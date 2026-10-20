Немецкие мужские имена, узнаваемые по всему миру, звучат твердо и основательно. Одни пришли из эпохи древних германских племен и рассказывают о воинах, волках и копьях, другие появились благодаря христианству, третьи стали производными от других языков. Эта статья пригодится родителям, которые ищут немецкое имя для мальчика, авторам книг и игр, которым нужен убедительный персонаж, и всем, кто изучает немецкий язык и культуру.
Ниже будет список немецких мужских имен со значениями и написанием на русском, алфавитный указатель, свежий рейтинг популярных имен в Германии, а также подборки красивых, редких и необычных вариантов.
Как появились немецкие мужские имена
Самые старые немецкие имена восходят к древнегерманскому языку. Их носили воины, вожди и простые общинники задолго до появления Германии как государства. Многие древнегерманские имена состояли из двух элементов, каждый из которых имел самостоятельное значение. При этом их сочетание не всегда образовывало точный и связный перевод.
Вот несколько частей, которые встречаются в старинных именах особенно часто:
|
Элемент
|
Значение
|
Пример
|
-bert
|
яркий, блестящий, знаменитый
|
Альберт, Роберт
|
-helm
|
шлем, защита
|
Вильгельм, Ансхельм
|
-mund
|
защита, покровительство
|
Зигмунд, Раймунд
|
-wald / -old
|
власть, правление
|
Освальд, Бертольд
|
-hard / -hart
|
сильный, твердый
|
Бернхард, Герхард
|
-fried
|
мир
|
Зигфрид, Готфрид
|
-wolf / -olf
|
волк
|
Вольфганг, Рудольф
|
sieg-
|
победа
|
Зигфрид, Зигмунд
С принятием христианства в Германию пришли библейские и латинские имена: Иоганн, Маттиас, Петер, Пауль. Они быстро прижились, получили немецкое звучание и сокращенные формы: так из Иоганнеса появился Ганс, а из Николауса — Клаус. В 20 веке к ним добавились иностранные имена из английского, скандинавских и романских языков. Сегодня многие современные немецкие родители вообще выбирают интернациональные имена вроде Ноа или Лиам.
Список немецких мужских имен со значениями
В таблице собраны известные немецкие мужские имена на русском и в оригинальном написании, с кратким значением и происхождением. Для составных древнегерманских имен указаны значения исходных элементов, которые, как правило, не имеют точного перевода.
Обратить внимание: в русской традиции немецкая буква H часто звучит как “Г”, как в Генрих, Гельмут, Герман, а в современной транскрипции как “Х” в Хайнрих, Хельмут, Херманн. Мы указываем традиционный вариант и современный, при необходимости.
|
Имя (нем.)
|
На русском
|
Значение
|
Происхождение
|
Adalbert
|
Адальберт
|
благородный и блестящий
|
древнегерманское
|
Anselm
|
Ансельм
|
“бог, божество” + “шлем, защита”
|
древнегерманское
|
Bernhard
|
Бернхард
|
“медведь” + “сильный, твердый”
|
древнегерманское
|
Eberhard
|
Эберхард
|
“вепрь” + “сильный, твердый”
|
древнегерманское
|
Egon
|
Эгон
|
острие, лезвие
|
древнегерманское
|
Emil
|
Эмиль
|
соперник, соперничающий (от лат. aemulus)
|
латинское
|
Ernst
|
Эрнст
|
серьезный, искренний
|
древнегерманское
|
Felix
|
Феликс
|
счастливый
|
латинское
|
Florian
|
Флориан
|
цветущий
|
латинское
|
Friedrich
|
Фридрих
|
“мир” + “правитель, власть”
|
древнегерманское
|
Hans
|
Ганс (Ханс)
|
Бог милостив
|
краткая форма Иоганнеса
|
Heinrich
|
Генрих (Хайнрих)
|
хозяин дома
|
древнегерманское
|
Hermann
|
Герман (Херманн)
|
воин
|
древнегерманское
|
Johann
|
Иоганн (Йохан)
|
Бог милостив
|
древнееврейское
|
Jonas
|
Йонас
|
голубь
|
древнееврейское
|
Jürgen
|
Юрген
|
земледелец
|
северонемецкая форма Георга
|
Karl
|
Карл
|
свободный человек, мужчина
|
древнегерманское
|
Klaus
|
Клаус
|
победа народа
|
краткая форма Николауса
|
Konrad
|
Конрад
|
“смелый” + “совет”
|
древнегерманское
|
Kurt
|
Курт
|
“смелый” + “совет” (как у Конрада)
|
краткая форма Конрада
|
Leon
|
Леон
|
лев
|
греческое
|
Leopold
|
Леопольд
|
“народ” + “смелый”
|
древнегерманское
|
Lorenz
|
Лоренц
|
“из Лаврента (Лаврентума)”; связь с лавром — вторичная ассоциация
|
немецкая форма латинского Laurentius
|
Ludwig
|
Людвиг
|
“слава” + “битва”
|
древнегерманское
|
Oskar
|
Оскар
|
происхождение спорное
|
ирландская и германо-скандинавская версии
|
Otto
|
Отто
|
богатство, владение
|
древнегерманское
|
Paul
|
Пауль
|
малый, скромный
|
латинское
|
Siegfried
|
Зигфрид
|
“победа” + “мир”
|
древнегерманское
|
Ulrich
|
Ульрих
|
“наследие, родовое владение” + “правитель, власть”
|
древнегерманское
|
Volker
|
Фолькер
|
“народ” + “войско”
|
древнегерманское
|
Walter
|
Вальтер
|
“власть, правление” + “войско”
|
древнегерманское
|
Werner
|
Вернер
|
“бдительный, осторожный” + “войско”
|
древнегерманское
|
Wilhelm
|
Вильгельм
|
“воля, желание” + “шлем, защита”
|
древнегерманское
|
Wolfgang
|
Вольфганг
|
“волк” + “ход, путь”
|
древнегерманское
Немецкие мужские имена по алфавиту
Подборка ниже позволит подобрать имя на определенную букву, которое будет созвучно сочетаться с фамилией или совпадать с инициалом кого-то из родных.
Немецкие мужские имена, начинающиеся на букву А
- Альберт (Albert) — “благородный и блестящий”. Сокращенная форма Адальберта, известная благодаря Альберту Эйнштейну;
- Альфред (Alfred) — “совет эльфов”, имя англосаксонского происхождения;
- Андреас (Andreas) — “мужественный”, греческое имя, популярное в 1960–1980-е;
- Ансгар (Ansgar) — “копье бога”, старинное имя северогерманского происхождения;
- Антон (Anton) — латинское родовое имя, пользующееся популярностью и сейчас;
- Армин (Armin) — этимология имени спорна, предположительно происходит от имени вождя херусков Арминия;
- Арнольд (Arnold) — “орел” + “власть, правление”.
- Август (August) — “величественный”, латинское имя, используемое аристократическим сословием;
- Аксель (Axel) — скандинавская форма библейского Авессалома со значением “отец мира”.
Немецкие имена, начинающиеся на Б
- Бальдур (Baldur) — имя бога Бальдра из скандинавской мифологии с предполагаемым значением “господин”, “храбрый” или “смелый”;
- Бастиан (Bastian) — краткая форма Себастьяна; Sebastianus первоначально означало “из Себасты”, название которой происходит от греческого sebastos — “почитаемый, почтенный”;
- Бенедикт (Benedikt) — “благословенный”, латинское имя, связанное с католичеством;
- Бенно (Benno) — краткая форма нескольких германских имен с элементом Bern-, в том числе Бернхарда;
- Бернхард (Bernhard) — “медведь” + “сильный, твердый”;
- Бертольд (Berthold) — “яркий, блестящий” + “власть, правление”;
- Бруно (Bruno) — существует несколько версий происхождения: от греческого слова “коричневый, бурый” или от элемента, связанного с защитой и доспехами;
- Буркхард (Burkhard) — древнегерманское имя из элементов “крепость” и “сильный, твердый”.
Немецкие имена на Г
В этот раздел попали имена, которые по-немецки начинаются на G, и имена на H, которые по русской традиции также пишутся через “Г”.
- Георг (Georg) — “земледелец”, немецкая форма имени Георгий;
- Герхард (Gerhard) — “копье” + “сильный, твердый”;
- Герман (Hermann) — “воин”;
- Генрих (Heinrich) — “хозяин дома”, имя многих королей и императоров.
- Гельмут (Helmut) — первая часть имени происходит от слова helm “шлем, защита”, хотя существуют и другие трактовки; второй же элемент имени трактуется через древнегерманским muot “дух, ум, настроение, мужество”;
- Готфрид (Gottfried) — “бог” + “мир”;
- Гуго (Hugo) — “разум, дух”;
- Густав (Gustav) — шведское имя спорного происхождения: по традиционной версии его элементы толкуются как “геты” и “посох, опора”;
- Гюнтер (Günther) — “война, битва” + «войско”.
Немецкие имена на Д
- Дагоберт (Dagobert) — “день” + “яркий, блестящий”, имя франкских королей;
- Даниэль (Daniel) — “Бог — мой судья”, библейское имя, привычное для Германии конца XX века;
- Детлеф (Detlef) — северонемецкое имя со значением “народ” + “наследие, остаток”;
- Дирк (Dirk) — северонемецкая форма Дитриха;
- Дитер (Dieter) — “народ” + “войско”;
- Дитмар (Dietmar) — “народ” + “знаменитый”;
- Дитрих (Dietrich) — “правитель народа”.
Немецкие имена на М
- Макс (Max) — короткая форма Максимилиана, часто дается как самостоятельное имя;
- Максимилиан (Maximilian) — “величайший”, имя австрийских императоров;
- Манфред (Manfred) — “человек мира”;
- Маркус (Markus) — немецкая форма латинского Marcus, которое, вероятно, связано с именем бога Марса;
- Мартин (Martin) — от имени бога войны Марса;
- Маттиас (Matthias) — “дар Бога”;
- Михаэль (Michael) — “кто как Бог”;
- Мориц (Moritz) — от латинского Mauritius, то есть “смуглый”.
Немецкие имена на Р
- Райнер (Rainer) — “совет” + “войско”;
- Райнхард (Reinhard) — “совет” + “сильный, твердый”;
- Ральф (Ralf) — “совет волка”;
- Рихард (Richard) — “сильный правитель”;
- Роберт (Robert) — “блистающий славой”;
- Роланд (Roland) — имя героя средневекового эпоса — обычно разделяется на элементы “слава” и “земля”, по другой версии второй элемент первоначально означал “смелый, отважный”;
- Рудольф (Rudolf) — “славный волк”;
- Рюдигер (Rüdiger) — “славное копье”.
Популярные мужские немецкие имена
Вкусы немецких родителей меняются так же быстро, как и в России. Самые популярные мужские немецкие имена сегодня совсем не похожи на тех Гансов и Фрицев, которых мы знаем по старым фильмам.
Топ-10 имен для новорожденных мальчиков в Германии
Главный ежегодный рейтинг публикует Общество немецкого языка (GfdS). Организация составляет свою статистику с 1977 года по данным немецких загсов, а выборка за 2025 год охватила около 90,9 процента всех зарегистрированных в стране имен.
Первая десятка первых имен мальчиков по данным GfdS за 2025 год:
- Ноа (Noah)
- Маттео (Mat(h)eo / Matt(h)eo)
- Тео (Theo)
- Лео (Leo)
- Эмиль (Emil)
- Леон (Leon)
- Элиас (Elias)
- Пауль (Paul)
- Лука (Luca / Luka)
- Генри (Henry / Henri)
Ноа уверенно лидирует: этим именем назвали около 1,48 процента мальчиков в выборке GfdS. Лео за год поднялся примерно с 12-го на 4-е место.
Можно заметить, что современные родители выбирают короткие имена. По словам руководителя GfdS, рост популярности Тео и Лео показывает, что лаконичные и выразительные имена сейчас особенно востребованы.
Многие из лидеров рейтинга по происхождению не германские: Ноа — древнееврейское библейское имя, а Маттео и Лука — итальянские формы библейских имен.
По данным GfdS, в разных регионах Германии рейтинги отличаются. Например, в южном рейтинге за 2025 год высокую позицию занимает Феликс. На юге Германии христианские и библейские имена встречаются среди лидеров несколько чаще.
Самое распространенное немецкое мужское имя
Если говорить о новорожденных, самое частое немецкое мужское имя по данным GfdS за 2025 год — Ноа (Noah): оно возглавляло этот рейтинг также в 2023 и 2024 году.
Среди старших поколений очень распространены имена Петер, Михаэль, Томас, Андреас, Вольфганг, Клаус и другие имена, бывшие особенно популярными в середине XX века. Однако официального общенационального рейтинга имен всего ныне живущего населения Германии нет, поэтому назвать самое распространенное имя среди всех мужчин страны с точностью нельзя.
Популярные имена XX века
Для тех, кто ищет имя для героя книги или фильма, действие которого происходит в прошлом, полезно знать, какие имена были в ходу в разные десятилетия XX века:
- 1900–1930-е: Карл, Вильгельм, Фридрих, Вальтер, Курт, Герман, Генрих, Отто;
- 1940–1950-е: Ганс, Петер, Вольфганг, Клаус, Юрген, Гюнтер, Хорст, Дитер;
- 1960–1970-е: Михаэль, Томас, Андреас, Штефан, Франк, Уве, Маркус;
- 1980–1990-е: Кристиан, Себастьян, Даниэль, Ян, Тобиас, Александр, Лукас.
Красивые немецкие мужские имена
Красота имени — вещь субъективная, но есть имена, которые нравятся многим: они мелодичные, легко произносятся по-русски и при этом звучат по-европейски. Вот подборка красивых, на наш взгляд, немецких мужских имен:
- Леон (Leon) — “лев” — звучное и одновременно мягкое имя;
- Феликс (Felix) — “счастливый” — легко сочетается с русскими отчествами;
- Эмиль (Emil) — “соперник, соперничающий” (от лат. aemulus) — короткое имя, входящее в первую десятку GfdS за 2025 год;
- Юлиан (Julian) — “из рода Юлиев” — благородное, но не вычурное имя;
- Людвиг (Ludwig) — «слава” + «битва” — ассоциируется с Бетховеном и баварскими королями;
- Лоренц (Lorenz) — немецкая форма латинского Laurentius, первоначально означавшего “из Лаврента (Лаврентума)”;
- Леопольд (Leopold) — “народ” + “смелый” — аристократичное имя с милыми сокращенными формами, как Лео, Польди;
- Конрад (Konrad) — “смелый” + “совет”;
- Флориан (Florian) — “цветущий”;
- Константин (Konstantin) — “постоянный, стойкий” — имя, одинаково привычное и в Германии, и в России;
- Фридрих (Friedrich) — “мир” + “правитель, власть”;
- Валентин (Valentin) — “сильный, здоровый”.
В семье немецкие мальчики нередко получают милые уменьшительные варианты: Максимилиана — Макси, Бенедикта — Бенни, Антона — Тони, Ганса — Хенсхен. Если ласковость имени имеет значение, стоит обратить внимание на то, как оно сокращается.
Грубые и мягкие имена: на что обратить внимание
Некоторые немецкие имена русскому уху могут казаться резкими из-за сочетания согласных: Хорст, Гюнтер, Дитмар, Хартмут, Эберхард. Это традиционные немецкие имена, однако часть из них сейчас может восприниматься старомодно, а отдельные приобретать разговорные или иронические ассоциации.
Если хочется более мягкого для русского слуха звучания, можно обратить внимание на такие имена, как Отто, Эмиль, Лео, Феликс или Пауль.
Редкие и необычные немецкие мужские имена
Если хочется, чтобы имя ребенка или персонажа было единственным в своем роде, стоит обратиться к старинным германским именам. Многие из них сегодня встречаются очень редко.
Редкие древнегерманские имена
- Ортвин (Ortwin) — из элементов “острие (оружия)” и “друг”;
- Гизберт (Gisbert) — этимология первого элемента спорна, но распространенная версия звучит как “залог, заложник”; второй элемент означает “яркий, блестящий”;
- Хартмут (Hartmut) — “твердый духом”;
- Вигберт (Wigbert) — “битва” + “яркий, блестящий”;
- Хильдебранд (Hildebrand) — “битва” + “меч, клинок”, имя героя германского эпоса;
- Вольфрам (Wolfram) — “волк и ворон”, знакомо по средневековому поэту Вольфраму фон Эшенбаху;
- Зигмунд (Sigmund) — “победа” + “защита”;
- Ингольф (Ingolf) — “волк бога Инга”;
- Эккехард (Eckehard) — “острие, клинок” + “сильный, твердый”;
- Венделин (Wendelin) — старинная уменьшительная форма германских имен с элементом wentil, который ассоциируется с вандалами; имя также получило известность благодаря святому Венделину, почитавшемуся как покровитель пастухов и сельских жителей.
Такие старые имена звучат необычно и загадочно, но стоит подумать как в нынешнее время они могут восприниматься сверстниками ребенка. Некоторые из озвученных вариантов ассоциируются с поколением прадедушек.
Необычные немецкие имена, которые возвращаются в моду
Интересная тенденция последних лет: некоторые старинные имена снова становятся модными. Имена, которые казались устаревшими, спустя несколько поколений снова звучат свежо. Сейчас в Германии чаще встречаются:
- Карл — короткое, сильное имя с историей;
- Отто — палиндром, который читается одинаково в обе стороны;
- Фриц — уменьшительная форма Фридриха — в русском языке слово “фриц” получило нарицательное значение в годы Великой Отечественной войны, но в Германии Fritz оставалось личным именем;
- Август — литературное имя с аристократическими корнями;
- Оскар — имя спорного происхождения, существуют ирландская и германо-скандинавская версии; особенно популярно в восточных регионах Германии;
- Антон, Эмиль, Людвиг — классика, которая чаще стала появляться в городских детских садах.
Самое редкое немецкое мужское имя
Однозначно назвать самое редкое мужское имя в Германии невозможно. В данных GfdS учитываются в том числе очень редкие и единичные регистрации, однако публичные рейтинги в основном посвящены наиболее распространенным именам. К тому же в Германии каждый год регистрируются имена, придуманные родителями или взятые из других культур.
В качестве примеров редких старогерманских имен можно назвать Хунольд, Вальрам, Ландольф, Рейнмар и Ирмфрид.
Как выбрать немецкое имя для мальчика
Если семья живет в России или другой русскоязычной стране, нужно учитывать несколько практических моментов, прежде чем дать сыну немецкое имя:
- Сочетание с отчеством и фамилией. Длинные имена вроде Максимилиана или Бартоломеуса в паре с русским отчеством создают громоздкую конструкцию. Например, “Максимилиан Александрович” звучит торжественно, но в повседневной жизни трудно произносимое. Короткие имена, например, Макс, Отто, Пауль, Эмиль, Карл, сочетаются с отчествами гораздо легче.
- Произношение и написание. Лучше выбирать имена, которые не вызовут путаницы при записи. Например, Heinrich можно записать и как Генрих, и как Хайнрих, а Jürgen как Юрген или Йюрген. Лучше заранее решить, какой вариант вы будете использовать во всех документах.
- Сокращенные формы. Нужно подумать, как будут звать ребенка друзья. У Леопольда будет Лео, у Бенедикта — Бенни, у Вильгельма — Вилли. Иногда именно сокращение определяет, приживется ли имя.
- Исторические ассоциации. Некоторые немецкие имена в русскоязычной среде до сих пор могут вызывать тяжелые ассоциации со Второй мировой войной. Прежде чем остановиться на выборе, стоит спокойно оценить, как имя будут воспринимать окружающие.
Имя после рождения ребенка в Германии также регистрируется в ЗАГС (Standesamt). Основной принцип законодательства: имя не должно противоречить интересам и благополучию ребенка. При выборе редкого или иностранного имени ЗАГС может запросить подтверждение того, что такое имя существует и допустимо.
Частые вопросы
Какое самое популярное мужское имя в Германии?
По данным Общества немецкого языка за 2025 год, самое популярное имя для новорожденных мальчиков — Ноа (Noah). На втором и третьем местах Маттео и Тео.
Какое самое редкое немецкое мужское имя?
Установить, какое немецкое мужское имя самое редкое не получится, так как публичные рейтинги в основном посвящены наиболее распространенным именам. Примеры редких старогерманских имен — Хунольд, Вальрам, Ландольф, Рейнмар и Ирмфрид.
Какие немецкие имена хорошо звучат по-русски?
С русским языком обычно легко сочетаются короткие имена: Леон, Эмиль, Феликс, Пауль, Отто, Карл, Макс, а также Юлиан и Константин.
Что означают окончания -bert, -helm и -mund в немецких именах?
Окончания -bert, -helm и -mund в немецких именах — это части древнегерманских слов. -bert означает “яркий, знаменитый”, -helm — “шлем, защита”, -mund — “покровительство”. Например, имя Вильгельм составлено из элементов “воля, желание” и “шлем, защита”.
Какие немецкие мужские имена считаются старинными?
К старинным относятся имена с древнегерманскими корнями: Зигфрид, Хильдебранд, Готфрид, Бертольд, Вольфрам, Адальберт, Ортвин, Дагоберт.