Немецкие мужские имена, узнаваемые по всему миру, звучат твердо и основательно. Одни пришли из эпохи древних германских племен и рассказывают о воинах, волках и копьях, другие появились благодаря христианству, третьи стали производными от других языков. Эта статья пригодится родителям, которые ищут немецкое имя для мальчика, авторам книг и игр, которым нужен убедительный персонаж, и всем, кто изучает немецкий язык и культуру. 

Ниже будет список немецких мужских имен со значениями и написанием на русском, алфавитный указатель, свежий рейтинг популярных имен в Германии, а также подборки красивых, редких и необычных вариантов.

Как появились немецкие мужские имена

Самые старые немецкие имена восходят к древнегерманскому языку. Их носили воины, вожди и простые общинники задолго до появления Германии как государства. Многие древнегерманские имена состояли из двух элементов, каждый из которых имел самостоятельное значение. При этом их сочетание не всегда образовывало точный и связный перевод.

Значения имен немецкого происхождения для мальчиков Фото: Сгенерировано нейросетью

Вот несколько частей, которые встречаются в старинных именах особенно часто:

Элемент

Значение

Пример

-bert

яркий, блестящий, знаменитый

Альберт, Роберт

-helm

шлем, защита

Вильгельм, Ансхельм

-mund

защита, покровительство

Зигмунд, Раймунд

-wald / -old

власть, правление

Освальд, Бертольд

-hard / -hart

сильный, твердый

Бернхард, Герхард

-fried

мир

Зигфрид, Готфрид

-wolf / -olf

волк

Вольфганг, Рудольф

sieg-

победа

Зигфрид, Зигмунд

С принятием христианства в Германию пришли библейские и латинские имена: Иоганн, Маттиас, Петер, Пауль. Они быстро прижились, получили немецкое звучание и сокращенные формы: так из Иоганнеса появился Ганс, а из Николауса — Клаус. В 20 веке к ним добавились иностранные имена из английского, скандинавских и романских языков. Сегодня многие современные немецкие родители вообще выбирают интернациональные имена вроде Ноа или Лиам.

Список немецких мужских имен со значениями

В таблице собраны известные немецкие мужские имена на русском и в оригинальном написании, с кратким значением и происхождением. Для составных древнегерманских имен указаны значения исходных элементов, которые, как правило, не имеют точного перевода.

Обратить внимание: в русской традиции немецкая буква H часто звучит как “Г”, как в Генрих, Гельмут, Герман, а в современной транскрипции как “Х” в Хайнрих, Хельмут, Херманн. Мы указываем традиционный вариант и современный, при необходимости.

Имя (нем.)

На русском

Значение

Происхождение

Adalbert

Адальберт

благородный и блестящий

древнегерманское

Anselm

Ансельм

“бог, божество” + “шлем, защита”

древнегерманское

Bernhard

Бернхард

“медведь” + “сильный, твердый”

древнегерманское

Eberhard

Эберхард

“вепрь” + “сильный, твердый”

древнегерманское

Egon

Эгон

острие, лезвие

древнегерманское

Emil

Эмиль

соперник, соперничающий (от лат. aemulus)

латинское

Ernst

Эрнст

серьезный, искренний

древнегерманское

Felix

Феликс

счастливый

латинское

Florian

Флориан

цветущий

латинское

Friedrich

Фридрих

“мир” + “правитель, власть”

древнегерманское

Hans

Ганс (Ханс)

Бог милостив

краткая форма Иоганнеса

Heinrich

Генрих (Хайнрих)

хозяин дома

древнегерманское

Hermann

Герман (Херманн)

воин

древнегерманское

Johann

Иоганн (Йохан)

Бог милостив

древнееврейское

Jonas

Йонас

голубь

древнееврейское

Jürgen

Юрген

земледелец

северонемецкая форма Георга

Karl

Карл

свободный человек, мужчина

древнегерманское

Klaus

Клаус

победа народа

краткая форма Николауса

Konrad

Конрад

“смелый” + “совет”

древнегерманское

Kurt

Курт

“смелый” + “совет” (как у Конрада)

краткая форма Конрада

Leon

Леон

лев

греческое

Leopold

Леопольд

“народ” + “смелый”

древнегерманское

Lorenz

Лоренц

“из Лаврента (Лаврентума)”; связь с лавром — вторичная ассоциация

немецкая форма латинского Laurentius

Ludwig

Людвиг

“слава” + “битва”

древнегерманское

Oskar

Оскар

происхождение спорное

ирландская и германо-скандинавская версии

Otto

Отто

богатство, владение

древнегерманское

Paul

Пауль

малый, скромный

латинское

Siegfried

Зигфрид

“победа” + “мир”

древнегерманское

Ulrich

Ульрих

“наследие, родовое владение” + “правитель, власть”

древнегерманское

Volker

Фолькер

“народ” + “войско”

древнегерманское

Walter

Вальтер

“власть, правление” + “войско”

древнегерманское

Werner

Вернер

“бдительный, осторожный” + “войско”

древнегерманское

Wilhelm

Вильгельм

“воля, желание” + “шлем, защита”

древнегерманское

Wolfgang

Вольфганг

“волк” + “ход, путь”

древнегерманское

Немецкие мужские имена по алфавиту

Подборка ниже позволит подобрать имя на определенную букву, которое будет созвучно сочетаться с фамилией или совпадать с инициалом кого-то из родных.

Немецкие мужские имена, начинающиеся на букву А

  • Альберт (Albert) — “благородный и блестящий”. Сокращенная форма Адальберта, известная благодаря Альберту Эйнштейну;
  • Альфред (Alfred) — “совет эльфов”, имя англосаксонского происхождения;
  • Андреас (Andreas) — “мужественный”, греческое имя, популярное в 1960–1980-е;
  • Ансгар (Ansgar) — “копье бога”, старинное имя северогерманского происхождения;
  • Антон (Anton) — латинское родовое имя, пользующееся популярностью и сейчас;
  • Армин (Armin) — этимология имени спорна, предположительно происходит от имени вождя херусков Арминия;
  • Арнольд (Arnold) — “орел” + “власть, правление”.
  • Август (August) — “величественный”, латинское имя, используемое аристократическим сословием;
  • Аксель (Axel) — скандинавская форма библейского Авессалома со значением “отец мира”.

Немецкие имена, начинающиеся на Б

  • Бальдур (Baldur) — имя бога Бальдра из скандинавской мифологии с предполагаемым значением “господин”, “храбрый” или “смелый”;
  • Бастиан (Bastian) — краткая форма Себастьяна; Sebastianus первоначально означало “из Себасты”, название которой происходит от греческого sebastos — “почитаемый, почтенный”;
  • Бенедикт (Benedikt) — “благословенный”, латинское имя, связанное с католичеством;
  • Бенно (Benno) — краткая форма нескольких германских имен с элементом Bern-, в том числе Бернхарда;
  • Бернхард (Bernhard) — “медведь” + “сильный, твердый”;
  • Бертольд (Berthold) — “яркий, блестящий” + “власть, правление”;
  • Бруно (Bruno) — существует несколько версий происхождения: от греческого слова “коричневый, бурый” или от элемента, связанного с защитой и доспехами;
  • Буркхард (Burkhard) — древнегерманское имя из элементов “крепость” и “сильный, твердый”.

Немецкие имена на Г

В этот раздел попали имена, которые по-немецки начинаются на G, и имена на H, которые по русской традиции также пишутся через “Г”.

  • Георг (Georg) — “земледелец”, немецкая форма имени Георгий;
  • Герхард (Gerhard) — “копье” + “сильный, твердый”;
  • Герман (Hermann) — “воин”;
  • Генрих (Heinrich) — “хозяин дома”, имя многих королей и императоров.
  • Гельмут (Helmut) — первая часть имени происходит от слова helm “шлем, защита”, хотя существуют и другие трактовки; второй же элемент имени трактуется через древнегерманским muot “дух, ум, настроение, мужество”;
  • Готфрид (Gottfried) — “бог” + “мир”;
  • Гуго (Hugo) — “разум, дух”;
  • Густав (Gustav) — шведское имя спорного происхождения: по традиционной версии его элементы толкуются как “геты” и “посох, опора”;
  • Гюнтер (Günther) — “война, битва” + «войско”.

Немецкие имена на Д

  • Дагоберт (Dagobert) — “день” + “яркий, блестящий”, имя франкских королей;
  • Даниэль (Daniel) — “Бог — мой судья”, библейское имя, привычное для Германии конца XX века;
  • Детлеф (Detlef) — северонемецкое имя со значением “народ” + “наследие, остаток”;
  • Дирк (Dirk) — северонемецкая форма Дитриха;
  • Дитер (Dieter) — “народ” + “войско”;
  • Дитмар (Dietmar) — “народ” + “знаменитый”;
  • Дитрих (Dietrich) — “правитель народа”.

Немецкие имена на М

  • Макс (Max) — короткая форма Максимилиана, часто дается как самостоятельное имя;
  • Максимилиан (Maximilian) — “величайший”, имя австрийских императоров;
  • Манфред (Manfred) — “человек мира”;
  • Маркус (Markus) — немецкая форма латинского Marcus, которое, вероятно, связано с именем бога Марса;
  • Мартин (Martin) — от имени бога войны Марса;
  • Маттиас (Matthias) — “дар Бога”;
  • Михаэль (Michael) — “кто как Бог”;
  • Мориц (Moritz) — от латинского Mauritius, то есть “смуглый”.

Немецкие имена на Р

  • Райнер (Rainer) — “совет” + “войско”;
  • Райнхард (Reinhard) — “совет” + “сильный, твердый”;
  • Ральф (Ralf) — “совет волка”;
  • Рихард (Richard) — “сильный правитель”;
  • Роберт (Robert) — “блистающий славой”;
  • Роланд (Roland) — имя героя средневекового эпоса — обычно разделяется на элементы “слава” и “земля”, по другой версии второй элемент первоначально означал “смелый, отважный”;
  • Рудольф (Rudolf) — “славный волк”;
  • Рюдигер (Rüdiger) — “славное копье”.

Популярные мужские немецкие имена

Вкусы немецких родителей меняются так же быстро, как и в России. Самые популярные мужские немецкие имена сегодня совсем не похожи на тех Гансов и Фрицев, которых мы знаем по старым фильмам.

Как изменились предпочтения на имена для мальчиков в Германии Фото: Сгенерировано нейросетью

Топ-10 имен для новорожденных мальчиков в Германии

Главный ежегодный рейтинг публикует Общество немецкого языка (GfdS). Организация составляет свою статистику с 1977 года по данным немецких загсов, а выборка за 2025 год охватила около 90,9 процента всех зарегистрированных в стране имен.

Первая десятка первых имен мальчиков по данным GfdS за 2025 год:

  1. Ноа (Noah)
  2. Маттео (Mat(h)eo / Matt(h)eo)
  3. Тео (Theo)
  4. Лео (Leo)
  5. Эмиль (Emil)
  6. Леон (Leon)
  7. Элиас (Elias)
  8. Пауль (Paul)
  9. Лука (Luca / Luka)
  10. Генри (Henry / Henri)

Ноа уверенно лидирует: этим именем назвали около 1,48 процента мальчиков в выборке GfdS. Лео за год поднялся примерно с 12-го на 4-е место.

Можно заметить, что современные родители выбирают короткие имена. По словам руководителя GfdS, рост популярности Тео и Лео показывает, что лаконичные и выразительные имена сейчас особенно востребованы.

Многие из лидеров рейтинга по происхождению не германские: Ноа — древнееврейское библейское имя, а Маттео и Лука — итальянские формы библейских имен.

По данным GfdS, в разных регионах Германии рейтинги отличаются. Например, в южном рейтинге за 2025 год высокую позицию занимает Феликс. На юге Германии христианские и библейские имена встречаются среди лидеров несколько чаще.

Самое распространенное немецкое мужское имя

Если говорить о новорожденных, самое частое немецкое мужское имя по данным GfdS за 2025 год — Ноа (Noah): оно возглавляло этот рейтинг также в 2023 и 2024 году.

Среди старших поколений очень распространены имена Петер, Михаэль, Томас, Андреас, Вольфганг, Клаус и другие имена, бывшие особенно популярными в середине XX века. Однако официального общенационального рейтинга имен всего ныне живущего населения Германии нет, поэтому назвать самое распространенное имя среди всех мужчин страны с точностью нельзя.

Популярные имена XX века

Для тех, кто ищет имя для героя книги или фильма, действие которого происходит в прошлом, полезно знать, какие имена были в ходу в разные десятилетия XX века:

  • 1900–1930-е: Карл, Вильгельм, Фридрих, Вальтер, Курт, Герман, Генрих, Отто;
  • 1940–1950-е: Ганс, Петер, Вольфганг, Клаус, Юрген, Гюнтер, Хорст, Дитер;
  • 1960–1970-е: Михаэль, Томас, Андреас, Штефан, Франк, Уве, Маркус;
  • 1980–1990-е: Кристиан, Себастьян, Даниэль, Ян, Тобиас, Александр, Лукас.

Красивые немецкие мужские имена

Красота имени — вещь субъективная, но есть имена, которые нравятся многим: они мелодичные, легко произносятся по-русски и при этом звучат по-европейски. Вот подборка красивых, на наш взгляд, немецких мужских имен:

  • Леон (Leon) — “лев” — звучное и одновременно мягкое имя;
  • Феликс (Felix) — “счастливый” — легко сочетается с русскими отчествами;
  • Эмиль (Emil) — “соперник, соперничающий” (от лат. aemulus) — короткое имя, входящее в первую десятку GfdS за 2025 год;
  • Юлиан (Julian) — “из рода Юлиев” — благородное, но не вычурное имя;
  • Людвиг (Ludwig) — «слава” + «битва” — ассоциируется с Бетховеном и баварскими королями;
  • Лоренц (Lorenz) — немецкая форма латинского Laurentius, первоначально означавшего “из Лаврента (Лаврентума)”;
  • Леопольд (Leopold) — “народ” + “смелый” — аристократичное имя с милыми сокращенными формами, как Лео, Польди;
  • Конрад (Konrad) — “смелый” + “совет”;
  • Флориан (Florian) — “цветущий”;
  • Константин (Konstantin) — “постоянный, стойкий” — имя, одинаково привычное и в Германии, и в России;
  • Фридрих (Friedrich) — “мир” + “правитель, власть”;
  • Валентин (Valentin) — “сильный, здоровый”.

В семье немецкие мальчики нередко получают милые уменьшительные варианты: Максимилиана — Макси, Бенедикта — Бенни, Антона — Тони, Ганса — Хенсхен. Если ласковость имени имеет значение, стоит обратить внимание на то, как оно сокращается.

Грубые и мягкие имена: на что обратить внимание

Некоторые немецкие имена русскому уху могут казаться резкими из-за сочетания согласных: Хорст, Гюнтер, Дитмар, Хартмут, Эберхард. Это традиционные немецкие имена, однако часть из них сейчас может восприниматься старомодно, а отдельные приобретать разговорные или иронические ассоциации.

Если хочется более мягкого для русского слуха звучания, можно обратить внимание на такие имена, как Отто, Эмиль, Лео, Феликс или Пауль.

Редкие и необычные немецкие мужские имена

Если хочется, чтобы имя ребенка или персонажа было единственным в своем роде, стоит обратиться к старинным германским именам. Многие из них сегодня встречаются очень редко.

О происхождении древних германских имен Фото: Сгенерировано ИИ

Редкие древнегерманские имена

  • Ортвин (Ortwin) — из элементов “острие (оружия)” и “друг”;
  • Гизберт (Gisbert) — этимология первого элемента спорна, но распространенная версия звучит как “залог, заложник”; второй элемент означает “яркий, блестящий”;
  • Хартмут (Hartmut) — “твердый духом”;
  • Вигберт (Wigbert) — “битва” + “яркий, блестящий”;
  • Хильдебранд (Hildebrand) — “битва” + “меч, клинок”, имя героя германского эпоса;
  • Вольфрам (Wolfram) — “волк и ворон”, знакомо по средневековому поэту Вольфраму фон Эшенбаху;
  • Зигмунд (Sigmund) — “победа” + “защита”;
  • Ингольф (Ingolf) — “волк бога Инга”;
  • Эккехард (Eckehard) — “острие, клинок” + “сильный, твердый”;
  • Венделин (Wendelin) — старинная уменьшительная форма германских имен с элементом wentil, который ассоциируется с вандалами; имя также получило известность благодаря святому Венделину, почитавшемуся как покровитель пастухов и сельских жителей.

Такие старые имена звучат необычно и загадочно, но стоит подумать как в нынешнее время они могут восприниматься сверстниками ребенка. Некоторые из озвученных вариантов ассоциируются с поколением прадедушек.

Необычные немецкие имена, которые возвращаются в моду

Интересная тенденция последних лет: некоторые старинные имена снова становятся модными. Имена, которые казались устаревшими, спустя несколько поколений снова звучат свежо. Сейчас в Германии чаще встречаются:

  • Карл — короткое, сильное имя с историей;
  • Отто — палиндром, который читается одинаково в обе стороны;
  • Фриц — уменьшительная форма Фридриха — в русском языке слово “фриц” получило нарицательное значение в годы Великой Отечественной войны, но в Германии Fritz оставалось личным именем;
  • Август — литературное имя с аристократическими корнями;
  • Оскар — имя спорного происхождения, существуют ирландская и германо-скандинавская версии; особенно популярно в восточных регионах Германии;
  • Антон, Эмиль, Людвиг — классика, которая чаще стала появляться в городских детских садах.

Самое редкое немецкое мужское имя

Однозначно назвать самое редкое мужское имя в Германии невозможно. В данных GfdS учитываются в том числе очень редкие и единичные регистрации, однако публичные рейтинги в основном посвящены наиболее распространенным именам. К тому же в Германии каждый год регистрируются имена, придуманные родителями или взятые из других культур.

В качестве примеров редких старогерманских имен можно назвать Хунольд, Вальрам, Ландольф, Рейнмар и Ирмфрид.

Как выбрать немецкое имя для мальчика

Если семья живет в России или другой русскоязычной стране, нужно учитывать несколько практических моментов, прежде чем дать сыну немецкое имя:

  1. Сочетание с отчеством и фамилией. Длинные имена вроде Максимилиана или Бартоломеуса в паре с русским отчеством создают громоздкую конструкцию. Например, “Максимилиан Александрович” звучит торжественно, но в повседневной жизни трудно произносимое. Короткие имена, например, Макс, Отто, Пауль, Эмиль, Карл, сочетаются с отчествами гораздо легче.
  2. Произношение и написание. Лучше выбирать имена, которые не вызовут путаницы при записи. Например, Heinrich можно записать и как Генрих, и как Хайнрих, а Jürgen как Юрген или Йюрген. Лучше заранее решить, какой вариант вы будете использовать во всех документах.
  3. Сокращенные формы. Нужно подумать, как будут звать ребенка друзья. У Леопольда будет Лео, у Бенедикта — Бенни, у Вильгельма — Вилли. Иногда именно сокращение определяет, приживется ли имя.
  4. Исторические ассоциации. Некоторые немецкие имена в русскоязычной среде до сих пор могут вызывать тяжелые ассоциации со Второй мировой войной. Прежде чем остановиться на выборе, стоит спокойно оценить, как имя будут воспринимать окружающие.

Имя после рождения ребенка в Германии также регистрируется в ЗАГС (Standesamt). Основной принцип законодательства: имя не должно противоречить интересам и благополучию ребенка. При выборе редкого или иностранного имени ЗАГС может запросить подтверждение того, что такое имя существует и допустимо.

Частые вопросы

Какое самое популярное мужское имя в Германии?

По данным Общества немецкого языка за 2025 год, самое популярное имя для новорожденных мальчиков — Ноа (Noah). На втором и третьем местах Маттео и Тео.

Какое самое редкое немецкое мужское имя?

Установить, какое немецкое мужское имя самое редкое не получится, так как публичные рейтинги в основном посвящены наиболее распространенным именам. Примеры редких старогерманских имен — Хунольд, Вальрам, Ландольф, Рейнмар и Ирмфрид.

Какие немецкие имена хорошо звучат по-русски?

С русским языком обычно легко сочетаются короткие имена: Леон, Эмиль, Феликс, Пауль, Отто, Карл, Макс, а также Юлиан и Константин.

Что означают окончания -bert, -helm и -mund в немецких именах?

Окончания -bert, -helm и -mund в немецких именах — это части древнегерманских слов. -bert означает “яркий, знаменитый”, -helm — “шлем, защита”, -mund — “покровительство”. Например, имя Вильгельм составлено из элементов “воля, желание” и “шлем, защита”.

Какие немецкие мужские имена считаются старинными?

К старинным относятся имена с древнегерманскими корнями: Зигфрид, Хильдебранд, Готфрид, Бертольд, Вольфрам, Адальберт, Ортвин, Дагоберт.