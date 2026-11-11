Новогодний стол редко обходится без салатов. Собрали рецепты от классики до легких овощных закусок и необычных блюд.

Новое прочтение традиционных новогодних салатов

Эти блюда ждут за столом в любом случае, поэтому вносить изменения в рецептуру нужно осторожно и точечно.

Оливье с вареным языком

Оливье с вареным языком

Ингредиенты:

  • говяжий язык — 500 г;
  • картофель — 4 средних клубня;
  • морковь — 2 шт.;
  • яйца — 5 шт.;
  • маринованные огурцы — 4-5 шт.;
  • зеленый горошек — 200 г;
  • небольшая луковица
  • майонез — 150 г;
  • сметана — 50 г;
  • лавровый лист;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец.

Приготовление

  1. Язык варится 2,5–3 часа вместе с луковицей, лавровым листом и горошинами перца.
  2. После варки язык нужно опустить в холодную воду и снять кожицу.
  3. Картофель и морковь отварить в мундире, яйца – 10 минут после закипания.
  4. Очистить от кожуры картофель и морковь, яйца — от скорлупы.
  5. Все остудить и нарезать кубиком 7–8 мм.
  6. Лук ошпарить кипятком, чтобы ушел резкий вкус.
  7. Смешать все продукты, заправить майонезом и сметаной, убрать в холодильник минимум на два часа.

Язык можно сварить накануне, а солить салат лучше прямо перед подачей.

Сельдь под шубой в формате рулета

Сельдь под шубой в форме рулета

Ингредиенты:

  • слабосоленая сельдь (филе) — около 300 г;
  • свекла — 2 средние;
  • картофель — 3 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • небольшая луковица;
  • майонез — 200 гр.

Также понадобится пищевая пленка.

Рецепт

  1. Отварить овощи и натереть по отдельности на мелкой терке. На пленку выложить свеклу в виде прямоугольника толщиной около 1 см, смазать поверхность майонезом.
  2. Сверху распределить картофель, затем морковь, каждый слой также смазать майонезом.
  3. На край прямоугольника положить полоску нарезанной сельди с луком.
  4. С помощью пленки массу будет удобно плотно свернуть в рулет.
  5. Выдержать получившийся рулет в холодильнике четыре часа, затем нарезать кружками по два см.

Мимоза с сайрой

Салат "Мимоза"

Ингредиенты:

  • сайра в масле — 250 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • луковица;
  • майонез — 150 г;
  • замороженное сливочное масло — 30 г;
  • зелень.

Как приготовить

  1. Отварить, очистить и натереть на крупной терке картофель, морковь и белки от яйца. Желтки – на мелкой терке.
  2. Сайру размять вилкой вместе с половиной масла, лук мелко нарезать.
  3. Выкладывать готовые ингредиенты слоями: картофель, рыба с луком, белки, тертое сливочное масло и морковь, тертый сыр. Каждый слой, кроме масла, нужно слегка промазывать майонезом.
  4. Верх посыпать желтками.
  5. Дать салату настояться три часа: за это время слои пропитаются.

Салаты с курицей

Куриная грудка легко пересыхает. Чтобы мясо осталось сочным, нужно варить его на слабом огне и остужать прямо в бульоне.

Теплый салат с курицей и хурмой

Теплый салат с курицей и хурмой

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;
  • плотная хурма, например "Королек" — 2 шт.;
  • смесь салатных листьев — 10 г;
  • грецкие орехи — 40 г.

Для заправки:

  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • бальзамический уксус – 1 ст.л.;
  • зернистая горчица — 1 ч.л.;
  • мед — 1 ч.л.

Приготовление

  1. Нарезать филе полосками, обжарить 6–7 минут на сковороде, в конце стоит посолить.
  2. Хурму нарезать кубиками, орехи подсушить на сухой сковороде.
  3. Все ингредиенты заправки взбить вилкой.
  4. Листья разложить по тарелкам, добавить хурму, сверху выложить теплую курицу, полить заправкой и посыпать орехами.

Салат с черносливом и орехами

Салат с черносливом и орехами

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 400 г;
  • чернослив — 100 г;
  • грецкие орехи — 60 г;
  • твердый сыр — 10 г;
  • один зубчик чеснока.

Рецепт

  1. Грудку стоит варить 20 минут и оставить остывать в бульоне, затем разобрать на волокна.
  2. Чернослив залить кипятком на 15 минут и нарезать полосками.
  3. Орехи измельчить ножом, сыр и яйца натереть на терке.
  4. Смешать майонез и пропущенный через пресс чеснок.
  5. Выкладывать слоями: курица, чернослив, яйца, сыр, орехи, смазывая каждый слой соусом.
  6. Через 2–3 часа в холодильнике салат готов.

"Грибная поляна" с копченой курицей

Грибная поляна

Ингредиенты:

  • копченая куриная грудка — 300 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • соленые огурцы — 3 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • майонез — 150 г;
  • укроп.

Как приготовить

  1. Нарезать грибы пластинами и обжарить с луком до полного испарения жидкости, остудить.
  2. Картофель и яйца отварить, курицу, огурцы и картофель нарезать кубиком.
  3. На дно салатника выложить шампиньоны с луком, затем слоями: картофель, курица, огурцы, яйца. Слои смазать майонезом.
  4. Сверху украсить укропом.

Рыба и морепродукты

Главное правило: не пережаривать и не переваривать. Тогда рыба и морепродукты остаются нежными.

Креветки, авокадо и грейпфрут

Салат с креветками, авокадо и грейпфрутом

Ингредиенты:

  • очищенные сырые креветки — 300 г;
  • долька лимона;
  • спелый авокадо — 2 шт.;
  • грейпфрут — 1 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • половина красной луковицы;
  • кинза или мята.

Для заправки:

  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • сок лайма — 1 ст.л.;
  • мед — 1 ч.л.

Приготовление

  1. Креветки нужно варить 2–3 минуты в подсоленной воде с долькой лимона, сразу остудить.
  2. Грейпфрут очистить от кожуры и белых пленок, разделить на дольки.
  3. Авокадо нарезать кубиками и сбрызнуть лаймом, чтобы он не потемнел.
  4. Лук нарезать тонкими полукольцами, огурец — полосками.
  5. Осторожно смешать ингредиенты, чтобы кубики авокадо оставались целыми.
  6. Заправку добавлять перед подачей.

Лосось с картофелем и каперсами

Лосось с картофелем и каперсами

Ингредиенты:

  • слабосоленый лосось — 250 г;
  • картофель — 500 г;
  • корнишоны — 6 шт.;
  • каперсы — 1 ст.л.;
  • половина красной луковицы;
  • греческий йогурт — 100 г;
  • зернистая горчица — 1 ч.л.;
  • укроп.

Рецепт

  1. Картофель отварить в мундире, остудить, очистить и нарезать крупными кубиками.
  2. Рыбу порезать небольшими ломтиками.
  3. Корнишоны порезать кружками.
  4. Йогурт смешать с горчицей и мелко рубленым укропом.
  5. Соединить картофель, огурцы, лук, каперсы. Заправить соусом.
  6. Сверху выложить лосось.

Рыбу лучше не перемешивать с остальными ингредиентами, чтобы она сохранила форму.

Кальмар с яйцом и свежим огурцом

Салат с кальмаром

Ингредиенты:

  • тушки кальмаров — 500 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • свежие огурцы — 2 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • майонез — 3 ст.л.;
  • сметана — 2 ст.л.

Как приготовить

  1. Очищенные тушки кальмара опустить в кипящую подсоленную воду не более чем на 1-2 минуты.
  2. Остудить и нарезать тонкой соломкой.
  3. Яйца отварить вкрутую и нарезать кубиком, огурцы — соломкой, лук — кольцами.
  4. Смешать все с майонезом и сметаной.

Мясные салаты

Мясо для салатов лучше варить и запекать заранее, так как нарезать его удобнее, когда оно полностью остыло.

"Ташкент" с говядиной и редькой

Салат "Ташкент"

Ингредиенты:

  • отварная говядина — 300 г;
  • зеленая редька — 250 г;
  • луковица — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • майонез — 3 ст.л.;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Говядину отварить до мягкости около 1,5 часа, остудить.
  2. Редьку натереть на крупной терке, залить холодной водой на 15 минут, отжать, чтобы ушла лишняя горечь.
  3. Лук нарезать полукольцами и обжарить пять минут до золотистого цвета.
  4. Мясо нарезать тонкой соломкой.
  5. Яйца нарезать кубиком.
  6. Смешать все продукты с майонезом.

Ростбиф с рукколой и пармезаном

Ростбиф с рукколой и пармезаном

Ингредиенты:

  • говядина (вырезка или толстый край) — 500 г;
  • руккола — 80 г;
  • вяленые томаты — 50 г;
  • пармезан — 50 г;
  • кедровые орешки — 30 г;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • бальзамический уксус — 1 ст.л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Рецепт

  1. Натереть мясо солью и перцем, обжарить со всех сторон по две минуты на сильном огне.
  2. Запекать при 200°C 18–25 минут.
  3. Остудить 20 минут и нарезать очень тонкими ломтиками.
  4. Выложить на тарелку рукколу, сверху мясо, томаты, стружку пармезана и орешки.
  5. Заправку из масла и бальзамика подавать отдельно.

Салат с ветчиной, красной фасолью и сыром

Салат с ветчиной

Ингредиенты:

  • ветчина — 250 г;
  • консервированная фасоль — 200 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • маринованные огурцы — 3 шт.;
  • сухарики — 50 г;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • майонез — 2 ст.л.;
  • один зубчик чеснока.

Как приготовить

  • Нарезать ветчину и огурцы соломкой.
  • Натереть сыр на крупной терке.
  • Промыть фасоль и обсушить.
  • Приготовить соус из сметаны, майонеза и пропущенного через пресс чеснока.
  • Смешать все продукты, заправить соусом.
  • Сухарики добавлять отдельно при подаче, иначе они размокнут.

Легкие и вегетарианские салаты

Эти салаты подойдут тем, кто не хочет тяжелых майонезных блюд: их выбирают те, кто следит за фигурой, и вегетарианцы.

Запеченная свекла с козьим сыром

Салат с запеченной свеклой

Ингредиенты:

  • свекла — 3 средних корнеплода;
  • козий сыр — 120 г;
  • грецкие орехи — 40 г;
  • руккола — 60 г;
  • оливковое масло — 2 ст.л.;
  • бальзамический уксус — 1 ст.л.;
  • мед — 1 ч.л.

Приготовление

  1. Завернуть свеклу в фольгу, запечь при 200 °C 50–60 минут, пока нож не войдет в клубень без усилия.
  2. Остудить, очистить и нарезать свеклу дольками.
  3. Орехи подсушить.
  4. Масло, бальзамик и мед взбить в однородную массу.
  5. Выложить рукколу, свеклу, натертый сыр и орехи.
  6. Перед подачей полить заправкой.

Тыква с гранатом и рукколой

Салат с тыквой

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г;
  • руккола — 60 г;
  • половина граната;
  • сыр фета — 100 г;
  • тыквенные семечки — 2 ст.л.;
  • оливковое масло 3 ст.л.;
  • сок половины лимона;
  • копченая паприка — ½ ч.л.

Рецепт

  1. Нарезать тыкву кубиками по 2 см, смешать с 2 ст.л. масла, паприкой и солью.
  2. Запекать при 200 градусах 20–25 минут до мягкости и легкой корочки.
  3. Остудить, добавить рукколу, зерна граната и крошеную фету.
  4. Оставшееся масло смешать с лимонным соком, полить им салат.
  5. Семечки подсушить и посыпать салат перед подачей.

Хрустящий салат из савойской капусты, яблока и сельдерея

Салат с савойской капустой

Ингредиенты:

  • савойская капуста — 300 г;
  • кисло-сладкие яблоки — 2 шт.;
  • стебли сельдерея — 3 шт.;
  • сок лимона — 2 ст.л.;
  • греческий йогурт — 3 ст.л.;
  • зернистая горчица — 1 ч.л.;
  • сушеная клюква — 2 ст. л.

Как приготовить

  1. Капусту тонко нашинковать и слегка помять руками с щепоткой соли.
  2. Яблоки нарезать соломкой и сразу сбрызнуть лимонным соком.
  3. Сельдерей нарезать тонкими полукольцами.
  4. Йогурт смешать с горчицей, добавить к овощам, перемешать и сверху посыпать клюквой.

Салаты, которые украшают стол

Салаты с необычной подачей, которые могут удивить гостей.

Гранатовый браслет

Гранатовый браслет

Ингредиенты:

  • свекла — 2 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • грецкие орехи — 80 г;
  • куриная грудка — 300 г;
  • одна луковица;
  • гранат — 1 шт.;
  • майонез — 200 г.

Приготовление

  1. Отварить овощи и курицу.
  2. Натереть овощи на крупной терке, курицу нарезать кубиком.
  3. Лук обдать кипятком.
  4. В центр плоского блюда поставить стакан и выкладывать слои вокруг него кольцом: картофель, курица с луком, морковь, орехи, свекла. Каждый слой промазывать майонезом.
  5. Верх и бока густо украсить зернами граната.
  6. Аккуратно убрать стакан.
  7. Салат нужно настаивать 4–5 часов.

Крабовая елка

Крабовая елка

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 240 г;
  • кукуруза — 150 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • плавленый сыр — 1 шт.;
  • майонез — 3 ст.л.;
  • укроп — большой пучок;
  • зерна граната — 2 ст.л.

Рецепт

  1. Нарезать палочки и яйца кубиком.
  2. Сыр натереть на мелкой терке.
  3. Смешать все с кукурузой и майонезом.
  4. Смочить водой ладони и выложить массу на блюдо горкой в форме конуса.
  5. Обильно обложить горку мелко порубленным укропом, чтобы получилась елка, сверху украсить зернами граната.

Тарталетки с печенью трески

Тарталетки с печенью трески

Ингредиенты:

  • печень трески — 1 банка (около 240 г);
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 80 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • майонез — 1 ст.л.;
  • тарталетки — 12 шт.

Как приготовить

  1. Слить из банки лишнее масло, печень размять вилкой.
  2. Яйца отварить и натереть на мелкой терке.
  3. Добавить тертый сыр, рубленый лук и майонез.
  4. Смешать все с печенью.
  5. Наполнить тарталетки за 20–30 минут до подачи, чтобы корзинки не размокли.
  6. Можно украсить их колечком лука или листком зелени.