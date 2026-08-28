"Обещанный платеж" от МТС — как взять деньги: инструкция и условия

Когда баланс на нуле, а пополнить его нечем, МТС временно пополняет счет абонента, чтобы он мог продолжить пользоваться услугами. Собрали все способы и рассказали про размеры комиссий, условия, а также про причины отказов.

Что такое "Обещанный платеж"

"Обещанный платеж" — услуга МТС, которая позволяет пополнить баланс на определенную сумму и продолжить пользоваться связью при недостатке средств. Сумма зачисляется на баланс и действует три дня. За услугу взимается плата.

Условия предоставления услуги "Обещанного платежа"

Размер суммы зависит от среднемесячных расходов на связь: чем выше траты, тем больше лимит. Для абонентов со стажем пользования услугами оператора от 60 дней лимит повышается, максимум — 3000 рублей. Точную сумму можно посмотреть в личном кабинете.

На момент подключения баланс не должен быть ниже установленного порога — в большинстве регионов это –30 рублей, но в некоторых субъектах допустимы –600 или –1500 рублей. Также у абонента не должно быть просроченных долгов перед оператором, а общая сумма задолженности не должна превышать персональное денежное ограничение.

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"Обещанный платеж" доступен на большинстве тарифов МТС, но есть исключения. Услуга не предоставляется на тарифах линеек "Гостевой", "Базовый", "Твоя страна" и "Позвони маме". Кроме того, подключить ее нельзя при некоторых ограничениях, например при блокировке номера, наличии задолженности по лицевым счетам МТС или подключенном кредитном методе расчетов. Возможность подключения для конкретного номера можно проверить в приложении "Мой МТС" или личном кабинете.

Сумма и стоимость "Обещанного платежа"

Размер обещанного платежа Стоимость до 30 рублей 10 рублей 31–99 рублей 20 рублей 100–199 рублей 40 рублей 200–499 рублей 65 рублей 500–799 рублей 115 рублей 800–999 рублей 135 рублей 1 000–1 299 рублей 150 рублей 1 300–1 699 рублей 180 рублей более 1 700 рублей 200 рублей

Все расчеты автоматические, итоговая сумма показывается до подтверждения — скрытых списаний нет.

Как взять "Обещанный платеж" от МТС

Через приложение "Мой МТС"

"Обещанный платеж" оформляется в мобильном приложении МТС (доступно в App Store, RuStore и Google Play). После входа в личный кабинет на главном экране появляется кнопка "Пополнить", внутри нее пункт с "Обещанным платежом". Система проверяет доступность услуги, показывает сумму, комиссию и срок возврата. Остается выбрать нужный вариант и подтвердить — деньги зачисляются мгновенно.

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Весь процесс занимает меньше минуты, дополнительные настройки не требуются. История операций и даты погашения доступны в том же приложении.

В личном кабинете на сайте

"Обещанный платеж" можно оформить через сайт МТС — достаточно авторизоваться в аккаунте. В разделе управления услугами выбирается соответствующий пункт, система показывает доступную сумму, комиссию и срок возврата. После подтверждения деньги зачисляются на счет.

USSD команда

Самый быстрый способ, который работает даже на кнопочных телефонах. Достаточно набрать *122# и нажать вызов — в меню появится доступная сумма, которая рассчитывается автоматически. После подтверждения в течение минуты придет sms с деталями.

Через голосового помощника

Чтобы оформить услугу через голосового помощника, нужно позвонить по бесплатному номеру поддержки 111722. После соединения система или оператор помогают оформить "Обещанный платеж" — достаточно следовать голосовым подсказкам.

Как погасить "Обещанный платеж"

Погашение происходит автоматически на третий день после подключения: система списывает сумму и комиссию. Если на счету недостаточно средств, баланс уходит в минус, а списание откладывается до ближайшего пополнения — частично или полностью, в зависимости от поступившей суммы.

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Отключить услугу досрочно нельзя, она прекращает действие сама через три дня. Комиссия списывается в любом случае — за сам факт предоставления услуги. Чтобы избежать минуса, достаточно перевести деньги на счет до истечения трех суток на сумму долга с комиссией. О скором списании приходит sms-напоминание.

Почему "Обещанный платеж" не подключается

Отказ чаще всего связан с одним из ограничений.

Недостаточный стаж. Для мобильной связи — от 60 дней, для интернета и ТВ — от трех месяцев. Новым абонентам услуга недоступна.

Задолженность или блокировка. При непогашенном долге по предыдущей услуге или просрочках новое подключение блокируется до полного расчета. Также услуга недоступна при блокировке номера.

Неподдерживаемый тариф. Запрет действует на архивные, лимитные, корпоративные планы, а также на некоторые тарифы для дома. Проверить доступность можно в личном аккаунте.

Технические ошибки. Временные сбои, перегрузка сети или баланс глубже допустимого порога (обычно –30 руб.). Помогает повторная попытка через несколько часов или использование другого канала (приложение, сайт). Если проблема не уходит — стоит обратиться в поддержку.

"Обещанный платеж" для домашнего интернета и ТВ

Когда доступна услуга для домашнего интернета

Услуга предоставляется при соблюдении условий:

стаж в МТС — от трех месяцев;

начисления за последние 90 дней — больше 99 руб.;

последний оплаченный период — не старше месяца;

нет непогашенных долгов.

Средства выдаются на срок до 15 дней — дольше, чем для мобильной связи.

Как подключить платеж для интернета и ТВ

Оформить услугу можно в личном аккаунте на сайте или в приложении МТС. Система проверяет условия, показывает доступную сумму, после подтверждения деньги зачисляются на счет. Весь процесс занимает несколько минут, дополнительные команды или звонки не требуются.

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Чем условия отличаются от мобильной связи

Срок возврата: для дома — 15 дней, для телефона — три дня.

Комиссия: для дома — бесплатно, для телефона — 5–85 рублей в зависимости от суммы.

Стаж и расходы: для дома — от трех месяцев и начисления от 99 рублей за 90 дней; для телефона стаж короче, лимит зависит от среднемесячных трат.

Баланс: для телефона — не ниже –30 рублей (в большинстве регионов), для дома — порога нет, важен платежная история.

Тарифы: для дома есть жесткий перечень исключений (архивные, лимитные), для телефона он менее строгий.

Что делать, если услуга недоступна

Проверить баланс и действующие платежи

Первый шаг — проверка баланса. Для мобильной связи он не должен быть глубже установленного порога. Также важно убедиться, что нет непогашенного долга по предыдущему "Обещанному платежу" — иначе новое подключение будет заблокировано. Вся информация о задолженностях и сроках списания доступна в личном аккаунте или приложении.

Пополнить счет другим способом

Если "Обещанный платеж" недоступен, а связь нужна срочно, можно пополнить счет картой, через терминал, переводом с другого номера или в салоне связи. Это не заменяет услугу, но решает проблему с балансом.

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Обратиться в поддержку МТС

Если после проверки баланса и пополнения проблема не решена, стоит обратиться в поддержку. Бесплатный номер 111722 с мобильного МТС: оператор поможет выяснить причину отказа (тарифный план, регион, технический сбой) и подскажет, когда услуга станет доступна. Также можно задать вопрос в чате приложения или на сайте — это часто быстрее звонка.