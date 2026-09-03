Что такое площадь трапеции, в чем она измеряется и как ее найти разными способами? Разберем эту тему, частые ошибки школьников и решим ряд задач.
Что такое площадь трапеции
Трапеция — это выпуклый четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие нет. Параллельные стороны называются основаниями, непараллельные — боковыми.
Основные элементы фигуры:
- основания трапеции (a) и (b);
- наклонные стороны (c) и (d);
- высота (h) — перпендикуляр между основаниями трапеции;
- средняя линия (m) — отрезок, соединяющий середины боковых сторон;
- диагонали трапеции (d1) и (d2), соединяющие противоположные вершины.
Средняя линия параллельна основаниям трапеции, а ее длина равна их полусумме: m = (a + b) / 2.
Виды трапеции: произвольная, равнобедренная и прямоугольная. У равнобедренной фигуры боковые стороны и диагонали идентичны, а углы при каждом основании попарно равны. У прямоугольной одна наклонная сторона перпендикулярна основаниям трапеции и образует прямой угол.
Сумма углов, прилегающих к одной боковой стороне, всегда равна 180°
Площадь показывает, какую часть плоскости занимает фигура. Она измеряется в квадратных единицах: мм², см², м² и других. Сам способ определения площади трапеции основан на простом принципе: ее можно разделить на прямоугольник и треугольники, вычислить их площади и сложить результаты.
Формулы площади трапеции
Выбор формулы зависит от известных данных в задачах.
|Что известно в трапеции
|Формула
|Основание и перпендикуляр
|S = ((a+b) / 2) × h
|Средняя линия трапеции и перпендикуляр
|S = m × h
|Диагонали и угол между ними
|S = 1/2 × d1 × d2 × sinα
|Полупериметр и радиус вписанной окружности
|S = p × r
Как найти площадь геометрической фигуры через основания и перпендикуляр
Если известны параллельные стороны и высота трапеции, для определения ее площади используется многоступенчатая формула: S = ((a+b) / 2) × h.
Порядок расчета площади трапеции по формуле:
- Для начала необходимо сложить основания.
- Затем разделить полученную сумму на 2.
- Умножить общий результат на перпендикуляр трапеции.
- Записать ответ в квадратных единицах.
Площадь геометрической фигуры через среднюю линию и перпендикуляр
Если известны средняя линия и высота трапеции, для определения ее площади используется формула: S = m × h.
Если же известны только параллельные стороны трапеции и перпендикуляр, можно вначале определить среднюю линию по формуле: m = (a + b) / 2:
- Для начала необходимо сложить основания.
- Затем разделить полученную сумму на 2, так мы вычислим среднюю линию.
- Умножить общий результат на перпендикуляр трапеции.
- Записать ответ в квадратных единицах.
Площадь геометрической фигуры через диагонали и угол между ними
Если известны обе диагонали трапеции и угол между ними, применяется другая многоступенчатая формула: S = 1/2 × d1 × d2 × sinα.
При решении задач о трапециях используется как острый, так и тупой угол между диагоналями: их синусы равны
Как вычислить площадь через четыре стороны
Чтобы найти площадь трапеции, зная длину четырех сторон, необходимо провести ряд вычислений.
Пусть a — большее основание трапеции, b — меньшее, c и d — боковые стороны.
Сначала находится проекция стороны c на a — длина отрезка, который “отсекается” на нижнем основании, если из верхнего угла опустить строго вертикальную линию. Это необходимо, чтобы найти перпендикуляр трапеции: x = ((a–b)² + c² – d²) / 2 × (a–b).
Зная значение x, далее можно вычислить высоту трапеции по теореме Пифагора: h = √c²–x².
После определения перпендикуляра применяется основная формула для нахождения площади трапеции: S = ((a+b) / 2) × h.
Такой способ подходит только тогда, когда указанные четыре отрезка действительно могут образовать трапецию
Площадь через полупериметр и радиус вписанной окружности
Если в трапецию вписана окружность и она зажата между параллельными основаниями, ее перпендикуляр равен диаметру окружности, то есть h = 2r.
Также стоит учитывать, что площадь любого многоугольника с вписанной окружностью равна произведению его полупериметра на радиус этой окружности. Формула S = p × r, где p — полупериметр, то есть половина суммы всех четырех сторон, а r — радиус.
Если в трапецию вписана окружность, то сумма ее оснований всегда равна сумме боковых сторон, то есть a + b = c + d. Из-за этого свойства трапеции p становится в точности равен сумме оснований, то есть p = a + b.
Вспоминаем формулу площади трапеции через среднюю линию и перпендикуляр: S = m × h, где m = (a+b) / 2 — полусумма оснований.
Если объединить вышеуказанные факты, то площадь трапеции с вписанной окружностью можно выразить таким образом: S = p × r = (a+b) × r = ((a+b) / 2) × h. Более наглядно мы проиллюстрировали это на изображении, можно сохранить его в качестве шпаргалки.
Задачи на нахождение площади с решениями
Определить площадь трапеции с основаниями 6 и 10 см и перпендикуляром 5 см
В задаче указано, что параллельные стороны равны 6 и 10 см, а перпендикуляр фигуры — 5 см. Необходимо посчитать параметры трапеции.
Дано:
- a = 6 см;
- b = 10 см;
- h = 5 см.
Используем формулу: S = ((a+b) / 2) × h.
Площадь трапеции равна: S = ((6+10) / 2) × 5 → (16 / 2) × 5 → 8 × 5 → 40 см².
Ответ: 40 см².
Найти площадь трапеции со средней линией 8 см и перпендикуляром 6 см
В задаче указано, что средняя линия равна восьми сантиметрам, а перпендикуляр трапеции — шести. Необходимо посчитать площадь.
Дано:
- m = 8 см;
- h = 6 см.
Умножаем длину средней линии на перпендикуляр по формуле: S = m × h.
Площадь трапеции равна: S = 8 × 6 → 48 см².
Ответ: 48 см².
Вычислить площадь равнобедренной трапеции с основаниями 4 и 10 см и боковой стороной 5 см
В задаче указано, что параллельные стороны равны 10 и 4 см, а наклонная фигуры — 5 см. Необходимо посчитать у равнобедренной трапеции площадь.
Дано:
- b = 4 см;
- c = 5 см = d, так как трапеция равнобедренная.
Используем несколько формул для решения:
- Находится проекция стороны c на большее основание трапеции: x = ((a–b)² + c² – d²) / 2 × (a–b) → ((10–4)² + 5² – 5²) / 2 × (10–4) → 6² / 2 × 6, так как 5² – 5² даст ноль → 36 / 12 → 3 см.
- Зная значение x, вычисляем перпендикуляр трапеции по теореме Пифагора: h = √c²–x² → √5²–3² → √25–9 → √16 → 4 см.
- После определения перпендикуляра применяется основная формула для нахождения параметров трапеции: S = ((a+b) / 2) × h → ((10+4) / 2) × 4 → (14 / 2) × 4 → 7 × 4 → 28 см².
Ответ: 28 см².
Найти площадь прямоугольной трапеции с основаниями 6 и 10 см и острым углом 45°
В задаче указано, что стороны равны 10 и 6 см и угол в 45°. Необходимо посчитать площадь прямоугольной трапеции.
Дано:
- a = 10 см;
- b = 6 см;
- ∠D = 45°.
Решение проходит в несколько этапов:
1 этап. Находим катет треугольника. Если в прямоугольной трапеции из вершины опустить перпендикуляр на нижнее большее основание, фигура разделится на две части: прямоугольник и прямоугольный треугольник. Нижняя сторона прямоугольника равна верхней, то есть 6 см. Значит, оставшаяся часть нижней стороны, которая одновременно признается катетом треугольника и разницей между всем основанием и прямоугольником: 10 – 6 = 4 см.
2 этап. Определяем перпендикуляр трапеции.
Сумма углов треугольника всегда равна 180°. В нашем случае один угол прямой 90°, а второй дан по условию 45°. Находим третий угол: 180° – 90°– 45° = 45°. Раз два угла треугольника равны, то есть оба по 45°, фигура считается равнобедренной.
У равнобедренного треугольника равны катеты. Вертикальный катет — это высота трапеции, а именно h, горизонтальный — разность параллельных отрезков, которая равна 4 см. Следовательно, они идентичны. Значит перпендикуляр трапеции равен также 4 см.
3 этап. Вычисляем параметры трапеции через формулу S = ((a+b) / 2) × h → ((10+6) / 2) × 4 → (16 / 2) × 4 → 8 × 4 → 32 см².
Ответ: 32 см².
Рассчитать площадь трапеции на клетчатой бумаге с клетками 1×1 см
Представим, что у трапеции основания занимают 4 и 8 клеток, а перпендикуляр — 3 клетки. Поскольку клетка — единичный квадрат, сторона каждой равна 1 см. Получается:
- a = 4 см;
- b = 8 см;
- h = 3 см.
Используем формулу S = ((a+b) / 2) × h.
Площадь трапеции равна: S = ((4+8) / 2) × 3 → (12 / 2) × 3 → 6 × 3 → 18 см².
Ответ: 18 см².
Частые ошибки при вычислении площади трапеции
- Перепутать стороны — где основания, а где боковые стороны. По определению трапеции, основания всегда параллельны друг другу.
- Перепутать элементы трапеции — где наклонная сторона, а где перпендикуляр. Первая всегда длиннее, так как является гипотенузой в прямоугольном треугольнике. А второй — это кратчайшее расстояние между параллельными отрезками, и она всегда падает строго под прямым углом, то есть 90°.
- Забыть разделить сумму оснований на 2. Формула S = ((a+b) / 2) × h опирается на значение средней линии. Если забыть поделить на 2, получится не площадь трапеции, а параллелограмма со стороной, равной сумме оснований.
- Подставить угол без синуса в формулу трапеции с диагоналями S = 1/2 × d1 × d2 × sinα. Градусы обязательно должны быть выражены через тригонометрическую функцию.
- Оставить разные единицы измерения. Перед расчетом все длины трапеции нужно привести к одной величине.
- Записывать ответ в линейных единицах. Площадь указывается в см², м² и других квадратных значениях.
После решения полезно перепроверить результат простым лайфхаком. Если a — большее основание, а b — меньшее, площадь трапеции должна быть больше b × h, но меньше a × h
Вопросы и ответы о площади трапеции
- 01В чем измеряется площадь трапеции?
— Площадь трапеции измеряется в квадратных единицах: мм², см², дм², м², км².
- 02Можно ли найти площадь без перпендикуляра трапеции?
— Площадь трапеции также можно вычислить по сторонам и основаниям либо использовать диагонали и угол между ними. Для трапеции с вписанной окружностью подходит формула через периметр трапеции и радиус.
- 03Как вычислить перпендикуляр трапеции, если известны площадь и основания?
— Нужно преобразовать основную формулу S = ((a+b) / 2) × h → h = 2 × S / (a+b). Площадь четырехугольника следует умножить на 2, а затем разделить на сумму оснований.
- 04Где в жизни пригодится нахождение площади?
— Вычисление параметров трапеции проводится при расчете кровли и фасадов, площади земельных участков, деталей одежды, листовых материалов, элементов мебели и конструкций по чертежам. В экономике построение фигуры используется для выявления общих экономических показателей на графиках, — например, совокупный доход или объем выпуска — по дискретным точкам данных.