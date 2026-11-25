Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года: при пятидневной рабочей неделе это 11 дней подряд. Выйти на работу нужно в понедельник, 11 января. Разбираем, как распределены выходные, сколько рабочих дней останется в январе, на какие даты перенесли выходные со 2 и 3 чисел и как удлинить отдых за счет отпуска.
Новогодние выходные — 2027: официальные даты отдыха
Календарь утвержден постановлением правительства от 17 сентября 2026 года № 1187 "О переносе выходных дней в 2027 году". Документ подписал Михаил Мишустин, а проект готовил Минтруд.
Для пятидневной рабочей недели схема выглядит так:
- 30 декабря, среда — последний рабочий день 2026 года;
- 31 декабря, четверг — выходной;
- 1–8 января — нерабочие праздничные дни, среди которых Рождество 7 января;
- 9–10 января — суббота и воскресенье;
- 11 января, понедельник — первый рабочий день.
31 декабря 2026 года — выходной или рабочий день
Это нерабочий день благодаря переносу выходного с воскресенья 4 января 2026 года. Это предусмотрено постановлением правительства РФ от 24 сентября 2025 года № 1466. Поэтому новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Когда выходить на работу после новогодних каникул
Первый рабочий день после праздников — понедельник, 11 января 2027 года. Первая полноценная рабочая неделя года продлится с 11 по 15 января. Затем останутся еще две полные рабочие недели: 18–22 и 25–29 января. Дополнительных нерабочих праздничных дней после 10 января не предусмотрено, а ближайшие длинные выходные придутся на 21–23 февраля.
Производственный календарь на январь 2027 года
Рассмотрим данные производственного календаря 2027 года.
Какие дни праздничные, а какие обычные выходные
Нерабочими праздничными днями в январе 2027 считаются 1–6 и 8 января (новогодние каникулы) и 7 января (Рождество Христово). Суббота и воскресенье, 9 и 10 января, обычные выходные, но благодаря им отдых не прерывается. Остальные выходные месяца: 16–17, 23–24, 30–31 января.
|
Даты
|
Тип дня
|
31 декабря 2026
|
Выходной (перенос с 3 января)
|
1–8 января
|
Нерабочие праздничные дни
|
9–10 января
|
Обычные выходные
|
11–15, 18–22, 25–29 января
|
Рабочие дни
|
16–17, 23–24, 30–31 января
|
Обычные выходные
Сколько рабочих дней в январе: норма рабочего времени
Норма рабочего времени на январь 2027 года для 40-часовой недели такая:
- календарных дней: 31;
- выходных и праздничных: 16;
- рабочих: 15;
- рабочих часов: 120.
15 рабочих дней по 8 часов дают 120 часов. Для сравнения, в целом за 2027 год будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных, а норма составит 1972 часа.
Куда переносятся выходные со 2 и 3 января 2027 года
В 2027 году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, то есть на середину праздников. По статье 112 Трудового кодекса правительство вправе переносить выходные дни, чтобы люди отдыхали более удобными отрезками. Постановление № 1187 предусматривает три переноса выходных дней.
|
Откуда
|
Куда
|
Что получается
|
Суббота, 2 января
|
Пятница, 5 ноября
|
Четыре выходных подряд, 4–7 ноября, вместе с Днем народного единства
|
Воскресенье, 3 января
|
Пятница, 31 декабря 2027 года
|
31 декабря 2027 года становится выходным
|
Суббота, 20 февраля
|
Понедельник, 22 февраля
|
Три выходных, 21–23 февраля, включая День защитника отечества
Суббота 20 февраля становится рабочей: в календаре она значится сокращенным днем. Остальные праздничные даты года такие: 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства). Всего в 2027 году четыре сокращенных предпраздничных дня: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Кроме новогодних каникул будет пять трехдневных выходных и один четырехдневный, ноябрьский.
Как отдыхают при шестидневке и сменном графике
Одиннадцатидневный отдых посчитан для пятидневной недели. При шестидневной суббота, 9 января, остается рабочим днем, поэтому каникулы идут с 31 декабря по 8 января, девять дней. В январе у такого сотрудника 19 рабочих и 12 выходных дней.
Сотрудникам со сменным графиком нужно ориентироваться на утвержденное работодателем расписание. В больницах, транспортных компаниях, коммунальных и непрерывных производствах работа может продолжаться и в праздничные дни.
Как оплачиваются новогодние каникулы — 2027
Уменьшится ли зарплата из-за каникул
Короткий январь с 15 рабочими днями на размер оклада не влияет: месячный оклад остается фиксированной суммой. По-другому у тех, кому платят за фактически отработанные часы или за выработку. При меньшем числе смен заработок за месяц будет ниже, поэтому расчет лучше сверить с трудовым договором.
Сроки выплат сдвигаются. Если день выплаты попадает на выходной или нерабочий праздничный день, статья 136 Трудового кодекса требует выплатить деньги накануне. Аванс и зарплату, назначенные на 1–10 января, получат 30 декабря.
Отпускные выплачиваются не позднее чем за три дня до начала отпуска: при отпуске 28 декабря деньги должны прийти до 25 декабря.
Работа в новогодние праздники: оплата и день отдыха
Если график или производственная необходимость требуют выйти 1–8 января, действует статья 153 Трудового кодекса. Минимальные размеры такие:
- сдельщикам платят не менее чем по двойным расценкам;
- работникам на почасовой или дневной ставке положена оплата не менее чем в двойном размере;
- при окладе часы в пределах месячной нормы оплачиваются не менее чем в одинарном размере сверх оклада, а сверх нормы не менее чем в двойном.
На почасовой ставке 500 рублей за восьмичасовую смену это 4000 рублей в обычный день и не менее 8000 рублей 1 января.
Вместо повышенной оплаты сотрудник вправе попросить дополнительный день отдыха в другую дату. Тогда праздничный день оплачивается в одинарном размере, а сам отгул не оплачивается. Использовать его нужно в течение года после выхода, либо присоединить к отпуску. Привлечь к работе в праздник, как правило, можно только с письменного согласия: исключения вроде аварий и стихийных бедствий перечислены в статье 113.
Как продлить отдых на новогодние праздники за счет отпуска
Отпуск можно брать частями с согласия работодателя, при этом одна из частей должна быть не короче 14 календарных дней, остальные могут быть короче.
Какие дни отпуска взять после каникул
|
Заявление на отпуск
|
Расходуется дней
|
Всего дней отдыха подряд
|
28–30 декабря
|
3
|
16 дней, с 26 декабря по 10 января
|
11–15 января
|
5
|
18 дней, с 31 декабря по 17 января
|
Обе части
|
8
|
23 дня, с 26 декабря по 17 января
Три дня отпуска перед праздниками, 28, 29 и 30 декабря, соединяются с выходными 26–27 декабря и с каникулами. А пять дней после каникул, с 11 по 15 января, продлевают отдых до воскресенья 17 января. С точки зрения расходования отпускных дней выгоднее взять три дня перед праздниками: это позволит отдыхать 16 дней подряд. Заявления лучше подать заранее, чтобы работодатель успел согласовать график и выплатить отпускные.
Январь с 15 нерабочими днями — один из месяцев, когда отпуск может быть менее выгоден с точки зрения сохранения дохода. Если в приоритете отдых, то январь подходит лучше всего.
Как новогодние дни учитываются при расчете отпуска
Статья 120 Трудового кодекса гласит: нерабочие праздничные дни, попавшие в отпуск, в числе его календарных дней не включаются. Выходные и перенесенные дни, напротив, считаются обычными днями отпуска. Если оформить отпуск одним периодом с 28 декабря по 15 января, в него войдут 31 декабря и 9–10 января, и на отпуск уйдет 11 дней вместо восьми. При этом праздничные дни с 1 по 8 января не включаются в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.