.
- Загрузить сканы документов, указать счет для возврата.
- Подписать декларацию электронной подписью.
Через тот же кабинет работают и оба других способа: можно получить уведомление для работодателя и подать упрощенное заявление.
Через работодателя
Этот способ позволяет получить деньги раньше всего. Ждать конца года не нужно: право на вычет в год покупки можно заявить сразу, как только оформлена собственность или подписан акт по ДДУ.
- В личном кабинете ФНС подать заявление о подтверждении права на вычет с копиями документов.
- Налоговая проверяет их около месяца и выдает уведомление.
- Налоговая передает заявление работодателю.
- Работодатель перестает удерживать НДФЛ, а удержанное с начала года возвращает.
Пример: право на вычет возникло в январе, уведомление передали в июне. В июне вернут налог за пять месяцев, а остальные семь работник будет получать зарплату без НДФЛ.
Уведомление действует до конца календарного года. Если вычет не выбран полностью, в январе заявление нужно подать заново. При смене работы оформляется новое уведомление, но документы повторно прикладывать не нужно. При нескольких работодателях можно получить несколько уведомлений. Способ работает при наличии трудового договора, а по договорам ГПХ придется подавать декларацию.
Упрощенный вычет за квартиру без декларации
Упрощенный порядок работает с 2021 года. Подтверждать расходы не нужно: сведения налоговой передают банки, а данные о праве собственности ФНС берет из Росреестра.
Подходит он в первую очередь тем, кто покупал жилье в ипотеку в банке, который участвует в обмене данными с налоговой. Как это происходит:
- Банк передает сведения в ФНС по итогам года.
- В личном кабинете появляется предзаполненное заявление, обычно не позднее 20 марта.
- Нужно проверить данные, указать счет и подписать заявление электронной подписью.
- Проверка занимает 30 дней, а деньги приходят примерно через 15 дней после нее.
Налоговая вправе продлить проверку до трех месяцев, если усомнится в данных.
|Способ
|Что нужно
|Срок проверки
|Когда деньги
|Декларация 3-НДФЛ
|Полный пакет документов
|до 3 месяцев
|в течение месяца после проверки
|Через работодателя
|Документы для уведомления
|около месяца
|с ближайшей зарплаты
|Упрощенный порядок
|Только заявление в кабинете
|30 дней
|около 15 дней после проверки
Документы для налогового вычета за квартиру
Точный перечень зависит от типа сделки и способа подачи. Налоговая может запросить оригиналы, поэтому сканы и бумаги лучше хранить вместе.
Документы при покупке квартиры
- Декларация 3-НДФЛ (для способа через декларацию).
- Справка о доходах и суммах налога за нужный год (в личном кабинете или у работодателя).
- Договор купли-продажи или договор долевого участия.
- Акт приема-передачи (для новостройки по ДДУ).
- Выписка из ЕГРН: ее можно заказать через "Госуслуги".
- Платежные документы: чеки, квитанции, выписки из банка, расписка продавца.
- Свидетельство о браке и заявление о распределении вычета (если квартира куплена в браке).
- Паспорт и реквизиты счета для возврата.
Документы по ипотечным процентам
- Кредитный договор.
- График платежей.
- Справка банка об уплаченных процентах за каждый год (банк выдает ее по запросу, у некоторых — в приложении).
- Платежные документы, подтверждающие выплаты.
Вычет за квартиру за наличные: как подтвердить расходы
Расчет наличными тоже дает право на вычет, но подтверждение должно быть документальным. Принимают такие варианты:
- Расписка продавца. Достаточно простой письменной формы без нотариуса. В ней нужны данные квартиры и продавца, сумма, дата и подпись.
- Договор купли-продажи с пунктом о том, что продавец получил всю сумму. Отдельную расписку это не заменяет полностью: для надежности лучше иметь и то и другое.
- Банковские документы. Подходят чеки и выписки по счету. Информационное письмо банка не годится.
Декларация 3-НДФЛ и заявление на возврат: как заполнить
Форму нужно взять за тот год, за который возвращается налог: в 2026 году для 2025 года будет одна версия бланка, для 2023-го — уже другая. Если подавать через личный кабинет, система сама подберет нужную.
Что обычно заполняют:
- титульный лист и раздел с суммой налога к возврату;
- приложение с доходами (его подтягивают данные работодателя);
- приложение 7 с расчетом имущественного вычета: расходы, лимит, остаток;
- заявление на возврат налога с банковскими реквизитами, оно входит в состав декларации.
Для каждого года готовится отдельную декларацию. За каждый год подают отдельную декларацию. Если в ней нашлась ошибка, подают уточненную: в нее вносят все данные заново, а не только исправления.
Когда подавать на налоговый вычет за квартиру в 2026 и 2027 годах
Налоговый вычет можно заявить, когда закончился налоговый период, в котором возникло право. Исключение — работодатель: через него вычет оформляют сразу.
С какого момента можно подавать
Начало отсчета зависит от типа жилья:
|Ситуация
|Право на вычет возникает
|Декларацию можно подавать
|Вторичка, запись в ЕГРН в 2026 году
|в 2026 году
|с января 2027 года
|Новостройка: акт и регистрация в 2026 году
|в 2026 году
|с января 2027 года
|Новостройка: акт в декабре 2025, регистрация в феврале 2026
|в 2025 году (дата акта)
|с января 2026 года
|ДДУ без акта приема-передачи
|не возникло
|подавать нечего
Если покупка квартиры состоялась в 2026 году, а человек работает по трудовому договору, ему не стоит ждать января. Нужно получить уведомление и передать его работодателю: налог перестанут удерживать до конца года.
За какой период можно вернуть налог
- В 2026 году можно вернуть налог за 2023, 2024 и 2025 годы.
- В 2027 году можно вернуть налог за 2024, 2025 и 2026 годы.
Пример: квартиру купили в 2018 году и ни разу не подавали на вычет. В 2026 году можно оформить возврат за 2023–2025 годы. За 2018–2022 годы деньги не вернут. Но остаток лимита в 2 млн, который не выбран, можно заявить в последующие годы.
Налог возвращают только за те годы, в которых он был оплачен. Если в 2023 году сотрудник работал в найме, а в 2024-м стал ИП и перешел на упрощенную систему налогооблажения, вычет можно получить только за 2023-й.
Пенсионеры могут вернуть налог за четыре года сразу: год возникновения права и три предыдущих.
Как выплачивается вычет за квартиру и когда можно получить возврат
Деньги перечисляют на счет, который указан в заявлении. Сроки зависят от способа:
- по декларации: проверка до трех месяцев, затем возврат в течение месяца;
- через работодателя: с ближайшей зарплаты после того, как он получил уведомление;
- в упрощенном порядке: 30 дней на проверку и около 15 дней на выплату.
Налоговая зачтет долги из суммы возврата. Если она составляет 50 тысяч рублей, а недоимка по транспортному налогу —10 тысяч, на счет придут 40 тысяч. За просрочку выплаты налоговая платит проценты по ставке рефинансирования Банка России.
Особые случаи
Вычет за первую и вторую квартиры
Если право возникло после 2014 года, лимит в 2 млн рублей общий. Остаток переносится на следующие покупки.
Например, в 2020 году человек купил квартиру за 1,35 млн рублей и вернул 175 500 рублей. Остаток лимита — 650 тысяч. Когда он купил вторую квартиру за 3 млн, вычет возможен только на оставшиеся 650 тысяч, а это еще 84 500 рублей. В сумме те же 260 тысяч.
Проценты по ипотеке работают иначе: вычет по ним дают один раз и по одному объекту, переносить остаток нельзя.
Иногда выгодно не торопиться. Если была куплена недорогая квартира, но планируется взять дорогую, можно не заявлять вычет сейчас и использовать полный лимит на вторую. Но обратно это не работает: если налог уже вернули, отказаться от вычета и перенести его на другой объект нельзя.
Вычет за квартиру супругам
Квартира, купленная в зарегистрированном браке, считается общей, если брачным договором не установлен другой режим. Каждый из супругов вправе заявить свой вычет на покупку и свой на проценты, независимо от того, на чье имя оформлена собственность и кто платил.
Расходы можно распределить в любой пропорции, в том числе поровну, даже если фактически платил один. При покупке дороже 4 млн рублей каждый берет свои 2 млн, и заявление о распределении не нужно. Если квартира дешевле, супруги подают заявление о распределении.
Пример: квартира за 6 млн рублей, проценты по ипотеке за все время составили 4,5 млн. Покупка: каждому по 2 млн, разница в 2 млн не используется, возврат по 260 тысяч, вместе 520 тысяч. Проценты: поровну по 2,25 млн, возврат по 292 500 рублей каждому, вместе 585 000 рублей. Итого семья получает 1 105 000 рублей.
Если брак не зарегистрирован, а собственность долевая, каждый заявляет вычет по своим подтвержденным расходам в пределах 2 млн рублей.
Может ли вычет получить супруг, если он не собственник
Может, если квартира куплена в браке и брачного договора нет. Нужны свидетельство о браке и платежные документы (на любого из супругов). Заявление о распределении расходов подает тот, кто претендует на вычет.
Вычет за долю в квартире
Вычет положен за долю, причем лимит в 2 млн рублей не делится по долям: он общий для всех покупок. Если доля была куплена за 800 тысяч, использовано 800 тысяч, а остаток в 1,2 млн можно потратить позже.
Родители и опекуны вправе заявить вычет за долю ребенка до 18 лет, если платили они. В этом случае понадобится свидетельство о рождении.
Вычет за квартиру пенсионерам, в том числе неработающим
НДФЛ с пенсии не удерживают, а значит, возвращать с нее нечего. Но пенсионер вправе вернуть налог, который платил раньше, когда работал. Для этого действует правило переноса: вычет можно заявить за год возникновения права и три предыдущих года.
Работающий пенсионер может использовать и уведомление у работодателя. Передать право на вычет детям или другим родственникам нельзя.
Если пенсию оформили в год покупки, детали стоит уточнить в инспекции: правила переноса привязаны к статусу пенсионера в конкретном периоде.
Вычет за квартиру самозанятым и ИП
Самозанятые платят налог на профессиональный доход, ИП на упрощенной системе платит единый налог, а ИП на патенте — стоимость патента. Это не НДФЛ, поэтому вычет на такие доходы не распространяется.
Исключения:
- ИП на общей системе. Он уплачивает НДФЛ со своей деятельности и вправе заявить вычет.
- Работа по найму параллельно или раньше. Налог, который удерживали с зарплаты, вернуть можно, но только за те годы, когда человек был наемным сотрудником.
- Другие облагаемые доходы: продажа квартиры с налогом, сдача жилья по общим правилам.
Если нет работы или в декрете
Пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком НДФЛ не облагаются, поэтому в период декрета деньги не возвращаются. Но:
- налог с зарплаты до декрета вернуть можно, если право на вычет возникло в тот же год или раньше и с того года прошло не больше трех лет;
- в браке вычет может заявить работающий супруг, независимо от того, на кого оформлена квартира;
- остаток вычета остается за человеком, пока не появится облагаемый доход.
Заявить вычет через доход других работающих родственников нельзя. Исключение только одно: супруг.
Почему могут отказать в вычете
Причину отказа обычно можно устранить. Перед подачей стоит проверить отсутствие частых проблем.
- Не хватает документов, подтверждающих расходы. Нет расписки, банковской выписки или платежного документа, а договор не содержит пункта о полной оплате.
- Сделка с взаимозависимым лицом. Продавец — родственник из закрытого списка.
- Неверный расчет. Не вычли материнский капитал, субсидию или оплату работодателя.
- Нет права на объект. По ДДУ не подписан акт приема-передачи, или собственность не зарегистрирована.
- Нет налога к возврату. За выбранный год не был оплачен НДФЛ или уже вернули все, что было уплачено.
Нерезидентство, апартаменты вместо квартиры и исчерпанный лимит — тоже частые причины.
Налоговая может прислать требование о представлении пояснений: в нем указан срок для ответа. Стоит подготовить недостающие документы, ответить письменно и подтвердить расходы. Если декларация содержит ошибки, необходимо подать уточненную. На отказ можно подать жалобу в вышестоящую инспекцию, а затем в суд.
Частые вопросы
- 01Можно ли получить вычет, если квартира куплена на материнский капитал?
— Можно, но не на ту часть цены, которую покрыл маткапитал. Если квартира стоит 3 млн, из них 700 тысяч оплачены сертификатом, база вычета составит 2,3 млн, а лимит 2 млн. Если капитал закрыл большую часть стоимости, база уменьшится соответственно.
- 02Можно ли получить вычет повторно при второй ипотеке?
— Вычет на покупку можно использовать повторно только в пределах неиспользованного остатка в 2 млн рублей. Вычет по процентам предоставляется один раз по одному объекту: если вычет уже был заявлен по первой ипотеке, добрать остаток по второй нельзя. Если по первой ипотеке проценты к вычету не заявлялись, право на проценты по второй сохраняется.
- 03Можно ли оформить вычет сразу за три года и перестанут ли удерживать НДФЛ на работе?
— Можно подать три декларации одновременно — по каждой придет отдельный возврат. Но удерживать НДФЛ с текущей зарплаты после этого не перестанут автоматически. Чтобы налог не удерживали, нужно получить уведомление и передать его работодателю. Обе схемы можно совместить, пока лимит вычета не выбран.
- 04Можно ли заявить вычет через доход работающих родственников?
— Нет. Вычет получает тот, кто понес расходы и сам платил НДФЛ. Единственное исключение — супруг, с которым квартира является совместной собственностью.
- 05Можно ли получить вычет обоим супругам в упрощенном порядке?
— Упрощенное заявление формируется в личном кабинете каждого налогоплательщика отдельно. Если вычет нужно распределить между супругами в нестандартной пропорции, надежнее оформить декларацию с заявлением о распределении. Условия зависят от банка и данных, которые он передал, поэтому нужно уточнить их в поддержке ФНС.