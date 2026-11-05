Нормы роста и веса у детей: показатели по возрасту

Как понять, что ребенок растет и развивается правильно? Мы собрали официальные нормы роста и веса детей по возрастам — от рождения до 17 лет. Таблицы ВОЗ помогут проверить показатели сына или дочери и узнать, когда отклонения от стандартов нормальны, а когда стоит проконсультироваться с педиатром.

Нормы роста и веса у детей по данным ВОЗ

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Для мальчиков и девочек используются отдельные графики роста, массы и индекса массы тела (ИМТ).

Годы жизни Медианные показатели для мальчиков * Медианные показатели для девочек * Рост, см Вес, кг Рост, см Вес, кг При рождении 50 3,3 49 3,2 Один год 76 9,6 74 8,9 Три года 96 14,3 95 13,9 Пять лет 110 18,3 109 18,2 12 лет 149 39,9 151 41,5

Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ [3].

ВОЗ публикует стандарты для детей от рождения до пяти лет и справочные графики для возраста 5–19 лет. Стандарты раннего возраста основаны на исследовании 8440 детей из шести стран [1].

У девочек рост и вес ускоряются в возрасте 10-12 лет и стабилизируются после 14 лет, тогда как у мальчиков рост и вес планомерно увеличивается с возрастом, демонстрируя небольшое ускорение в возрасте 12-13 лет и достигая наивысшего значения к 17 годам [18].

Педиатры в своей работе используют центильные таблицы — систему оценки физического развития ребенка, которая позволяет сравнить рост и массу тела ребенка с показателями детей того же возраста и пола.

На график нанесены кривые линии, которые делят распределение на процентные интервалы: 3-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й и 97-й центили. 50-й центиль показывает медиану: у половины детей показатель ниже этого значения, у половины — выше.

Союз педиатров России также ссылается на похожий график, где:

15-й – 85-й перцентили — среднее нормальное развитие;

3-й – 15-й и 85-й – 97-й перцентили — показатели ниже или выше среднего, которые требуют наблюдения;

ниже 3-го или выше 97-го перцентиля — очень низкие или очень высокие показатели, требующие консультации врача [2].

Таблица нормы веса и роста ребенка по возрастам

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До двух лет длина тела измеряется лежа, после двух лет — рост стоя, без обуви.

Рост и вес ребенка до 1 года: таблица по месяцам

В первые дни после рождения возможна естественная потеря массы. Обычно вес восстанавливается к 10–14 дню. Если малыш продолжает худеть, плохо ест или выглядит вялым, стоит обратиться к врачу.

Годы жизни Мальчики [4]* Девочки [5]* Рост, см Вес, кг Рост, см Вес, кг Новорожденный 46,3–53,4 2,5–4,3 45,6–52,7 2,4–4,2 Один месяц 51,1–58,4 3,4–5,7 50–57,4 3,2–5,4 Два месяца 54,7–62,2 4,4–7 53,2–60,9 4–6,5 Три месяца 57,6–65,3 5,1–7,9 55,8–63,8 4,6–7,4 Четыре месяца 60–67,8 5,6–8,6 58–66,2 5,1–8,1 Пять месяцев 61,9–69,9 6,1–9,2 59,9–68,2 5,5–8,7 Шесть месяцев 63,6–71,6 6,4–9,7 61,5–70 5,8–9,2 Семь месяцев 65,1–73,2 6,7–10,2 62,9–71,6 6,1–9,6 Восемь месяцев 66,5–74,7 7–10,5 64,3–73,2 6,3–10 Девять месяцев 67,7–76,2 7,2–10,9 65,6–74,7 6,6–10,4 10 месяцев 69–77,6 7,5–11,2 66,8–76,1 6,8–10,7 11 месяцев 70,2–78,9 7,7–11,5 68–77,5 7–11 12 месяцев 71,3–80,2 7,8–11,8 69,2–78,9 7,1–11,3

Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ. Отдельное значение вне диапазона не подтверждает заболевание, но его стоит обсудить с педиатром.

Рост и вес ребенка от 1 до 3 лет

После первого дня рождения рост замедляется, а аппетит может снизиться.

Годы жизни Мальчики [4], [6]* Девочки [5], [7]* Рост, см Вес, кг Рост, см Вес, кг Один год 75,7 9,6 74 8,9 Один год и шесть месяцев 82,3 10,9 80,7 10,2 Два года 87,1 12,2 85,7 11,5 Два года и шесть месяцев 91,9 13,3 90,7 12,7 Три года 96,1 14,3 95,1 13,9

Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ. Если снижение аппетита сопровождается потерей массы или плохим самочувствием, нужна консультация педиатра.

Нормы роста и веса ребенка от 4 до 6 лет

Темпы роста обычно становятся более равномерными.

Годы жизни Медианные диапазоны значений для мальчиков * Медианные диапазоны значений для девочек * Рост, см [8] Вес, кг [9] Рост, см [10] Вес, кг [11] Четыре года 94–105 13,5–19 93–104 13–18,5 Пять лет 99–111 15–21,5 98–110 14,5–21 Шесть лет 104–117 16,5–24 103–116 16–23,5

Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ.

Нормы веса и роста ребенка от 7 до 11 лет

Во время младшего школьного возраста рост часто увеличивается примерно на 5–7 см в год. С приближением полового созревания индивидуальные различия становятся заметнее.

Годы жизни Медианные диапазоны значений для мальчиков * Медианные диапазоны значений для девочек * Рост, см [8] Вес, кг [9] Рост, см [10] Вес, кг [11] Семь лет 109–123 18,5–27,5 108–122,5 18–27 Восемь лет 114–128,5 20,5–31 113–128,5 20–30,5 Девять лет 118–134 22,5–34,5 118–134,5 22–34,5 10 лет 122–139,5 25–38,5 123–141,5 24,5–39,5 11 лет 126,5–145 27,5–43 128–148 27,5–45,5

Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ.

Рост и вес подростка от 12 до 18 лет

В подростковый период меняются скорость роста и пропорции тела. Девочки обычно раньше входят в пубертат, мальчики могут расти дольше.

Годы жизни Мальчики * Девочки * Рост, см [8] Вес, кг ** Рост, см [10] Вес, кг ** 12 лет 131,5–151 30–48,5 133–153 31–51,5 13 лет 137–158 33–55 138–157 34,5–56,5 14 лет 143–166 37–62,5 142–160 38–60 15 лет 149–173 42–69,5 145–162 41–62,5 16 лет 155–178 47–75,5 147–163 44–64,5 17 лет 158–181 51–79 147,5–163,5 45,5–66 18 лет 159–182 54–82 148–164 46,5–67,5

Все показатели усреднены.

Для оценки развития детей от 10 до 19 лет ВОЗ настоятельно рекомендует использовать таблицы ИМТ и показатели роста к возрасту.

ИМТ: индекс массы тела ребенка по возрасту

Индекс массы тела ребенка по возрасту Фото: Unsplash

Индекс массы тела (ИМТ) показывает соотношение массы тела и роста. За первый год дети в среднем вырастают примерно на 25 см. Затем темп снижается и может снова ускориться в подростковый период.

Формула: ИМТ = масса тела (кг) / рост² (м²). Результат ребенка сравнивается с графиком по возрасту и полу.

Для детей до пяти лет действуют следующие пороги ИМТ:

выше +1 стандартного отклонения — группа риска, которая еще не считается избыточным весом;

выше +2 стандартных отклонений — избыточная масса тела;

выше +3 стандартных отклонений — ожирение;

ниже −2 стандартных отклонений — дефицит массы тела, умеренное истощение;

ниже −3 стандартных отклонений — выраженная худоба, тяжелое истощение.

Для 5–19 лет ВОЗ оставляет следующие показатели:

выше +1 стандартного отклонения — избыточная масса, желателен контроль и консультация специалиста;

выше +2 стандартных отклонений — ожирение;

ниже −2 стандартных отклонений — дефицит массы тела, умеренное истощение;

ниже −3 стандартных отклонений — выраженная худоба, тяжелое истощение.

ИМТ у мальчиков

ИМТ мальчиков меняется во время роста, особенно в период пубертата.

Годы жизни Диапазон нормы ИМТ мальчиков [12], [13], [14] * Новорожденные 13,4–17,2 Полгода 16,9–17,3 Один год 16,2–16,8 Полтора года 15,8–16,1 Два года 15,8–16 Два года и шесть месяцев 15,6–15,8 Три года 15,5–15,6 Три года и шесть месяцев 15,3–15,4 Четыре года 15,3 Четыре года и шесть месяцев 15,2–15,3 Пять лет 15,2 Шесть лет 15,3–15,4 Семь лет 15,5–15,7 Восемь лет 15,7–16 Девять лет 16–16,4 10 лет 16,4–16,9 11 лет 16,9–17,5 12 лет 17,5–18,2 13 лет 18,2–18,9 14 лет 19–19,7 15 лет 19,8–20,4 16 лет 20,5–21,1 17 лет 21,1–21,7 18 лет 21,7–22,2

Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ.

ИМТ у девочек

У девочек ИМТ также оценивается с учетом возраста и пола.

Годы жизни Диапазон нормы ИМТ девочек [15], [16], [17] * Новорожденные 13,3–16,8 Полгода 16,5–16,9 Один год 15,8–16,4 Полтора года 15,4–15,7 Два года 15,6–15,7 Два года и шесть месяцев 15,4–15,5 Три года 15,3–15,4 Три года и шесть месяцев 15,3 Четыре года 15,3 Четыре года и шесть месяцев 15,3 Пять лет 15,2–15,3 Шесть лет 15,3–15,4 Семь лет 15,4–15,7 Восемь лет 15,7–16,1 Девять лет 16,1–16,6 10 лет 16,6–17,2 11 лет 17,2–17,9 12 лет 18–18,7 13 лет 18,8–19,5 14 лет 19,6–20,2 15 лет 20,2–20,7 16 лет 20,7–21 17 лет 21–21,2 18 лет 21,3–21,4

Все показатели усреднены и собраны на основе данных ВОЗ.

Что влияет на рост и вес ребенка

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На рост и вес ребенка влияет множество факторов:

Генетика — рост родителей задает вероятный диапазон [19]. Питание — нехватка энергии и питательных веществ может мешать развитию, а длительный избыток калорий повышает риск избыточной массы. Недостаточный сон может влиять на аппетит и пищевые привычки и связан с повышенным риском избыточной массы тела. Физическая активность влияет на содержание жира в организме. Эндокринные факторы — некоторые нарушения щитовидной железы, гормона роста и пубертата могут отражаться на росте. Хронические заболевания могут влиять на питание и усвоение нутриентов. Психологическое благополучие — стресс способен менять сон и аппетит, что также отражается на весе. Также неблагополучная обстановка в семье или жестокое обращение, в теории, могут вызывать психосоциальный нанизм — задержку роста — из-за угнетения функций гипофиза под влиянием гормонов стресса [20].

Отклонения от нормы: когда обратиться к врачу

Выход за центильный диапазон не всегда означает заболевание, а нормальное значение не исключает проблему. Важны динамика развития и самочувствие ребенка.

Причины отклонений

Семейные особенности и сроки созревания. Рост и темп в пубертате во многом определяются наследственностью. Недостаточное питание или проблемы с усвоением нутриентов. Они могут приводить к недостаточной прибавке веса и замедлению роста. Хронические заболевания, влияющие на пищеварение и развитие. Эндокринные причины, включая нарушения щитовидной железы и сахарный диабет. Избыточная масса, связанная с сочетанием привычек, активности, сна, наследственности и иногда заболеваний.

К какому врачу обращаться

Стоит обратиться к педиатру, если рост заметно замедлился; ребенок быстро сместился через несколько центильных коридоров; сильно отличается от семейной траектории или половое созревание начинается слишком рано либо поздно.

Нужна консультация эндокринолога при необъяснимой потере массы; быстром наборе веса; отсутствии восстановления массы младенца к 10–14-му дню или явном несоответствии веса росту.

При вялости, отказе от питья и редком мочеиспускании помощь нужна без промедления

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Часто задаваемые вопросы о росте и весе ребенка

01 Правда ли, что “крупный” ребенок будет страдать от ожирения в будущем? — Большая масса при рождении не означает, что у ребенка обязательно будет болезненная полнота. Важны дальнейшая динамика, питание и физическая активность. 02 Ребенок растет скачками — это нормально? — Скорость роста у каждого ребенка своя, особенно в подростковый период, и может быть вариантом нормы. При сомнениях в нормальном развитии ребенка следует обсудить динамику роста с педиатром. 03 Ребенок не ест мясо с рождения: как следить, чтобы он нормально рос? — Рацион без мяса может быть полноценным, если обеспечить белок, железо, витамин B12 и другие нутриенты. При полностью растительном питании обсудить рацион лучше с педиатром или детским диетологом. 04 Правда ли, что каблуки и тяжелые рюкзаки могут замедлить рост ребенка? — Нет убедительных данных, что ношение каблуков или тяжелых рюкзаков напрямую останавливает рост костей. Но неудобная обувь и слишком тяжелая сумка могут влиять на походку и состояние позвоночника.

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