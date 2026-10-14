Покров Пресвятой Богородицы в 2026 году: какого числа праздник и в чем его суть

Что общего у византийского чуда и русской осени? Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который объединяет в себе и духовное чудо, и народную мудрость. Он напоминает о том, что даже в самые трудные времена верующие находятся под защитой высших сил. ИС "Вести” рассказывает, когда отмечается праздник Покрова, в чем его духовный смысл и что произошло в Константинополе во время явления Божией Матери.

Когда отмечают Покров Пресвятой Богородицы в 2026 году

В 2026 году Покров Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября по новому стилю. Православный праздник имеет фиксированную дату и отмечается в этот день ежегодно.

Полное название праздника — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

История праздника

Происхождение праздника в Византии: что произошло во время явления Богородицы

До сих пор среди историков нет единого мнения, откуда берет свое начало Покров Пресвятой Богородицы. По одной из наиболее распространенных версий, а именно византийской, праздник Покрова был установлен в Константинополе. С VI–X веков город переживал угрозы от аваров, персов, арабов и других. В то время сложилось особое почитание Богородицы как Небесной Заступницы и “Покровительницы Града”. Центром культа был Влахернский храм, в котором хранились реликвии: риза и пояс Божией Матери.

По преданию, когда столицу окружили враги, жители, в число которых входили Андрей Юродивый и его ученик, собрались в Влахернском храме и молились о спасении. 1 октября во время всенощного бдения произошло явление Божией Матери, которая прошла по воздуху в сопровождении апостола Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи. Подойдя к алтарю, над людьми она раскрыла снятый с головы омофор, который сиял, как огонь.

Вскоре, как гласит предание, нападавшие враги отступили, не причинив Константинополю никакого вреда. Так омофор стал символом защиты христиан от врагов, а Богородицу стали почитать как главную защитницу от нападений и других бед.

Как праздник появился на Руси

В XII веке, на фоне активных связей с Византией и почитания Влахернских святынь, Древняя Русь начала самостоятельное празднование Покрова Пресвятой Богородицы. Инициатором утверждения праздника считается святой князь Андрей Боголюбский. На Руси акцент был сделан именно на дату видения и на образ раскинутого омофора как милости и заступничества над всем народом. Первый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы построил Андрей Боголюбский на Нерли в 1165 году.

Сначала праздник укоренился во Владимиро-Суздальской земле, затем распространился на Новгород, Москву и другие города. В XVI веке Покров Пресвятой Богородицы уже широко отмечался в Русской Церкви.

Значение Покрова для православных

Духовный смысл праздника

Торжество Покрова Пресвятой Богородицы раскрывает опыт Церкви о заступничестве Божией Матери: видение во Влахернах стало образом того, что Дева Мария молитвенно покрывает Церковь и мир не как новая догма, а как живая реальность материнского ходатайства перед Христом. Распростертый омофор понимается как знак Божией милости, защиты и утешения от бедствий, перекликаясь с библейским образом жизни “под кровом Всевышнего”. Это не просто кусок ткани, а образ Благодати Божией, которая покрывает человека, как защитная сфера. Это та самая сила, которая преображает, исцеляет и спасает. Находясь под этим покровом, верующий пребывает под особой защитой Бога, которую Тот дарует по молитвам Своей Матери.

Любовь Пресвятой Богородицы всеобъемлюща, и Покров простирается над всеми: над святыми и над грешниками, над сильными мира сего и над самыми простыми и обездоленными, над Церковью и над каждым человеком лично. Считается, что тот, кто живет под Покровом, призван сам становиться “покровом” для ближних, а именно прикрывать немощи любовью и оказывать реальную помощь слабым.

Символика и связь с образом Покрова

В переводе с греческого языка “σκέπη” — “защита”, “кров”. В иконном и богослужебном языке это омофор (покров) Богородицы, распростертый над людьми. Это главный символ праздника и видимый знак ее материнского заступничества перед Христом. Само слово “покров” означает одновременно и покрывало — предмет, и защиту или покровительство — действие. Исторически он считался символом защиты от внешних угроз, опасностей и врагов. Для верующего человека покров — защита от врагов невидимых, то есть от грехов. Также омофор стал знаком присутствия и благодати Божией, которая “осеняет” верующих.

Богородица предстает не как грозная владычица, а как Мать, укрывающая своих детей. Символом праздника считается платок матери — простой и глубокий образ. Как мать укрывает своим платком плачущего ребенка, утешая и защищая его, так и Богородица укрывает православных от жизненных бурь. Еще один символ — материнское сердце. Покров Богородицы простирается над всеми: праведными и грешными, сильными и слабыми. Это символ всеобъемлющей, безграничной материнской любви, не делящей людей на достойных и недостойных.

Иконы Покрова Пресвятой Богородицы

Описание и значение образа

Сцена, изображенная на иконе Покрова, переносит нас во Влахернский храм в Константинополе, где, по преданию, Богородица явилась во время молитвы и распростерла над людьми свой покров. На большинстве русских икон композиция двухъярусная: вверху находится Богородица во славе, нередко с раскрытым покровом в руках и с медальоном-Эммануилом (Христом) у груди. В византийской традиции омофор — темно-красный, символизирующий царскую честь, страдание и любовь.

Рядом с Матерью Божией изображены ангелы, а внизу — храмовое собрание: священники, диаконы, верующие. Часто на иконах присутствуют Андрей Юродивый, указывающий жестом на видение, и его ученик Епифаний. Нередко изображается Роман Сладкопевец с книжкой или свитком гимна.

Главные персонажи и их роль:

Богородица с покровом — видимый знак ее материнского заступничества и молитвы за мир;

ангелы — свидетели небесной литургии, которые подчеркивают, что событие охватывает и небо, и землю;

священнослужители и народ — Церковь, скрывающаяся под “кровом” благодати;

Андрей Юродивый и Епифаний — историческая память о видении.

Начиная с XII века, Покровские иконы стали делиться на два извода: Новгородский и Суздальский. Как правило, ключевая фигура и центр каждой иконы — ростовая фигура Пресвятой Богородицы. Главное отличие было в Ее позиции — Матерь Божия изображалась либо внутри церкви, либо над ней.

Где находятся самые почитаемые иконы

Москва. В самом Покровском соборе на Рву (собор Василия Блаженного), а также в старинных городских храмах: Воскресения в Барашах и Покрова в Красном селе.

Псков. Чудотворная икона Покрова Богородицы в Псково-Печерском монастыре.

Беларусь (Новогрудок). Николаевский собор. Почитание покровских образов отмечено в источниках.

Суздаль. Покровский женский монастырь, с которым связана история княгини Соломонии.

Ярославская губерния, близ Углича. Покровский Паисиев монастырь — место древнего поклонения иконам Покрова Пресвятой Богородицы.

Калужская епархия. Лихвинский (Добрый) Покровский монастырь. Здесь находится икона Покрова с устойчивой монастырской традицией.

Православные верующие молятся перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы о заступничестве и защите от врагов, видимых и невидимых, об утешении в скорбях и болезнях, о даровании мира в семье, стране и в душе, а также о помощи в житейских нуждах, об укреплении веры и избавлении от сомнений.

Традиции празднования

Церковные обряды и службы

Навечерие (канун). Вечером служится всенощное бдение: великая вечерня с литией и полиелейная утреня. Поется тропарь и кондак Покрова Пресвятой Богородицы, читаются богородичные гимны о “покрове благодати”.

Божественная литургия. В начале Покрова Пресвятой Богородицы проходит праздничная литургия. В проповеди обычно вспоминается видение во Влахернах и смысл материнского заступничества.

Молебны и акафисты. После Литургии во многих храмах служат молебен и акафист.

Крестный ход и “покров”. В ряде приходов совершают крестный ход. Где-то по местной традиции выносят особый покров и могут символически пронести его над молящимися как напоминание о видении во Влахернах.

Икона и поклонение. В центре — икона Покрова Пресвятой Богородицы. Перед ней ставят свечи и цветы, читают молитву благодарения и прошение о заступлении.

Верующие, желающие причаститься, готовятся к таинству постом, молитвой и исповедью. Если сам праздник Покрова выпадает на среду или пятницу, устав разрешает послабление в посте.

Народные обычаи и поверья

Православные верующие на Покров Богородицы читают молитвы, поют или слушают тропарь, поминают родных и просят о мире в доме. Во время праздника принято совершать милосердные дела и помогать тем, кому нужен покров. Например, можно пожертвовать нуждающимся, навестить одиноких или поддержать многодетную семью. На Покров Богородицы одобряются подарки в виде платков и шалей. Верующие благословляют детей перед учебой или службой, мирятся и “покрывают” чужие немощи любовью.

Свадебные традиции на Покров

Покров Богородицы часто ассоциировался у людей с фатой невесты, поэтому со временем торжество стало считаться “женским”. По поверью, свадьба в Покров день — к крепкому, счастливому, защищенному от ссор браку под особой защитой Пресвятой Богородицы.

Свадьбы в праздник Покрова начинались с церковного обручения и венчания. Перед выходом из дома родители благословляли молодых иконой Божией Матери. Невеста низко кланялась, а после венчания ее “покрывали”: снимали девичий венок и надевали платок. Этот обряд означал переход в состояние замужней женщины и прямо перекликался с образом праздника — материнским покровом над новой семьей. Незамужние девушки на Покров Пресвятой Богородицы ходили в церковь на службу и зажигали свечу. Считалось, кто раньше это сделает, тот раньше выйдет замуж среди подруг.

Приметы и верования, связанные с Покровом

Погодные

Считалось, что какая погода на праздник Покрова, такой будет и вся зима. Если в этот день выпадал снег или хотя бы иней — это было особенно добрым знаком для молодоженов, который обещал белую и светлую, как снег, совместную жизнь. Суровую зиму предвещал ветер, который дует с запада или востока, мягкую — с юга, снежную — с севера. Если в этот день слышно гром, то зимний период будет коротким и с небольшим количеством снега.

Бытовые

Навести порядок, сменить скатерти в “красном углу” — к ладу в доме.

Нужно починить крышу, утеплить окна, занести дрова, чтобы дом был под защитой всю зиму.

Зажечь свечу у иконы Божией Матери — на мир и защиту семьи.

Крошки со стола в этот день не выметают на улицу, чтобы “достаток не вынести”.

Помириться в этот день — к тихому году в семье.

Положить в кошелек чистый белый платочек — “на прибыль”.

Испечь общий пирог и “разделить с миром” — год в достатке.

Молитвы на Покров Пресвятой Богородицы

“О Пресвятая Дево, Мати Господа…”

“О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть <…>”.

Тропарь

“Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе Пречистому образу, умильно глаголем: “Покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша”.

Кондак

“Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу. Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: “Нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога”.