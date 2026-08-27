Одно из ключевых направлений социальной политики — поддержка семей с детьми. Об одной из мер такой поддержки — ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет — мы сегодня и расскажем.

Что это

Сейчас в России есть два типа выплат на детей:

единовременные — их получают один раз (например, при рождении ребенка);

ежемесячные — предоставляются регулярно в течение длительного времени или до утраты права на них.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет относится ко второй категории. Оно направлено на обеспечение стабильного уровня дохода для семьи, в которой родился малыш.

Господдержку получают те, кто заботится о малыше во время отпуска по уходу за ребенком, — ее назначают с даты подачи заявления (либо непосредственно с момента родов). Средства выплачивают на каждого маленького члена семьи, вне зависимости от того, каким по счету он родился — и сколько их всего.

При этом отпуск по уходу (в народе — декрет) продолжается до достижения трехлетнего возраста, а вот пособие можно оформить всего на полтора года.

Кто может получать пособие по уходу за ребенком в 2026 году

В отличие от выплаты по беременности и родам, которое положено только маме, на пособие по уходу за малышом имеет право любой человек, который фактически этот уход осуществляет — мама, папа, бабушка, дедушка, усыновитель, опекун и так далее.

Даже если о малыше заботятся несколько человек, пособие положено только одному — по выбору.

Условия получения детского пособия в 2026 году

Как мы писали выше, пособие положено любому человеку, который ухаживает за ребенком. На него имеют право как трудоустроенные, так и неработающие граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, беженцы, граждане ЕАЭС (если постоянно проживают в России и имеют вид на жительство), а также военнослужащие и сотрудники воинских частей, дислоцированных за границей.

Также подать заявление может неработающий близкий родственник, если родители умерли, ограничены в родительских правах, признаны недееспособными и по другим причинам не могут заботиться о ребенке самостоятельно.

В каких случаях могут отказать

Заявитель получает пособие по безработице;

Будущая мама принята на работу незадолго ухода в декрет;

Работодатель или ИП, на которого работает заявитель, не ведет хозяйственной деятельности и не платит страховые взносы;

Организация повысила оклад заявителя незадолго до декрета — есть риск, что это воспримут как попытку искусственного увеличения размера пособия. Тогда придется доказывать, что это не связанные события. В противном случае выплату могут урезать до минимального размера или вовсе отказать.

А если заявитель не трудоустроен, — например, обучается очно, — он сможет выбрать — оформить ежемесячное пособие или единую выплату в связи с рождением ребенка.

Как рассчитать размер пособия на ребенка до 1.5 лет в 2026 году

Работающие

Для трудоустроенных граждан сумма пособия составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих года. Но при этом она не может быть меньше минимального и превышать максимальный.

Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2026 году для работающих – 10 837,20 руб., а максимальный размер – 83 021,18 руб.

Неработающие

Если заявитель не трудоустроен, при расчете пособия будут ориентироваться на нуждаемость семьи:

доход не выше прожиточного минимума;

имущество не превышает лимита (например, если у каждого из супругов есть по собственной большой квартире и по автомобилю, они малоимущими не считаются);

у взрослых членов семьи есть трудовой доход или обоснование его отсутствия.

Если же организация, в которой заявитель работал, закрылась, сумма будет зависеть от среднего дохода за последний год до увольнения.

Размер пособия для неработающих граждан составляет от 10 837,20 руб. до 18 454,48 руб.

Но эти требования не распространяются на студентов очного отделения вузов и ссузов.

Для ИП

Размер пособия для ИП — 40% от МРОТ. Но нужно учитывать, что ИП имеют право претендовать на выплаты, только если зарегистрировались в Социальный фонд России (СФР) и платили страховые взносы на добровольное социальное страхование в предыдущем году.

На заметку предпринимателям:

если вы совмещаете ИП и работу по трудовому договору, выбирайте, через кого получать пособие (в случае с официальным работодателем сумма будет выше);

заранее оформите карту "Мир" — на расчетный счет ИП средства не перечисляют.

Для самозанятых

С самозанятыми ситуация сложнее: даже если они платят взносы, но статуса ИП нет, с получением пособия по уходу за ребенком могут возникнуть трудности. Если самозанятость — единственный источник дохода, назначение пособия возможно. Но только если заработок регулярный, а годовой доход превышает два федеральных МРОТ.

Для работающих по договору ГПХ

Для ГПХ правила выплаты такие же, как и при трудовом договоре, — 40% от среднего дохода.

Как рассчитывается сумма пособия (работающим)

Есть простой алгоритм:

Оценить средний заработок за два предшествующих года; Разделить на число календарных дней в этом же периоде (кроме больничных, декрета и других случаев временной недееспособности). Это будет средний заработок в день; Умножить на 30,4 (средняя длительность месяца); Умножить на 40% (0,4); Сравнить результат с максимальным и минимальным ограничениями.

Как оформить и получить пособие

Сначала определите, кто претендует на выплату — один из родителей, другой родственник, опекун, усыновитель или кто-то еще.

Главное, — подать заявление до того, как ребенку исполнится 2 года. Причем деньги переведут сразу за весь прошедший срок.

Куда и когда подавать заявление

Если заявитель работает, по поводу пособия его проконсультируют в бухгалтерии или в отделе кадров его организации. Если же у заявителя самозанятость или ИП, придется обратиться в любую клиентскую службу СФР в своем регионе.

Подать документы также можно через портал Госуслуг, в СФР или в МФЦ.

В течение 10 дней после регистрации заявления на пособие нужно собрать документы:

заявление;

паспорт;

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

информация о других детях в семье (если есть).

Как правило, всю необходимую информацию о том, не получают ли господдержку другие родственники, в СФР передает работодатель и соответствующие ведомства. Но иногда требуются дополнительные сведения: например, если заявитель студент либо родители по разным причинам не могут заботиться о ребенке.

Отпуск

Когда больничный по беременности и родам заканчивается, нужно возвращаться на работу. Но, если есть возможность или необходимость быть с ребенком, можно взять отпуск по уходу. Как и пособие, отпуск может оформить любой, кто заботится о малыше.

Для этого нужно подать заявление в бухгалтерию и указать ФИО ребенка, реквизиты свидетельства о рождении и период, на который оформляется отпуск. При этом ни копию свидетельства, ни какие-либо другие документы прикладывать не надо: работодатель передаст информацию в СФР самостоятельно.

Сроки выплат

Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. Но есть риск, что процесс затянется, если в заявлении указаны недостоверные сведения или не были предоставлены необходимые документы. За статусом заявления можно следить в личном кабинете на Госуслугах.

Можно ли получать пособие, продолжая работать

В 2026 году право на материальную помощь со стороны государства сохраняется даже при досрочном выходе из декрета — в том числе на неполный день или дистанционный формат. В таких случаях выплату пособия будут переводить вместе с зарплатой.

Если же работник уволится, отпуск подойдет к концу или по каким-либо другим причинам закончится право на получение пособия, работодатель обязан сообщить в СФР.

Куда приходят средства

Если заявление согласуют, первую выплату произведут в течение пяти рабочих дней, остальные будут перечислять ежемесячно с 1 по 25 число. Желательный вариант и реквизиты для получения средств указываются при подаче заявления на пособие:

почтовый перевод;

счет, к которому выпущена карта платежной системы "Мир";

сберегательный счет, к которому не привязано никаких карт.

Кто выплачивает пособие по уходу за ребенком

Средства перечисляют территориальные органы СФР. после получения от работодателя следующих данных:

Заявление о назначении ежемесячного пособия;

Сведения о застрахованном лице;

Заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).

Часто спрашивают

Можно ли получать два пособия одновременно?

Да, но есть условия.

Трудоустроенные родители имеют право получать на одного и того же ребенка выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет и универсальное пособие, которое объединяет выплаты:

для вставших на учет на ранних сроках;

по уходу для неработающего;

на первого ребенка до достижения трехлетнего возраста;

на третьего и последующих детей;

на ребенка от 3 до 7 лет;

на ребенка от 8 до 17 лет.

Однако в таком случае единую выплату назначат, если с учетом пособия по уходу за ребенком среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум.

Какова минимальная выплата по уходу за ребенком?

Если заявление оформлено в 2026 году, размер выплаты составит 10 837 рублей 20 копеек/месяц.

Сколько составляет максимальная сумма пособия?

Максимум, который можно получить — 83 021 рубль 18 копеек/месяц.