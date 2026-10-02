Открытки на День учителя в 2026 году: более 50 картинок

5 октября в России отмечается День учителя. В 2026 году праздник выпадает на понедельник, поэтому поздравить педагога можно прямо с утра: лично до первого урока или сообщением в школьном чате. Мы собрали открытки на День учителя на любой вкус: от классических с букетами до шуточных. Все картинки можно скачать бесплатно, отправить в мессенджер или распечатать.

Когда поздравлять учителя

В 2026 году День учителя приходится на понедельник. Выходным он не считается, поэтому 5 октября останется обычным учебным днем.

Дата закреплена указом президента РФ № 1961 от 3 октября 1994 года и совпадает со Всемирным днем учителя, который учредила ЮНЕСКО.

Классические картинки "С Днем учителя"

Классика, которую чаще всего пересылают в родительских чатах: глобус, школьная доска, стопка книг, осень за окном и поздравительная надпись. Такие открытки "С Днем учителя" подойдут любому педагогу: от учителя начальных классов до завуча.

















Красивые открытки с поздравлениями и пожеланиями

Здесь собраны открытки с готовым текстом. Слова благодарности уже написаны, поэтому открытку можно скачать бесплатно и отправить как есть или дополнить парой фраз от себя. Осень, букет цветов и теплое поздравление — беспроигрышное сочетание.





























Смешные поздравительные картинки на День учителя

Шуточный вариант уместен, если с учителем сложились теплые и неформальные отношения. Например, если это классный руководитель, с которым ученики прошли вместе несколько лет. Директору и малознакомому преподавателю лучше выбрать что-то более сдержанное.

















Картинки "С Днем учителя" для разных адресатов

Картинки на День учителя женщине

Нежные оттенки, букеты, золотая осень и красивые шрифты. В российских школах преподают в основном женщины, поэтому такие открытки нужны чаще других.





















Картинки на День учителя мужчине

Для учителя-мужчины подойдут сдержанные цвета, глобусы, карты, книги и лаконичные надписи без обилия цветов.













Открытки классному руководителю

Классный руководитель — главный наставник коллектива: он знает каждого ученика, решает конфликты и отвечает на сообщения родителей даже вечером. Открытку от всего класса удобно отправить в общий чат или распечатать и подписать всем вместе.













Открытки ко Дню учителя в советском стиле

Перьевые ручки, чернильницы, букварь и шрифты 1960–1980-х годов напоминают о школе прошлых лет. Такие открытки особенно оценят наставники старшего поколения: многие помнят их еще со своих школьных лет.











Как выбрать открытку учителю

Учесть статус человека. Директору школы, завучу или преподавателю, с которым общаться приходится редко, стоит отправить строгую открытку с официальным поздравлением. Юмор лучше оставить для тех, с кем давно сложились дружеские отношения.

Выбрать то, что нравится самому. Если открытка нравится самому дарителю, он отправит ее с искренностью. Адресат это почувствует, даже если текст будет коротким.

Соблюдать чувство меры. Одной или двух открыток достаточно. Десять картинок подряд в мессенджере могут выглядеть навязчиво, особенно в понедельник, когда у учителя уроки с утра до вечера.

Отдавать предпочтение тематическим открыткам. Глобус, указка, школьная доска или осенние листья сразу подсказывают, с каким праздником поздравляют человека. Универсальная открытка с цветами без надписи может затеряться среди других сообщений.

Как отправить открытку

Есть два способа бесплатно скачать понравившуюся открытку:

Кнопка "Копировать". Нужно удерживать палец на картинке до появления вспомоготельного окна, затем нажать "Копировать картинку". Далее можно перейти в мессенджер и добавить картинку, нажав "Вставить" в поле для текста. Кнопка "Сохранить картинку". Нужно удерживать палец на картинке, потом нажать кнопку "Сохранить картинку". Изображение сохранится в галлерее, после чего его можно отправить в мессенджере.

Популярные вопросы и ответы