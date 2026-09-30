Многие владельцы уверены, что регулярное мытье пойдет питомцу на пользу. На деле частые водные процедуры могут навредить здоровью кошки. Разбираемся вместе с экспертом Центра изучения питания и благополучия животных Марианной Онуфриенко.
Кошки чистоплотны от природы
Кошки очень чистоплотны, и если питомец сам ухаживает за шерстью и не выходит на улицу, в купании нет необходимости.Марианна ОнуфриенкоЭксперт центра изучения питания и благополучия животных
Чем опасно частое купание
"Слишком частые водные процедуры вредят здоровью: вместе с водой уходит естественная микрофлора кожи", — объясняет эксперт.
Без защитного барьера кожа становится уязвимой. Повышается риск:
- бактериального или аллергического дерматита;
- грибковых поражений;
- паразитарных инвазий;
- пересушивания кожи.
Кроме того, для кошки купание почти всегда стресс, и это еще один довод не мучить питомца без нужды.
Как часто можно мыть кота
Если кошка самостоятельно ухаживает за шерстью и живет дома, регулярные ванны ей не нужны. Исключение составляют сфинксы и другие бесшерстные породы. Без шерсти кожа быстрее загрязняется, поэтому их моют до 5–6 раз в год.
Когда купание все-таки необходимо
По словам Марианны Онуфриенко, есть ситуации, когда без воды не обойтись:
- на шерсти или коже обнаружены паразиты (например, блохи или клещи), и нужен специальный состав лечебного средства — его подбирает ветеринар;
- после прогулки шерсть сильно загрязнилась;
- кошка не может сама ухаживать за собой из-за возраста или болезни;
- шерсть испачкана вредными веществами, например клеем или маслами;
- питомца нужно подготовить к выставке или другому мероприятию;
- купание назначил ветеринар при заболевании кожи или шерсти.
Как купать кошку, чтобы не навредить
- Подготовиться. Перед купанием стоит тщательно вычесать питомца и разобрать скатавшуюся шерсть. На дно ванны или небольшой емкости положить прорезиненный коврик или полотенце, чтобы кошка чувствовала себя устойчиво. Уши заранее прикрыть ватными дисками.
- Выбрать воду и способ полива. Оптимальная температура — около 30–35 градусов. Воду удобнее лить из лейки: напор крана или душа пугает животное.
- Правильно нанести шампунь. "Шампунь не стоит наносить прямо на шерсть. Лучше сначала развести его водой и взбить до пены — так он равномернее распределится и легче смоется", — советует эксперт.
- Не забыть о полотенцах. Понадобятся два: первым можно промокнуть шерсть, вторым обернуть кошку, чтобы она согрелась и успокоилась.
Какой шампунь выбрать
Специальный шампунь-спрей для кошек не нужно смывать. Он подойдет кошкам, которые панически боятся воды, и облегчит расчесывание, но с сильными загрязнениями не справится. Жидкий шампунь для кошек тщательно очищает, но его необходимо смывать. Бывают средства для экспресс-линьки, осветления белой шерсти или увлажнения кожи.
Когда лучше обратиться к ветеринару
Некоторые хозяева пытаются побороть перхоть или колтуны частым купанием. Это ошибка.
В таких случаях частое мытье может только усугубить ситуацию. Лучше обратиться к ветеринару: он поможет установить истинную причину и подобрать грамотное лечение.Марианна ОнуфриенкоЭксперт центра изучения питания и благополучия животных