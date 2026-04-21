Норма артериального давления по возрасту у мужчин и женщин

Артериальная гипертония — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Согласно информации с сайта Минздрава, в России повышенное давление обнаруживается примерно у 30–45% взрослых. Мы разберем, какие артериальные показатели считаются нормой у взрослых, детей и беременных, как правильно измерять их дома и в каких случаях нужно обязательно обратиться к врачу.

Что такое артериальное давление

Простыми словами

Сердце выталкивает кровь, а сосуды создают ей сопротивление. Сила, с которой кровь давит на стенки артерий, называется артериальным давлением (АД). На него влияют работа сердца, тонус сосудов, объем циркулирующей крови, стресс, физическая нагрузка, сон, питание и даже время суток. Поэтому уровень АД связан с общим состоянием сердечно-сосудистой системы и организма в целом.

Результаты измерения АД всегда записываются двумя цифрами, например 120/80 мм рт. ст. Первая цифра — верхнее, или систолическое, давление (САД). Вторая — нижнее, или диастолическое (ДАД).

Верхнее давление — систолическое

Систолическое давление показывает, максимальная сила давления крови на стенки артерий в момент сокращения сердца. На нее особенно влияют сила сердечного выброса и состояние крупных артерий.

Нижнее давление — диастолическое

Диастолический уровень отслеживает показатель АД в артериях в момент, когда сердце расслабляется между сокращениями. Это значение больше связано с тонусом периферических сосудов и их эластичностью. Если сосуды жесткие или спазмированы, ДАД может расти даже при относительно умеренном верхнем давлении.

Какое давление считается нормальным

Золотым стандартом” цифр АД считают показатель 120/70 мм рт. ст., хотя эти величины условны — на них влияют пол, возраст и, как ни странно, рост. Показатели наследственности и тренированности организма также имеют значение. Человек, считающий себя здоровым, должен насторожиться, если его вдруг стали беспокоить головные боли, головокружения, шум в ушах, а цифры АД стали колебаться в районе 135/80 и достигать 140/90 мм рт. ст. В таких случаях стоит обратиться к терапевту, а затем – к кардиологу. Валентина Гавриляк Врач-кардиолог Минздрава ДНР

Согласно обновленным рекомендациям 2024 ESC Guidelines, артериальная гипертензия диагностируется при давлении 140/90 мм рт. ст. и выше, подтвержденном повторными измерениями. При этом ВОЗ подчеркивает, что диагноз устанавливается, если высокие цифры получены как минимум в два разных дня.

На показатели АД влияют и наследственность, и образ жизни. Самые частые факторы — избыток соли в рационе, лишний вес, низкая физическая активность, курение, алкоголь, хронический стресс, нарушения сна, заболевания почек, сахарный диабет. Всемирная организация здравоохранения и современные кардиологические рекомендации отдельно подчеркивают роль ожирения, гиподинамии, табака, алкоголя и избытка соли как ключевых изменяемых причин роста давления.

Норма артериального давления у взрослых

Российские клинические рекомендации 2024 года делят категории АД так:

оптимальное — 120/80 мм рт.ст.;

нормальное — 120–129/80–84 мм рт. ст.;

высокое нормальное — 130–139/85–89 мм рт. ст.;

гипертония 1 степени — 140–159/90–99 мм рт. ст.;

гипертония 2 степени — 160–179/100–109 мм рт. ст.;

гипертония 3 степени — выше 180/выше 110 мм рт. ст.

Отдельно выделяется изолированная систолическая гипертензия, когда верхний показатель повышен, а нижний остается ниже 90.

Эти показатели удобны для первичной ориентации, но не заменяют диагностику. Разовое измерение давления на фоне тревоги, недосыпа, боли или после кофе еще не говорит о гипертонии. По российским рекомендациям диагноз подтверждается во время нескольких посещений врача, а при возможности — дополняется домашним или суточным мониторированием АД.

При подозрении на развитие гипертонической болезни или при наличии других факторов риска, например, ожирения или диабета, врач может посоветовать пациенту начать вести дневник, в котором тот будет записывать значения артериального давления. Он поможет в диагностике степени гипертонии или же в подборе дозировки и кратности приема антигипертензивного препарата отмечает эксперт Валентина Гавриляк

Норма давления у подростков

У детей нет универсального стандарта АД, как у взрослых. Давление у ребенка оценивается по специальным перцентильным таблицам с учетом стадии роста и пола.

Перцентильная таблица — это шкала, которая показывает, как показатели АД конкретного ребенка соотносятся с данными большинства его сверстников. В отличие от обычной таблицы с едиными стандартами, она учитывает индивидуальные особенности ребенка, поэтому оценка получается точнее.

То есть один и тот же показатель может быть нормальным давлением для одного подростка и повышенным для другого. Именно поэтому детское АД лучше не трактовать самостоятельно по взрослым таблицам.

Условная таблица по стандартным АД для детей и подростков, согласно клиническим рекомендациям РФ 2025, опубликованная на MedElement:

Возраст, лет Верхнее давление, мм. рт. ст. (САД) Нижнее давление, мм. рт. ст. (ДАД) Мальчик Девочка Мальчик Девочка 3–6 85–97 (+/-5) 85–95 (+/-5) 45–55 (+/-5) 45–50 (+/-5) 7–10 98–105 (+/-5) 95–105 (+/-5) 55–60 (+/-5) 55–60 (+/-5) 11–14 105–110 (+/-10) 105–110 (+/-5) 60 (+/-5) 60–65 (+/-5) До 20 100–120 100–120 60–70 65–75

В общих чертах тенденция такая: у новорожденных показатель АД ниже, затем он постепенно растет и к старшему подростковому возрасту приближается к взрослым значениям. В документе “Клинические рекомендации. Артериальная гипертензия у взрослых” Российского кардиологического общества для подростков старше 16 лет стандартом указано давление ниже 130/85 мм рт. ст., а значения 130/85–139/89 относятся к высокому нормальному диапазону.

Важный момент: детям и подросткам АД нужно измерять манжетой подходящего размера. Слишком широкая или слишком узкая манжета искажает результат.

Любые сомнения по результатам измерения — это повод обсудить цифры с педиатром, а не сверяться только с интернетом.

Причинами повышенного артериального давления у подростков могут быть как гормональная перестройка организма, так и отдельно выявленные заболевания, например, эндокринной сферы или почек. Как правило, они выявляются в процессе обследований и требуют самостоятельного лечения в дальнейшем отмечает врач-кардиолог Валентина Гавриляк

Норма давления при беременности

Во время беременности АД контролируется особенно внимательно, потому что оно напрямую связано с безопасностью и матери, и ребенка. Повышение сосудистого показателя после 20-й недели беременности может быть признаком гестационной гипертензии или преэклампсии, поэтому любые стойкие отклонения требуют наблюдения врача. В ключевых положениях 2024 ESC Guidelines отдельно подчеркивается важность профилактики гипертензивных осложнений беременности.

На практике в первой половине беременности показатель АД у части представительниц немного снижается, а позже может возвращаться к обычным значениям. Но здесь важно регулярно измерять давление и обсуждать результаты с акушером-гинекологом. Особенно если есть отеки, головная боль, мушки перед глазами или повышение сосудистого значения после 20 недель.

Возраст и норма артериального давления

Ниже приведены усредненные популяционные показатели артериального давления у мужчин и женщин в разных возрастных группах. Данные взяты из отчета CDC / NCHS Mean Systolic and Diastolic Blood Pressure in Adults Aged 18 and Over in the United States, 2001–2008.

Таблица средних показателей норм давления у мужчин

Возрастные группы, лет Средние показатели АД (мм рт. ст.) 18–39 119/70 40–59 124/77 60+ 133/69

Таблица средних показателей норм давления у женщин

Возрастные группы, лет Средние показатели АД (мм рт. ст.) 18–39 110/68 40–59 122/74 60+ 139/68

Почему возрастные показатели — только ориентир

В популярных статьях часто приводятся усредненные возрастные таблицы АД для обоих полов. Их можно использовать только как ориентир, но не как диагностический инструмент. При оценке риска врачу важен не возраст сам по себе, а наличие сахарного диабета, вредных привычек, избыточной массы тела, болезней почек, поражения органов-мишеней — сердца, головного мозга, почек, сетчатки глаз и сосудов.

Европейское общество кардиологов (ESC) отмечает, что в молодости повышенное АД чаще встречается у мужского пола, тогда как у женского распространенность гипертонии заметно растет позднее — особенно в период перименопаузы и после менопаузы, чаще после 45–50 лет. Это связано с гормональными изменениями, повышением сосудистой жесткости, особенностями микроциркуляции, а также с влиянием беременности и обменных факторов.

Молодые представители мужского пола чаще женского страдают артериальной гипертензией, после 40–50 лет эта ситуация меняется. Связано это во многом с тем, что в современном мире мужчины пребывают в состоянии хронического стресса и имеют вредные привычки, например, алкоголь, курение, переедание, гиподинамия, а у женского пола гипертония наступает в зрелости на фоне климакса отмечает врач-кардиолог Валентина Гавриляк

Как правильно измерять артериальное давление

Ошибки измерения — одна из главных причин, почему люди пугаются раньше времени или, наоборот, пропускают гипертонию. Даже хороший тонометр покажет неточные цифры, если измерения производятся сразу после физической активности, во время разговора или при держании руку на весу. Поэтому нужно следовать нескольким простым рекомендациям:

Перед процедурой нужно спокойно посидеть не менее 5 минут. Показатели АД измеряются сидя, в комфортной обстановке, со спиной на опоре, не скрещивая ноги. Рука должна лежать на столе так, чтобы манжета находилась на уровне сердца. Манжета накладывается на плечо на 2–3 см выше локтевого сгиба на голую кожу. Во время измерения нельзя разговаривать и двигаться. Нужно сделать не менее двух измерений подряд с интервалом не менее минуты и ориентироваться на среднее из последних двух результатов. При первом измерении АД его желательно проверить на обеих руках, а в дальнейшем — измерять на той руке, где значения выше.

Повышенное артериальное давление

Возможные причины

Высокое АД повреждает сосуды не за один день, а постепенно. Из-за этого растет риск инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, хронической болезни почек, поражения сетчатки и когнитивных нарушений. Именно поэтому гипертонию называют “тихим убийцей”, симптомов может почти не быть, а риск уже накапливается.

Чаще всего у людей выявляется первичная, или эссенциальная, гипертония — стойкое повышение давления без одной явной причины, но на фоне сразу нескольких факторов риска. Это наследственность, лишний вес, избыток соли в рационе, низкая физическая активность, алкоголь, курение, хронический стресс, сахарный диабет, болезни почек и нарушения сна. Часть этих факторов не поддается изменению, но многие можно скорректировать. Именно поэтому в лечении гипертонии образ жизни играет не меньшую роль, чем таблетки.

Российские данные подтверждают масштаб проблемы. В исследовании ЭССЕ-РФ-2 стандартизованная по возрасту распространенность артериальной гипертензии в России составила 44,2%, причем у мужского пола она была выше, чем у женского.

Основные симптомы

Кардиолог Минздрава ДНР Валентина Гавриляк отмечает, что характерными симптомами повышенного артериального давления значатся головная боль в затылке и висках, головокружение, покраснение лица, тошнота, звон в ушах, круги перед глазами, боли в области сердца, сердцебиение.

Проблема в том, что ни один из этих симптомов не считается строго специфичным. Поэтому ориентироваться только на самочувствие нельзя, нужно измерять давление с помощью тонометра.

Пониженное артериальное давление

Причины низкого давления

Пониженное АД может быть как индивидуальной особенностью, так и признаком проблемы. Частые причины — обезвоживание, анемия, дефицит питания, эндокринные нарушения, прием некоторых лекарств, кровопотеря, сердечная недостаточность, длительный постельный режим, первый триместр беременности.

Внезапное падение сосудистого показателя — тревожный признак, потому что оно может говорить о резком ухудшении кровоснабжения мозга и других органов. Слабость, холодный пот, бледность и предобморочное состояние в такой ситуации требуют особого внимания.

Когда это считается нормой

У части молодых людей, худощавых женщин и тренированных спортсменов АД около 90/60 мм рт. ст. может быть привычным и не сопровождаться жалобами. Это связано с особенностями вегетативной регуляции, более эластичными сосудами и экономичной работой сердца, особенно при хорошей физической подготовке.

Если при таких цифрах человек чувствует себя нормально и у него нет слабости, головокружения или обмороков, такой показатель может быть вариантом индивидуальной нормы. Но если на фоне низкого показателя АД появляются обмороки, выраженная слабость, одышка, ухудшение памяти или переносимости нагрузки, нужна диагностика.

Как поддерживать нормальное давление

Меры, которые могут помочь:

уменьшить соль в рационе;

держать вес в здоровом диапазоне;

больше ходить и регулярно давать себе аэробную нагрузку;

не курить;

ограничить алкоголь;

высыпаться;

не затягивать с лечением диабета, болезней почек и нарушений сна.

Отдельно стоит сказать про питание. Существует DASH-диета, разработанная специально для контроля артериального давления. Как напоминает Национальный институт сердца, легких и крови (NHLBI), она делает упор на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые, орехи, рыбу, птицу и ограничение соли, сахара и нездоровых жиров. По данным NHLBI, такой рацион может снижать АД уже в течение нескольких недель. А крупное исследование SPRINT, опубликованное в The New England Journal of Medicine, показало, что более интенсивное снижение САД ассоциировано с меньшей частотой крупных сердечно-сосудистых заболеваний и более низкой общей смертностью.

В интернете публикуется множество советов и рекомендаций. Безусловно, существуют различные экзотические пожелания гипертоникам, вроде занятия йогой и даже перехода на вегетарианскую диету. Но из личного опыта могу заявить, что наиболее здравыми и дельными я считаю отказ от вредных привычек, занятие физкультурой, соблюдение режима сна и отдыха, ограничение употребления в пищу поваренной соли, минимизацию стрессов, а самое главное — неукоснительное соблюдение рекомендаций и назначений вашего лечащего врача советует кардиолог высшей категории Валентина Гавриляк

Как нормализовать давление дома

Если давление повышено, но нет сильной боли в груди, одышки, неврологических симптомов, резкого ухудшения зрения и спутанности сознания, не нужно паниковать. Лучше действовать спокойно и последовательно:

Сесть и постараться расслабиться. Обеспечить приток свежего воздуха. Повторить измерение через 5–10 минут по правилам.

Если высокие цифры сохраняются регулярно, необходимо записать их и обратиться к врачу.

Если же АД резко поднялось и одновременно появились слабость в руке или ноге, перекос лица, сильная боль в груди, выраженная одышка, потеря зрения, нарушение речи или сознания — это повод немедленно вызывать скорую помощь. Такие симптомы могут говорить не просто о высоком давлении, а об опасном осложнении, например, инсульте, инфаркте миокарда или гипертоническом кризе.

Если сосудистые показатели понижены, а человек чувствует слабость, головокружение или предобморочное состояние, нужно:

Сесть или лечь. При возможности немного приподнять ноги. Обеспечить доступ свежего воздуха. Выпить воды.

Если состояние не улучшается, а слабость нарастает, появляются холодный пот, бледность, спутанность сознания или обморок, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Что не стоит делать при резком изменении давления

Что может ухудшить состояние Почему это негативно влияет на организм При повышенном АД Паника и измерение АД каждые 1–2 минуты Тревога сама по себе может дополнительно повышать АД и искажать результат Прием чужих или “экстренных” таблеток без назначения врача Самолечение может слишком резко снизить показатели и ухудшить состояние Активная ходьба по комнате и любая физическая нагрузка Это может усилить симптомы и мешает спокойно оценить состояние При пониженном АД Резкий подъем или хождение по комнате при головокружении Это повышает риск падения и обморока Бесконтрольный прием кофе, крепкого чая или использование других “стимуляторов” Такие меры подходят не всем и могут ухудшить самочувствие Игнорирование таких симптомов, как бледность, холодный пот и слабость Это может быть признаком не обычной гипотонии, а острого состояния, связанного с нарушением кровообращения

Когда нужно обращаться к врачу

Консультация врача нужна, если:

АД выше 140/90 мм рт. ст. повторяется не один раз;

давление часто выше 135/85;

показатели АД скачут и сопровождаются плохим самочувствием;

на фоне низкого давления есть обмороки, слабость, тахикардия;

высокий показатель АД впервые во время беременности;

сосудистые значения уже стабильно повышены, а возраст еще не перевалил за 40 лет.

Согласно 2024 ESC Guidelines, при подтвержденной гипертонии, особенно у молодых людей, у пациентов с болезнями почек, диабетом, сердечно-сосудистыми осложнениями или подозрением на вторичную гипертензию, обследование откладывать не стоит. Чем раньше человек начинает контролировать показатели АД, тем выше шанс избежать инсульта и инфаркта в будущем.

