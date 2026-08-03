Кто такой зумер и что значит это слово

У зумеров свои ценности, стиль общения и взгляды на жизнь, отличающиеся от предыдущих поколений. В материале рассказываем, кто такие зумеры, что важно для поколения Z и как находить с ними общий язык.

Зумерами называют представителей поколения Z — молодых взрослых и подростков, выросших в эпоху развития цифровых технологий. За рубежом их обычно называют «поколением Z», а в русскоязычном пространстве прижилось неформальное слово «зумеры», созвучное с «бумерами» — представителями старшего поколения. Название «поколение Z» продолжает традицию обозначения поколений буквами после X и Y.

Возраст поколения зумеров: с какого года и по какой считается

Временные рамки могут меняться в зависимости от страны. Это связано с различиями в культуре, истории и политике. Зумеры — это те, чье детство прошло в эпоху цифровых технологий и быстрых изменений.

В США зумерами обычно считают тех, кто появился на свет с 1997 по 2012 год. В России, по мнению исследователей, это люди, родившиеся в 2003-2015.

«Ядро» поколения составляют люди, родившиеся примерно в 2008–2016 годах. У них наиболее выражены типичные черты зумеров: стремление к самореализации, творческий подход к жизни, осознанное отношение к личным границам и балансу между работой и отдыхом.

Хотя слово «зумеры» часто ассоциируется с молодежью, к 2025 году многие из них успели закончить учебу, начать карьеру и завести семью. В целом возраст зумеров колеблется от подростков 13–15 лет до тридцатилетних.

Кто придумал разделение на миллениалов, зумеров и бумеров?

Американский историк Уильям Штраус и писатель Нил Хоу в 1991 году разработали теорию поколений. Авторы предположили, что история развивается по повторяющимся 80-летним циклам. Каждый такой цикл включает крупный кризис, который разрушает устоявшийся порядок и дает старт новому этапу. За 80 лет сменяются четыре типа поколений, каждое из которых длится примерно 20 лет.

В теории поколений Штраус и Хоу выделили четыре архетипа:

Пророки — рождаются после кризиса и создают новые ценности.

Кочевники — видят, как формируются новые устои, но предпочитают держаться в стороне.

Герои — появляются в эпоху упадка, когда прежний порядок дает сбои. Уверенные в себе, деятельные люди, готовые работать ради общего блага.

Художники — растут во времена кризиса. Они становятся гибкими и стремятся сделать мир лучше.

По мнению социологов, смена архетипов объясняется желанием молодежи противопоставить себя старшим, чьи взгляды и привычки уже не соответствуют новой реальности.

Согласно теории Штрауса и Хоу, зумеры — это «художники». Они похожи на своих предшественников, родившихся в 1920–1930-х годах и взрослевших во времена Второй мировой войны.

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Таблица поколений по годам рождения

Беби-бумеры 1944–1963 Поколение Х 1964–1984 Поколение Y, или миллениалы 1985–2002 Поколение Z, или зумеры 2003–2015 Поколение «Альфа» 2016–2024

Особенности и ценности поколения зумеров

Зумеры стали первым поколением, выросшим в условиях относительного материального благополучия. Они росли в мире, где базовые потребности уже удовлетворены, а комфорт воспринимается как норма. Кроме того, зумеры выросли в реальности, где онлайн-пространство стало неотъемлемой частью повседневной жизни.

Что ценят зумеры

Свобода и личные границы. Работают и живут по своим принципам, выбирают то, что совпадает с их ценностями.

Работают и живут по своим принципам, выбирают то, что совпадает с их ценностями. Постоянное развитие. Гибко осваивают новые навыки и не боятся менять направление.

Гибко осваивают новые навыки и не боятся менять направление. Эмпатия и открытость. Склонны к диалогу, умеют говорить о чувствах, поднимают важные темы.

Склонны к диалогу, умеют говорить о чувствах, поднимают важные темы. Осмысленность. Выбирают действия, которые имеют для них ценность, а не просто приносят статус.

Что характерно для зумеров

Комфорт в приоритете. Не готовы мириться с неудобством в работе, быту или отношениях.

Не готовы мириться с неудобством в работе, быту или отношениях. Адаптивность. Легко меняют образ жизни, профессию, место проживания.

Легко меняют образ жизни, профессию, место проживания. Онлайн — это повседневность. Вся жизнь проходит в цифровом формате: от общения до работы.

Вся жизнь проходит в цифровом формате: от общения до работы. Чувствительность к стрессу. Высокие темпы и соцсети повышают тревожность, поэтому зумеры активно заботятся о ментальном здоровье.

Чем зумеры отличаются от других поколений

Цифровая социализация. Зумеры с детства погружены в онлайн-среду: соцсети стали основным каналом общения, самовыражения и даже заработка. В отличие от миллениалов, выросших оффлайн, зумеры формируют личность в интернете. Это дает широкий кругозор, но увеличивает психоэмоциональную нагрузку.

Зумеры с детства погружены в онлайн-среду: соцсети стали основным каналом общения, самовыражения и даже заработка. В отличие от миллениалов, выросших оффлайн, зумеры формируют личность в интернете. Это дает широкий кругозор, но увеличивает психоэмоциональную нагрузку. Прагматичный взгляд. Зумеры более рациональны в финансовых и жизненных решениях, чем миллениалы. Они осторожны с рисками, стремятся к финансовой стабильности и гибко адаптируются к переменам.

Зумеры более рациональны в финансовых и жизненных решениях, чем миллениалы. Они осторожны с рисками, стремятся к финансовой стабильности и гибко адаптируются к переменам. Открытость миру и уязвимость к стрессу. В отличие от поколения X, зумеры лучше принимают перемены, открыты к новым идеям и глобальному опыту. Однако постоянные кризисы и информационный поток снижают их стрессоустойчивость. Для них важно чувствовать контроль в быстро меняющемся мире.

Поколение Z и цифровой мир

Почему зумеры всегда онлайн

Мессенджеры стали для зумеров основным способом решать личные, учебные и рабочие вопросы. Общение для них — это в первую очередь чаты: они удобны, позволяют отвечать в комфортное время и точно формулировать мысли. Звонки воспринимаются как нечто навязчивое.

Как поколение Z использует технологии

В отличие от старших поколений, зумеры не осваивали технологии — они с ними выросли. Они легко ориентируются в интерфейсах, быстро осваивают новое и уверенно работают в многозадачном режиме. Технологии — это их привычная и комфортная среда.

Сленг зумеров: как говорит поколение Z

Как у любого поколения, у зумеров сформировался свой особый словарь — слова и выражения, которые могут показаться непонятными для других возрастных групп. Этот язык отражает их мир, стиль общения и отношение к жизни.

Вот несколько зумерских терминов:

База — утверждение или мнение, вызывающее одобрение.

— утверждение или мнение, вызывающее одобрение. Нормис — человек без ярко выраженных увлечений или особых интересов, обыватель.

— человек без ярко выраженных увлечений или особых интересов, обыватель. Пикми — девушка, стремящаяся привлечь мужское внимание.

— девушка, стремящаяся привлечь мужское внимание. Агриться — злиться, реагировать раздраженно.

— злиться, реагировать раздраженно. Кринж — чувство неловкости или стыда.

— чувство неловкости или стыда. Рофлить — шутить, говорить с иронией.

— шутить, говорить с иронией. Флексить — хвастаться, демонстрировать стиль жизни.

— хвастаться, демонстрировать стиль жизни. Чилить — расслабляться, отдыхать.

— расслабляться, отдыхать. Дефать — защищать, оправдывать кого-то.

— защищать, оправдывать кого-то. Го — призыв к действию, «пойдем».

— призыв к действию, «пойдем». Токсик — человек с негативным, деструктивным поведением.

— человек с негативным, деструктивным поведением. Минус вайб — неприятная атмосфера.

— неприятная атмосфера. Сигма — независимый, уверенный в себе человек, который не следует чужим ожиданиям.

Образование и карьера у поколения Z

Поколение выросло в условиях цифровой трансформации образования. Для зумеров интернет стал основным источником информации, а привычный формат общения — виртуальный: они активно используют мессенджеры и онлайн-платформы как в личной, так и в деловой сфере.

Как относятся к обучению

По данным опроса 2025 года, 55% представителей поколения Z рассматривают образование прежде всего как инструмент для построения карьеры и достижения финансовой стабильности. При этом они придают больше значения практическим навыкам, чем формальному наличию диплома.

В обучении зумеры ценят гибкость: 54% выбирают смешанный формат — сочетают онлайн и офлайн. Полностью дистанционный формат предпочитают 34%. Также зумеры чаще других поколений используют интерактивные подходы (12%) и игровые элементы (7%) как часть образовательного процесса.

Какие профессии выбирают

Согласно исследованию, зумеры чаще выбирают профессии в цифровой сфере: IT, маркетинг, дизайн, медиапроизводство и менеджмент. Популярность этих направлений усилилась после пандемии и расширения онлайн-среды. Многие также интересуются предпринимательством, рассматривая соцсети как важный инструмент продвижения.

По данным НИУ ВШЭ, зумеров привлекают и технические специальности — робототехника, инжиниринг, прикладные науки. Они ценят сочетание креативности и технологий, возможность влиять на общество.

Около 30% выбирают рабочие профессии, чтобы быстрее начать карьеру и достичь финансовой независимости без долгого обучения.

Зумеры на работе

Представители поколения рано определяют карьерные цели, демонстрируют многозадачность, креативность и стремление к персонализированному подходу в обучении и работе. Зумеры ценят гибкий график, возможность работать из любой точки мира и баланс между личной жизнью и карьерой.

Они обладают высокой цифровой грамотностью, быстро обучаются и легко адаптируются. Предпочитают компании с близкими им ценностями, инициативны и ориентированы на самореализацию. Вместе с тем зумеры чувствительны к стрессу, требовательны к условиям труда и часто избегают долгосрочных обязательств — однако при правильной мотивации добиваются впечатляющих результатов.

Мотивация поколения Z в учебе и на работе

Что мотивирует Что демотивирует Четкая цель и видимый результат Механическое выполнение без понимания смысла Возможности для развития и карьерного роста Жесткие ограничения и контроль времени Гибкость в формате и темпе задач Отсутствие развития и новых вызовов Признание и честная обратная связь Токсичная атмосфера

Как управлять зумерами в коллективе и обучать их

Для эффективной работы с поколением Z важно:

давать четкие цели и объяснять смысл задач;

давать регулярную обратную связь и возможность для диалога;

поощрять инициативу и самовыражение;

обеспечивать гибкость в графике и формате работы;

поддерживать здоровую, уважительную атмосферу в команде.

Как общаться с зумерами

Говорите коротко и по сути — они привыкли к быстрому обмену информацией.

Используйте мессенджеры и соцсети — для зумеров технологии не просто инструмент, а часть жизни.

Не бойтесь эмодзи и мемов, но не переусердствуйте: сленг и символы быстро меняются, и пытаться быть «своим» полностью — сложно и не всегда уместно.

Цените их скорость мышления и креативность — они легко справляются с многозадачностью и быстро принимают решения.

Будьте открыты и честны: говорите прямо о финансах и карьерных возможностях, поддерживайте их инициативы и амбиции.

Почему взрослым сложно понять новое поколение

Родителям часто сложно найти общий язык с подростками — это естественный этап, когда дети отделяются и формируют свое мировоззрение.

Причины недопонимания с поколением Z:

Разные жизненные приоритеты.

Технологический разрыв: новые соцсети и тренды быстро меняются, людям старшего возраста сложно за ними угнаться, что создает дистанцию между поколениями.

Отличия в стиле общения: зумеры используют сокращения, эмодзи и сленг, преимущественно в онлайн-формате, что старшим бывает непонятно.

Это общие тенденции, не универсальные для всех. Открытый диалог, уважение и желание понять друг друга помогают преодолеть разрыв и улучшить отношения.

Как найти общий язык с ребенком-зумером

Опирайтесь на ценности зумеров и ищите общие точки соприкосновения.

Поддерживайте выбор, не ожидая стабильности — для зумеров важен сам процесс поиска себя.

Проявляйте интерес к их миру: узнавайте о соцсетях, трендах и технологиях, чтобы понять мотивацию.

Учитесь вместе: просите показать приложения и исследуйте новые возможности — это укрепит связь.

Устанавливайте правила онлайн-жизни, обсуждайте безопасность.

Прислушивайтесь к мнению подростка, вовлекайте в семейные решения — это помогает почувствовать значимость.

Как выражают эмоции зумеры в переписке

Поколение Z предпочитает короткие и четкие сообщения, часто используя сокращения, эмодзи и аббревиатуры для живого и легкого общения. Им важна быстрая реакция — задержки в ответах воспринимаются как потеря интереса.

Сленг и мемы помогают зумерам чувствовать себя частью сообщества и быстро находить контакт. Они ценят искренность и прямоту, избегая формальностей в личной переписке.

Для зумеров переписка — не просто обмен информацией, а способ сохранять эмоциональную близость и выражать свою индивидуальность в цифровом мире.

После зумеров: поколение Альфа

После поколения зумеров идет поколение Альфа — дети, рожденные примерно с 2016 по 2024 год. За ними выделяют поколение Бета, чьи первые представители появились на свет в 2025 году. Такие названия — Альфа и Бета — предложил австралийский демограф Марк Маккриндл, использовавший греческий алфавит для обозначения новых поколений.

Часто спрашивают

Кто такой зумер в молодежном сленге?

Это сленговое название молодых людей из поколения Z, родившихся примерно с середины 1990-х до середины 2000-х. Этот термин отражает их активное участие в онлайн-среде и социальных сетях, а также характерный образ жизни, поведение и привычки, связанные с технологиями и интернетом.

Какой фактор демотивирует поколение Z?

Главным фактором демотивации для зумеров считается отсутствие гибкости и свободы — жесткие рамки, однообразие и отсутствие возможности выбирать свой путь сильно снижают их заинтересованность и продуктивность.

Как называется поколение между миллениалами и зумерами?

После миллениалов следуют зумеры, но между ними иногда выделяют «зиллениалов» — небольшую группу, родившихся примерно с начала 1990-х до начала 2000-х. По словам социолога Деборы Карр, это микропоколение в возрасте около 20–25 лет обладает чертами обоих поколений.