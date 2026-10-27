Как взять "Обещанный платеж" от T2: условия и стоимость услуги

Если на счете не хватает денег, абонент T2 может подключить обещанный платеж и временно продолжить пользоваться мобильной связью. Оператор зачисляет доступную сумму, а через установленный срок списывает ее вместе с комиссией. Расскажем, кому доступна опция, сколько она стоит и как ей воспользоваться.

Кому доступна услуга

Опция доступна абонентам предоплатной системы расчетов, которые пользуются T2 не менее 29 дней. С 6 августа 2026 года остаток на счете для подключения должен быть не ниже −500 рублей.

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Размер обещанного платежа зависит от абонентского стажа, расходов на связь и, для более крупных сумм, объема пополнений. Поэтому доступный лимит у двух абонентов может отличаться. Взять платеж не получится, если на номере есть ограничения, которые не позволяют подключить эту услугу, или подана заявка на переход к другому оператору.

Средства обещанного платежа нельзя использовать для мобильной коммерции, переводов и ряда сторонних платежей. Это временная отсрочка оплаты услуг оператора, а не способ распоряжаться деньгами.

Как взять обещанный платеж от T2

Подключить отсрочку можно через USSD-команду, приложение, личный кабинет или службу поддержки.

USSD-команда для подключения

Для управления предусмотрено несколько запросов:

*122# — проверить, какую сумму можно взять;

*122*1# — подключить предложенный платеж;

*134# — выбрать сумму самостоятельно в пределах доступного лимита.

USSD-запрос удобен, когда нет мобильного интернета. При этом взять деньги сверх рассчитанного оператором лимита через команду не получится.

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Подключение в мобильном приложении T2

В приложении нужно открыть раздел“Обещанный платеж”, выбрать доступную сумму и подтвердить подключение. До подтверждения система показывает комиссию и срок действия платежа.

Подключение через личный кабинет

В личном кабинете на сайте оператора нужно открыть раздел с услугами, выбрать "Обещанный платеж" и подтвердить операцию.

Подключение с помощью службы поддержки 611

Еще один вариант — позвонить с номера T2 на 611 и следовать подсказкам. Этот способ полезен, если USSD-команда не срабатывает или в приложении не удается завершить подключение.

Оператор также может предложить опцию через push-уведомление или интерактивное меню "Умный ноль" при нехватке денег для звонка.

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Сколько стоит обещанный платеж от T2

Комиссия списывается сверх суммы обещанного платежа. Например, если предоставлено 300 рублей, а комиссия составляет 60 рублей, к погашению будет 360 рублей.

Тарифы:

Сумма Срок Комиссия 100 рублей 1 сутки 30 рублей 300 рублей 3 суток 60 рублей 450 рублей 3 суток 90 рублей 600 рублей 3 суток 120 рублей 1 000 рублей 3 суток 150 рублей 1 300 рублей 3 суток 190 рублей 1 600 рублей 3 суток 230 рублей

Как проверить баланс, сумму долга и срок погашения

Текущий остаток проверяется командой *105#, в приложении или личном кабинете. Сумма к возврату складывается из размера обещанного платежа и комиссии.

Срок действия обещанного платежа зависит от размера: до 249 рублей включительно средства предоставляются на сутки, от 250 рублей — на трое суток. По окончании этого периода задолженность нужно погасить.

Как погасить обещанный платеж

Пополнить счет можно банковской картой, через СБП, приложение, личный кабинет или салон оператора. Платеж списывается автоматически, когда денег хватает на полное погашение суммы обещанного платежа вместе с комиссией либо когда заканчивается срок.

Частично погасить один обещанный платеж нельзя. Если средств недостаточно, внесенные деньги остаются на счете до следующего пополнения или окончания срока. При нескольких активных отсрочках оператор может закрыть ту, на которую имеющейся суммы хватает полностью.

Если после списания на счете появится минус и он дойдет до установленного предела, часть услуг временно отключится. Они снова заработают, когда счет будет пополнен.

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Почему обещанный платеж недоступен

Основные причины отказа связаны с параметрами номера и правилами оператора:

номер используется меньше 29 дней;

остаток ниже −500 рублей;

подана заявка на перенос номера;

индивидуальный лимит уже исчерпан;

подключена несовместимая опция.

Если очевидной причины нет, доступность обещанного платежа можно проверить через *122# или уточнить у поддержки.

Альтернативы обещанному платежу при нулевом счете

Если отсрочка недоступна, можно воспользоваться другими инструментами T2.

"Связь без минусов". На поддерживаемых тарифах (например, "Везде онлайн", Black, "Игровой", Premium) она помогает сохранить доступ к отдельным сервисам и звонкам внутри сети на ограниченный срок.

Пополнение без интернета. Приложение оператора позволяет внести деньги на счет даже при отсутствии доступа к мобильной сети передачи данных.

Помощь другого абонента. Команда *123*[номер абонента, начиная с "8"]# отправляет просьбу пополнить счет, а *118*номер# — просьбу перезвонить.

Часто задаваемые вопросы