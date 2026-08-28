Почему после отпуска трудно вернуться в рабочий ритм. Разбираемся с экспертами

После отпуска многие сталкиваются с неожиданной проблемой: вместо прилива сил появляются усталость, раздражение и нежелание возвращаться к привычным задачам. Это не всегда говорит о том, что отдых прошел неудачно или работа перестала нравиться. Вместе с психиатром и психологом разбираемся, почему организму нужно время на адаптацию после отпуска, сколько она обычно длится и как вернуться в рабочий ритм без лишнего стресса.

Почему после отпуска сложно снова начать работать

Во время отдыха меняется привычный ритм жизни: режим сна становится свободнее, снижается уровень стресса, появляется больше новых впечатлений и меньше обязательств. Возвращение к рабочему графику требует времени.

Усталость Фото: Unsplash

"Мозг сопротивляется не работе, а переключению. Отдых меняет физиологию, и отменить эти изменения за одну ночь невозможно", — объясняет врач-психиатр Антон Шестаков.

На адаптацию влияют несколько факторов:

Смена режима сна. Даже небольшое смещение времени подъема и отхода ко сну влияет на внутренние биологические часы.

Изменение уровня стресса. Во время отпуска организм привыкает к более спокойному состоянию, поэтому возвращение к рабочим задачам ощущается резче.

Контраст впечатлений. Новые места, события и свобода выбора создают постоянный поток стимулов. На их фоне привычная работа может казаться скучной.

Рост тревожности. После отдыха накопившиеся письма, задачи и дедлайны могут восприниматься как источник давления.

После отпуска даже знакомая работа иногда дается тяжелее обычного. Само по себе это не означает, что человек плохо отдохнул или больше не любит свою работу. Ему просто нужно снова привыкнуть к рабочему режиму: срокам, расписанию и большому количеству информации Ника Болзан Психолог

Почему раздражает даже любимая работа

Во время отпуска человек сам распоряжается своим временем. После возвращения снова появляются график, обязательства, встречи и необходимость учитывать чужие планы.

Раздражение Фото: Unsplash

Кроме того, срабатывает эффект контраста: несколько недель без рабочих вопросов делают обычный рабочий день более напряженным, чем он есть на самом деле. “Часто мешает не сама работа, а руминация — навязчивое мысленное пережевывание мыслей вроде: “Зачем я вообще вышел?” Подключаются когнитивные искажения: катастрофизация (“Я ничего не успею”) и мышление по принципу “либо идеально, либо никак Антон Шестаков Врач-психиатр

Как вернуться в рабочий ритм без лишнего стресса

Не стоит пытаться наверстать все в первый же день. Намного полезнее постепенно возвращаться к рабочей нагрузке.

Помочь могут несколько простых шагов:

За 2–3 дня до выхода на работу начать возвращаться к привычному режиму сна.

Сделать первый рабочий день максимально спокойным: разобрать почту, составить план, провести только самые необходимые встречи.

Делить крупные задачи на небольшие этапы.

Сохранять часть отпускных привычек — прогулки, спорт, хобби или другие приятные занятия после работы.

Использовать техники расслабления, например медленное дыхание с более длинным выдохом.

Сколько длится адаптация после отпуска

По словам Антона Шестакова, обычно на возвращение в рабочий ритм требуется от трех до семи дней. В отдельных случаях адаптация может занимать до двух недель.

Интересный факт: исследования показывают, что положительный эффект отпуска постепенно снижается через несколько недель после возвращения. Это не означает, что отдых бесполезен, просто ресурсы организма нуждаются в регулярном восстановлении.

Когда стоит обратить внимание на свое состояние

Если через две-три недели после отпуска усталость не проходит или состояние ухудшается, стоит задуматься о причинах.

Усталость от работы Фото: Unsplash

Тревожными признаками могут быть:

стойкая бессонница;

постоянная усталость и снижение работоспособности;

трудности с концентрацией;

повышенная тревожность;

потеря интереса к работе и привычным занятиям;

головные боли, скачки давления или другие физические симптомы, связанные с рабочими днями.

"Если человек уехал в отпуск уже в состоянии сильного истощения, отдых может временно облегчить состояние, но не устранить его причину. Тогда после возвращения прежние трудности быстро возвращаются", — объясняет Ника Болзан.

"Норма — это усталость, которая постепенно уменьшается день ото дня. Если состояние затягивается или усиливается, имеет смысл обратиться к специалисту", — добавляет Антон Шестаков.

В таких случаях может помочь работа с психологом или психотерапевтом. Если за снижением настроения и тревогой стоит психическое расстройство, врач подберет необходимое лечение.