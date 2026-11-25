Новогодние праздники — 2027: как отдыхаем в Новый год, сколько дней каникул и когда выходить на работу

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года: при пятидневной рабочей неделе это 11 дней подряд. Выйти на работу нужно в понедельник, 11 января. Разбираем, как распределены выходные, сколько рабочих дней останется в январе, на какие даты перенесли выходные со 2 и 3 чисел и как удлинить отдых за счет отпуска.

Новогодние выходные — 2027: официальные даты отдыха

Календарь утвержден постановлением правительства от 17 сентября 2026 года № 1187 "О переносе выходных дней в 2027 году". Документ подписал Михаил Мишустин, а проект готовил Минтруд.

Для пятидневной рабочей недели схема выглядит так:

30 декабря, среда — последний рабочий день 2026 года;

31 декабря, четверг — выходной;

1–8 января — нерабочие праздничные дни, среди которых Рождество 7 января;

9–10 января — суббота и воскресенье;

11 января, понедельник — первый рабочий день.

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31 декабря 2026 года — выходной или рабочий день

Это нерабочий день благодаря переносу выходного с воскресенья 4 января 2026 года. Это предусмотрено постановлением правительства РФ от 24 сентября 2025 года № 1466. Поэтому новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Когда выходить на работу после новогодних каникул

Первый рабочий день после праздников — понедельник, 11 января 2027 года. Первая полноценная рабочая неделя года продлится с 11 по 15 января. Затем останутся еще две полные рабочие недели: 18–22 и 25–29 января. Дополнительных нерабочих праздничных дней после 10 января не предусмотрено, а ближайшие длинные выходные придутся на 21–23 февраля.

Производственный календарь на январь 2027 года

Рассмотрим данные производственного календаря 2027 года.

Какие дни праздничные, а какие обычные выходные

Нерабочими праздничными днями в январе 2027 считаются 1–6 и 8 января (новогодние каникулы) и 7 января (Рождество Христово). Суббота и воскресенье, 9 и 10 января, обычные выходные, но благодаря им отдых не прерывается. Остальные выходные месяца: 16–17, 23–24, 30–31 января.

Даты Тип дня 31 декабря 2026 Выходной (перенос с 3 января) 1–8 января Нерабочие праздничные дни 9–10 января Обычные выходные 11–15, 18–22, 25–29 января Рабочие дни 16–17, 23–24, 30–31 января Обычные выходные

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Сколько рабочих дней в январе: норма рабочего времени

Норма рабочего времени на январь 2027 года для 40-часовой недели такая:

календарных дней: 31;

выходных и праздничных: 16;

рабочих: 15;

рабочих часов: 120.

15 рабочих дней по 8 часов дают 120 часов. Для сравнения, в целом за 2027 год будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных, а норма составит 1972 часа.

Куда переносятся выходные со 2 и 3 января 2027 года

В 2027 году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, то есть на середину праздников. По статье 112 Трудового кодекса правительство вправе переносить выходные дни, чтобы люди отдыхали более удобными отрезками. Постановление № 1187 предусматривает три переноса выходных дней.

Откуда Куда Что получается Суббота, 2 января Пятница, 5 ноября Четыре выходных подряд, 4–7 ноября, вместе с Днем народного единства Воскресенье, 3 января Пятница, 31 декабря 2027 года 31 декабря 2027 года становится выходным Суббота, 20 февраля Понедельник, 22 февраля Три выходных, 21–23 февраля, включая День защитника отечества

Суббота 20 февраля становится рабочей: в календаре она значится сокращенным днем. Остальные праздничные даты года такие: 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства). Всего в 2027 году четыре сокращенных предпраздничных дня: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Кроме новогодних каникул будет пять трехдневных выходных и один четырехдневный, ноябрьский.

Как отдыхают при шестидневке и сменном графике

Одиннадцатидневный отдых посчитан для пятидневной недели. При шестидневной суббота, 9 января, остается рабочим днем, поэтому каникулы идут с 31 декабря по 8 января, девять дней. В январе у такого сотрудника 19 рабочих и 12 выходных дней.

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Сотрудникам со сменным графиком нужно ориентироваться на утвержденное работодателем расписание. В больницах, транспортных компаниях, коммунальных и непрерывных производствах работа может продолжаться и в праздничные дни.

Как оплачиваются новогодние каникулы — 2027

Уменьшится ли зарплата из-за каникул

Короткий январь с 15 рабочими днями на размер оклада не влияет: месячный оклад остается фиксированной суммой. По-другому у тех, кому платят за фактически отработанные часы или за выработку. При меньшем числе смен заработок за месяц будет ниже, поэтому расчет лучше сверить с трудовым договором.

Сроки выплат сдвигаются. Если день выплаты попадает на выходной или нерабочий праздничный день, статья 136 Трудового кодекса требует выплатить деньги накануне. Аванс и зарплату, назначенные на 1–10 января, получат 30 декабря.

Отпускные выплачиваются не позднее чем за три дня до начала отпуска: при отпуске 28 декабря деньги должны прийти до 25 декабря.

Работа в новогодние праздники: оплата и день отдыха

Если график или производственная необходимость требуют выйти 1–8 января, действует статья 153 Трудового кодекса. Минимальные размеры такие:

сдельщикам платят не менее чем по двойным расценкам;

работникам на почасовой или дневной ставке положена оплата не менее чем в двойном размере;

при окладе часы в пределах месячной нормы оплачиваются не менее чем в одинарном размере сверх оклада, а сверх нормы не менее чем в двойном.

На почасовой ставке 500 рублей за восьмичасовую смену это 4000 рублей в обычный день и не менее 8000 рублей 1 января.

Вместо повышенной оплаты сотрудник вправе попросить дополнительный день отдыха в другую дату. Тогда праздничный день оплачивается в одинарном размере, а сам отгул не оплачивается. Использовать его нужно в течение года после выхода, либо присоединить к отпуску. Привлечь к работе в праздник, как правило, можно только с письменного согласия: исключения вроде аварий и стихийных бедствий перечислены в статье 113.

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Как продлить отдых на новогодние праздники за счет отпуска

Отпуск можно брать частями с согласия работодателя, при этом одна из частей должна быть не короче 14 календарных дней, остальные могут быть короче.

Какие дни отпуска взять после каникул

Заявление на отпуск Расходуется дней Всего дней отдыха подряд 28–30 декабря 3 16 дней, с 26 декабря по 10 января 11–15 января 5 18 дней, с 31 декабря по 17 января Обе части 8 23 дня, с 26 декабря по 17 января

Три дня отпуска перед праздниками, 28, 29 и 30 декабря, соединяются с выходными 26–27 декабря и с каникулами. А пять дней после каникул, с 11 по 15 января, продлевают отдых до воскресенья 17 января. С точки зрения расходования отпускных дней выгоднее взять три дня перед праздниками: это позволит отдыхать 16 дней подряд. Заявления лучше подать заранее, чтобы работодатель успел согласовать график и выплатить отпускные.

Январь с 15 нерабочими днями — один из месяцев, когда отпуск может быть менее выгоден с точки зрения сохранения дохода. Если в приоритете отдых, то январь подходит лучше всего.

Как новогодние дни учитываются при расчете отпуска

Статья 120 Трудового кодекса гласит: нерабочие праздничные дни, попавшие в отпуск, в числе его календарных дней не включаются. Выходные и перенесенные дни, напротив, считаются обычными днями отпуска. Если оформить отпуск одним периодом с 28 декабря по 15 января, в него войдут 31 декабря и 9–10 января, и на отпуск уйдет 11 дней вместо восьми. При этом праздничные дни с 1 по 8 января не включаются в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.