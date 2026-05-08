Система поясов показывает путь спортсмена. Она отражает, как меняются навыки: от базовой техники к более глубокому пониманию боевого искусства. Разберем, какие бывают пояса, как они расположены по порядку и что означает каждый уровень.
Что означают пояса в карате
Цвет показывает этап обучения, это помогает отслеживать прогресс и переход к следующей ступени. Обычно система идет от белого пояса до черного. Различия в цветах и порядке связаны с тем, что в карате нет единого стандарта. Разные школы (например, "Шотокан", "Кёкусинкай", "Годзю-рю" и другие) формировали систему по-своему, а также адаптировали ее под свои методы обучения и традиции. Цвет — это ориентир уровня, а не точная мера мастерства.
Пояса по порядку
Белый
Это стартовый уровень (девятый кю), который получают с первых тренировок. Он обозначает начало обучения и отсутствие опыта.
Желтый
Это восьмой кю, уровень перехода от новичка к более осознанной технике. Обычно его получают после нескольких месяцев тренировок. Желтый пояс показывает рост уверенности и закрепление базовой техники.
Оранжевый
Седьмой кю, уровень закрепления базовой техники и перехода к более осознанной практике. Обычно его получают после регулярных тренировок и успешной аттестации.
На этом этапе движения становятся более точными и контролируемыми, а понимание тренировочного процесса более устойчивым.
Зеленый
Это 6-й кю, уровень заметного прогресса в технике и физической подготовке. На этом этапе растут координация, сила и контроль движений, а техника становится более стабильной и осознанной.
Синий
Средний ученический уровень (5–4 кю), который часто делится на две ступени.
На этом этапе ученик переходит от базовой техники к более осознанному применению приемов и начинает работать с тактикой и комбинациями.
Синий пояс отражает развитие устойчивых навыков и переход к тактическому мышлению в карате.
Фиолетовый или темно-синий
Это старший ученический уровень (4–3 кю), один из последних этапов перед черным поясом. На этом уровне ученик уже уверенно владеет техникой и начинает работать более тактически. Фиолетовый пояс показывает завершение ученической стадии и готовность к уровню мастерства.
Коричневый
Это старший ученический уровень (3–1 кю) и финальный этап перед черным поясом. Он отражает стабильную технику, хорошую физическую форму и развитое боевое мышление.
Часто делится на три ступени:
- 3 кю (светло-коричневый): базовые комбинации, кумитэ и ката, ~60 прогибов и отжиманий;
- 2 кю (коричневый): более сложные кихон и спарринг, подтягивания;
- 1 кю (темно-коричневый): продвинутые комбинации, свободный кумитэ.
Черный
Черный пояс — это система дан (1–10), где обучение продолжается уже на уровне мастерства. Он не завершает путь, а открывает более глубокую работу с техникой, стилем и пониманием боевого искусства.
- Первый дан. База и прикладные навыки: кихон, ката, кумитэ, кобудо, физподготовка.
- Второй дан. Практика применения: точная техника, мешок, спарринг, работа против нескольких соперников.
- Третий дан. Адаптация: комбинации, свободный кумитэ, ката и кобудо.
- Четвертый дан. Зрелая система: сложные связки, вариативный спарринг, свободная техника.
- Пятый дан.
Ученические пояса кю и мастерские степени дан
Чем отличаются кю от дан
Система рангов делится на две части: кю и дан.
- Кю — этап обучения и формирования базы.
- Дан — уровень мастерства и дальнейшего развития техники.
Кю
- Уровни от 10-го до 1-го.
- Путь от белого до коричневого пояса.
- Цель — освоение базовой техники, дисциплины и физподготовки.
- Оценка через кихон, ката и кумитэ.
Дан
- Начинается с 1-го дана (черный пояс).
- Может доходить до 10-го.
- Акцент на применение, стратегию и понимание системы.
- Важны адаптация техники и личный стиль.
Как получить новый пояс в карате
Получение следующего пояса — это результат системной подготовки и успешного прохождения аттестации. Каждая ступень подтверждает рост навыков, физической формы и понимания боевого искусства. Процедура сдачи экзамена может немного отличаться в зависимости от школы, но общие принципы остаются похожими.
Минимальный стаж занятий перед аттестацией
С повышением уровня требования к времени практики увеличиваются. На старших ученических ступенях (1–2 кю) подготовка может занимать значительно больше времени. Главный критерий — не только количество месяцев занятий, но и стабильность посещений и прогресс в технике.
Перед сдачей нормативов на новый пояс требуется период регулярных тренировок, который зависит от уровня.
- На начальных кю аттестации проходят чаще.
- С ростом уровня сроки увеличиваются.
- На 1–2 кю подготовка может занимать значительно больше времени.
Главное — не только стаж, но и стабильность тренировок, реальный прогресс в технике.
Требования к технике: ката и кумитэ
Сдача нормативов в карате включает три основных блока:
- ката — формальные комплексы, показывающие технику, баланс и контроль;
- кумитэ — учебные поединки с применением техник в паре;
- кихон — базовые стойки, удары и перемещения.
На старших уровнях добавляются комбинации, тактика и более сложный спарринг.
Как проходит экзамен на пояс
Аттестация проходит с инструктором или комиссией и включает несколько этапов:
- проверка кихон (базовой техники);
- демонстрация ката;
- выполнение кумитэ;
- иногда физические нормативы.
Оценивается не только техника, но и уверенность, дисциплина и применение навыков в практике.
Частые вопросы о поясах
- 01Сколько всего поясов в карате?
— Количество поясов не фиксировано и зависит от школы и стиля. В классической системе есть ученические уровни кю (обычно 10–1) и мастерские дан (1 и выше). В некоторых школах добавляют промежуточные цвета, чтобы точнее отслеживать прогресс ученика.
- 02Какой пояс идет после белого?
— После белого пояса обычно идет желтый пояс. Однако последовательность цветов может отличаться в зависимости от стиля и школы карате.
- 03Какой пояс считается последним?
— Последним ученическим уровнем считается 1-й кю — это ступень перед черным поясом. После него начинается система дан, где обучение не заканчивается, а переходит на уровень мастерства и дальнейшего развития.
- 04Какого цвета пояс у мастера карате?
— Пояс мастера черный. Он соответствует уровню 1-й дан и выше.