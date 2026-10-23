По традиции День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября: в 2026 году он выпадает на 25 число. В этот день принимают приятные пожелания автолюбители, которые не представляют жизни без машины.
Классические открытки “С Днем автомобилиста”
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Классика подойдет любому адресату. Для подписи хватит одной строки: “С праздником! Пусть трасса будет ровной, а машина — надежной”.
Забавные картинки на День автомобилиста мужчине
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Юмор — лучший выбор для друга, брата, мужа или соседа по гаражу. К такой открытке подойдет шутка в тему: “Пусть бензин дешевеет, а штрафы обходят стороной!”
Красивые картинки на День автомобилиста женщине
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"
Для женщины за рулем подойдут более нежные картинки и мягкие тона. А чтобы добавить приятных эмоций, открытку можно дополнить милым пожеланием: “Пусть вам всегда уступают полосу, а свободное место на парковке находится у самого входа”.
Как выбрать открытку на День водителя
Чтобы точно угадать с выбором поздравительной открытки, нужно подбирать тон под человека:
- другу или брату — с юмором;
- коллеге или деловому партнеру — сдержанные официальные пожелания;
- родным — с теплыми и добрыми словами;
- таксисту, дальнобойщику, водителю автобуса — серьезная, со словами уважения к труду.
- 01Обязательно ли дарить открытки на День автомобилиста?
— Поздравительная карточка служит знаком внимания к человеку. К тому же это самый простой способ передать поздравление. К красивой картинке можно добавить пару строк от души, дружеское напутствие или удачную шутку.
- 02Что написать в поздравительной открытке “С Днем автомобилиста”?
— Классическое пожелание для водителей — “Ни гвоздя, ни жезла!”. Вот еще несколько вариантов: “Хорошей дороги без камер!”, “Желаю только скоростных попутчиков в крайней левой полосе!”, “Свободных полос при обгоне!”, “Желаю хороших автомехаников, а в автосервисах доступных запчастей” и “Желаю счастливой дороги без пробок и происшествий”. Верующим можно пожелать, чтобы Господь присматривал за ними на протяжении всего пути.
- 03Кого можно поздравить с профессиональным праздником — Днем автомобилиста?
— Праздник был учрежден в 1976 году указом Президиума Верховного Совета СССР как День работников автомобильного транспорта. Изначально это был день исключительно тех профессионалов, которые трудились для комфорта и безопасности пассажиров: от водителей общественного транспорта до шиномонтажников, инструкторов автошкол и инженеров. С 2012 года официальное название — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Со временем торжество стало народным, и сегодня оно касается всех владельцев водительских прав и тех, кто проводит много времени за рулем.