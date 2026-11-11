Новогодние салаты на 2027 год: 18 рецептов на любой стол

Новогодний стол редко обходится без салатов. Собрали рецепты от классики до легких овощных закусок и необычных блюд.

Новое прочтение традиционных новогодних салатов

Эти блюда ждут за столом в любом случае, поэтому вносить изменения в рецептуру нужно осторожно и точечно.

Оливье с вареным языком

Оливье с вареным языком

Ингредиенты:

говяжий язык — 500 г;

картофель — 4 средних клубня;

морковь — 2 шт.;

яйца — 5 шт.;

маринованные огурцы — 4-5 шт.;

зеленый горошек — 200 г;

небольшая луковица

майонез — 150 г;

сметана — 50 г;

лавровый лист;

соль — по вкусу;

черный перец.

Приготовление

Язык варится 2,5–3 часа вместе с луковицей, лавровым листом и горошинами перца. После варки язык нужно опустить в холодную воду и снять кожицу. Картофель и морковь отварить в мундире, яйца – 10 минут после закипания. Очистить от кожуры картофель и морковь, яйца — от скорлупы. Все остудить и нарезать кубиком 7–8 мм. Лук ошпарить кипятком, чтобы ушел резкий вкус. Смешать все продукты, заправить майонезом и сметаной, убрать в холодильник минимум на два часа.

Язык можно сварить накануне, а солить салат лучше прямо перед подачей.

Сельдь под шубой в формате рулета

Сельдь под шубой в форме рулета

Ингредиенты:

слабосоленая сельдь (филе) — около 300 г;

свекла — 2 средние;

картофель — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

небольшая луковица;

майонез — 200 гр.

Также понадобится пищевая пленка.

Рецепт

Отварить овощи и натереть по отдельности на мелкой терке. На пленку выложить свеклу в виде прямоугольника толщиной около 1 см, смазать поверхность майонезом. Сверху распределить картофель, затем морковь, каждый слой также смазать майонезом. На край прямоугольника положить полоску нарезанной сельди с луком. С помощью пленки массу будет удобно плотно свернуть в рулет. Выдержать получившийся рулет в холодильнике четыре часа, затем нарезать кружками по два см.

Мимоза с сайрой

Салат "Мимоза"

Ингредиенты:

сайра в масле — 250 г;

картофель — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г;

луковица;

майонез — 150 г;

замороженное сливочное масло — 30 г;

зелень.

Как приготовить

Отварить, очистить и натереть на крупной терке картофель, морковь и белки от яйца. Желтки – на мелкой терке. Сайру размять вилкой вместе с половиной масла, лук мелко нарезать. Выкладывать готовые ингредиенты слоями: картофель, рыба с луком, белки, тертое сливочное масло и морковь, тертый сыр. Каждый слой, кроме масла, нужно слегка промазывать майонезом. Верх посыпать желтками. Дать салату настояться три часа: за это время слои пропитаются.

Салаты с курицей

Куриная грудка легко пересыхает. Чтобы мясо осталось сочным, нужно варить его на слабом огне и остужать прямо в бульоне.

Теплый салат с курицей и хурмой

Теплый салат с курицей и хурмой

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

плотная хурма, например "Королек" — 2 шт.;

смесь салатных листьев — 10 г;

грецкие орехи — 40 г.

Для заправки:

оливковое масло — 3 ст. л.;

бальзамический уксус – 1 ст.л.;

зернистая горчица — 1 ч.л.;

мед — 1 ч.л.

Приготовление

Нарезать филе полосками, обжарить 6–7 минут на сковороде, в конце стоит посолить. Хурму нарезать кубиками, орехи подсушить на сухой сковороде. Все ингредиенты заправки взбить вилкой. Листья разложить по тарелкам, добавить хурму, сверху выложить теплую курицу, полить заправкой и посыпать орехами.

Салат с черносливом и орехами

Салат с черносливом и орехами

Ингредиенты:

куриная грудка — 400 г;

чернослив — 100 г;

грецкие орехи — 60 г;

твердый сыр — 10 г;

один зубчик чеснока.

Рецепт

Грудку стоит варить 20 минут и оставить остывать в бульоне, затем разобрать на волокна. Чернослив залить кипятком на 15 минут и нарезать полосками. Орехи измельчить ножом, сыр и яйца натереть на терке. Смешать майонез и пропущенный через пресс чеснок. Выкладывать слоями: курица, чернослив, яйца, сыр, орехи, смазывая каждый слой соусом. Через 2–3 часа в холодильнике салат готов.

"Грибная поляна" с копченой курицей

Грибная поляна

Ингредиенты:

копченая куриная грудка — 300 г;

шампиньоны — 300 г;

репчатый лук — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

соленые огурцы — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

майонез — 150 г;

укроп.

Как приготовить

Нарезать грибы пластинами и обжарить с луком до полного испарения жидкости, остудить. Картофель и яйца отварить, курицу, огурцы и картофель нарезать кубиком. На дно салатника выложить шампиньоны с луком, затем слоями: картофель, курица, огурцы, яйца. Слои смазать майонезом. Сверху украсить укропом.

Рыба и морепродукты

Главное правило: не пережаривать и не переваривать. Тогда рыба и морепродукты остаются нежными.

Креветки, авокадо и грейпфрут

Салат с креветками, авокадо и грейпфрутом

Ингредиенты:

очищенные сырые креветки — 300 г;

долька лимона;

спелый авокадо — 2 шт.;

грейпфрут — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

половина красной луковицы;

кинза или мята.

Для заправки:

оливковое масло — 3 ст. л.;

сок лайма — 1 ст.л.;

мед — 1 ч.л.

Приготовление

Креветки нужно варить 2–3 минуты в подсоленной воде с долькой лимона, сразу остудить. Грейпфрут очистить от кожуры и белых пленок, разделить на дольки. Авокадо нарезать кубиками и сбрызнуть лаймом, чтобы он не потемнел. Лук нарезать тонкими полукольцами, огурец — полосками. Осторожно смешать ингредиенты, чтобы кубики авокадо оставались целыми. Заправку добавлять перед подачей.

Лосось с картофелем и каперсами

Лосось с картофелем и каперсами

Ингредиенты:

слабосоленый лосось — 250 г;

картофель — 500 г;

корнишоны — 6 шт.;

каперсы — 1 ст.л.;

половина красной луковицы;

греческий йогурт — 100 г;

зернистая горчица — 1 ч.л.;

укроп.

Рецепт

Картофель отварить в мундире, остудить, очистить и нарезать крупными кубиками. Рыбу порезать небольшими ломтиками. Корнишоны порезать кружками. Йогурт смешать с горчицей и мелко рубленым укропом. Соединить картофель, огурцы, лук, каперсы. Заправить соусом. Сверху выложить лосось.

Рыбу лучше не перемешивать с остальными ингредиентами, чтобы она сохранила форму.

Кальмар с яйцом и свежим огурцом

Салат с кальмаром

Ингредиенты:

тушки кальмаров — 500 г;

яйца — 4 шт.;

свежие огурцы — 2 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

майонез — 3 ст.л.;

сметана — 2 ст.л.

Как приготовить

Очищенные тушки кальмара опустить в кипящую подсоленную воду не более чем на 1-2 минуты. Остудить и нарезать тонкой соломкой. Яйца отварить вкрутую и нарезать кубиком, огурцы — соломкой, лук — кольцами. Смешать все с майонезом и сметаной.

Мясные салаты

Мясо для салатов лучше варить и запекать заранее, так как нарезать его удобнее, когда оно полностью остыло.

"Ташкент" с говядиной и редькой

Салат "Ташкент"

Ингредиенты:

отварная говядина — 300 г;

зеленая редька — 250 г;

луковица — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

майонез — 3 ст.л.;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Говядину отварить до мягкости около 1,5 часа, остудить. Редьку натереть на крупной терке, залить холодной водой на 15 минут, отжать, чтобы ушла лишняя горечь. Лук нарезать полукольцами и обжарить пять минут до золотистого цвета. Мясо нарезать тонкой соломкой. Яйца нарезать кубиком. Смешать все продукты с майонезом.

Ростбиф с рукколой и пармезаном

Ростбиф с рукколой и пармезаном

Ингредиенты:

говядина (вырезка или толстый край) — 500 г;

руккола — 80 г;

вяленые томаты — 50 г;

пармезан — 50 г;

кедровые орешки — 30 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ст.л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Рецепт

Натереть мясо солью и перцем, обжарить со всех сторон по две минуты на сильном огне. Запекать при 200°C 18–25 минут. Остудить 20 минут и нарезать очень тонкими ломтиками. Выложить на тарелку рукколу, сверху мясо, томаты, стружку пармезана и орешки. Заправку из масла и бальзамика подавать отдельно.

Салат с ветчиной, красной фасолью и сыром

Салат с ветчиной

Ингредиенты:

ветчина — 250 г;

консервированная фасоль — 200 г;

твердый сыр — 150 г;

маринованные огурцы — 3 шт.;

сухарики — 50 г;

сметана — 2 ст.л.;

майонез — 2 ст.л.;

один зубчик чеснока.

Как приготовить

Нарезать ветчину и огурцы соломкой.

Натереть сыр на крупной терке.

Промыть фасоль и обсушить.

Приготовить соус из сметаны, майонеза и пропущенного через пресс чеснока.

Смешать все продукты, заправить соусом.

Сухарики добавлять отдельно при подаче, иначе они размокнут.

Легкие и вегетарианские салаты

Эти салаты подойдут тем, кто не хочет тяжелых майонезных блюд: их выбирают те, кто следит за фигурой, и вегетарианцы.

Запеченная свекла с козьим сыром

Салат с запеченной свеклой

Ингредиенты:

свекла — 3 средних корнеплода;

козий сыр — 120 г;

грецкие орехи — 40 г;

руккола — 60 г;

оливковое масло — 2 ст.л.;

бальзамический уксус — 1 ст.л.;

мед — 1 ч.л.

Приготовление

Завернуть свеклу в фольгу, запечь при 200 °C 50–60 минут, пока нож не войдет в клубень без усилия. Остудить, очистить и нарезать свеклу дольками. Орехи подсушить. Масло, бальзамик и мед взбить в однородную массу. Выложить рукколу, свеклу, натертый сыр и орехи. Перед подачей полить заправкой.

Тыква с гранатом и рукколой

Салат с тыквой

Ингредиенты:

тыква — 500 г;

руккола — 60 г;

половина граната;

сыр фета — 100 г;

тыквенные семечки — 2 ст.л.;

оливковое масло 3 ст.л.;

сок половины лимона;

копченая паприка — ½ ч.л.

Рецепт

Нарезать тыкву кубиками по 2 см, смешать с 2 ст.л. масла, паприкой и солью. Запекать при 200 градусах 20–25 минут до мягкости и легкой корочки. Остудить, добавить рукколу, зерна граната и крошеную фету. Оставшееся масло смешать с лимонным соком, полить им салат. Семечки подсушить и посыпать салат перед подачей.

Хрустящий салат из савойской капусты, яблока и сельдерея

Салат с савойской капустой

Ингредиенты:

савойская капуста — 300 г;

кисло-сладкие яблоки — 2 шт.;

стебли сельдерея — 3 шт.;

сок лимона — 2 ст.л.;

греческий йогурт — 3 ст.л.;

зернистая горчица — 1 ч.л.;

сушеная клюква — 2 ст. л.

Как приготовить

Капусту тонко нашинковать и слегка помять руками с щепоткой соли. Яблоки нарезать соломкой и сразу сбрызнуть лимонным соком. Сельдерей нарезать тонкими полукольцами. Йогурт смешать с горчицей, добавить к овощам, перемешать и сверху посыпать клюквой.

Салаты, которые украшают стол

Салаты с необычной подачей, которые могут удивить гостей.

Гранатовый браслет

Гранатовый браслет

Ингредиенты:

свекла — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

грецкие орехи — 80 г;

куриная грудка — 300 г;

одна луковица;

гранат — 1 шт.;

майонез — 200 г.

Приготовление

Отварить овощи и курицу. Натереть овощи на крупной терке, курицу нарезать кубиком. Лук обдать кипятком. В центр плоского блюда поставить стакан и выкладывать слои вокруг него кольцом: картофель, курица с луком, морковь, орехи, свекла. Каждый слой промазывать майонезом. Верх и бока густо украсить зернами граната. Аккуратно убрать стакан. Салат нужно настаивать 4–5 часов.

Крабовая елка

Крабовая елка

Ингредиенты:

крабовые палочки — 240 г;

кукуруза — 150 г;

яйца — 4 шт.;

плавленый сыр — 1 шт.;

майонез — 3 ст.л.;

укроп — большой пучок;

зерна граната — 2 ст.л.

Рецепт

Нарезать палочки и яйца кубиком. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать все с кукурузой и майонезом. Смочить водой ладони и выложить массу на блюдо горкой в форме конуса. Обильно обложить горку мелко порубленным укропом, чтобы получилась елка, сверху украсить зернами граната.

Тарталетки с печенью трески

Тарталетки с печенью трески

Ингредиенты:

печень трески — 1 банка (около 240 г);

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 80 г;

зеленый лук — 1 пучок;

майонез — 1 ст.л.;

тарталетки — 12 шт.

Как приготовить