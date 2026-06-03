Пособие на второго ребенка в 2026 — какую помощь можно получить

Социальные инициативы — это важный инструмент для повышения качества жизни граждан. К группам населения, которым государство помогает, относятся и семьи с детьми. Это детские пособия, льготы и другие программы. Одна из мер поддержки — выплаты на второго ребенка, которые позволяют снизить финансовую нагрузку на родителей и дают возможность обеспечить более комфортные условия для воспитания детей. Об этом мы сегодня и расскажем.

Если материальная помощь от государства предоставляется однократно. Она считается единовременной. А если регулярно, обычно нее протяжении длительного периода или до момента, пока получатель не потеряет на них право, то ежемесячной.

В зависимости от источника финансирования выплаты бывают:

федеральные — средства выделяются из федерального бюджета и Социального фонда России (СФР). Такая помощь положена всем, кто соответствует установленным требованиям;

региональные — включены в статьи расходов субъектов федерации или местных администраций и зависят от места проживания потенциальных получателей.

Пособие по беременности и родам

Его назначают, когда женщина выходит в декретный отпуск: обычно на сроке 30 недель (28 — при многоплодной беременности). Размер зависит от среднедневного заработка женщины за два последних года до декрета.

Будущая мама имеет право на получение этих средств, если соответствует хотя бы одному условию:

официально трудоустроена;

уволена из-за ликвидации предприятия в течение последнего года;

работает в правоохранительных органах или на таможне;

обучается очно;

проходит военную службу по контракту.

Чтобы получить средства, нужно обратиться к работодателю и подать заявление на отпуск по беременности и родам. После этого сформируют больничный лист, подтверждающий право женщины на помощь от государства. Если же организация закрылась, заявление нужно подать в органы социальной защиты.

Единовременное пособие при рождении второго ребенка

Оно положено каждой российской семье — без требований по стажу или уровню дохода. Его может получить один из родителей.

С 1 февраля 2026 единовременное пособие при рождении ребенка составляет 28 450,45 ₽. Но в некоторых регионах есть дополнительные повышающие коэффициенты. Они рассчитываются автоматически при подаче заявления и выплачиваются вместе с основной суммой.

Оформить можно на сайте госуслуг либо через работодателя — подать заявление и приложить документы на новорожденного.

Пособие до 1,5 лет на второго ребенка

Если выплата по беременности и родам положена только маме, то отпуск по уходу и соответствующее пособие может оформить любой другой родственник или опекун, кто ухаживает за малышом.

Сумма составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих года. Но при этом она не может быть меньше минимального размера и превышать максимальный. Для отпусков, начинающихся в 2026 году, пределы такие: минимум 10 837,20 ₽, максимум 83 021,18 ₽.

Чтобы получить выплаты, официально трудоустроенные россияне могут подать документы (паспорт и свидетельство о рождении ребенка) через работодателя.

С неработающими заявителями немного сложнее. Раньше у них тоже было право на получение этих средств, но сейчас порядок получения изменился. Ее включили в единое пособие, при назначении которого учитывается уровень дохода и оценивается нуждаемость семьи. Так, если дееспособный заявитель не получает официальный доход и не может обосновать причину, в выплате могут отказать.

Пособие для беременных и детей до 18 лет

Как мы писали выше, на смену выплатам по уходу за ребенком пришло единое пособие. Оно положено беременным, которые встали на учет до 12 недель, а также родителям, которые воспитывают несовершеннолетних.

Критерии:

Средний доход на члена семьи ниже прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособного населения в регионе;

Обоснованное отсутствие официальных доходов;

Имущественный ценз. Если семья владеет имуществом, превышающим установленные нормы (несколько квартир, несколько машин), в материальной помощи могут отказать.

Размер пособия зависит от актуального ПМ на момент подачи заявления. Если выплата предназначена для ребенка, при расчете будут ориентироваться на детский ПМ. Если же для беременной женщины, — то на ПМ трудоспособного населения в регионе с учетом всех районных коэффициентов.

Чаще всего выплачивается 50% от ПМ. Если в итоге получится скромная сумма, назначат 75% от ПМ. Если и этого будет недостаточно, то будут выплачивать в стопроцентном размере.

Материнский капитал на второго ребенка в 2026 году

Материнский капитал — это важная мера поддержки для семей. С его помощью можно улучшить жилищные условия, оплатить образование детей, социальную адаптацию ребенка-инвалида или обеспечить накопительную пенсию.

Маткапитал оформляет мама после рождения или усыновления маленького члена семьи. Если же она лишена родительских прав или по другим причинам не может заботиться о малыше, право на средства переходит к папе или опекуну (усыновителю).

Чтобы получить деньги, нужно зарегистрироваться на госуслугах или обратиться в отделение СФР и получить именной сертификат.

Размер материнского капитала

Если мама получала маткапитал на первого ребенка, за второго можно получить доплату — 234 321 рубль. А если в семье несколько детей, но маткапитал на первого еще не получали, сумма на второго составит 963 243 ₽ рубля.

Остатки неиспользованного маткапитала индексируются автоматически. Если же частично пользовались средствами, остаток проиндексируют.

Важно: наличными маткапитал не выдают. Сумма хранится на специальном счете. Но ее можно сразу потратить на ипотеку, а через три года — вложить в образование детей или покупку жилья.

Ежемесячные выплаты

Это один из способов потратить маткапитал. Так могут сделать семьи, чей доход за последний год не превышает двух прожиточных минимумов на человека (мама, ее супруг, несовершеннолетние дети и дети до 23 лет, которые учатся очно).

Чтобы получить средства, можно подать заявление госуслугах (доступно только для пользователей с подтвержденной учетной записью). Чаще всего потребуется указать только паспорт, а все остальное СФР получит самостоятельно.

Обычно СФР принимает решение в течение 10 дней. Но иногда нужно больше времени: например, если не хватает каких-то документов или заявление заполнено неправильно. В выплате могут и отказать. Например, если заявитель не проходит по требованию к доходу или весь маткапитал использован без остатка.

Если решение положительное, первые средства должны перевести на счет в течение пяти рабочих дней, а потом — каждый месяц не позднее 26 числа.

Важно: ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев. После этого документы нужно будет подавать повторно.

Как рассчитать пособие до 1,5 лет на второго ребенка в 2026

Есть простой алгоритм:

Оценить средний заработок за два предшествующих года; Разделить на число календарных дней в этом же периоде (кроме больничных, декрета и других случаев временной недееспособности). Это будет средний заработок в день; Умножить на 30,4 (средняя длительность месяца); Умножить на 40% (0,4); Сравнить результат с максимальным и минимальным цифрами.

Льготы и налоговые вычеты за второго ребенка

Государство предлагает семьям разную помощь, в том числе ряд льгот и вычетов, которые позволяют покрыть часть расходов.

Льготная ипотека по ставке 6%

В 2025 году Минфин продлил и расширил программу «Семейная ипотека» до 2030 года. Теперь ставка в 6% годовых доступна для:

родителей, воспитывающих детей в возрасте до шести лет;

семей с двумя несовершеннолетними детьми из малых городов (до 50 тысяч человек);

семей с двумя несовершеннолетними детьми в регионах с низким строительным объемом или с индивидуальными программами развития;

семей с детьми-инвалидами.

6-процентную ставку по программе введут во всех регионах России. А первоначальный взнос остается на уровне 20% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита по льготной ставке составит 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 6 млн рублей в других регионах.

Важно: в рамках семейной программы можно будет оформить только одну ипотеку — будут учитываться ранее выданные льготные ипотечные кредиты.

Стандартный налоговый вычет за второго ребенка

Это форма частичного освобождения от подоходного налога (НДФЛ). На нее есть право не только у родителей, но и усыновителей, мачех и отчимов. Главное условие — лицо трудоустроено, платит НДФЛ и общий заработок за год не превышает 350 тысяч рублей.

Важно: вычет можно получить исключительно с доходов, облагаемых НДФЛ. Он предоставляется только по одному месту работы.

За второго ребенка налоговый вычет составит 1400 рублей в месяц, что в сумме с вычетом за первого даст 2800 рублей. Это позволит сэкономить 364 рубля в месяц.

Чтобы оформить вычет, предоставьте бухгалтерии своей организации копию свидетельства о рождении ребенка и заполните заявление.

Региональные выплаты и дополнительная помощь родителям

Регионы могут назначать дополнительные меры поддержки для семей с детьми с учетом локальных экономических условий и потребностей населения. Чтобы узнать, какая поддержка положена семье в конкретном субъекте федерации, нужно обратиться в СФР.

Как правило, региональные выплаты предназначены для одного из родителей — того, кто работает по трудовому договору. Если трудоустроены оба, нужно самостоятельно выбрать, кто будет получать помощь от государства.

После этого нужно подать заявление в СФР через работодателя. Фонд сам соберет сведения, рассчитает коэффициент и перечислит средства.

Если оба родителя не работают, то пособие можно оформить на госуслугах или обратиться непосредственно в СФР.

Важно: для получения выплат один из родителей и ребенок должны быть прописаны в том регионе, где оформляются средства. Если родители не состоят в браке, помощь получит тот, с кем малыш проживает.

Поддержка семьи с небольшим доходом

Правительство ЯНАО

Семья считается малоимущей, если ее среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. Рассчитывается это так: складываются все доходы семьи за три месяца перед подачей заявления, полученная сумма делится на три и на количество членов семьи.

Какую помощь они могут получить:

Единое ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет до 12 недель беременности, и семей с детьми до 17 лет — при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум.

Единовременные и ежемесячные денежные выплаты.

Скидки и компенсации на оплату ЖКУ, питания детей в детских садах и школах.

Продукты питания, одежда, обувь, лекарства, путевки в санатории.

Чтобы оформить льготы, можно подать заявление на госуслугах, обратиться в центр защиты населения по месту регистрации / проживания или в городской отдел субсидий (для оформления жилищных льгот).

Ответы на вопросы

Сколько дают за рождение 2 ребенка в 2026 году

Семья может получить:

Единовременное пособие — 28 450,45 ₽;

Маткапитал: 963 243 ₽ (если не получали ранее), 234 321 ₽ доплата за второго (если получали на первого), 728 922 ₽ на первого.

Какие пособия положены неработающей маме

Единовременное;

Ежемесячное — по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет — 8 976 рублей;

Маткапитал;

Единое — на детей до 17 лет, если семья малоимущая.

Какие пособия на второго ребенка в 2026 работающей женщине