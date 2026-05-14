Повышение пенсионного возраста: как выходят на пенсию в 2026 году?

Пенсионная реформа началась в 2019 году и будет длиться до 2028 года. За это время в Российской Федерации уже произошли — и еще ожидаются — изменения в условиях выхода на пенсию, которые касаются возраста выхода на заслуженный отдых и других важных аспектов пенсионной системы. Разбираемся, какие изменения уже действуют и что изменится до завершения переходного периода в 2028 году.

В чем суть пенсионной реформы

Ее основная цель — постепенно повысить возраст выхода на пенсию и сбалансировать пенсионную систему с учетом роста продолжительности жизни, демографических изменений и экономических факторов. При этом проходить повышение возраста наступления пенсии по старости будет постепенно, — чтобы у граждан была возможность адаптироваться.

Так, до 2019 года пенсионный возраст для женщин начинался в 55 лет, а для мужчин — в 60. Планируется, что к 2028 году возраст выхода на заслуженный отдых вырастет на 5 лет: до 60 и 65 лет соответственно.

Возраст повышается по переходному графику: после выхода женщин 1966 года рождения и мужчин 1961 года рождения в 2024 году следующая группа выходит в 2026 году — женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения.

Рассмотрим в динамике:

в 2019 году женский пол выходил на пенсию в 55,5 лет, мужчины — в 60,5 лет;

в 2026 году женщины 1967 года рождения выйдут на пенсию в 59 лет, а мужчины 1962 года рождения — в 64 года;

к 2028 году пенсионный возраст окончательно составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Таблицы: выход на пенсию по годам рождения

Как мы уже упоминали выше, в 2026 году по общему графику на пенсию смогут отправиться представительницы прекрасного пола 1967 года рождения и мужчины, родившиеся в 1962 году. Также мы составили отдельные таблицы для женщин и мужчин, в которых расписаны даты выхода на заслуженный отдых. По таблицам понятно, сколько лет при выходе на пенсию будет женщинам и мужчинам в зависимости от их года рождения.

Приведем таблицу с данными, когда можно выходить на пенсию.

Таблица выхода на пенсию по годам рождения (женщины) Год рождения Календарный год, когда уходят на пенсию Пенсионный возраст (в годах) 1966 2024 58 1967 2026 59 1968 2028 60 1969 2029 60 1970 2030 60

Для женщин важно учитывать: если представительница прекрасного пола родилась после 1968 года, в переходный период она не попадает и будет считаться пенсионеркой в 60 лет. Информация представлена Социальным фондом России.

Сводная таблица для мужчин Год рождения Календарный год, когда уходят на пенсию Пенсионный возраст (в годах) 1961 2024 63 1962 2026 64 1963 2028 65 1964 2029 65 1965 2030 65

Мужчины, которые родились после 1963 года, в переходный период не попадают и смогут отправиться на заслуженный отдых по старости в 65 лет.

Основные условия назначения пенсии

Чтобы выйти на заслуженную страховую пенсию по старости, необходимо выполнить три основных условия:

Достичь установленного пенсионного возраста. Например, в 2026 году это 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. Иметь минимальный страховой стаж — 15 лет. Накопить минимальное количество пенсионных баллов. В 2026 году для назначения страховой пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) должен составлять не менее 30, по информации от Социального фонда России.

При этом, если продолжать работать после достижения пенсионного возраста (независимо от того, в каком году выхода на пенсию это происходит), страховая пенсия вырастет (так как за этот период увеличится ИПК). С 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров индексируются, как и после прекращения работы, которые не применялись в 2016–2024 годах

Если при выходе на пенсию не было выполнено хотя бы одно из требований (например, недостаточно стажа или баллов), страховую пенсию не назначат. В этом случае человек сможет рассчитывать только на социальную пенсию, но она выплачивается на пять лет позже установленного пенсионного возраста. В 2026–2027 годах она назначается мужчинам с 69 лет, женщинам с 64 лет; с 2028 года — мужчинам с 70 лет, женщинам с 65 лет.

Ее размер ежегодно индексируется: с 1 апреля 2026 года базовый размер социальной пенсии — 9 424,12 руб. Если общая материальная обеспеченность неработающего пенсионера ниже регионального ПМП, назначается социальная доплата.

Досрочный выход на пенсию

Несмотря на то, что пенсионный возраст поэтапно повышают, ряд категорий граждан по-прежнему может выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Согласно информации с сайта Социального фонда России, в 2026 году право на досрочную пенсию сохраняется у следующих категорий:

Многодетные матери при наличии 15 лет трудового стажа. Если же у гражданки меньше трех детей или не выполнено условие по стажу, она считается пенсионеркой и может получить пенсию по старости на общих основаниях (с 2028 года — с 60 лет). Количество детей воспитанные до восьми лет, чтобы женщина могла получить досрочный выход на пенсию:

пять и более детей — 50 лет;

четыре ребенка — 56 лет;

три ребенка — 57 лет;

двое и более детей — 50 лет только при 20 лет трудового стажа, не менее 12 лет из которых были получены в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет — в приравненных к ним местностях.

Важное условие: не учитываются дети, в отношении которых застрахованное лицо было лишено родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Северяне Жители Крайнего Севера и приравненных территорий выходят на пять лет раньше общеустановленного возраста при нужном северном и страховом стаже. В 2026 году это:

59 лет для мужчин 1967 г. р. при 25 лет страхового стажа в том числе — 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных местностях;

54 года для женщин 1972 г. р. при 20 лет страхового стажа в том числе — 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных местностях.

Родители и опекуны детей-инвалидов:

Матери детей-инвалидов выходят на пенсию в 50 лет, если проработали не менее 15 лет. Отцы детей-инвалидов могут выйти на пенсию в 55 лет, если они проработали не менее 20 лет. Для опекунов детей-инвалидов возраст снижается за периоды опеки: за каждые 1,5 года опеки возраст выхода на заслуженный отдых сокращается на один год, но не более чем на пять лет.

Граждане с длительным трудовым стажем. Он дает право выйти на пенсию на 24 месяца раньше общеустановленного возраста: для женщин в 55 лет, если они проработали 37 лет, и для мужчин в 60 лет, если их рабочий стаж составляет 42 года.

Инвалиды вследствие военной травмы:

прекрасный пол может выйти на пенсию в 50 лет, если имеют не менее 20 лет рабочего стажа;

сильный пол может выйти на пенсию в 55 лет, если они проработали не менее 25 лет.

Работники вредных и опасных производств

Важное уточнение: при назначении страховой пенсии также нужен ИПК не менее 30.

Список №1 (наиболее вредные и опасные профессии):

работницы могут выйти на пенсию в 45 лет, если они проработали на вредном производстве не менее 7 лет 6 месяцев + общий стаж 15 лет;

мужчины — в 50 лет, если их стаж на вредном производстве не менее 10 лет + общий стаж 20 лет.

Список №2 (менее вредные, но также опасные профессии):

женский пол — в 50 лет, если их опыт работы на вредном производстве не менее 10 лет + общий стаж 20 лет.

мужской пол — в 55 лет, если продолжительность работы на вредном производстве составляет не менее 12 лет 6 месяцев + общий стаж 25 лет.

Разбор отдельных случаев

В соответствии со статьей 32 Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", досрочный выход на заслуженный отдых в России возможен для определенных категорий граждан. Помимо работников вредных производств, жителей Крайнего Севера и многодетных матерей, о которых мы писали выше, в списке есть другие группы.

Медицинские и педагогические работники (по выслуге лет)

Для педагогов, медиков и творческих работников право возникает при спецстаже 15–30 лет и ИПК не менее 30. Теперь дата назначения пенсии сдвигается: выплата назначается через пять лет после выработки специального стажа. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте Социального фонда России.

Работники транспорта и авиации

Досрочный выход также положен машинистам локомотивов, летному составу авиации, сотрудникам метро и другим работникам транспортной отрасли. Например, для железнодорожников и метро выход на пенсию предоставляется в 55 лет мужчинам и в 50 лет женщинам при наличии пенсионных баллов не менее 30. Также имеет значение и стаж работника: страховой должен составлять 20/25 лет для женщины и мужчины соответствующе, а также спецстаж — 10/12,5 лет.

Спасатели и сотрудники МЧС

Работники аварийно-спасательных служб имеют право получать пенсию по старости досрочно, если:

их стаж в спасательных подразделениях составляет не менее 15 лет;

они работали в государственных или муниципальных спасательных службах.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы (ФСИН), полиции и Росгвардии могут выйти на пенсию по выслуге лет, если:

проработали не менее 20 лет;

уволены по состоянию здоровья или сокращению штатов, — тогда пенсия возможна при выслуге от 12,5 лет и общем трудовом стаже от 25 лет.

Военнослужащие и приравненные к ним лица

Военные выходят на пенсию по выслуге лет, если:

их служебный стаж составляет 20 лет и более;

выслуга менее 20 лет, но общий трудовой стаж 25 лет и более, из которых 12,5 лет — военная служба.

Чернобыльцы и ликвидаторы радиационных аварий

Граждане, пострадавшие от радиационных катастроф (ЧАЭС, Семипалатинский полигон и так далее), могут выйти на пенсию досрочно. Однако важно учитывать, что снижение зависит от статуса, зоны, периода участия/проживания/работы и применимого закона: для ликвидаторов 1986–1987 годов — на 10 лет раньше установленного срока, 1988–1990 годов — до 5 лет, для других категорий правила иные.

Родители погибших военнослужащих и сотрудников силовых структур

Если родители (женщины и мужчины — здесь правила не зависят от половой принадлежности) потеряли сына или дочь при выполнении ими служебных обязанностей, они могут оформить пенсию по старости: в 50 лет для женского пола (при стаже 15 лет), в 55 лет для мужского (при стаже 20 лет).

Инвалиды

Инвалиды, получившие военную травму: женщины — в 50 лет, если их трудовой стаж не менее 20 лет; мужчины — в 55 лет, если стаж не менее 25 лет. Например, для инвалидов I группы по зрению пенсионный возраст составит:

40 лет — женщинам (при стаже не менее 10 лет);

50 лет для мужчин (при стаже не менее 15 лет).

Патологии роста

Для людей низкого роста (лилипуты, диспропорциональные карлики) пенсионный возраст следующий:

женщины имеют право на выход на пенсию в 40 лет (при стаже не менее 15 лет);

мужчины — 45 лет (при стаже не менее 20 лет).

Специальные условия и расчет

Рассчитать, какая страховая пенсия положена конкретному человеку, можно в специальном калькуляторе приобретения ИПК и стажа, например, на сайте Социального фонда России.

Иногда бывает так, что необходимый стаж уже набран, пенсионный возраст достигнут, но баллов не хватает. В этом случае страховую пенсию назначить не смогут, но отчаиваться не стоит. Нужно обратиться в СФР и выяснить, как можно добрать недостающие баллы.

Что важно знать предпенсионерам

Возникает вопрос: как изменения пенсионного возраста в России скажется на тех, кому пенсия только предстоит?

Так, предпенсионерами считаются люди, которым до официального выхода на пенсию осталось пять лет. В 2026 году для большинства федеральных льгот ориентир — женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет; для досрочников статус может наступать раньше.

На данный момент пенсионная реформа привела к следующему: пенсионный возраст увеличился, при этом появились новые льготы. Также предпенсионеры получили защиту от увольнений и возможность раннего выхода на заслуженный отдых в исключительных случаях. Кроме того, государство компенсирует повышение возраста дополнительными выплатами и налоговыми льготами. Об этом мы поговорим ниже. А также есть опция бесплатного переобучения и поддержки занятости, что помогает адаптироваться к изменениям. Наконец, работающим предпенсионерам выгодно продолжать трудовую деятельность, так как за каждый дополнительный год пенсия увеличивается.

Льготы

С 2019 года государство ввело новые меры поддержки предпенсионеров, чтобы смягчить последствия повышения пенсионного возраста.

Гарантии сохранения работы

Запрещено увольнение сотрудников по возрасту и создание для них неподходящих условий труда. За дискриминацию предпенсионеров (отказ в приеме на работу или увольнение) работодателю грозит штраф до 200 000 рублей или обязательные работы до 360 часов ( статья 144.1 УК РФ ).

Право на досрочную пенсию при увольнении

Если предпенсионер потерял работу, а служба занятости не может его трудоустроить, ему могут назначить досрочную страховую пенсию. Она возможна не ранее чем за 2 года до соответствующего пенсионного возраста (в 2026 году для женщин это 58 лет, для мужчин — 63 года), если увольнение связано с ликвидацией работодателя или сокращением, человек признан безработным, имеет нужный стаж и ИПК 30, а возможности трудоустройства исчерпаны.

Важно: назначение происходит по решению службы занятости и при наличии необходимого отработанного времени.

Увеличенные пособия по безработице

С 1 февраля 2026 года пособие по безработице в России не превышает 15 886 рублей в первый трехмесячный период и 6 209 руб. во второй; минимум — 1 863 руб. Для предпенсионеров сумма составляет до 75% от последнего официального заработка (но не более установленного максимума). Выплачивается пособие до 12 месяцев (вместо 6 месяцев для других категорий безработных).

Налоговый льготы

Предпенсионеры освобождаются от налогов на имущество и землю:

Налога по одному объекту каждого вида: квартиру, дом, гараж. Льгота по земельному налогу — вычет на 600 кв.м. В некоторых регионах предусмотрены скидки на транспортный налог.

Льготы по ЖКХ

Льготы по ЖКХ зависят от региона и категории гражданина; их нужно проверять по региональному законодательству. Но возможны:

скидки на оплату капремонта;

в ряде регионов — льготы на оплату коммунальных услуг.

Бесплатное обучение и переобучение

Предпенсионеры могут претендовать на бесплатное обучение и переобучение со стипендией через службы занятости и платформу “Работа России” по действующим программам занятости. Например, доступны новые профессии и повышение квалификации (бухгалтерия, IT, администрирование и так далее). Условия участия нужно проверять на момент подачи заявки.

Как изменился возраст выхода на пенсию

В 2019–2024 годах действовали переходные положения. Напомним, в 2025 году общего выхода по возрасту не было, в 2026 году выходят по общему графику женщины 1967 г. р. и мужчины 1962 г. р. А в 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и 65 лет для мужского пола.

Влияние пенсионной реформы на доходы

Граждане, которые работают дольше и не выходят на пенсию сразу, получают повышенную пенсию за счет надбавок: повышающих коэффициентов 7–10% к ИПК и фиксированной выплате. Точный размер зависит от срока отсрочки. Эта опция особенно выгодна для тех, у кого высокий заработок.

Есть ли изменения в получении пенсии по инвалидности и потере кормильца

На социальной пенсии по инвалидности и потере кормильца изменения никак не сказались. Ни в том, ни в другом случаях возраст и до пенсионной реформы значения не имел.

Досрочный пенсионный возраст в 2026 году у инвалидов и ухаживающих за ними доступен: одному из родителей/опекуну инвалида с детства, достигшего 8 лет либо инвалиду конкретной категории – если речь идет про инвалида по зрению, то должна быть I группа или инвалидность, полученная из-за военной травмы (ст. 32 Закона № 400-ФЗ).

Пенсия по потере кормильца — это выплата, которая полагается нетрудоспособным членам семьи пропавшего без вести либо умершего человека, который всех их обеспечивал. Она может быть страховой, социальной или государственной — в зависимости от статуса кормильца и наличия страхового стажа.

Для страховой пенсии по случаю потери кормильца фиксированная выплата составляет 50% от фиксированной выплаты (ФВ) по старости складывается с коэффициентом, умноженным на стоимость одного пенсионного балла, на каждого нетрудоспособного члена семьи

С 1 января 2026 года фиксированная выплата составляет 9 584,69 руб., стоимость одного балла — 156,76 руб. В этом случае, если умерший успел заработать 55 баллов, то ежемесячная пенсия получателя составит около 13 414,15 руб. Для круглых сирот/детей одинокой матери правила по фиксированной выплате могут отличаться.

Социальная пенсия по потере кормильца на 2026 год составляет 9 424,12 руб. при потере одного родителя; 18 848,32 руб. при потере обоих родителей, одинокой матери или если оба родителя неизвестны.

Также важно учитывать, что в 2026 году прожиточный минимум на пенсионера в целом по РФ — 16 288 руб. (региональные значения отличаются). Если общая сумма пенсий и других доходов не достигает прожиточного минимума, устанавливается социальная доплата, чтобы довести выплаты до этого уровня.

Планируется ли снижение пенсионного возраста до прежних значений?

Шансы на возвращение пенсионного возраста в России минимальны. В Госдуму летом 2021 года вносили законопроект, согласно которому предлагалось вернуть назад прежние года выхода на пенсию. Тогда обсуждалось следующее:

люди работают в преклонном возрасте со слабым здоровьем, из-за чего чаще уходят на больничные, что увеличивает нагрузку на Социальный фонд России (СФР);

если заставить людей работать дольше, то это все равно никак не поможет увеличить продолжительность жизни.

Впрочем, конец обсуждению положил аргумент о сокращении числа рабочих сил и росте количества пенсионеров в стране, каждого из которых необходимо содержать, выплачивая им пенсию. И в итоге под конец 2021 года законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию был отклонен.

Часто спрашивают

Сколько нужно стажа для пенсии женщине в 55 лет?

37 лет страхового стажа дают женщине право на досрочный выход на 24 месяца раньше общеустановленного возраста, но не раньше 55 лет. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России. Для выхода именно в 55 лет нужны дополнительные льготные основания либо особые переходные условия.

Какие периоды учитываются в рамках досрочного выхода на пенсию за длительный стаж (ФЗ № 400 "О страховых пенсиях"):

Официальное трудоустройство на территории РФ с отчислениями в СФР. Периоды получения пособия по временной нетрудоспособности (больничные) обязательному социальному страхованию. Отпуск по уходу за ребенком (максимум 6 лет учитывается в стаже). Служба в армии и участие в СВО, периоды ухода за нетрудоспособными родственниками.

Важно: если 37 лет стажа не набрано, женщина выходит на пенсию на общих основаниях (в 59 лет в 2025 году и в 60 лет с 2028 года).

Когда выходить на пенсию мужчинам 1962 года рождения по новому закону в России?

Согласно новому закону, мужчины, родившиеся в 1962 году, выходят на пенсию в 2026 году, когда им исполнится 64 года.

Пояснение:

До пенсионной реформы возраст выхода на отдых для сильного пола составлял 60 лет, но его постепенно повышают. В 2024 году мужчины 1961 года рождения выходили на пенсию в возрасте 63 лет. В 2026 году пенсионный возраст для мужчин составляет 64 года. С 2028 года возраст выхода на пенсию окончательно закрепится на 65 годах.

При этом:

мужчины с 42-летним трудовым стажем могут выйти на пенсию раньше на два года;

мужчины, работающие в тяжелых и вредных условиях, могут уйти на пенсию досрочно (от 50 лет, в зависимости от стажа и профессии).

Сколько лет нужно прожить в Чернобыльской зоне чтобы раньше уйти на пенсию?

Право на снижение пенсионного возраста для пострадавших от радиационных катастроф определяется статусом гражданина, зоной, периодом и продолжительностью проживания/работы. Универсального ответа “сколько лет” нет.

Упрощенные правила выхода на пенсию для чернобыльцев:

На 10 лет раньше, если человек находился в Чернобыльской зоне в 1986–1987 годах. На пять лет раньше, если человек находился в регионе в 1988–1990 годах.

Другие льготы для чернобыльцев:

дополнительные пенсионные выплаты;

льготы на оплату ЖКХ и налоговые послабления;

бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Пример: мужчина, родившийся в 1965 году, работавший в зоне Чернобыля в 1986 году, может выйти на пенсию не в 65 лет (как предполагают общие правила), а в 55 лет.

Что такое страховая пенсия по старости?

Так называются ежемесячные пожизненные выплаты для граждан, которые:

Достигли пенсионного возраста (в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин). Накопили минимальный страховой стаж — 15 лет. Заработали нужное количество баллов — в 2026 году это 30 баллов.

Что влияет на размер страховой пенсии:

количество пенсионных баллов;

размер заработной платы за трудовую деятельность;

продолжительность стажа;

отложенный выход на пенсию (чем позже, тем выше выплаты).

Для расчета страховой пенсии есть формула: страховая пенсия = (ИПК × стоимость одного пенсионного балла) + фиксированная выплата.

В 2026 году стоимость одного балла составляет 156,76 рублей (индексируется ежегодно), а фиксированная выплата установлена на уровне 9 584,69 рублей.

Какой должен быть пенсионный коэффициент при выходе на пенсию мужчине?

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это количество баллов, заработанных за трудовую деятельность. В 2026 году для выхода на пенсию нужно не менее 30.

Как зарабатываются баллы:

Официальная работа с уплатой страховых взносов в СФР. Участие в системе добровольного пенсионного страхования. Служба в армии, уход за детьми и нетрудоспособными родственниками.

Если к 65 годам не хватает ИПК или стажа, страховая пенсия не назначается. Можно продолжать работать и добирать стаж/ИПК либо претендовать на социальную пенсию по старости с 70 лет — если нет другого основания.