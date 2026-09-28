Пенсионный коэффициент в 2026–2027 годах: что это такое и как рассчитывается пенсия по старости

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — главный показатель, от которого зависят право на страховую пенсию и ее размер. Собрали всю информацию о расчете, проверке и увеличении ИПК.

Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент простыми словами

Индивидуальный пенсионный коэффициент — это измеритель пенсионных прав гражданина. От него зависит, сколько человек будет получать, когда выйдет на пенсию.

Правило простое: чем больше баллов накоплено, тем выше будет пенсия.

ИПК и пенсионные баллы — это одно и то же. И то, и другое показывает, сколько пенсионных прав гражданин уже заработал.

Цена одного балла каждый год меняется — государство ее увеличивает, чтобы пенсии не обесценивались из-за инфляции. Сама пенсия считается по несложной формуле: берется общее количество баллов, умножается на текущую стоимость одного балла и прибавляется к фиксированной части, которая одинакова для всех пенсионеров.

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Величина ИПК зависит от нескольких факторов. Вот основные:

Официальная зарплата. Чем она выше, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель, а значит, тем больше баллов начисляется за год. Но есть потолок — не больше 10 баллов в год, даже при очень высокой зарплате.

Длительность стажа. Чем дольше гражданин работал официально, тем больше лет идут взносы и тем выше общая сумма баллов.

Нестраховые периоды. Баллы дают не только за работу, но и за социально значимые периоды: службу в армии, уход за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидами и пожилыми людьми старше 80 лет. За каждый такой год начисляют от 1,8 до 5,4 балла.

Отсрочка выхода на пенсию. Если после достижения пенсионного возраста продолжать работать и не оформлять пенсию, то за каждый год отсрочки применяются повышающие коэффициенты: они увеличивают и стоимость баллов, и фиксированную выплату.

Периоды до 2015 года. Для тех, кто работал до этой даты, баллы рассчитываются с учетом стажа, заработка и страховых взносов за те годы.

Для работающих пенсионеров действует особое ограничение. Если человек уже на пенсии, но продолжает работать, за год можно получить не более 3 баллов, даже если зарплата позволяет больше.

Условия выхода на пенсию в 2026–2027 годах

Какой пенсионный коэффициент нужен для выхода на пенсию

Оформление страховой пенсии по старости в 2026 году регламентируется тремя обязательными условиями, закрепленными в Федеральном законе "О страховых пенсиях":

достижение установленного возрастного порога;

наличие страхового стажа: не менее 15 лет официальной трудовой деятельности (также учитываются уход за ребенком, срочная служба по призыву, уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет).

величина ИПК — минимум 30 баллов.

Страховую пенсию по старости на общих основаниях в 2027 году россиянам назначать не будут. Это связано с переходным этапом пенсионной реформы, который действует с 2019 по 2028 год.

Пенсионный коэффициент для женщин и мужчин: есть ли разница

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ИПК рассчитывается одинаково для мужчин и женщин. Разница только в пенсионном возрасте. В 2026 году женщины выходят на пенсию в 59 лет, мужчины — в 64 года. Требования к стажу и баллам одинаковые для всех: минимум 15 лет стажа и 30 баллов ИПК.

Кто выходит на пенсию в 2026–2027 годах

В 2026 году на пенсию по старости на общих основаниях выходят:

женщины 1967 года рождения;

мужчины 1962 года рождения.

В 2027 году на пенсию по старости никто не выйдет, а в 2028 году выйдут мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года.

Как начисляются пенсионные баллы

Баллы формируются за периоды официальной работы, если за сотрудника уплачиваются страховые взносы в Социальный фонд России, а также за отдельные социально значимые периоды. Рассмотрим, от чего зависит начисление ИПК и как рассчитываются пенсионные права.

Как рассчитывается ИПК за официальную работу, зарплату и страховые взносы

Основной способ накопить ИПК — официальная работа с уплатой страховых взносов в Социальный фонд России. Количество пенсионных баллов зависит от размера “белой” зарплаты: чем выше официальный доход, тем больше ИПК начисляется за год. При зарплате на уровне МРОТ можно получить менее одного балла в год.

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Какой максимальный ИПК можно получить за год

Количество пенсионных баллов за год ограничено законом. Максимум — 10 ИПК. Такой показатель можно получить при высоком официальном доходе (в среднем около 248 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ в 2026 году). Если зарплата выше, дополнительных баллов не начислят и годовой лимит все равно останется на уровне 10 ИПК.

Сколько пенсионных баллов начисляют за детей и другие нестраховые периоды

Как мы отмечали ранее, баллы начисляются не только за официальную работу, но и за отдельные социально значимые периоды.

Так, за год ухода за первым ребенком до 1,5 лет можно получить 1,8 ИПК, за вторым — 3,6 ИПК, за третьим и четвертым — по 5,4 ИПК. По 1,8 балла также начисляется за год срочной службы по призыву, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет.

Как формируется ИПК у самозанятых и ИП

Самозанятые, индивидуальные предприниматели и неработающие граждане могут самостоятельно формировать пенсионные права через добровольные взносы. Для ИП пенсия рассчитывается по тем же принципам, что и для наемных работников: учитываются стаж, уплаченные взносы и накопленные баллы.

Стоимость пенсионного коэффициента в 2026–2027 годах

Стоимость ИПК и фиксированной выплаты ежегодно пересматривается государством. Именно эти показатели используются при расчете страховой пенсии: чем выше стоимость ИПК и размер фиксированной выплаты на дату назначения пенсии, тем больше будет итоговая сумма ежемесячных выплат.

Сколько стоит один пенсионный коэффициент в 2026 году

С 1 января 2026 года стоимость одного балла составляет 156,76 рубля после индексации на 7,6%. При расчете страховой пенсии также учитывается фиксированная выплата — в 2026 году она равна 9 584,69 рубля. Для отдельных категорий граждан, например людей старше 80 лет или с инвалидностью, размер этой выплаты может быть увеличен.

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Пенсионный коэффициент в рублях: как перевести баллы в деньги

Чтобы перевести баллы в рубли, нужно умножить количество накопленных ИПК на стоимость одного балла и прибавить фиксированную выплату. Итоговая сумма зависит от действующих на момент назначения пенсии размеров ИПК и фиксированной части.

Например, при 100 пенсионных баллах в 2026 году расчет будет таким: 100 × 156,76 = 15 676 рублей — страховая часть пенсии.

После добавления фиксированной выплаты: 15 676 + 9 584,69 = 25 260,69 рубля — примерный размер страховой пенсии.

Как изменятся стоимость ИПК и фиксированная выплата в 2027 году

В 2027 году стоимость пенсионного балла планируют проиндексировать в два этапа: с 1 февраля — до 163,03 рубля, с 1 апреля — до 168,57 рубля. Одновременно увеличится и фиксированная выплата к страховой пенсии. Благодаря индексации размер пенсии вырастет даже при неизменном количестве накопленных ИПК.

Как рассчитать страховую пенсию по пенсионному коэффициенту

Размер страховой пенсии рассчитывается по формуле: фиксированная выплата + (количество ИПК × стоимость одного пенсионного коэффициента). При расчете учитываются актуальные значения обеих величин. Если человек обращается за пенсией позже установленного возраста, применяются повышающие коэффициенты к фиксированной выплате.

Какая будет пенсия при ИПК 30, 50, 70 и 100 баллов

В 2026 году один пенсионный балл стоит 156,76 рублей, а фиксированная выплата к пенсии — 9 584,69 рублей.

Вот какие будут пенсии при разном количестве баллов:

Баллы (ИПК) Страховая часть (баллы × 156,76 рублей) Фиксированная выплата Итоговая пенсия 30 (минимум) 4 702,80 рублей 9 584,69 рублей ~14 287 рублей 50 7 838,00 рублей 9 584,69 рублей ~17 423 рублей 70 10 973,20 рублей 9 584,69 рублей ~20 558 рублей 100 15 676,00 рублей 9 584,69 рублей ~25 261 рублей

Пенсия = (ИПК × 156,76) + 9 584,69

Например, при 100 баллах: 100 × 156,76 = 15 676 рублей (страховая часть). Прибавляем фиксированную выплату 9 584,69 рублей — получаем 25 260,69 рублей.

Как изменится расчет пенсии после индексации в 2027 году

В 2027 году порядок индексации страховых пенсий изменится: вместо однократного повышения, как в 2026 году, запланирована двухэтапная индексация. Чтобы наглядно показать, как это отразится на размере выплат, сравним расчет пенсии при одинаковом количестве баллов (100 ИПК) в 2026 и 2027 годах.

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рублей, фиксированная выплата — 9 584,69 рублей.

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Расчет пенсии при 100 баллах в 2026 году:

Страховая часть: 100 × 156,76 = 15 676 рублей. Фиксированная выплата: 9 584,69 рублей. Итоговая пенсия: 25 260,69 рублей.

В 2027 году запланирована индексация в два этапа:

Этап Дата Стоимость одного ИПК Индексация фиксированной выплаты 1 с 1 февраля 2027 г. 163,03 рубля +4,0% 2 с 1 апреля 2027 г. 168,57 рублей +3,4%

Ожидается, что совокупный рост страховых пенсий в 2027 году составит 7,5% (1,04 × 1,034 = 1,07536).

Фиксированная выплата после двух этапов индексации составит ориентировочно 9 970 рублей.

Сравнение расчета пенсии при 100 баллах

Показатель 2026 год 2027 год (с 1 апреля) Стоимость одного балла 156,76 рублей 168,57 рублей Фиксированная выплата 9 584,69 рубля ~9 970 рублей Страховая часть (100 баллов) 15 676 рублей 16 857 рублей Итоговая пенсия 25 260,69 рублей ~26 827 рублей

Разница в пенсии при 100 баллах между 2026 и 2027 годами (после апрельской индексации) составит около 1 566 рублей в месяц.

Из общей прибавки ~1 566 рублей:

повышение стоимости ИПК (+11,81 рублей за балл) дает прибавку 1 181 рубля. (100 х 11,81);

увеличение фиксированной выплаты (~385 рублей) — остальную часть прибавки.

Чем больше у пенсионера накоплено баллов, тем заметнее для него эффект от индексации стоимости ИПК. Например, при 50 баллах прибавка от роста стоимости балла составит около 590 рублей, а при 30 баллах — около 354 рублей.

Как узнать свой коэффициент

Как проверить ИПК через "Госуслуги", СФР и МФЦ

Узнать количество пенсионных баллов можно в выписке из индивидуального лицевого счета (ИЛС). В ней указаны накопленный ИПК, страховой стаж, периоды работы и сведения о страховых взносах.

Получить документ бесплатно можно несколькими способами:

Через "Госуслуги": нужно войти в личный кабинет, открыть раздел “Пенсии, пособия и льготы”, найти услугу “Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета” и заказать выписку. В электронном документе будет указана сумма накопленных пенсионных баллов.

На сайте СФР: нужно авторизоваться в личном кабинете, выбрать раздел с индивидуальным лицевым счетом и сформировать выписку.

В отделении СФР: подать запрос лично, взяв паспорт и СНИЛС. Выписку можно получить в бумажном или электронном виде.

Через МФЦ: надо оформить заявление в центре, где доступна такая услуга. Для обращения понадобятся паспорт и СНИЛС.

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Что означает коэффициент в "Госуслугах" и выписке из лицевого счета

В выписке из индивидуального лицевого счета (ИЛС) на “Госуслугах” указан текущий ИПК — количество накопленных пенсионных баллов. Этот показатель используется для расчета страховой пенсии.

Также в документе отражаются страховой стаж, сведения о заработке и страховых взносах. Чем больше накоплено ИПК, тем выше будущая пенсия: при расчете баллы умножаются на стоимость одного коэффициента, после чего добавляется фиксированная выплата.

Что делать, если стаж или пенсионные баллы учтены неправильно

Если в выписке из индивидуального лицевого счета обнаружены ошибки, нужно обратиться в Социальный фонд России для корректировки данных. Сначала стоит получить актуальную выписку, определить недостающие периоды и подготовить подтверждающие документы — например, трудовую книжку, справки о зарплате или другие бумаги.

Заявление на исправление сведений можно подать через Госуслуги, СФР или МФЦ. После проверки недостающие периоды добавят в лицевой счет, а количество пенсионных баллов пересчитают.

Как увеличить пенсионный коэффициент

Увеличить ИПК и будущую пенсию можно несколькими способами: продолжать официально работать, уплачивать добровольные взносы, оформить отсрочку выхода на пенсию или учесть нестраховые периоды.

Основной источник пенсионных баллов — официальная зарплата и страховые взносы. После достижения пенсионного возраста работа позволяет получать новые ИПК, но не более 3 баллов в год.

Также можно "докупить" пенсионные баллы через добровольные взносы в Социальный фонд.

Дополнительно повысить пенсионные права помогает более позднее оформление пенсии и включение в расчет нестраховых периодов, если они ранее не были учтены в лицевом счете.

Что делать, если не хватает стажа или ИПК для пенсии

Наиболее распространенный способ — продолжать работать официально после достижения пенсионного возраста. Каждый дополнительный год занятости, сопровождающийся уплатой страховых взносов, увеличивает как стаж, так и количество пенсионных баллов. Годовой прирост ограничен 10 ИПК даже при высокой зарплате. Этот вариант оптимален при нехватке 1–2 лет стажа или нескольких баллов.

Граждане, не имеющие достаточного официального стажа, могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать взносы в Социальный фонд России. Это доступно официально неработающим гражданам, самозанятым, индивидуальным предпринимателям, а также работающим за границей, если за них не уплачивались взносы.

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Подать заявление можно через портал "Госуслуги", приложение "Мой налог", лично в клиентской службе СФР или МФЦ, а также почтовым отправлением. Взносы необходимо перечислить до 31 декабря текущего года.

Уплата добровольных взносов фактически представляет собой покупку недостающих стажа и ИПК. В 2026 году действуют следующие параметры:

Показатель Значение Сколько начисляется за минимальный и максимальный взносы Минимальный взнос 71 525,52 рублей (1 МРОТ) 1 год страхового стажа и 1,021 пенсионного коэффициента (ИПК) Максимальный взнос 572 204,16 рублей (8 МРОТ) 1 год страхового стажа и 8,721 пенсионного коэффициента (ИПК)

При этом действует ограничение: для большинства граждан (исключение — самозанятые) таким способом можно приобрести не более половины требуемого стажа, то есть максимум 7,5 лет из 15. Остальной стаж должен быть подтвержден официальной работой.

Стоит учитывать экономическую сторону: покупка 1,09 балла повысит ежемесячную пенсию примерно на 171 рубль (исходя из стоимости балла 156,76 рублей в 2026 году). Окупаемость вложенных 71,5 тысяч рублей потребует длительного периода.

Если накопить необходимое количество баллов и стажа не удалось даже после добровольных взносов, остается вариант социальной пенсии по старости. Она назначается гражданам, не имеющим права на страховую пенсию. При этом если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, ему назначается федеральная или региональная социальная доплата.

При нехватке 1–2 лет стажа или нескольких баллов целесообразно продолжить официальную работу. При более существенном дефиците — воспользоваться добровольными взносами, помня об ограничении в 7,5 лет покупаемого стажа. Если же возможности восполнить недостающее нет, остается социальная пенсия — она назначается позже и в меньшем размере, чем страховая.

Вопросы и ответы о пенсионном коэффициенте