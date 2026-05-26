Любопытная кошка может погрызть лист, собака — стащить букет со стола. А щенки или котята особенно часто пробуют все новое на вкус. В базе ASPCA собраны токсичные и нетоксичные растения для кошек и собак. Разберем список распространенных цветов, которые лучше не держать дома, где живут питомцы.
Почему растения и цветы могут быть опасны для питомцев
Любой элемент растения может быть токсичным: листья, сок, стебли, цветки, пыльца, ягоды или луковица. Питомца может привлекать запах, движение листвы, привкус стебля, влажная земля в кашпо или просто любопытство. К сожалению, кошка или собака не всегда могут распознать ядовитый комнатный цветок.
Кошки часто начинают грызть зелень из-за любопытства или из-за нехватки клетчатки. Собаки же могут есть растение во время игры, когда чувствуют стресс или остаются дома одни.
Последствия после употребления ядовитого цветка могут быть разные и зависят от вида растения и количество съеденного: от раздражения во рту до судорог, нарушений сердечного ритма и почечной недостаточности.
Опасные комнатные растения для кошек и собак
Перед тем как купить новый комнатный цветок и принести его домой, необходимо проверить, не относится ли он к категории ядовитых для домашних животных. Стоит помнить, что многие растения опасны, если их съесть или даже потрогать.
Монстера
Монстера — популярное растение с крупными резными листьями, в которых содержатся нерастворимые оксалаты кальция. Это вещество при укусе может раздражать слизистую, вызывать жжение во рту, слюнотечение, рвоту и трудности с глотанием. ASPCA относит Monstera deliciosa к представителю флоры, токсичному для кошек и собак.
Диффенбахия
Диффенбахия привлекает садоводов крупными пестрыми листьями и простым уходом. Главную опасность для здоровья и жизни питомцев представляет сок растения. В его состав входят оксалаты кальция и ферменты, которые могут вызвать раздражение рта, губ и языка. После чрезмерного употребления листьев диффенбахия у питомца скорее всего проявятся обильное слюноотделение, отказ от еды и трудности с проглатыванием пищи. Также животное может пытаться лапой убрать неприятное ощущение из пасти.
Алоэ вера
Алоэ взрослые часто содержат дома в качестве лечебного средства. В то время как людям гель этой зелени может помогать, питомцам оно способно нанести вред здоровью. Белый сок алоэ содержит сапонины и антраценовые гликозиды — вещества с сильным слабительным эффектом, способные вызывать рвоту, диарею и вялость у кошек.
Плющ
Комнатный плющ красиво смотрится в подвесном кашпо, но его длинные побеги, развивающиеся при сквозняке, могут быть восприняты кошкой как игрушка. При поедании этой зелени возможны слюнотечение, боли в животе, рвота, нарушение стула и слабость. Симптомы проявляются из-за природного соединения в составе всех частей плюща — тритерпеноидными сапонинами. Если питомец любит играть с висящими растениями, их лучше убрать из дома.
Филодендрон
Филодендроны часто встречаются в квартирах, но многие их виды токсичны для кошек и собак. Причина кроется в нерастворимых оксалатах кальция, содержащихся во всех частях растения. Они способны вызвать у питомца боль и отек во рту, слюнотечение, рвоту и затрудненное глотание.
Азалия и рододендрон
Род Rhododendron относится к представителю флоры повышенного риска для жизни питомцев. При поедании абсолютно всех частей азалии возможны рвота, диарея, слабость, нарушение координации, дрожь, судороги и проблемы с сердцем. Симптомы провоцируются природным нейротоксином — граянотоксином. Особенно опасно, если питомец съел много листьев или цветов, вплоть до летального исхода.
Опасные букеты и садовые цветы для домашних питомцев
Букеты, которые по особым случаям оказываются в доме, также представляют угрозу для здоровья домашних животных. Питомец может съесть лепесток, слизать пыльцу, выпить воду из вазы или погрызть стебель.
Лилии
Лилии — один из самых ядовитых цветов для кошек. Речь прежде всего о представителях рода Lilium и лилейниках Hemerocallis.
Pet Poison Helpline указывает, что опасными могут быть 1–2 лепестка или листа. Даже небольшое количество пыльцы или воды из вазы может привести к острой почечной недостаточности у кошки. К сожалению, конкретное токсичное вещество, которые вызывает такое серьезное осложнение, до сих пор не идентифицировано. Для собак лилии обычно менее ядовиты, но способны вызвать расстройство желудка.
Тюльпаны
У тюльпанов больше всего токсинов и аллергенов — в основном это тулипалин А и тулипалин B — содержится в луковицах. Если собака или кошка раскопали клумбу, возможны рвота, диарея, слюнотечение и угнетенное состояние.
Гортензия
Гортензия содержит в молодых листьях и цветочных бутонах цианогенные гликозиды. Обычно отравление проявляется рвотой, диареей или вялостью. Тяжелое отравление цианидами встречается редко, но риск выше, если питомец съел много листьев или цветков.
Хризантемы
Хризантемы содержат пиретрины и другие токсичные вещества главным образом в соцветиях. После контакта или поедания у питомца могут появиться рвота, диарея, слюнотечение, дерматит и нарушение координации.
Симптомы отравления питомца растением или цветком
При выявлении симптомов отравления важно учитывать вид флоры, размер питомца и количество съеденного. Следует действовать немедленно, если проявились:
- сильное слюнотечение;
- рвота или диарея;
- отказ от еды;
- вялость, слабость, шаткая походка;
- дрожь, судороги;
- частое мочеиспускание или, наоборот, отсутствие мочи;
- отек языка, губ, морды;
- затрудненное дыхание.
При отравлении кошки лилиями нельзя ждать симптомов: почечное поражение может развиваться быстро, а шанс на хороший исход выше, если лечение начать до повреждения органа.
Что делать при отравлении питомца растением
Следует действовать быстро, но сохранять спокойствие:
- Убрать растение, остатки листьев или букет из доступа животных.
- Проверить пасть питомца. Если там остались части зелени, аккуратно вытащить их.
- Не вызывать рвоту без разрешения ветеринара, ведь иногда это ухудшает состояние. Например, питомец может задохнуться рвотными массами или повторный проход едких веществ через пищеварительный тракт может усилить отравление.
- Сфотографировать культуру, упаковку, букет или взять с собой образец в клинику.
- Позвонить ветеринару и назвать вес животного, вид зелени, примерное количество и время поедания. Номер ветклиники желательно заранее сохранить в телефонной книге, так как после отравления счет идет на минуты.
- Не давать никаких сорбентов, молока, масло и лекарств, если врач этого не назначил.
- Обратиться как можно скорее в ветклинику или в токсикологическую службу.
Номера круглосуточного контакт-центра государственной ветеринарной службы Москвы: +7 (495) 612-12-12 или +7 (495) 612-04-25.
Безопасные комнатные растения и цветы для питомцев
Полностью безопасных комнатных цветов для питомцев нет. Любое чрезмерное употребление листьев может вызвать рвоту и расстройство желудка. Но есть виды, которые ASPCA относит к нетоксичным для кошек и собак:
- бостонский папоротник — природный увлажнитель воздуха;
- калатея — тропическая культура, требующее мягкой воды и защиты от прямых солнечных лучей;
- пальма арека — крупное раскидистое растение, которое очищает воздух от токсинов;
- африканская фиалка — компактный и неприхотливый в уходе цветок, способный цвести круглый год при рассеянном освещении;
- пеперомия — неприхотливый в уходе суккулент, способный накапливать влагу в листьях и стеблях и долго выживать без воды;
- маранта — теневыносливый тропический многолетник со специфическим суточным ритмом движения пестрых листьев, требующий высокой влажности воздуха и защиты от солнца;
- эхеверия — светолюбивый пустынный суккулент, требующий редкого полива и яркого солнца.
Как защитить питомца от растений и букетов
- Не держать дома лилии, азалии, диффенбахию и другие культуры высокого риска отравления.
- Проверять подаренные букеты до того, как ставить их в вазу.
- Не оставлять воду из вазы в доступе домашнего животного.
- Ставить кашпо в комнаты, куда питомец не заходит.
- Использовать подвесные кашпо, закрытые флорариумы и устойчивые полки, куда животное не сможет залезть.
- Выращивать кошачью траву или овес для животного, чтобы его внимание было сосредоточено на безопасном для него лакомстве.
- Убирать опавшие листья сразу.
- Не использовать токсичные удобрения и инсектициды рядом с животными.
Как отучить питомца есть комнатные растения
Для начала необходимо разобраться, почему питомец грызет зелень. Например, ему скучно, не хватает игр с хозяином или клетчатки в рационе. Иногда животное может кусать листья просто потому, что они шевелятся и похожи на игрушку.
Стоит попробовать переключить внимание питомца на что-то другое:
- купить кошачью траву;
- добавить интерактивные игрушки;
- чаще играть с питомцем;
- проверить рацион у ветеринара;
- убрать горшки с привычных мест обитания питомца;
- использовать безопасные отпугивающие спреи для животных.
Если поведение не меняется, стоит обратиться к ветеринару или зоопсихологу.
Куда убирать опасные букеты и растения
Если цветок жалко выбрасывать, его нужно изолировать. Но просто переставить на верхнюю полку не поможет, ведь кошки легко запрыгивают на шкафы, а собаки могут дотянуться до стола и уронить вазу.
Могут подойти:
- закрытая комната;
- застекленная лоджия без доступа питомца;
- высокий стеллаж с защитным экраном;
- подвесное кашпо, до которого животное точно не достанет;
- передача цветка в дом без животных.
Но для лилий, азалий и сильно токсичных растений лучший вариант — не держать их в доме вообще.