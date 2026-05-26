Опасные растения для животных: какие цветы нельзя держать дома, где живет кошка или собака

Любопытная кошка может погрызть лист, собака — стащить букет со стола. А щенки или котята особенно часто пробуют все новое на вкус. В базе ASPCA собраны токсичные и нетоксичные растения для кошек и собак. Разберем список распространенных цветов, которые лучше не держать дома, где живут питомцы.

Почему растения и цветы могут быть опасны для питомцев

Любой элемент растения может быть токсичным: листья, сок, стебли, цветки, пыльца, ягоды или луковица. Питомца может привлекать запах, движение листвы, привкус стебля, влажная земля в кашпо или просто любопытство. К сожалению, кошка или собака не всегда могут распознать ядовитый комнатный цветок.

Кошки часто начинают грызть зелень из-за любопытства или из-за нехватки клетчатки. Собаки же могут есть растение во время игры, когда чувствуют стресс или остаются дома одни.

Последствия после употребления ядовитого цветка могут быть разные и зависят от вида растения и количество съеденного: от раздражения во рту до судорог, нарушений сердечного ритма и почечной недостаточности.

Опасные комнатные растения для кошек и собак

Перед тем как купить новый комнатный цветок и принести его домой, необходимо проверить, не относится ли он к категории ядовитых для домашних животных. Стоит помнить, что многие растения опасны, если их съесть или даже потрогать.

Монстера

Монстера Фото: Unsplash

Монстера — популярное растение с крупными резными листьями, в которых содержатся нерастворимые оксалаты кальция. Это вещество при укусе может раздражать слизистую, вызывать жжение во рту, слюнотечение, рвоту и трудности с глотанием. ASPCA относит Monstera deliciosa к представителю флоры, токсичному для кошек и собак.

Диффенбахия

Диффенбахия Фото: Unsplash

Диффенбахия привлекает садоводов крупными пестрыми листьями и простым уходом. Главную опасность для здоровья и жизни питомцев представляет сок растения. В его состав входят оксалаты кальция и ферменты, которые могут вызвать раздражение рта, губ и языка. После чрезмерного употребления листьев диффенбахия у питомца скорее всего проявятся обильное слюноотделение, отказ от еды и трудности с проглатыванием пищи. Также животное может пытаться лапой убрать неприятное ощущение из пасти.

Алоэ вера

Алоэ вера Фото: Unsplash

Алоэ взрослые часто содержат дома в качестве лечебного средства. В то время как людям гель этой зелени может помогать, питомцам оно способно нанести вред здоровью. Белый сок алоэ содержит сапонины и антраценовые гликозиды — вещества с сильным слабительным эффектом, способные вызывать рвоту, диарею и вялость у кошек.

Плющ

Плющ комнатный Фото: Unsplash

Комнатный плющ красиво смотрится в подвесном кашпо, но его длинные побеги, развивающиеся при сквозняке, могут быть восприняты кошкой как игрушка. При поедании этой зелени возможны слюнотечение, боли в животе, рвота, нарушение стула и слабость. Симптомы проявляются из-за природного соединения в составе всех частей плюща — тритерпеноидными сапонинами. Если питомец любит играть с висящими растениями, их лучше убрать из дома.

Филодендрон

Филодендрон Фото: Unsplash

Филодендроны часто встречаются в квартирах, но многие их виды токсичны для кошек и собак. Причина кроется в нерастворимых оксалатах кальция, содержащихся во всех частях растения. Они способны вызвать у питомца боль и отек во рту, слюнотечение, рвоту и затрудненное глотание.

Азалия и рододендрон

Рододендрон Фото: Unsplash

Род Rhododendron относится к представителю флоры повышенного риска для жизни питомцев. При поедании абсолютно всех частей азалии возможны рвота, диарея, слабость, нарушение координации, дрожь, судороги и проблемы с сердцем. Симптомы провоцируются природным нейротоксином — граянотоксином. Особенно опасно, если питомец съел много листьев или цветов, вплоть до летального исхода.

Опасные букеты и садовые цветы для домашних питомцев

Букеты, которые по особым случаям оказываются в доме, также представляют угрозу для здоровья домашних животных. Питомец может съесть лепесток, слизать пыльцу, выпить воду из вазы или погрызть стебель.

Лилии

Лилии Фото: Unsplash

Лилии — один из самых ядовитых цветов для кошек. Речь прежде всего о представителях рода Lilium и лилейниках Hemerocallis.

Pet Poison Helpline указывает, что опасными могут быть 1–2 лепестка или листа. Даже небольшое количество пыльцы или воды из вазы может привести к острой почечной недостаточности у кошки. К сожалению, конкретное токсичное вещество, которые вызывает такое серьезное осложнение, до сих пор не идентифицировано. Для собак лилии обычно менее ядовиты, но способны вызвать расстройство желудка.

Тюльпаны

Тюльпаны Фото: Unsplash

У тюльпанов больше всего токсинов и аллергенов — в основном это тулипалин А и тулипалин B — содержится в луковицах. Если собака или кошка раскопали клумбу, возможны рвота, диарея, слюнотечение и угнетенное состояние.

Гортензия

Гортензия Фото: Unsplash

Гортензия содержит в молодых листьях и цветочных бутонах цианогенные гликозиды. Обычно отравление проявляется рвотой, диареей или вялостью. Тяжелое отравление цианидами встречается редко, но риск выше, если питомец съел много листьев или цветков.

Хризантемы

Хризантемы Фото: Unsplash

Хризантемы содержат пиретрины и другие токсичные вещества главным образом в соцветиях. После контакта или поедания у питомца могут появиться рвота, диарея, слюнотечение, дерматит и нарушение координации.

Симптомы отравления питомца растением или цветком

При выявлении симптомов отравления важно учитывать вид флоры, размер питомца и количество съеденного. Следует действовать немедленно, если проявились:

сильное слюнотечение;

рвота или диарея;

отказ от еды;

вялость, слабость, шаткая походка;

дрожь, судороги;

частое мочеиспускание или, наоборот, отсутствие мочи;

отек языка, губ, морды;

затрудненное дыхание.

При отравлении кошки лилиями нельзя ждать симптомов: почечное поражение может развиваться быстро, а шанс на хороший исход выше, если лечение начать до повреждения органа.

Что делать при отравлении питомца растением

Следует действовать быстро, но сохранять спокойствие:

Убрать растение, остатки листьев или букет из доступа животных. Проверить пасть питомца. Если там остались части зелени, аккуратно вытащить их. Не вызывать рвоту без разрешения ветеринара, ведь иногда это ухудшает состояние. Например, питомец может задохнуться рвотными массами или повторный проход едких веществ через пищеварительный тракт может усилить отравление. Сфотографировать культуру, упаковку, букет или взять с собой образец в клинику. Позвонить ветеринару и назвать вес животного, вид зелени, примерное количество и время поедания. Номер ветклиники желательно заранее сохранить в телефонной книге, так как после отравления счет идет на минуты. Не давать никаких сорбентов, молока, масло и лекарств, если врач этого не назначил. Обратиться как можно скорее в ветклинику или в токсикологическую службу.

Номера круглосуточного контакт-центра государственной ветеринарной службы Москвы: +7 (495) 612-12-12 или +7 (495) 612-04-25.

Безопасные комнатные растения и цветы для питомцев

Полностью безопасных комнатных цветов для питомцев нет. Любое чрезмерное употребление листьев может вызвать рвоту и расстройство желудка. Но есть виды, которые ASPCA относит к нетоксичным для кошек и собак:

бостонский папоротник — природный увлажнитель воздуха;

калатея — тропическая культура, требующее мягкой воды и защиты от прямых солнечных лучей;

пальма арека — крупное раскидистое растение, которое очищает воздух от токсинов;

африканская фиалка — компактный и неприхотливый в уходе цветок, способный цвести круглый год при рассеянном освещении;

пеперомия — неприхотливый в уходе суккулент, способный накапливать влагу в листьях и стеблях и долго выживать без воды;

маранта — теневыносливый тропический многолетник со специфическим суточным ритмом движения пестрых листьев, требующий высокой влажности воздуха и защиты от солнца;

эхеверия — светолюбивый пустынный суккулент, требующий редкого полива и яркого солнца.

Как защитить питомца от растений и букетов

Не держать дома лилии, азалии, диффенбахию и другие культуры высокого риска отравления. Проверять подаренные букеты до того, как ставить их в вазу. Не оставлять воду из вазы в доступе домашнего животного. Ставить кашпо в комнаты, куда питомец не заходит. Использовать подвесные кашпо, закрытые флорариумы и устойчивые полки, куда животное не сможет залезть. Выращивать кошачью траву или овес для животного, чтобы его внимание было сосредоточено на безопасном для него лакомстве. Убирать опавшие листья сразу. Не использовать токсичные удобрения и инсектициды рядом с животными.

Как отучить питомца есть комнатные растения

Для начала необходимо разобраться, почему питомец грызет зелень. Например, ему скучно, не хватает игр с хозяином или клетчатки в рационе. Иногда животное может кусать листья просто потому, что они шевелятся и похожи на игрушку.

Стоит попробовать переключить внимание питомца на что-то другое:

купить кошачью траву;

добавить интерактивные игрушки;

чаще играть с питомцем;

проверить рацион у ветеринара;

убрать горшки с привычных мест обитания питомца;

использовать безопасные отпугивающие спреи для животных.

Если поведение не меняется, стоит обратиться к ветеринару или зоопсихологу.

Куда убирать опасные букеты и растения

Если цветок жалко выбрасывать, его нужно изолировать. Но просто переставить на верхнюю полку не поможет, ведь кошки легко запрыгивают на шкафы, а собаки могут дотянуться до стола и уронить вазу.

Могут подойти:

закрытая комната;

застекленная лоджия без доступа питомца;

высокий стеллаж с защитным экраном;

подвесное кашпо, до которого животное точно не достанет;

передача цветка в дом без животных.