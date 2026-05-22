Персидская кошка считается одной из самых узнаваемых и любимых домашних пород. Ее легко отличить по роскошной длинной шерсти, спокойному взгляду, округлой мордочке и мягкому, немного аристократичному поведению. Эти кошки не любят суеты, редко устраивают шумные игры и больше всего ценят комфорт, стабильность и внимание хозяина.

Персидская порода кошек: краткое описание

Персидская порода кошек относится к числу старейших декоративных пород. Главная особенность персов — внешность. У них плотное телосложение, короткие крепкие лапы, пушистый хвост, большая голова и выразительные глаза. Мордочка может быть классической, с умеренно укороченным носом, или экстремального типа, с сильно приплюснутым профилем.

Кошки-персы выглядят эффектно, но требуют регулярного ухода. Это не та порода, которую можно просто кормить и изредка расчесывать. Персидская кошка нуждается в заботе каждый день, особенно если речь идет о шерсти и глазах.

Шерсть персидских кошек

Шерсть персидских кошек длинная, густая, мягкая и очень плотная. У персов развитый подшерсток, из-за которого шерсть быстро спутывается. Без регулярного расчесывания появляются колтуны, а кожа под ними может воспаляться.

Чтобы шерсть выглядела красиво, персидскую кошку желательно расчесывать ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю. Также важны купание, аккуратная сушка и уход за областью вокруг глаз.

У многих персов слезятся глаза, поэтому мордочку нужно протирать специальными средствами или мягким влажным диском.

Окрасы персидской кошки

Окрасы персидской кошки очень разнообразны. Встречаются белые, черные, голубые, кремовые, рыжие, шоколадные, лиловые, серебристые и золотистые варианты. Также популярны черепаховые, дымчатые, биколорные, колор-пойнтовые и табби-окрасы.

Три распространенных окраса котов-персов Фото: Сгенерировано нейросетью

Особое внимание часто привлекает персидская кошка шиншилла.

Это изящный и очень красивый вариант окраса, при котором шерсть выглядит светлой, серебристой или золотистой, а кончики волосков имеют легкое затемнение. Благодаря этому создается эффект мерцающей шубки.

У таких кошек часто выразительные зеленые или изумрудные глаза, что делает внешность еще более запоминающейся.

Характер персидской кошки

Характер персидской кошки спокойный, мягкий и уравновешенный. Персы обычно не склонны к агрессии, хорошо привыкают к домашнему режиму и любят находиться рядом с человеком. Они не всегда навязчиво требуют внимания, но ценят ласку и стабильный контакт с хозяином.

Персидская кошка подойдет тем, кто хочет тихого, домашнего и ласкового питомца. Она обычно не стремится лазить по шторам, прыгать по шкафам или устраивать ночные забеги.

Персидская кошка (окрас "шиншилла") не прочь понежиться на диване Фото: Сгенерировано нейросетью

Но это не значит, что персы совсем не играют. Они любят спокойные игры, мягкие игрушки и размеренное общение.

С маленькими детьми персы могут ужиться, если ребенок умеет обращаться с животными бережно. С другими кошками и спокойными собаками они тоже часто находят общий язык.

Бывает ли персидская кошка с короткой шерстью

Нет, настоящая персидская кошка относится к длинношерстным породам.

Если кошка похожа на перса, но имеет короткую плюшевую шерсть, скорее всего, речь идет об экзотической короткошерстной кошке.

Экзоты внешне напоминают персов: у них похожая мордочка, округлое тело и спокойный характер, но шерсть короче и проще в уходе.

Поэтому тем, кто любит внешность персов, но не готов ежедневно ухаживать за длинной шерстью, стоит присмотреться к экзотической короткошерстной породе.

Персидская длинношерстная кошка

Классический представитель породы — это персидская длинношерстная кошка. Именно длинная, густая и объемная шерсть делает перса таким узнаваемым. Но за красотой стоит регулярный уход. Владельцу нужно быть готовым к расчесыванию, сезонной линьке, уборке шерсти в доме и внимательному подбору питания.

Хороший рацион помогает поддерживать здоровье кожи и качество шерсти. Также важно следить за весом питомца, потому что персы не самые активные кошки и могут набирать лишний вес.

Персы - спокойная и контактная порода кошек Фото: Сгенерировано нейросетью

Сколько живут персидские кошки

Продолжительность жизни зависит от наследственности, ухода, питания и состояния здоровья. В среднем персы живут около 12–15 лет. При хорошем уходе некоторые кошки доживают до 17 лет и больше.

Чтобы питомец жил дольше, важно регулярно посещать ветеринара, делать прививки, следить за зубами, глазами, дыханием и весом.

У персидских кошек могут встречаться наследственные заболевания, поэтому котенка лучше покупать у ответственного заводчика, который проверяет производителей и не скрывает информацию о здоровье линии.

Уход за персидской кошкой

Персидская кошка требует системного ухода. Основные процедуры включают расчесывание, уход за глазами, чистку ушей, подрезание когтей и периодическое купание. Также желательно с детства приучать котенка к грумингу, чтобы взрослое животное спокойно переносило процедуры.

Особое внимание нужно уделять:

шерсти, чтобы не образовывались колтуны;

глазам, особенно у кошек с короткой мордочкой;

питанию, чтобы поддерживать здоровье кожи и шерсти;

весу, так как персы склонны к малоподвижному образу жизни;

регулярным осмотрам у ветеринара.

Очень важно регулярно вычесывать у перса шерсть Фото: Сгенерировано нейросетью

Кому подойдет кот перс

Персидская кошка подойдет людям, которые любят спокойных, красивых и ласковых питомцев. Это хороший выбор для квартиры, семьи или человека, который готов уделять время уходу. Перс не требует постоянной активности, но нуждается во внимании и аккуратном обращении.

Эта порода не лучший вариант для тех, кто часто отсутствует дома, не хочет ухаживать за шерстью или ищет очень активную кошку. Персидские кошки ценят тишину, уют и предсказуемый распорядок.