Норвежская лесная кошка — крупная, эффектная и выносливая порода с густой шерстью, сильным телом и по-настоящему “лесным” обликом. Эти кошки выглядят дико и сурово, но в жизни обычно ласковы, умны и уравновешенны. В этой статье разберем, чем интересна порода кошек норвежская лесная, какой у нее характер, какие бывают окрасы, как выбрать котенка и чем она отличается от сибирской кошки и мейн-куна.
Происхождение и особенности норвежской лесной кошки
Порода кошек норвежская лесная считается одной из самых узнаваемых среди полудлинношерстных пород. Ее главная особенность — сочетание крупного размера, густой водоотталкивающей шерсти и сильного, но гармоничного телосложения.
Эти кошки формировались в суровом северном климате, поэтому природа “наградила” их плотным подшерстком, пушистым хвостом и крепким костяком.
Описание норвежской лесной кошки
Норвежская лесная — это крупная, мускулистая, полудлинношерстная кошка с природной грацией и выразительной внешностью.
Основные признаки породы:
- крупный или средне-крупный размер;
- крепкое, мускулистое тело;
- длинные сильные лапы, задние обычно чуть выше передних;
- длинный пушистый хвост;
- густая шерсть с плотным подшерстком;
- воротник на шее и “штанишки” на задних лапах;
- треугольная форма головы;
- прямой профиль без выраженного стопа;
- крупные уши, иногда с кисточками;
- живой, внимательный взгляд.
При этом кошка не выглядит тяжелой или приземистой. Наоборот, ее силуэт кажется высоким, собранным и очень естественным. Взрослеют такие кошки медленно, а молодые животные часто выглядят более легкими и “подростковыми”, чем взрослые представители породы.
Характер животного
Характер — одна из главных причин популярности породы. Норвежские лесные коты обычно спокойные, умные и тактичные. Они любят людей, но редко бывают навязчивыми. Такая кошка часто держится рядом с хозяином, наблюдает, участвует в домашних делах, но не требует постоянного внимания.
Для породы типичны:
- уравновешенность;
- дружелюбие;
- хорошая адаптация к семье;
- развитый интеллект;
- любовь к высоте и активным играм;
- независимость без отчужденности.
Норвежская лесная кошка хорошо ладит с детьми, если те умеют уважать границы животного. С другими котами и даже собаками она тоже часто уживается без проблем. При этом у нее сохраняется охотничий инстинкт, поэтому мелкие питомцы вроде грызунов или птиц требуют осторожности.
Важно понимать, что это не “диванная” порода в привычном смысле. Ей интересно двигаться, исследовать пространство, забираться повыше и наблюдать сверху.
Кошке желательно обеспечить игровые комплексы, когтеточки и удобные места на высоте.
Что нужно знать при выборе котенка
Котята норвежской лесной кошки выглядят обаятельно: пушистые, ушастые, с крупными лапами и внимательным взглядом. Но при выборе важно ориентироваться не только на внешность. Ответственный заводчик следит за здоровьем помета, условиями содержания и ранней социализацией котят.
На что обратить внимание:
- чистые глаза и уши;
- активное, но не нервное поведение;
- хороший аппетит;
- ухоженная шерсть;
- документы о происхождении;
- информация о вакцинации и обработках;
- готовность заводчика рассказать о родителях котенка.
Котята норвежской лесной кошки могут долго сохранять “детские” черты, поскольку порода развивается медленно. Это нормально.
Главное — пропорции, здоровье и породный тип.
Как выбрать питомник
При выборе питомника норвежских лесных кошек лучше ориентироваться не на красивый сайт, а на репутацию, открытость и условия содержания животных. Добросовестный питомник не скрывает важную информацию, показывает котят, рассказывает об их характере и дает рекомендации по уходу.
Хороший питомник норвежских лесных кошек обычно:
- оформляет документы на котят;
- соблюдает график вакцинации;
- не отдает малышей слишком рано;
- социализирует котят;
- консультирует новых владельцев;
- может показать родителей или рассказать о них подробно.
Стоит насторожиться, если продавец избегает вопросов, не предоставляет документы, предлагает слишком низкую цену без объяснений или торопит с покупкой.
Уход
Несмотря на густую шерсть, уход за норвежской лесной кошкой обычно несложный, если приучить питомца к процедурам с детства. Шерсть нужно регулярно вычесывать, особенно в период линьки. Это помогает избежать колтунов и уменьшает количество шерсти в доме.
Также важны:
- качественное питание;
- контроль веса;
- регулярная обработка от паразитов;
- уход за когтями;
- чистка ушей и зубов;
- активные игры и движение.
Норвежская лесная кошка любит пространство и активность. Ей полезны игровые комплексы, полки, тоннели и безопасные места для лазания. Это помогает поддерживать не только физическую форму, но и эмоциональный комфорт.
Отличия норвежской лесной кошки от сибирской
Отличия норвежской лесной кошки от сибирской интересуют многих, потому что обе породы крупные, пушистые и внешне кажутся похожими. Но при внимательном сравнении разница заметна.
Главные отличия норвежской лесной от сибирской кошки:
- форма головы: у норвежской она ближе к треугольной, у сибирской более округлая;
- профиль: у норвежской кошки он прямой, у сибирской мягче;
- общий силуэт: норвежская выглядит более высокой и вытянутой;
- шерсть: у норвежской она часто кажется более “плащевой”, у сибирской — более объемной и плотной по всему телу;
- посадка задних лап: у норвежской они часто заметно выше, что создает характерную линию корпуса.
Если говорить проще, норвежская лесная кошка выглядит более “лесной” и сухой по типу, а сибирская — более мощной, округлой и плотной.
Отличия норвежской лесной и мейн-куна
Не менее частый вопрос: чем отличается норвежская лесная кошка от мейн-куна? Люди действительно часто сравнивают эти породы, потому что обе крупные, эффектные и популярные. Но и здесь есть важные различия.
Основные отличия норвежской лесной кошки и мейн-куна:
- форма головы: у норвежской она треугольная, у мейн-куна более массивная и угловатая;
- морда: у мейн-куна она заметно квадратнее;
- профиль: у норвежской прямой, у мейн-куна выражение морды другое за счет формы головы и подбородка;
- корпус: мейн-кун обычно кажется более растянутым и тяжелым;
- общий образ: норвежская кошка выглядит естественнее и более дикой, мейн-кун — массивнее и брутальнее.
Если коротко, отличия норвежской лесной кошки и мейн-куна легче всего увидеть по голове и общему формату тела. У норвежской больше природной легкости, у мейн-куна — подчеркнутой мощи.
Кому подойдет норвежская лесная кошка
Норвежская лесная кошка — это сильная и харизматичная порода со спокойным темпераментом и яркой внешностью.
Ее ценят за густую шерсть, дружелюбие и ум. Она подойдет людям, которые хотят красивого, крупного и уравновешенного питомца без излишней навязчивости.
Норвежская лесная кошка хорошо чувствует себя в семье, любит контакт с человеком, но сохраняет самостоятельность. Она подойдет тем, кто готов уделять внимание уходу за шерстью и организовать дома пространство для активности.
Порода особенно понравится тем, кто ценит:
- эффектную внешность;
- спокойный характер;
- высокий интеллект питомца;
- хорошую обучаемость;
- сочетание ласковости и независимости.