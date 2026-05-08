Москва готовится к параду Победы: что будет 9 мая

День Победы — важнейшее событие в истории страны. В этот день в каждой семье вспоминают героев Великой Отечественной войны и чествуют ветеранов. Торжества, которые охватывают всю Россию, сопровождаются концертами и военными парадами, главный из которых по традиции проходит в Москве. В материале — вся актуальная информация о параде, графике репетиций и перекрытиях улиц 9 мая.

Что известно о параде Победы 2026

В 2026 году отмечается 81-летие Победы. Парад в этом году станет масштабной демонстрацией преемственности поколений и вооруженных сил нашей страны и союзных государств.

Где и когда будет парад 9 мая

Традиционно 9 мая главное мероприятие страны — парад Победы в Москве — проходит на Красной площади. Он начнется в 10 часов утра и станет центральным событием празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В прошлогодней программе зрителей ожидали торжественное построение частей, речь Верховного главнокомандующего Владимира Путина, прохождение пеших колонн, показ военной техники.

Кто примет участие

В 2026 году в составе колонны Минобороны в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. При этом, в связи с обстановкой, не будут участвовать в параде кадеты, нахимовцы и суворовцы.

Из российских подразделений на Красной площади обычно проходят:

Курсанты военных училищ. Эти молодые люди — будущее российской армии. Они будут в форме, символизирующей род их войск и военную специализацию. Так, в параде Победы в Москве примут участие: студенты Военного университета имени князя Александра Невского. В учебном заведении готовят специалистов в области права, психологии, военной журналистики и культурной работы в армии. Курсанты этого университета традиционно проходят в числе первых. Студенты Московского высшего военного командного (общевойскового) училища — одного из старейших учебных заведений Минобороны, в котором учатся будущие командиры мотострелковых и танковых подразделений. Суворовцы — учащиеся кадетских училищ, большая часть из которых была основана еще в 1943 году для подготовки юношей к службе в армии. Нахимовцы — ребята, которые обучаются в военно-морских училищах, названных в честь адмирала Нахимова. Их участие подчеркивает престиж и значимость Военно-Морского Флота.

Женские расчеты. Участие женщин-военнослужащих подчеркивает, какую важную роль играет прекрасный пол в вопросах обеспечения обороноспособности страны. Так, в параде на Красной площади примут участие: женщины-военнослужащие различных частей: связи, медицины, обеспечения, авиации и даже танковых войск. Рота Московского высшего военного командного училища. Женщины-курсанты профильных военных вузов. Представительницы Росгвардии и МЧС.

Юнармейцы. Юнармией называют всероссийское военно-патриотическое движение, созданное в 2016 году. Его участники — подростки и школьники от 8 до 18 лет. В параде участвуют лучшие из лучших: победители соревнований, конкурсов и олимпиад Юнармии. Они проходят в парадных колоннах в фирменной форме с беретом и знаками отличия. Участие юнармейцев — символ преемственности поколений, патриотизма и готовности служить Родине в будущем.

Бойцы различных родов войск. Каждый из расчетов пройдет в парадной форме с соответствующими знаками различия. Командиры понесут боевые знамена, символизирующие честь и боевые заслуги своих частей. Строем пройдут представители: сухопутных войск, воздушно-космических сил (ВКС), военно-морского флота (ВМФ), воздушно-десантных войск (ВДВ), ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Войск ПВО и РЭБ.

Участники специальной военной операции. Это символ поддержки и признания тех, кто сегодня защищает интересы страны. Они выступят в едином строю, под знаменами своих соединений.

Какая техника будет представлена

Минобороны РФ сообщило, что в 2026 году колонна военной техники не будет участвовать в параде в связи с текущей обстановкой.

В конце парада летчики Су-25 пролетят над Красной площадью и раскрасят небо в белый, синий и красный: — цвета флага Российской Федерации.

Кто приедет на парад Победы в 2026 году

На юбилейный парад в Москве приглашают иностранных гостей. Их присутствие подчеркивает политическое значение мероприятия и статус России на международной арене.

Президент Абхазии Бадра Гунба с супругой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой.

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

Как попасть на парад Победы 9 мая в 2026 году

Доступ к зрительским трибунам на парадах Победы на Красной площади обычно ограничен. Соответственно, попасть туда можно только по именным приглашениям. Их выдают участникам боевых действий, ветеранам, официальным делегациям, представителям власти, конкурсным волонтерам проекта "Послы Победы" и журналистам, прошедшим аккредитацию.

"Обычные" зрители не смогут присутствовать на самой площади, но у них есть несколько альтернативных вариантов:

Телетрансляции: парад в прямом эфире покажут на СМОТРИМ, "России 1", "Первом канале", "Звезде" и других телеканалах и платформах.

Онлайн-стримы: будут идти на официальных ресурсах и в соцсетях.

Городские экраны: трансляции покажут на больших медиафасадах в разных районах Москвы.

Где лучше смотреть парад

Если вы хотите увидеть парад вживую, это тоже возможно сделать. Например, выбрать места вдоль маршрутов следования техники и пролета авиации. Ниже мы перечислим самые удобные точки обзора.

Парад традиционно движется через:

Нижние Мневники;

Звенигородское шоссе;

Баррикадную;

Тверскую улицу;

Манежную площадь — в сторону Красной.

Возвращается колонна по Кремлевской набережной, Моховой и далее к Арбату и Мневникам.

Где смотреть на пролет авиации

Если вас интересует воздушная часть парада, рекомендуем:

Софийскую и Кремлевскую набережные;

Парк Горького;

Ленинградское шоссе;

районы Белорусского вокзала и Петровского парка;

район Речного вокзала.

Именно здесь пролетают стройные звенья истребителей, бомбардировщиков и вертолетов.

Альтернативные и популярные локации

Также можно занять места вблизи:

Большого Москворецкого моста;

парка "Зарядье";

Берсеневской и Софийской набережных.

Важно: лучше приходить минимум за 1,5–2 часа до начала, чтобы найти удобное место, откуда мероприятие будет хорошо видно, и избежать толкучки.

Репетиция парада Победы в Москве

В этом году страна отмечает 81 год со дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому празднование будет масштабным. Проникнуться атмосферой парада Победы можно заранее — ведь перед праздником обычно проходят репетиции.

Расписание и даты

В столице обычно планируют несколько тренировок парадных расчетов — как пеших, так и механизированных. Даты еще не объявлены.

Время: вечерние репетиции начинаются около 16:30 и идут до 19:00, генеральная проходит ранним утром, с 5:00 до 8:00.

Улицы с перекрытием движения

В связи с подготовкой к параду Победы и проведением тренировок в центре столицы будут временно недоступны для движения участки улиц и набережных. 9 мая с 5.00 до окончания мероприятия для проезда будут закрыты:

Тверская улица;

Моховая улица;

Большая Никитская улица;

Гончарная набережная;

Новая площадь и улица Петровка;

Садовническая улица и набережная;

Старая площадь;

Театральный и Китайгородский проезды;

Болотная улица и площадью.

Кроме того, ограничения затронут другие улицы и набережные: Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Пречистинскую, Подгорскую, Устьинскую, Софийскую, Раушскую и Кадашевскую.

Важно: парковаться на участках, близких к маршрутам репетиции, тоже будет нельзя. Поэтому рекомендуется заранее построить маршруты и переставить уже припаркованные автомобили.

Что нужно знать автомобилистам

На улицах, которые мы перечислили выше, в указанное время движение полностью ограничат. Парковка вдоль маршрута техники, особенно на Тверской, Моховой, Арбате и Звенигородке будет запрещена.

Проезд по привычным маршрутам также будет невозможен — следует заранее строить альтернативные схемы через ТТК или вылетные магистрали.

Важно: за нарушение автомобиль могут эвакуировать.

Пешеходам — на заметку

Некоторые подземные переходы могут быть быть закрыты, например, на Тверской улице.

Лучшее решение — заранее планировать прогулки и следовать указаниям полиции и военной комендатуры.

Общественный транспорт: как изменится работа

Наземный транспорт (автобусы, трамваи) временно не будет ходить по маршрутам, совпадающим с движением колонн.

Метро продолжит работу, но вход и выход на станциях возле Красной площади (например, "Охотный ряд", "Площадь Революции") может быть ограничен.

Важно: рассчитывайте маршрут заранее, закладывайте дополнительное время на дорогу — особенно в день генеральной репетиции.

Праздничные мероприятия 9 мая в Москве

В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Москва как главный центр торжеств готовит насыщенную праздничную программу, охватывающую десятки городских площадок.

В течение нескольких дней москвичей и гостей столицы ждут концерты, театрализованные постановки, исторические маршруты и главное событие — парад Победы на Красной площади.

Маршруты памяти ко дню Победы

В рамках проекта "Маршруты Победы" по всей Москве проходят культурно-исторические акции и выставки. Это возможность не просто отдохнуть, но и вспомнить ключевые вехи истории страны.

Ведущие маршруты и темы

"О героях былых времен" — экскурсии по мемориальным доскам, памятникам и аллеям славы.

"История Великой Победы" — инсталляции в парках и скверах с архивными фотографиями, хрониками и рассказами фронтовиков.

Эти мероприятия в прошлом году проходили в Парке Победы на Поклонной горе, Музее обороны Москвы, "Зарядье", ВДНХ и парке "Сокольники".

Концерты

Торжественные музыкальные программы пройдут на десятках площадок столицы.

Основные локации прошлого года:

ВДНХ — сцена у фонтана "Дружба народов". С 6 по 11 мая 2025 года тут проходили концерты с участием симфонических оркестров, ансамблей песни и пляски, а также фольклорных коллективов. Вечером 9 мая 2025 года было световое шоу "Огонь памяти".

Парк Горького — уличные музыкальные спектакли, духовые оркестры, ретро-дискотека в духе 1940-х.

Манежная площадь и Тверская улица — уличные театры, патриотическая поэзия, исторические реконструкции.

Дом музыки — концерт духового оркестра ФСБ с программой советских песен военного времени.

Важно: вход на большинство мероприятий свободный.

Акция "Бессмертный полк"

В 2025 году мероприятие проходило в двух форматах:

Цифровом: традиционно начинается 9 мая в 12:00 по московскому времени. На портале акции покажут имена и фотографии ветеранов, присланные их потомками.

Очном: предполагается проведение шествий в некоторых округах Москвы и подмосковных городах. Маршруты уточняются, но вероятно, будет традиционный путь: Тверская — Манежная площадь.

Праздничный салют Победы в Москве 9 мая

Финалом празднования 9 мая станет салют. Он начнется в 22:00 и пройдет на 14 площадках столицы. В салюте будут задействованы более 10 тысяч залпов и 50 видов пиротехнических снарядов, включая праздничные композиции в виде звезд, лавровых венков и числа "80".

Рекомендуемые места для просмотра — с открытым горизонтом. Лучше всего подойдут набережные, смотровые площадки и мосты.

Подробнее о салюте на День Победы можно прочитать в другом нашем тексте.