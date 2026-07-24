Очки или линзы: что лучше выбрать для коррекции зрения

Очки и контактные линзы — два популярных способа коррекции зрения. Универсального ответа, что лучше, нет, но мы попытаемся в этом разобраться.

Очки и контактные линзы: в чем разница

Очки — это оптические линзы в оправе. Они находятся на расстоянии от глаз и корректируют близорукость, дальнозоркость, астигматизм или возрастную дальнозоркость. Очки подходят большинству людей, особенно если коррекция нужна не постоянно, а, например, для чтения, работы за компьютером, вождения или учебы.

Контактные линзы — это тонкие оптические изделия, которые располагаются на поверхности глаза. Чаще всего изготавливаются из мягкого материала, поэтому двигаются вместе с глазом и не ограничивают боковое зрение.

Преимущества и недостатки очков

Плюсы очков

Очки удобны тем, что не требуют сложного ухода. Их достаточно хранить в футляре, протирать салфеткой из микрофибры и периодически промывать водой с мягким мылом. В отличие от линз, окуляры не имеют сроков годности и их не нужно хранить в растворе.

Главные преимущества очков:

Нет контакта с глазом, соответственно, ниже риск появления инфекции при обычном использовании. Простой уход — не нужны растворы, контейнеры и ежедневная дезинфекция. Долгий срок службы — окуляры можно носить несколько лет, если рецепт не изменился. Можно носить при воспалении глаз, в отличие от линз, которые временно нельзя использовать при конъюнктивите, кератите или ОРВИ. Можно нанести на стекла для очков дополнительное защитное покрытие: УФ-фильтр, антиблик, фотохром, защиту от яркого света. Можно использовать как аксессуар и менять образы.

Очки особенно удобны детям, пожилым людям, пациентам с сухостью глаз и тем, кто не готов каждый день соблюдать строгие правила ухода за линзами

. Фото: Unsplash

Минусы очков

Однако очки могут запотевать при перепаде температуры, мешать под шлемом, сползать во время спорта, давить на переносицу или на область за ушами. Еще один минус — ограничение периферического зрения, так как за пределами оправы коррекции нет.

Другие частые неудобства очков:

могут искажать размер предметов при высоких диоптриях;

заметны на лице;

ломаются, царапаются и теряются;

при сложном рецепте требуют особенно точной настройки оправы и стекол.

Если разница в диоптриях между глазами большая, в очках иногда сложнее добиться комфортного изображения. В таких случаях специалист может предложить контактную коррекцию

Преимущества и слабые стороны контактных линз

Плюсы контактной оптики

Главное преимущество линз в том, что они находятся прямо на глазах и движутся вместе с ними, поэтому человек видит четко не только перед собой, но и сбоку. Это особенно важно для водителей, спортсменов и людей с активным образом жизни.

Главные преимущества линз:

Не запотевают при передах температуры зимой, при дожде, а также во время ношения маски. Не влияют на внешность человека, если ему не нравится, как она меняется с оправой. Не спадают во время активных движений при беге, фитнесе, на танцах или во время командной игры. Обеспечивают более комфортную коррекцию зрения при большой разницы в диоптриях между глазами. Можно сочетать с обычными солнцезащитными очками без необходимости заказывать отдельную оправу.

Есть также есть контактная коррекция специального назначения:

торическая — при астигматизме — при нарушении зрения, когда световые лучи преломляются неравномерно, и человек видит изображение размытым, искаженным или двоящимся;

мультифокальная — при возрастной дальнозоркости, когда хрусталик теряет эластичность и человеку становится трудно видеть предметы на близком расстоянии;

ортокератологическая, которая надевается только на время сна, чтобы после снятия четкое зрение сохранялось до конца дня.

У детей и подростков некоторые виды очков и контактных линз могут использоваться не только для коррекции, но и для контроля прогрессирования миопии — согласно российским клиническим рекомендациям по миопии

Универсального возраста, с которого ребенку можно назначать контактные линзы, нет. Обычно это 9–10 лет. Решение всегда принимает врач-офтальмолог после диагностики зрения и оценки готовности ребенка и родителей.

Для детей и подростков контактные линзы могут быть удобным вариантом во время занятий спортом, подвижных игр, выступлений или других активностей. Как правило, для этой задачи подойдут линзы ежедневной замены: их не нужно хранить в контейнере и обрабатывать специальным раствором, а значит, в ежедневном уходе не нуждаются. Каждое утро ребенок надевает стерильную пару из упаковки, а вечером выбрасывает ее Елена Корнилова Руководитель направления профессионального развития “Джонсон & Джонсон”, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук

Также эксперт отмечает, что при выборе контактной оптики для ребенка большое значение имеет материал, из которого она изготовлена. Современные силикон-гидрогелевые линзы хорошо пропускают кислород к роговице, а значит ребенок сможет спокойно носить их в течение дня.

. Фото: Источник: www.magnific.com

Минусы контактных линз

Основной минус контактной коррекции — она требует определенного ухода и дисциплины. Перед каждым контактом с линзами нужно мыть и высушивать руки. Линзы нельзя промывать водой, хранить в старом растворе, носить дольше срока и спать в них без разрешения специалиста.

CDC рекомендует снимать линзы перед сном, душем и плаванием, использовать свежий раствор, не смешивать новый раствор со старым и иметь запасные диоптрии в оправе

Другие частые неудобства контактной коррекции:

есть риск раздражения, сухости и покраснения;

нельзя носить при ряде воспалительных заболеваний глаз;

при простуде, гриппе или сильной аллергии линзы лучше временно заменить очками;

нужны регулярные расходы на их покупку, на приобретение раствора, контейнеров и каплей;

не всем легко научиться надевать и снимать линзы;

при нарушении гигиены повышается риск воспаления роговицы глаза.

. Фото: Источник: www.magnific.com

Очки или линзы: сравнение по основным критериям

Комфорт в повседневной жизни

Бытовой комфорт часто определяет выбор между очками и линзами. Первое предлагает мгновенное использование и минимальный уход, тогда как второе обеспечивает независимость от погоды и образа жизни.

Критерий Очки Контактные линзы Привыкание Можно быстро надеть и снять, при этом требуют минимального ухода Удобны после привыкания в течение времени и при отсутствии противопоказаний, но необходимо тренироваться их надевать Влияние погодных условий Запотевают при перепадах температур, а также на стеклах остаются разводы от снега и дождя Обзор остается чистым при любой погоде Изменение внешности Заметны на лице, могут служить аксессуаром к образу Почти незаметны для окружающих

Качество зрения и обзор

Для водителей, спортсменов и людей с активным образом жизни критически важно качество зрительного восприятия.

Критерий Очки Контактные линзы Широта обзора Ограничен оправой Шире, включая периферическое зрение Использование в спорте Могут спадать или подпрыгивать вместе с телом, не имеют прочной фиксации на лице Двигаются вместе с глазным яблоком, обеспечивая естественную картинку без искажений по краям

. Фото: Источник: www.magnific.com

Уход и гигиена

Этот аспект напрямую влияет на ежедневную рутину. Очки прощают небрежность, в то время как контактная коррекция требует жесткой самодисциплины и регулярных дезинфицирующих процедур.

Критерий Очки Контактные линзы Простота в уходе Минимальная. Если они не используются, достаточно хранить в футляре для предотвращения появлений царапин. А при загрязнениях протерать салфеткой из микрофибры Есть строгие правила хранения линз, их срока годности и дезинфицирования, которые следует учитывать каждый день. Например, важно всегда мыть руки прежде чем надевать их и отдавать приоритет однодневным вариантам, а также менять контейнер каждые три месяца

Мы спросили у экспертов, какие чаще всего ошибки совершают люди при ношении контактной оптики:

Самая главная и распространенная ошибка всех, кто носит контактные линзы не ежедневной, а плановой замены раз в две недели, раз в месяц и еще реже, — это перенашивание линзы. То есть носит их больше положенного срока. Такая халатность ведет к необратимым последствия для здоровья роговицы Виктория Акопян Офтальмолог детской клиники “Фэнтези”

Также очень важно не промывать линзы под проточной водой, не купаться в них, не принимать душ, чтобы вода извне не попадала в глаз.

Опасность заключается в высоких рисках заражения акантамебным кератитом, вызыванным амебой Acanthamoeba, которая обитает в воде. В этом случае мягкая линза впитывает воду с бактериями, как губка. В подлинзовом пространстве создается благоприятная питательная среда для развития бактериальной инфекции. Лечение вышеупомянутого заболевания обычно длится около года агрессивными антисептиками, а примерно в 20% случаев требуется пересадка роговицы из-за рисков потери зрения Виктор Гусев Офтальмолог-эксперт федеральной сети оптик “Счастливый взгляд”

Безопасность для глаз

Здоровье глаз — главный приоритет во время выбора способа коррекции зрения.

Критерий Очки Контактные линзы Безопасность для здоровья глаз при использовании Нет прямого контакта с роговицей, за счет чего минимизирован риск занести инфекцию Безопасны при правильном уходе, так как пренебрежение гигиеной повышает риск развития инфекционных заболеваний глаз Эксплуатация во время болезни Можно носить при воспалении роговицы Рекомендуется ограничить ношение при некоторых болезненных состояниях

. Фото: Unsplash

Стоимость использования

При рассмотрении данного критерия важно учитывать, что линзы не могут заменить очки полностью, поэтому в любом случае понадобится покупка дополнительных диоптрий в оправе.

Стекла выгоднее покупать в долгую, особенно если рецепт не меняется продолжительное время. Можно вложиться разово, но получить инструмент для улучшения качества жизни на несколько лет. В то время как контактные линзы тянут за собой регулярные расходы на покупку раствора, кейсов для хранения и частого обновления в связи с истечением срока годности.

Когда лучше предпочесть очки

Очки чаще подходят, если:

коррекция нужна не на весь день, а только для чтения, работы, учебы или вождения;

есть синдром сухого глаза;

человек часто болеет ОРВИ, страдает сезонной аллергией или воспалениями глаз;

речь идет о маленьком ребенке, которому сложно соблюдать гигиену контактных линз;

нет готовности каждый день ухаживать за линзами;

нужен экономичный вариант.

Диоптрии в оправе также хороши в качестве первых пробных стекол, ведь с ними проще понять, насколько комфортен рецепт, как меняется зрение и нужна ли человеку постоянная коррекция

По словам офтальмолога Виктора Гусева, очки остаются самым простым и универсальным способом коррекции зрения. Они не контактируют с поверхностью глаза, не требуют сложного ухода и практически не имеют медицинских противопоказаний. Контактная оптика же больше подходят людям с активным образом жизни, а также людям с высокой степенью близорукости или дальнозоркости.

Но в ряде случаев контактные линзы имеют не только бытовые, но и медицинские преимущества. Например, они активно используются в программах контроля прогрессирующей миопии у детей. Кроме того, контактная коррекция часто предпочтительнее при большой разнице в диоптриях между глазами. Также она нередко рекомендуется пациентам, у которых выраженное нарушение зрения присутствует только на одном глазу, а второй здоров Виктор Гусев Офтальмолог-эксперт федеральной сети оптик “Счастливый взгляд”

. Фото: Unsplash

Когда лучше предпочесть контактные линзы

Контактная коррекция часто удобнее, если:

человек занимается спортом;

нужна свобода движений;

важен широкий обзор зрения;

окуляры мешают во время работы;

есть большая разница между диоптриями глаз;

не нравится внешний вид в оправе;

нужно носить солнцезащитные очки без диоптрий;

окуляры запотевают или мешают в повседневной жизни.

Но линзы подходят не всем. При кератите, конъюнктивите, блефарите, выраженной сухости глаз, острой инфекции, тяжелой аллергии и невозможности соблюдать уход контактная коррекция может быть временно или постоянно противопоказана. Поэтому подбор линз всегда начинается с осмотра

Мягкие контактные линзы должны быть практически незаметны для потребителя. Если человек постоянно ощущает линзу или испытывает дискомфорт при использовании, это может говорить о том, что такой метод коррекции ему не подходит или сами линзы подобраны неправильно.

Как понять, что линза не подходит? Первое и самое простое — когда человек моргает и видит, что меняется четкость зрения при каждом моргании. Такого быть не должно. Также, если немного потереть глаз, линза выпадет, это говорит о том, что посадка неправильная. Из-за этого она может оказывать давление на определенную структуру глаза и повышать внутриглазное давление, нарушать питание роговицы, кровоснабжение Виктория Акопян Офтальмолог детской клиники “Фэнтези”

Также эксперт отметил, что бывают ситуации, когда глазу не подходит материал, из которого изготовлена контактная коррекция. Это невозможно никак оценить во время подбора на приеме, а выясняется только в процессе носки. Например, на поверхности роговицы могут образовываться отложения, когда глаз пытается взаимодействовать с материалом линзы, и у них происходит несоответствие. Это можно подробно рассмотреть в микроскоп и убедиться, что дискомфорт в глазах вызван реакцией на линзу. В таком случае чаще всего необходимо будет поменять фирму-производителя.

Немедленно обратиться к офтальмологу нужно при появлении покраснения глаза, боли, рези, светобоязни, выраженного слезотечения, ощущения инородного тела в глазу, внезапного затуманивания и ухудшения зрения. Особенно опасна ситуация, когда симптомы появились резко и усиливаются в течение нескольких часов Виктор Гусев Офтальмолог-эксперт федеральной сети оптик “Счастливый взгляд”

. Фото: Источник: www.magnific.com

Можно ли сочетать очки и линзы

Комбинированная коррекция зрения — оптимальный вариант для большинства людей. Линзы можно использовать для комфорта во время занятий спортом, физической работы и активных прогулок. А диоптрии в оправе отлично подойдут для ношения дома в вечернее время, во время болезни или если глаза устали от контактных диоптрий.

Такой подход помогает не перенашивать линзы, легче переносить простуду, аллергию или раздражение, экономить на гигиенических расходниках и позволяет глазам отдохнуть.

Рецепты на очки и на контактную коррекцию могут отличаться, так как контактные линзы находятся на глазу, а очки — на расстоянии, поэтому расчет может быть другим

Как правильно подобрать очки или контактные линзы

Подбор начинается с проверки зрения. Специалист оценивает остроту зрения, рефракцию, наличие астигматизма, состояние роговицы, слезной пленки, век и конъюнктивы. Для линз дополнительно важны параметры роговицы, посадка на глазном яблоке, подвижность, комфорт и качество зрения после пробного ношения.

При подборе очков учитываются: диоптрии;

цилиндр и ось при астигматизме;

межзрачковое расстояние;

посадка оправы;

форма лица;

вес стекол;

покрытия — антиблик, УФ-фильтр, фотохром, защита от царапин. При подборе контактной коррекции учитываются: материал;

радиус кривизны;

диаметр;

режим замены;

режим ношения;

состояние слезной пленки;

профессия и образ жизни;

способность пациента соблюдать уход.

После подбора контактной коррекции специалист должен научить надевать, снимать и хранить ее. Также важно прийти на контрольный прием, так как иногда подобранный вариант кажется удобным, но при длительном ношении стал вызывать дискомфорт

. Фото: Unsplash

Что лучше выбрать: очки или линзы

Если нужен самый простой, безопасный и экономичный вариант, стоит отдать предпочтение очкам. Если важны свобода движений, широкий обзор и незаметная коррекция — удобнее контактные линзы. Но для большинства людей оптимальным остается комбинированный вариант.

Оптимальная схема: окуляры — как базовый и запасной способ коррекции, линзы — для ситуаций, где оправа мешает. Окончательное решение лучше принимать после осмотра врача, где он оценит не только диоптрии, но и состояние глаз

Часто задаваемые вопросы