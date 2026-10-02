5 октября в России отмечается День учителя. В 2026 году праздник выпадает на понедельник, поэтому поздравить педагога можно прямо с утра: лично до первого урока или сообщением в школьном чате. Мы собрали открытки на День учителя на любой вкус: от классических с букетами до шуточных. Все картинки можно скачать бесплатно, отправить в мессенджер или распечатать.

Когда поздравлять учителя

В 2026 году День учителя приходится на понедельник. Выходным он не считается, поэтому 5 октября останется обычным учебным днем.

Дата закреплена указом президента РФ № 1961 от 3 октября 1994 года и совпадает со Всемирным днем учителя, который учредила ЮНЕСКО.

День учителя в России 2026: какого числа отмечают праздник
День учителя в России 2026: какого числа отмечают праздник

Классические картинки "С Днем учителя"

Классика, которую чаще всего пересылают в родительских чатах: глобус, школьная доска, стопка книг, осень за окном и поздравительная надпись. Такие открытки "С Днем учителя" подойдут любому педагогу: от учителя начальных классов до завуча.

Открытка ко Дню учителя на меловой доске

Тёплый День учителя в классе

С Днём учителя: тёплая школьная открытка

Осенняя открытка ко Дню учителя

С Днём учителя: свет знаний осенью

Классическая живопись школьного класса

Винтажная открытка ко Дню учителя

Открытка Тёплый День учителя в классе

Красивые открытки с поздравлениями и пожеланиями

Здесь собраны открытки с готовым текстом. Слова благодарности уже написаны, поэтому открытку можно скачать бесплатно и отправить как есть или дополнить парой фраз от себя. Осень, букет цветов и теплое поздравление — беспроигрышное сочетание.

Тёплая открытка ко Дню учителя №1

Тёплое поздравление ко Дню учителя

Открытка с днем учителя новых идей и больше успехов вашим ученикам

Тёплая открытка ко Дню учителя №2

Тёплая открытка ко Дню учителя №3

Тёплая открытка ко Дню учителя №4

Благодарность учителю в осенних цветах

Тёплая керамическая открытка ко Дню учителя

Тёплое спасибо учителю осенним вечером

Открытка Тёплый праздник для учителя

Открытка Тёплое поздравление с Днём учителя №1

Открытка Тёплое поздравление с Днём учителя №2

Открытка Тёплое поздравление с Днём учителя №3

Открытка Тёплое поздравление с Днём учителя №4

Смешные поздравительные картинки на День учителя

Шуточный вариант уместен, если с учителем сложились теплые и неформальные отношения. Например, если это классный руководитель, с которым ученики прошли вместе несколько лет. Директору и малознакомому преподавателю лучше выбрать что-то более сдержанное.

Тёплый урок с учениками-котятами

Мудрый совёнок поздравляет с Днём учителя

Енотик-учитель поздравляет с Днём учителя

Открытка Суперсила учителя на школьной доске

Открытка С Днём учителя на отдыхе

Корги-учитель празднует День учителя

Открытка С Днём учителя: гора тетрадей

Открытка С Днём учителя до и после уроков

Картинки "С Днем учителя" для разных адресатов

Картинки на День учителя женщине

Нежные оттенки, букеты, золотая осень и красивые шрифты. В российских школах преподают в основном женщины, поэтому такие открытки нужны чаще других.

Элегантная открытка ко Дню учителя

Открытка С Днем учителя с элегантными розами и раскрытой книгой

Белые цветы и золотая типографика

Осенняя открытка ко Дню учителя

Открытка С Днём учителя светлый натюрморт

Элегантная открытка ко Дню учителя

Тёплое поздравление учителю осенним днём

Открытка С днём учителя: цветы и вдохновение

Открытка Тёплый осенний стол ко Дню учителя

Элегантная открытка ко Дню учителя №2

Картинки на День учителя мужчине

Для учителя-мужчины подойдут сдержанные цвета, глобусы, карты, книги и лаконичные надписи без обилия цветов.

С Днём учителя: глобус, книги и хризантемы

С Днём учителя: осенняя дорога в школу

Тёплое поздравление учителю в библиотеке

Открытка Осеннее спасибо учителю на скамейке

Тёплая открытка любимому учителю

Тёплая открытка любимому учителю №2

Открытки классному руководителю

Классный руководитель — главный наставник коллектива: он знает каждого ученика, решает конфликты и отвечает на сообщения родителей даже вечером. Открытку от всего класса удобно отправить в общий чат или распечатать и подписать всем вместе.

Тёплая открытка ко Дню учителя №5

Тёплое поздравление классному руководителю

Тёплое поздравление классному руководителю №2

Тёплое поздравление классному руководителю №3

Тёплое поздравление классному руководителю №4

Тёплое поздравление классному руководителю №5

Открытки ко Дню учителя в советском стиле

Перьевые ручки, чернильницы, букварь и шрифты 1960–1980-х годов напоминают о школе прошлых лет. Такие открытки особенно оценят наставники старшего поколения: многие помнят их еще со своих школьных лет.

Советская открытка С Днём учителя

Советская открытка С Днём учителя №2

Советская открытка С Днём учителя №3

Советская открытка С Днём учителя №4

Советская открытка С Днём учителя №5

Как выбрать открытку учителю

  • Учесть статус человека. Директору школы, завучу или преподавателю, с которым общаться приходится редко, стоит отправить строгую открытку с официальным поздравлением. Юмор лучше оставить для тех, с кем давно сложились дружеские отношения.
  • Выбрать то, что нравится самому. Если открытка нравится самому дарителю, он отправит ее с искренностью. Адресат это почувствует, даже если текст будет коротким.
  • Соблюдать чувство меры. Одной или двух открыток достаточно. Десять картинок подряд в мессенджере могут выглядеть навязчиво, особенно в понедельник, когда у учителя уроки с утра до вечера.
  • Отдавать предпочтение тематическим открыткам. Глобус, указка, школьная доска или осенние листья сразу подсказывают, с каким праздником поздравляют человека. Универсальная открытка с цветами без надписи может затеряться среди других сообщений.

Как отправить открытку

Есть два способа бесплатно скачать понравившуюся открытку:

  1. Кнопка "Копировать". Нужно удерживать палец на картинке до появления вспомоготельного окна, затем нажать "Копировать картинку". Далее можно перейти в мессенджер и добавить картинку, нажав "Вставить" в поле для текста.
  2. Кнопка "Сохранить картинку". Нужно удерживать палец на картинке, потом нажать кнопку "Сохранить картинку". Изображение сохранится в галлерее, после чего его можно отправить в мессенджере.

Популярные вопросы и ответы

01Какого числа День учителя в 2026 году и выходной ли это?

— Учителей поздравляют 5 октября, в 2026 году это понедельник. Выходного нет: дата не входит в перечень нерабочих праздничных дней, установленный статьей 112 Трудового кодекса РФ.

02Обязательно ли дарить учителю открытку?

— Нет, это знак внимания, а не обязанность. При этом закон ограничивает стоимость подарков работникам школ: по статье 575 Гражданского кодекса РФ она не должна превышать 3 000 рублей. Открытка — простой способ выразить благодарность и не нарушить закон.

03Что написать учителю в открытке?

— Можно начать с благодарности за что-то конкретное: за терпение, помощь перед экзаменами, интерес к предмету. Затем — пожелать здоровья, сил и послушных учеников. Трех-четырех искренних предложений достаточно.

04Кого можно поздравить с Днем учителя?

— Школьных учителей, преподавателей колледжей и вузов, репетиторов, педагогов дополнительного образования, тренеров и наставников в кружках. При этом не стоит забывать и о бывших учителях: открытка от выпускника, который окончил школу много лет назад, станет приятным подарком.