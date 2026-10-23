По традиции День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября: в 2026 году он выпадает на 25 число. В этот день принимают приятные пожелания автолюбители, которые не представляют жизни без машины.

Классические открытки “С Днем автомобилиста”

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классическая открытка "С Днем автомобилиста" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Классика подойдет любому адресату. Для подписи хватит одной строки: “С праздником! Пусть трасса будет ровной, а машина — надежной”.

Забавные картинки на День автомобилиста мужчине

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Забавная картинка на День автомобилиста мужчине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Юмор — лучший выбор для друга, брата, мужа или соседа по гаражу. К такой открытке подойдет шутка в тему: “Пусть бензин дешевеет, а штрафы обходят стороной!”

Красивые картинки на День автомобилиста женщине

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Красивая картинка на День автомобилиста женщине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Для женщины за рулем подойдут более нежные картинки и мягкие тона. А чтобы добавить приятных эмоций, открытку можно дополнить милым пожеланием: “Пусть вам всегда уступают полосу, а свободное место на парковке находится у самого входа”.

Как выбрать открытку на День водителя

Чтобы точно угадать с выбором поздравительной открытки, нужно подбирать тон под человека:

другу или брату — с юмором;

коллеге или деловому партнеру — сдержанные официальные пожелания;

родным — с теплыми и добрыми словами;

таксисту, дальнобойщику, водителю автобуса — серьезная, со словами уважения к труду.

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