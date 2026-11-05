Как понять, что ребенок растет и развивается правильно? Мы собрали официальные нормы роста и веса детей по возрастам — от рождения до 17 лет. Таблицы ВОЗ помогут проверить показатели сына или дочери и узнать, когда отклонения от стандартов нормальны, а когда стоит проконсультироваться с педиатром.
Нормы роста и веса у детей по данным ВОЗ
Для мальчиков и девочек используются отдельные графики роста, массы и индекса массы тела (ИМТ).
|Годы жизни
|Медианные показатели для мальчиков *
|Медианные показатели для девочек *
|Рост, см
|Вес, кг
|Рост, см
|Вес, кг
|При рождении
|50
|3,3
|49
|3,2
|Один год
|76
|9,6
|74
|8,9
|Три года
|96
|14,3
|95
|13,9
|Пять лет
|110
|18,3
|109
|18,2
|12 лет
|149
|39,9
|151
|41,5
Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ [3].
ВОЗ публикует стандарты для детей от рождения до пяти лет и справочные графики для возраста 5–19 лет. Стандарты раннего возраста основаны на исследовании 8440 детей из шести стран [1].
У девочек рост и вес ускоряются в возрасте 10-12 лет и стабилизируются после 14 лет, тогда как у мальчиков рост и вес планомерно увеличивается с возрастом, демонстрируя небольшое ускорение в возрасте 12-13 лет и достигая наивысшего значения к 17 годам [18].
Педиатры в своей работе используют центильные таблицы — систему оценки физического развития ребенка, которая позволяет сравнить рост и массу тела ребенка с показателями детей того же возраста и пола.
На график нанесены кривые линии, которые делят распределение на процентные интервалы: 3-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й и 97-й центили. 50-й центиль показывает медиану: у половины детей показатель ниже этого значения, у половины — выше.
Союз педиатров России также ссылается на похожий график, где:
- 15-й – 85-й перцентили — среднее нормальное развитие;
- 3-й – 15-й и 85-й – 97-й перцентили — показатели ниже или выше среднего, которые требуют наблюдения;
- ниже 3-го или выше 97-го перцентиля — очень низкие или очень высокие показатели, требующие консультации врача [2].
Таблица нормы веса и роста ребенка по возрастам
До двух лет длина тела измеряется лежа, после двух лет — рост стоя, без обуви.
Рост и вес ребенка до 1 года: таблица по месяцам
В первые дни после рождения возможна естественная потеря массы. Обычно вес восстанавливается к 10–14 дню. Если малыш продолжает худеть, плохо ест или выглядит вялым, стоит обратиться к врачу.
|Годы жизни
|Мальчики [4]*
|Девочки [5]*
|Рост, см
|Вес, кг
|Рост, см
|Вес, кг
|Новорожденный
|46,3–53,4
|2,5–4,3
|45,6–52,7
|2,4–4,2
|Один месяц
|51,1–58,4
|3,4–5,7
|50–57,4
|3,2–5,4
|Два месяца
|54,7–62,2
|4,4–7
|53,2–60,9
|4–6,5
|Три месяца
|57,6–65,3
|5,1–7,9
|55,8–63,8
|4,6–7,4
|Четыре месяца
|60–67,8
|5,6–8,6
|58–66,2
|5,1–8,1
|Пять месяцев
|61,9–69,9
|6,1–9,2
|59,9–68,2
|5,5–8,7
|Шесть месяцев
|63,6–71,6
|6,4–9,7
|61,5–70
|5,8–9,2
|Семь месяцев
|65,1–73,2
|6,7–10,2
|62,9–71,6
|6,1–9,6
|Восемь месяцев
|66,5–74,7
|7–10,5
|64,3–73,2
|6,3–10
|Девять месяцев
|67,7–76,2
|7,2–10,9
|65,6–74,7
|6,6–10,4
|10 месяцев
|69–77,6
|7,5–11,2
|66,8–76,1
|6,8–10,7
|11 месяцев
|70,2–78,9
|7,7–11,5
|68–77,5
|7–11
|12 месяцев
|71,3–80,2
|7,8–11,8
|69,2–78,9
|7,1–11,3
Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ. Отдельное значение вне диапазона не подтверждает заболевание, но его стоит обсудить с педиатром.
Рост и вес ребенка от 1 до 3 лет
После первого дня рождения рост замедляется, а аппетит может снизиться.
|Годы жизни
|Мальчики [4], [6]*
|Девочки [5], [7]*
|Рост, см
|Вес, кг
|Рост, см
|Вес, кг
|Один год
|75,7
|9,6
|74
|8,9
|Один год и шесть месяцев
|82,3
|10,9
|80,7
|10,2
|Два года
|87,1
|12,2
|85,7
|11,5
|Два года и шесть месяцев
|91,9
|13,3
|90,7
|12,7
|Три года
|96,1
|14,3
|95,1
|13,9
Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ. Если снижение аппетита сопровождается потерей массы или плохим самочувствием, нужна консультация педиатра.
Нормы роста и веса ребенка от 4 до 6 лет
Темпы роста обычно становятся более равномерными.
|Годы жизни
|Медианные диапазоны значений для мальчиков *
|Медианные диапазоны значений для девочек *
|Рост, см [8]
|Вес, кг [9]
|Рост, см [10]
|Вес, кг [11]
|Четыре года
|94–105
|13,5–19
|93–104
|13–18,5
|Пять лет
|99–111
|15–21,5
|98–110
|14,5–21
|Шесть лет
|104–117
|16,5–24
|103–116
|16–23,5
Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ.
Нормы веса и роста ребенка от 7 до 11 лет
Во время младшего школьного возраста рост часто увеличивается примерно на 5–7 см в год. С приближением полового созревания индивидуальные различия становятся заметнее.
|Годы жизни
|Медианные диапазоны значений для мальчиков *
|Медианные диапазоны значений для девочек *
|Рост, см [8]
|Вес, кг [9]
|Рост, см [10]
|Вес, кг [11]
|Семь лет
|109–123
|18,5–27,5
|108–122,5
|18–27
|Восемь лет
|114–128,5
|20,5–31
|113–128,5
|20–30,5
|Девять лет
|118–134
|22,5–34,5
|118–134,5
|22–34,5
|10 лет
|122–139,5
|25–38,5
|123–141,5
|24,5–39,5
|11 лет
|126,5–145
|27,5–43
|128–148
|27,5–45,5
Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ.
Рост и вес подростка от 12 до 18 лет
В подростковый период меняются скорость роста и пропорции тела. Девочки обычно раньше входят в пубертат, мальчики могут расти дольше.
|Годы жизни
|Мальчики *
|Девочки *
|Рост, см [8]
|Вес, кг **
|Рост, см [10]
|Вес, кг **
|12 лет
|131,5–151
|30–48,5
|133–153
|31–51,5
|13 лет
|137–158
|33–55
|138–157
|34,5–56,5
|14 лет
|143–166
|37–62,5
|142–160
|38–60
|15 лет
|149–173
|42–69,5
|145–162
|41–62,5
|16 лет
|155–178
|47–75,5
|147–163
|44–64,5
|17 лет
|158–181
|51–79
|147,5–163,5
|45,5–66
|18 лет
|159–182
|54–82
|148–164
|46,5–67,5
Все показатели усреднены.
Для оценки развития детей от 10 до 19 лет ВОЗ настоятельно рекомендует использовать таблицы ИМТ и показатели роста к возрасту.
ИМТ: индекс массы тела ребенка по возрасту
Индекс массы тела (ИМТ) показывает соотношение массы тела и роста. За первый год дети в среднем вырастают примерно на 25 см. Затем темп снижается и может снова ускориться в подростковый период.
Формула: ИМТ = масса тела (кг) / рост² (м²). Результат ребенка сравнивается с графиком по возрасту и полу.
Для детей до пяти лет действуют следующие пороги ИМТ:
- выше +1 стандартного отклонения — группа риска, которая еще не считается избыточным весом;
- выше +2 стандартных отклонений — избыточная масса тела;
- выше +3 стандартных отклонений — ожирение;
- ниже −2 стандартных отклонений — дефицит массы тела, умеренное истощение;
- ниже −3 стандартных отклонений — выраженная худоба, тяжелое истощение.
Для 5–19 лет ВОЗ оставляет следующие показатели:
- выше +1 стандартного отклонения — избыточная масса, желателен контроль и консультация специалиста;
- выше +2 стандартных отклонений — ожирение;
- ниже −2 стандартных отклонений — дефицит массы тела, умеренное истощение;
- ниже −3 стандартных отклонений — выраженная худоба, тяжелое истощение.
ИМТ у мальчиков
ИМТ мальчиков меняется во время роста, особенно в период пубертата.
|Годы жизни
|Диапазон нормы ИМТ мальчиков [12], [13], [14] *
|Новорожденные
|13,4–17,2
|Полгода
|16,9–17,3
|Один год
|16,2–16,8
|Полтора года
|15,8–16,1
|Два года
|15,8–16
|Два года и шесть месяцев
|15,6–15,8
|Три года
|15,5–15,6
|Три года и шесть месяцев
|15,3–15,4
|Четыре года
|15,3
|Четыре года и шесть месяцев
|15,2–15,3
|Пять лет
|15,2
|Шесть лет
|15,3–15,4
|Семь лет
|15,5–15,7
|Восемь лет
|15,7–16
|Девять лет
|16–16,4
|10 лет
|16,4–16,9
|11 лет
|16,9–17,5
|12 лет
|17,5–18,2
|13 лет
|18,2–18,9
|14 лет
|19–19,7
|15 лет
|19,8–20,4
|16 лет
|20,5–21,1
|17 лет
|21,1–21,7
|18 лет
|21,7–22,2
Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ.
ИМТ у девочек
У девочек ИМТ также оценивается с учетом возраста и пола.
|Годы жизни
|Диапазон нормы ИМТ девочек [15], [16], [17] *
|Новорожденные
|13,3–16,8
|Полгода
|16,5–16,9
|Один год
|15,8–16,4
|Полтора года
|15,4–15,7
|Два года
|15,6–15,7
|Два года и шесть месяцев
|15,4–15,5
|Три года
|15,3–15,4
|Три года и шесть месяцев
|15,3
|Четыре года
|15,3
|Четыре года и шесть месяцев
|15,3
|Пять лет
|15,2–15,3
|Шесть лет
|15,3–15,4
|Семь лет
|15,4–15,7
|Восемь лет
|15,7–16,1
|Девять лет
|16,1–16,6
|10 лет
|16,6–17,2
|11 лет
|17,2–17,9
|12 лет
|18–18,7
|13 лет
|18,8–19,5
|14 лет
|19,6–20,2
|15 лет
|20,2–20,7
|16 лет
|20,7–21
|17 лет
|21–21,2
|18 лет
|21,3–21,4
Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ.
Что влияет на рост и вес ребенка
На рост и вес ребенка влияет множество факторов:
- Генетика — рост родителей задает вероятный диапазон [19].
- Питание — нехватка энергии и питательных веществ может мешать развитию, а длительный избыток калорий повышает риск избыточной массы.
- Недостаточный сон может влиять на аппетит и пищевые привычки и связан с повышенным риском избыточной массы тела.
- Физическая активность влияет на содержание жира в организме.
- Эндокринные факторы — некоторые нарушения щитовидной железы, гормона роста и пубертата могут отражаться на росте.
- Хронические заболевания могут влиять на питание и усвоение нутриентов.
- Психологическое благополучие — стресс способен менять сон и аппетит, что также отражается на весе. Также неблагополучная обстановка в семье или жестокое обращение, в теории, могут вызывать психосоциальный нанизм — задержку роста — из-за угнетения функций гипофиза под влиянием гормонов стресса [20].
Отклонения от нормы: когда обратиться к врачу
Выход за центильный диапазон не всегда означает заболевание, а нормальное значение не исключает проблему. Важны динамика развития и самочувствие ребенка.
Причины отклонений
- Семейные особенности и сроки созревания. Рост и темп в пубертате во многом определяются наследственностью.
- Недостаточное питание или проблемы с усвоением нутриентов. Они могут приводить к недостаточной прибавке веса и замедлению роста.
- Хронические заболевания, влияющие на пищеварение и развитие.
- Эндокринные причины, включая нарушения щитовидной железы и сахарный диабет.
- Избыточная масса, связанная с сочетанием привычек, активности, сна, наследственности и иногда заболеваний.
К какому врачу обращаться
Стоит обратиться к педиатру, если рост заметно замедлился; ребенок быстро сместился через несколько центильных коридоров; сильно отличается от семейной траектории или половое созревание начинается слишком рано либо поздно.
Нужна консультация эндокринолога при необъяснимой потере массы; быстром наборе веса; отсутствии восстановления массы младенца к 10–14-му дню или явном несоответствии веса росту.
При вялости, отказе от питья и редком мочеиспускании помощь нужна без промедления
Часто задаваемые вопросы о росте и весе ребенка
- 01Правда ли, что “крупный” ребенок будет страдать от ожирения в будущем?
— Большая масса при рождении не означает, что у ребенка обязательно будет болезненная полнота. Важны дальнейшая динамика, питание и физическая активность.
- 02Ребенок растет скачками — это нормально?
— Скорость роста у каждого ребенка своя, особенно в подростковый период, и может быть вариантом нормы. При сомнениях в нормальном развитии ребенка следует обсудить динамику роста с педиатром.
- 03Ребенок не ест мясо с рождения: как следить, чтобы он нормально рос?
— Рацион без мяса может быть полноценным, если обеспечить белок, железо, витамин B12 и другие нутриенты. При полностью растительном питании обсудить рацион лучше с педиатром или детским диетологом.
- 04Правда ли, что каблуки и тяжелые рюкзаки могут замедлить рост ребенка?
— Нет убедительных данных, что ношение каблуков или тяжелых рюкзаков напрямую останавливает рост костей. Но неудобная обувь и слишком тяжелая сумка могут влиять на походку и состояние позвоночника.
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