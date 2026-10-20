Немецкие мужские имена, узнаваемые по всему миру, звучат твердо и основательно. Одни пришли из эпохи древних германских племен и рассказывают о воинах, волках и копьях, другие появились благодаря христианству, третьи стали производными от других языков. Эта статья пригодится родителям, которые ищут немецкое имя для мальчика, авторам книг и игр, которым нужен убедительный персонаж, и всем, кто изучает немецкий язык и культуру. Ниже будет список немецких мужских имен со значениями и написанием на русском, алфавитный указатель, свежий рейтинг популярных имен в Германии, а также подборки красивых, редких и необычных вариантов. Как появились немецкие мужские имена Самые старые немецкие имена восходят к древнегерманскому языку. Их носили воины, вожди и простые общинники задолго до появления Германии как государства. Многие древнегерманские имена состояли из двух элементов, каждый из которых имел самостоятельное значение. При этом их сочетание не всегда образовывало точный и связный перевод.

Значения имен немецкого происхождения для мальчиков Фото: Сгенерировано нейросетью

Вот несколько частей, которые встречаются в старинных именах особенно часто: Элемент Значение Пример -bert яркий, блестящий, знаменитый Альберт, Роберт -helm шлем, защита Вильгельм, Ансхельм -mund защита, покровительство Зигмунд, Раймунд -wald / -old власть, правление Освальд, Бертольд -hard / -hart сильный, твердый Бернхард, Герхард -fried мир Зигфрид, Готфрид -wolf / -olf волк Вольфганг, Рудольф sieg- победа Зигфрид, Зигмунд С принятием христианства в Германию пришли библейские и латинские имена: Иоганн, Маттиас, Петер, Пауль. Они быстро прижились, получили немецкое звучание и сокращенные формы: так из Иоганнеса появился Ганс, а из Николауса — Клаус. В 20 веке к ним добавились иностранные имена из английского, скандинавских и романских языков. Сегодня многие современные немецкие родители вообще выбирают интернациональные имена вроде Ноа или Лиам. Список немецких мужских имен со значениями В таблице собраны известные немецкие мужские имена на русском и в оригинальном написании, с кратким значением и происхождением. Для составных древнегерманских имен указаны значения исходных элементов, которые, как правило, не имеют точного перевода. Обратить внимание: в русской традиции немецкая буква H часто звучит как “Г”, как в Генрих, Гельмут, Герман, а в современной транскрипции как “Х” в Хайнрих, Хельмут, Херманн. Мы указываем традиционный вариант и современный, при необходимости. Имя (нем.) На русском Значение Происхождение Adalbert Адальберт благородный и блестящий древнегерманское Anselm Ансельм “бог, божество” + “шлем, защита” древнегерманское Bernhard Бернхард “медведь” + “сильный, твердый” древнегерманское Eberhard Эберхард “вепрь” + “сильный, твердый” древнегерманское Egon Эгон острие, лезвие древнегерманское Emil Эмиль соперник, соперничающий (от лат. aemulus) латинское Ernst Эрнст серьезный, искренний древнегерманское Felix Феликс счастливый латинское Florian Флориан цветущий латинское Friedrich Фридрих “мир” + “правитель, власть” древнегерманское Hans Ганс (Ханс) Бог милостив краткая форма Иоганнеса Heinrich Генрих (Хайнрих) хозяин дома древнегерманское Hermann Герман (Херманн) воин древнегерманское Johann Иоганн (Йохан) Бог милостив древнееврейское Jonas Йонас голубь древнееврейское Jürgen Юрген земледелец северонемецкая форма Георга Karl Карл свободный человек, мужчина древнегерманское Klaus Клаус победа народа краткая форма Николауса Konrad Конрад “смелый” + “совет” древнегерманское Kurt Курт “смелый” + “совет” (как у Конрада) краткая форма Конрада Leon Леон лев греческое Leopold Леопольд “народ” + “смелый” древнегерманское Lorenz Лоренц “из Лаврента (Лаврентума)”; связь с лавром — вторичная ассоциация немецкая форма латинского Laurentius Ludwig Людвиг “слава” + “битва” древнегерманское Oskar Оскар происхождение спорное ирландская и германо-скандинавская версии Otto Отто богатство, владение древнегерманское Paul Пауль малый, скромный латинское Siegfried Зигфрид “победа” + “мир” древнегерманское Ulrich Ульрих “наследие, родовое владение” + “правитель, власть” древнегерманское Volker Фолькер “народ” + “войско” древнегерманское Walter Вальтер “власть, правление” + “войско” древнегерманское Werner Вернер “бдительный, осторожный” + “войско” древнегерманское Wilhelm Вильгельм “воля, желание” + “шлем, защита” древнегерманское Wolfgang Вольфганг “волк” + “ход, путь” древнегерманское Немецкие мужские имена по алфавиту Подборка ниже позволит подобрать имя на определенную букву, которое будет созвучно сочетаться с фамилией или совпадать с инициалом кого-то из родных. Немецкие мужские имена, начинающиеся на букву А Альберт (Albert) — “благородный и блестящий”. Сокращенная форма Адальберта, известная благодаря Альберту Эйнштейну;

“благородный и блестящий”. Сокращенная форма Адальберта, известная благодаря Альберту Эйнштейну; Альфред (Alfred) — “совет эльфов”, имя англосаксонского происхождения;

“совет эльфов”, имя англосаксонского происхождения; Андреас (Andreas) — “мужественный”, греческое имя, популярное в 1960–1980-е;

“мужественный”, греческое имя, популярное в 1960–1980-е; Ансгар (Ansgar) — “копье бога”, старинное имя северогерманского происхождения;

“копье бога”, старинное имя северогерманского происхождения; Антон (Anton) — латинское родовое имя, пользующееся популярностью и сейчас;

латинское родовое имя, пользующееся популярностью и сейчас; Армин (Armin) — этимология имени спорна, предположительно происходит от имени вождя херусков Арминия;

этимология имени спорна, предположительно происходит от имени вождя херусков Арминия; Арнольд (Arnold) — “орел” + “власть, правление”.

“орел” + “власть, правление”. Август (August) — “величественный”, латинское имя, используемое аристократическим сословием;

“величественный”, латинское имя, используемое аристократическим сословием; Аксель (Axel) — скандинавская форма библейского Авессалома со значением “отец мира”. Немецкие имена, начинающиеся на Б Бальдур (Baldur) — имя бога Бальдра из скандинавской мифологии с предполагаемым значением “господин”, “храбрый” или “смелый”;

имя бога Бальдра из скандинавской мифологии с предполагаемым значением “господин”, “храбрый” или “смелый”; Бастиан (Bastian) — краткая форма Себастьяна; Sebastianus первоначально означало “из Себасты”, название которой происходит от греческого sebastos — “почитаемый, почтенный”;

краткая форма Себастьяна; Sebastianus первоначально означало “из Себасты”, название которой происходит от греческого sebastos — “почитаемый, почтенный”; Бенедикт (Benedikt) — “благословенный”, латинское имя, связанное с католичеством;

“благословенный”, латинское имя, связанное с католичеством; Бенно (Benno) — краткая форма нескольких германских имен с элементом Bern-, в том числе Бернхарда;

краткая форма нескольких германских имен с элементом Bern-, в том числе Бернхарда; Бернхард (Bernhard) — “медведь” + “сильный, твердый”;

“медведь” + “сильный, твердый”; Бертольд (Berthold) — “яркий, блестящий” + “власть, правление”;

“яркий, блестящий” + “власть, правление”; Бруно (Bruno) — существует несколько версий происхождения: от греческого слова “коричневый, бурый” или от элемента, связанного с защитой и доспехами;

существует несколько версий происхождения: от греческого слова “коричневый, бурый” или от элемента, связанного с защитой и доспехами; Буркхард (Burkhard) — древнегерманское имя из элементов “крепость” и “сильный, твердый”. Немецкие имена на Г В этот раздел попали имена, которые по-немецки начинаются на G, и имена на H, которые по русской традиции также пишутся через “Г”. Георг (Georg) — “земледелец”, немецкая форма имени Георгий;

“земледелец”, немецкая форма имени Георгий; Герхард (Gerhard) — “копье” + “сильный, твердый”;

“копье” + “сильный, твердый”; Герман (Hermann) — “воин”;

“воин”; Генрих (Heinrich) — “хозяин дома”, имя многих королей и императоров.

“хозяин дома”, имя многих королей и императоров. Гельмут (Helmut) — первая часть имени происходит от слова helm “шлем, защита”, хотя существуют и другие трактовки; второй же элемент имени трактуется через древнегерманским muot “дух, ум, настроение, мужество”;

первая часть имени происходит от слова helm “шлем, защита”, хотя существуют и другие трактовки; второй же элемент имени трактуется через древнегерманским muot “дух, ум, настроение, мужество”; Готфрид (Gottfried) — “бог” + “мир”;

“бог” + “мир”; Гуго (Hugo) — “разум, дух”;

“разум, дух”; Густав (Gustav) — шведское имя спорного происхождения: по традиционной версии его элементы толкуются как “геты” и “посох, опора”;

шведское имя спорного происхождения: по традиционной версии его элементы толкуются как “геты” и “посох, опора”; Гюнтер (Günther) — “война, битва” + «войско”. Немецкие имена на Д Дагоберт (Dagobert) — “день” + “яркий, блестящий”, имя франкских королей;

“день” + “яркий, блестящий”, имя франкских королей; Даниэль (Daniel) — “Бог — мой судья”, библейское имя, привычное для Германии конца XX века;

“Бог — мой судья”, библейское имя, привычное для Германии конца XX века; Детлеф (Detlef) — северонемецкое имя со значением “народ” + “наследие, остаток”;

северонемецкое имя со значением “народ” + “наследие, остаток”; Дирк (Dirk) — северонемецкая форма Дитриха;

северонемецкая форма Дитриха; Дитер (Dieter) — “народ” + “войско”;

“народ” + “войско”; Дитмар (Dietmar) — “народ” + “знаменитый”;

“народ” + “знаменитый”; Дитрих (Dietrich) — “правитель народа”. Немецкие имена на М Макс (Max) — короткая форма Максимилиана, часто дается как самостоятельное имя;

короткая форма Максимилиана, часто дается как самостоятельное имя; Максимилиан (Maximilian) — “величайший”, имя австрийских императоров;

“величайший”, имя австрийских императоров; Манфред (Manfred) — “человек мира”;

“человек мира”; Маркус (Markus) — немецкая форма латинского Marcus, которое, вероятно, связано с именем бога Марса;

немецкая форма латинского Marcus, которое, вероятно, связано с именем бога Марса; Мартин (Martin) — от имени бога войны Марса;

от имени бога войны Марса; Маттиас (Matthias) — “дар Бога”;

“дар Бога”; Михаэль (Michael) — “кто как Бог”;

“кто как Бог”; Мориц (Moritz) — от латинского Mauritius, то есть “смуглый”. Немецкие имена на Р Райнер (Rainer) — “совет” + “войско”;

“совет” + “войско”; Райнхард (Reinhard) — “совет” + “сильный, твердый”;

“совет” + “сильный, твердый”; Ральф (Ralf) — “совет волка”;

“совет волка”; Рихард (Richard) — “сильный правитель”;

“сильный правитель”; Роберт (Robert) — “блистающий славой”;

“блистающий славой”; Роланд (Roland) — имя героя средневекового эпоса — обычно разделяется на элементы “слава” и “земля”, по другой версии второй элемент первоначально означал “смелый, отважный”;

имя героя средневекового эпоса — обычно разделяется на элементы “слава” и “земля”, по другой версии второй элемент первоначально означал “смелый, отважный”; Рудольф (Rudolf) — “славный волк”;

“славный волк”; Рюдигер (Rüdiger) — “славное копье”. Популярные мужские немецкие имена Вкусы немецких родителей меняются так же быстро, как и в России. Самые популярные мужские немецкие имена сегодня совсем не похожи на тех Гансов и Фрицев, которых мы знаем по старым фильмам.

Как изменились предпочтения на имена для мальчиков в Германии Фото: Сгенерировано нейросетью

Топ-10 имен для новорожденных мальчиков в Германии Главный ежегодный рейтинг публикует Общество немецкого языка (GfdS). Организация составляет свою статистику с 1977 года по данным немецких загсов, а выборка за 2025 год охватила около 90,9 процента всех зарегистрированных в стране имен. Первая десятка первых имен мальчиков по данным GfdS за 2025 год: Ноа (Noah) Маттео (Mat(h)eo / Matt(h)eo) Тео (Theo) Лео (Leo) Эмиль (Emil) Леон (Leon) Элиас (Elias) Пауль (Paul) Лука (Luca / Luka) Генри (Henry / Henri) Ноа уверенно лидирует: этим именем назвали около 1,48 процента мальчиков в выборке GfdS. Лео за год поднялся примерно с 12-го на 4-е место. Можно заметить, что современные родители выбирают короткие имена. По словам руководителя GfdS, рост популярности Тео и Лео показывает, что лаконичные и выразительные имена сейчас особенно востребованы. Многие из лидеров рейтинга по происхождению не германские: Ноа — древнееврейское библейское имя, а Маттео и Лука — итальянские формы библейских имен. По данным GfdS, в разных регионах Германии рейтинги отличаются. Например, в южном рейтинге за 2025 год высокую позицию занимает Феликс. На юге Германии христианские и библейские имена встречаются среди лидеров несколько чаще. Самое распространенное немецкое мужское имя Если говорить о новорожденных, самое частое немецкое мужское имя по данным GfdS за 2025 год — Ноа (Noah): оно возглавляло этот рейтинг также в 2023 и 2024 году. Среди старших поколений очень распространены имена Петер, Михаэль, Томас, Андреас, Вольфганг, Клаус и другие имена, бывшие особенно популярными в середине XX века. Однако официального общенационального рейтинга имен всего ныне живущего населения Германии нет, поэтому назвать самое распространенное имя среди всех мужчин страны с точностью нельзя. Популярные имена XX века Для тех, кто ищет имя для героя книги или фильма, действие которого происходит в прошлом, полезно знать, какие имена были в ходу в разные десятилетия XX века: 1900–1930-е: Карл, Вильгельм, Фридрих, Вальтер, Курт, Герман, Генрих, Отто;

Карл, Вильгельм, Фридрих, Вальтер, Курт, Герман, Генрих, Отто; 1940–1950-е: Ганс, Петер, Вольфганг, Клаус, Юрген, Гюнтер, Хорст, Дитер;

Ганс, Петер, Вольфганг, Клаус, Юрген, Гюнтер, Хорст, Дитер; 1960–1970-е: Михаэль, Томас, Андреас, Штефан, Франк, Уве, Маркус;

Михаэль, Томас, Андреас, Штефан, Франк, Уве, Маркус; 1980–1990-е: Кристиан, Себастьян, Даниэль, Ян, Тобиас, Александр, Лукас. Красивые немецкие мужские имена Красота имени — вещь субъективная, но есть имена, которые нравятся многим: они мелодичные, легко произносятся по-русски и при этом звучат по-европейски. Вот подборка красивых, на наш взгляд, немецких мужских имен: Леон (Leon) — “лев” — звучное и одновременно мягкое имя;

“лев” — звучное и одновременно мягкое имя; Феликс (Felix) — “счастливый” — легко сочетается с русскими отчествами;

“счастливый” — легко сочетается с русскими отчествами; Эмиль (Emil) — “соперник, соперничающий” (от лат. aemulus) — короткое имя, входящее в первую десятку GfdS за 2025 год;

“соперник, соперничающий” (от лат. aemulus) — короткое имя, входящее в первую десятку GfdS за 2025 год; Юлиан (Julian) — “из рода Юлиев” — благородное, но не вычурное имя;

“из рода Юлиев” — благородное, но не вычурное имя; Людвиг (Ludwig) — «слава” + «битва” — ассоциируется с Бетховеном и баварскими королями;

«слава” + «битва” — ассоциируется с Бетховеном и баварскими королями; Лоренц (Lorenz) — немецкая форма латинского Laurentius, первоначально означавшего “из Лаврента (Лаврентума)”;

немецкая форма латинского Laurentius, первоначально означавшего “из Лаврента (Лаврентума)”; Леопольд (Leopold) — “народ” + “смелый” — аристократичное имя с милыми сокращенными формами, как Лео, Польди;

“народ” + “смелый” — аристократичное имя с милыми сокращенными формами, как Лео, Польди; Конрад (Konrad) — “смелый” + “совет”;

“смелый” + “совет”; Флориан (Florian) — “цветущий”;

“цветущий”; Константин (Konstantin) — “постоянный, стойкий” — имя, одинаково привычное и в Германии, и в России;

“постоянный, стойкий” — имя, одинаково привычное и в Германии, и в России; Фридрих (Friedrich) — “мир” + “правитель, власть”;

“мир” + “правитель, власть”; Валентин (Valentin) — “сильный, здоровый”. В семье немецкие мальчики нередко получают милые уменьшительные варианты: Максимилиана — Макси, Бенедикта — Бенни, Антона — Тони, Ганса — Хенсхен. Если ласковость имени имеет значение, стоит обратить внимание на то, как оно сокращается. Грубые и мягкие имена: на что обратить внимание Некоторые немецкие имена русскому уху могут казаться резкими из-за сочетания согласных: Хорст, Гюнтер, Дитмар, Хартмут, Эберхард. Это традиционные немецкие имена, однако часть из них сейчас может восприниматься старомодно, а отдельные приобретать разговорные или иронические ассоциации. Если хочется более мягкого для русского слуха звучания, можно обратить внимание на такие имена, как Отто, Эмиль, Лео, Феликс или Пауль. Редкие и необычные немецкие мужские имена Если хочется, чтобы имя ребенка или персонажа было единственным в своем роде, стоит обратиться к старинным германским именам. Многие из них сегодня встречаются очень редко.

О происхождении древних германских имен Фото: Сгенерировано ИИ