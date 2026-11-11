Новогодний стол редко обходится без салатов. Собрали рецепты от классики до легких овощных закусок и необычных блюд.
Новое прочтение традиционных новогодних салатов
Эти блюда ждут за столом в любом случае, поэтому вносить изменения в рецептуру нужно осторожно и точечно.
Оливье с вареным языком
Ингредиенты:
- говяжий язык — 500 г;
- картофель — 4 средних клубня;
- морковь — 2 шт.;
- яйца — 5 шт.;
- маринованные огурцы — 4-5 шт.;
- зеленый горошек — 200 г;
- небольшая луковица
- майонез — 150 г;
- сметана — 50 г;
- лавровый лист;
- соль — по вкусу;
- черный перец.
Приготовление
- Язык варится 2,5–3 часа вместе с луковицей, лавровым листом и горошинами перца.
- После варки язык нужно опустить в холодную воду и снять кожицу.
- Картофель и морковь отварить в мундире, яйца – 10 минут после закипания.
- Очистить от кожуры картофель и морковь, яйца — от скорлупы.
- Все остудить и нарезать кубиком 7–8 мм.
- Лук ошпарить кипятком, чтобы ушел резкий вкус.
- Смешать все продукты, заправить майонезом и сметаной, убрать в холодильник минимум на два часа.
Язык можно сварить накануне, а солить салат лучше прямо перед подачей.
Сельдь под шубой в формате рулета
Ингредиенты:
- слабосоленая сельдь (филе) — около 300 г;
- свекла — 2 средние;
- картофель — 3 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- небольшая луковица;
- майонез — 200 гр.
Также понадобится пищевая пленка.
Рецепт
- Отварить овощи и натереть по отдельности на мелкой терке. На пленку выложить свеклу в виде прямоугольника толщиной около 1 см, смазать поверхность майонезом.
- Сверху распределить картофель, затем морковь, каждый слой также смазать майонезом.
- На край прямоугольника положить полоску нарезанной сельди с луком.
- С помощью пленки массу будет удобно плотно свернуть в рулет.
- Выдержать получившийся рулет в холодильнике четыре часа, затем нарезать кружками по два см.
Мимоза с сайрой
Ингредиенты:
- сайра в масле — 250 г;
- картофель — 3 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- луковица;
- майонез — 150 г;
- замороженное сливочное масло — 30 г;
- зелень.
Как приготовить
- Отварить, очистить и натереть на крупной терке картофель, морковь и белки от яйца. Желтки – на мелкой терке.
- Сайру размять вилкой вместе с половиной масла, лук мелко нарезать.
- Выкладывать готовые ингредиенты слоями: картофель, рыба с луком, белки, тертое сливочное масло и морковь, тертый сыр. Каждый слой, кроме масла, нужно слегка промазывать майонезом.
- Верх посыпать желтками.
- Дать салату настояться три часа: за это время слои пропитаются.
Салаты с курицей
Куриная грудка легко пересыхает. Чтобы мясо осталось сочным, нужно варить его на слабом огне и остужать прямо в бульоне.
Теплый салат с курицей и хурмой
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- плотная хурма, например "Королек" — 2 шт.;
- смесь салатных листьев — 10 г;
- грецкие орехи — 40 г.
Для заправки:
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- бальзамический уксус – 1 ст.л.;
- зернистая горчица — 1 ч.л.;
- мед — 1 ч.л.
Приготовление
- Нарезать филе полосками, обжарить 6–7 минут на сковороде, в конце стоит посолить.
- Хурму нарезать кубиками, орехи подсушить на сухой сковороде.
- Все ингредиенты заправки взбить вилкой.
- Листья разложить по тарелкам, добавить хурму, сверху выложить теплую курицу, полить заправкой и посыпать орехами.
Салат с черносливом и орехами
Ингредиенты:
- куриная грудка — 400 г;
- чернослив — 100 г;
- грецкие орехи — 60 г;
- твердый сыр — 10 г;
- один зубчик чеснока.
Рецепт
- Грудку стоит варить 20 минут и оставить остывать в бульоне, затем разобрать на волокна.
- Чернослив залить кипятком на 15 минут и нарезать полосками.
- Орехи измельчить ножом, сыр и яйца натереть на терке.
- Смешать майонез и пропущенный через пресс чеснок.
- Выкладывать слоями: курица, чернослив, яйца, сыр, орехи, смазывая каждый слой соусом.
- Через 2–3 часа в холодильнике салат готов.
"Грибная поляна" с копченой курицей
Ингредиенты:
- копченая куриная грудка — 300 г;
- шампиньоны — 300 г;
- репчатый лук — 2 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- соленые огурцы — 3 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- майонез — 150 г;
- укроп.
Как приготовить
- Нарезать грибы пластинами и обжарить с луком до полного испарения жидкости, остудить.
- Картофель и яйца отварить, курицу, огурцы и картофель нарезать кубиком.
- На дно салатника выложить шампиньоны с луком, затем слоями: картофель, курица, огурцы, яйца. Слои смазать майонезом.
- Сверху украсить укропом.
Рыба и морепродукты
Главное правило: не пережаривать и не переваривать. Тогда рыба и морепродукты остаются нежными.
Креветки, авокадо и грейпфрут
Ингредиенты:
- очищенные сырые креветки — 300 г;
- долька лимона;
- спелый авокадо — 2 шт.;
- грейпфрут — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- половина красной луковицы;
- кинза или мята.
Для заправки:
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- сок лайма — 1 ст.л.;
- мед — 1 ч.л.
Приготовление
- Креветки нужно варить 2–3 минуты в подсоленной воде с долькой лимона, сразу остудить.
- Грейпфрут очистить от кожуры и белых пленок, разделить на дольки.
- Авокадо нарезать кубиками и сбрызнуть лаймом, чтобы он не потемнел.
- Лук нарезать тонкими полукольцами, огурец — полосками.
- Осторожно смешать ингредиенты, чтобы кубики авокадо оставались целыми.
- Заправку добавлять перед подачей.
Лосось с картофелем и каперсами
Ингредиенты:
- слабосоленый лосось — 250 г;
- картофель — 500 г;
- корнишоны — 6 шт.;
- каперсы — 1 ст.л.;
- половина красной луковицы;
- греческий йогурт — 100 г;
- зернистая горчица — 1 ч.л.;
- укроп.
Рецепт
- Картофель отварить в мундире, остудить, очистить и нарезать крупными кубиками.
- Рыбу порезать небольшими ломтиками.
- Корнишоны порезать кружками.
- Йогурт смешать с горчицей и мелко рубленым укропом.
- Соединить картофель, огурцы, лук, каперсы. Заправить соусом.
- Сверху выложить лосось.
Рыбу лучше не перемешивать с остальными ингредиентами, чтобы она сохранила форму.
Кальмар с яйцом и свежим огурцом
Ингредиенты:
- тушки кальмаров — 500 г;
- яйца — 4 шт.;
- свежие огурцы — 2 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- майонез — 3 ст.л.;
- сметана — 2 ст.л.
Как приготовить
- Очищенные тушки кальмара опустить в кипящую подсоленную воду не более чем на 1-2 минуты.
- Остудить и нарезать тонкой соломкой.
- Яйца отварить вкрутую и нарезать кубиком, огурцы — соломкой, лук — кольцами.
- Смешать все с майонезом и сметаной.
Мясные салаты
Мясо для салатов лучше варить и запекать заранее, так как нарезать его удобнее, когда оно полностью остыло.
"Ташкент" с говядиной и редькой
Ингредиенты:
- отварная говядина — 300 г;
- зеленая редька — 250 г;
- луковица — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- майонез — 3 ст.л.;
- зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление
- Говядину отварить до мягкости около 1,5 часа, остудить.
- Редьку натереть на крупной терке, залить холодной водой на 15 минут, отжать, чтобы ушла лишняя горечь.
- Лук нарезать полукольцами и обжарить пять минут до золотистого цвета.
- Мясо нарезать тонкой соломкой.
- Яйца нарезать кубиком.
- Смешать все продукты с майонезом.
Ростбиф с рукколой и пармезаном
Ингредиенты:
- говядина (вырезка или толстый край) — 500 г;
- руккола — 80 г;
- вяленые томаты — 50 г;
- пармезан — 50 г;
- кедровые орешки — 30 г;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- бальзамический уксус — 1 ст.л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Рецепт
- Натереть мясо солью и перцем, обжарить со всех сторон по две минуты на сильном огне.
- Запекать при 200°C 18–25 минут.
- Остудить 20 минут и нарезать очень тонкими ломтиками.
- Выложить на тарелку рукколу, сверху мясо, томаты, стружку пармезана и орешки.
- Заправку из масла и бальзамика подавать отдельно.
Салат с ветчиной, красной фасолью и сыром
Ингредиенты:
- ветчина — 250 г;
- консервированная фасоль — 200 г;
- твердый сыр — 150 г;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- сухарики — 50 г;
- сметана — 2 ст.л.;
- майонез — 2 ст.л.;
- один зубчик чеснока.
Как приготовить
- Нарезать ветчину и огурцы соломкой.
- Натереть сыр на крупной терке.
- Промыть фасоль и обсушить.
- Приготовить соус из сметаны, майонеза и пропущенного через пресс чеснока.
- Смешать все продукты, заправить соусом.
- Сухарики добавлять отдельно при подаче, иначе они размокнут.
Легкие и вегетарианские салаты
Эти салаты подойдут тем, кто не хочет тяжелых майонезных блюд: их выбирают те, кто следит за фигурой, и вегетарианцы.
Запеченная свекла с козьим сыром
Ингредиенты:
- свекла — 3 средних корнеплода;
- козий сыр — 120 г;
- грецкие орехи — 40 г;
- руккола — 60 г;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- бальзамический уксус — 1 ст.л.;
- мед — 1 ч.л.
Приготовление
- Завернуть свеклу в фольгу, запечь при 200 °C 50–60 минут, пока нож не войдет в клубень без усилия.
- Остудить, очистить и нарезать свеклу дольками.
- Орехи подсушить.
- Масло, бальзамик и мед взбить в однородную массу.
- Выложить рукколу, свеклу, натертый сыр и орехи.
- Перед подачей полить заправкой.
Тыква с гранатом и рукколой
Ингредиенты:
- тыква — 500 г;
- руккола — 60 г;
- половина граната;
- сыр фета — 100 г;
- тыквенные семечки — 2 ст.л.;
- оливковое масло 3 ст.л.;
- сок половины лимона;
- копченая паприка — ½ ч.л.
Рецепт
- Нарезать тыкву кубиками по 2 см, смешать с 2 ст.л. масла, паприкой и солью.
- Запекать при 200 градусах 20–25 минут до мягкости и легкой корочки.
- Остудить, добавить рукколу, зерна граната и крошеную фету.
- Оставшееся масло смешать с лимонным соком, полить им салат.
- Семечки подсушить и посыпать салат перед подачей.
Хрустящий салат из савойской капусты, яблока и сельдерея
Ингредиенты:
- савойская капуста — 300 г;
- кисло-сладкие яблоки — 2 шт.;
- стебли сельдерея — 3 шт.;
- сок лимона — 2 ст.л.;
- греческий йогурт — 3 ст.л.;
- зернистая горчица — 1 ч.л.;
- сушеная клюква — 2 ст. л.
Как приготовить
- Капусту тонко нашинковать и слегка помять руками с щепоткой соли.
- Яблоки нарезать соломкой и сразу сбрызнуть лимонным соком.
- Сельдерей нарезать тонкими полукольцами.
- Йогурт смешать с горчицей, добавить к овощам, перемешать и сверху посыпать клюквой.
Салаты, которые украшают стол
Салаты с необычной подачей, которые могут удивить гостей.
Гранатовый браслет
Ингредиенты:
- свекла — 2 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- грецкие орехи — 80 г;
- куриная грудка — 300 г;
- одна луковица;
- гранат — 1 шт.;
- майонез — 200 г.
Приготовление
- Отварить овощи и курицу.
- Натереть овощи на крупной терке, курицу нарезать кубиком.
- Лук обдать кипятком.
- В центр плоского блюда поставить стакан и выкладывать слои вокруг него кольцом: картофель, курица с луком, морковь, орехи, свекла. Каждый слой промазывать майонезом.
- Верх и бока густо украсить зернами граната.
- Аккуратно убрать стакан.
- Салат нужно настаивать 4–5 часов.
Крабовая елка
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 240 г;
- кукуруза — 150 г;
- яйца — 4 шт.;
- плавленый сыр — 1 шт.;
- майонез — 3 ст.л.;
- укроп — большой пучок;
- зерна граната — 2 ст.л.
Рецепт
- Нарезать палочки и яйца кубиком.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Смешать все с кукурузой и майонезом.
- Смочить водой ладони и выложить массу на блюдо горкой в форме конуса.
- Обильно обложить горку мелко порубленным укропом, чтобы получилась елка, сверху украсить зернами граната.
Тарталетки с печенью трески
Ингредиенты:
- печень трески — 1 банка (около 240 г);
- яйца — 3 шт.;
- твердый сыр — 80 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- майонез — 1 ст.л.;
- тарталетки — 12 шт.
Как приготовить
- Слить из банки лишнее масло, печень размять вилкой.
- Яйца отварить и натереть на мелкой терке.
- Добавить тертый сыр, рубленый лук и майонез.
- Смешать все с печенью.
- Наполнить тарталетки за 20–30 минут до подачи, чтобы корзинки не размокли.
- Можно украсить их колечком лука или листком зелени.