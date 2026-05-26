Как отдыхаем в июне 2026 года: выходные и праздники

В июне 2026 года россиян ждут не только привычные выходные, но и дополнительный день отдыха в связи с празднованием Дня России 12 июня. Сколько всего нерабочих дней будет в этом месяце и предусмотрены ли переносы — рассказываем в материале.

Как отдыхаем в июне 2026

В июне 30 календарных дней, в 2026 году выходными при стандартной пятидневной рабочей неделе станут 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июня.

Официальные выходные и праздничные дни

С 8 по 14 июня россиян ждет укороченная рабочая неделя. Рабочими днями останутся 8, 9 и 10 июня, а 11 июня трудовая смена завершится на час раньше обычного. Затем последует трехдневный отдых в честь Дня России — с 12 по 14 июня включительно.

Сколько дней отдыхаем в июне

21 рабочий день;

9 выходных и праздничных дней.

В 2026 году июнь не входит в топ-3 месяцев по количеству выходных. Больше выходных будет в январе — 16, мае — 12, а также в марте, августе и ноябре — по 10.

Производственный календарь на июнь 2026

Производственный календарь составляется на основе постановлений правительства и норм трудового законодательства. Он служит ориентиром для работников, планирующих отдых, а также для бухгалтеров и кадровиков при расчетах зарплат, отпускных и составлении графиков: в актуальном документе прописано количество рабочих и выходных дней в 2026.

Норма рабочего времени

Продолжительность рабочей недели зависит от условий труда и специфики организации, поэтому нормы рабочего времени могут различаться.

В июне они составят:

40-часовая неделя — 167 часов;

36-часовая — 150,2 часа;

24-часовая — 99,8 часа.

Праздники в июне 2026 года

Первый месяц лета — время уличных фестивалей и выпускных. По всей стране в это время организуют концерты, фестивали и уличные мероприятия — теплая погода располагает к праздникам под открытым небом.

Праздничные дни в России

Помимо Дня России, отмечается множество других праздников. Ниже — список значимых дат июня 2026 года, который поможет спланировать участие в мероприятиях и тематических событиях.

Список праздничных дней в июне 2026 года:

1 июня — День защиты детей.

5 июня — День эколога.

6 июня — День русского языка, Пушкинский день.

8 июня — начало Петрова поста в Православной церкви.

12 июня — День России.

14 июня — День работника миграционной службы, День работников текстильной и легкой промышленности.

18 июня — День службы военных сообщений.

21 июня — День медицинского работника, День народных художественных промыслов.

22 июня — День памяти и скорби (годовщина начала Великой Отечественной войны).

25 июня — День работника статистики.

27 июня — День изобретателя и рационализатора, День молодежи (последняя суббота июня).

28 июня — День судебного эксперта.

29 июня — День кораблестроителя.

Этот список включает как профессиональные и памятные даты, так и религиозные праздники, которые ежегодно отмечаются в июне.

Региональные и международные праздники

В отдельных регионах России, помимо общегосударственных дат, могут устанавливаться дополнительные праздничные и выходные дни по решению местных властей, поэтому при планировании отпуска или работы стоит учитывать производственный календарь конкретного региона.

Региональными выходными днями в июне считаются:

14 июня — День основания города Севастополя.

24 июня — День Чувашской Республики.

Некоторые международные праздники:

3 июня — Всемирный день, бега спортивная дата в поддержку здорового образа жизни.

5 июня — День окружающей среды, учрежден ООН в России в этот день также отмечается профессиональный праздник День эколога.

10 июня — День мороженого праздник с фестивалями и акциями от производителей.

23 июня — Международный Олимпийский день, отмечается более чем в 150 странах.

Стоит ли брать отпуск в июне 2026

Июнь 2026 года не самый выгодный месяц для отпуска с финансовой точки зрения: в нем 21 рабочий день. Максимально выгодным по числу рабочих дней будет июль — 23 рабочих дня; также более выгодными по сравнению с июнем будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, где по 22 рабочих дня.

Когда выгодно взять отпуск

Как продлить отдых за счет праздничных дней

В июне отпуск или отгулы выгодно оформить на четыре дня — с 8 по 11 — и, благодаря праздничным и выходным дням, получить семидневный непрерывный отдых с 8 по 14 июня. А если оформить отпуск со 1 по 11 июня, фактический отдых составит 14 дней — 1 июня по 14 июня, поскольку нерабочие праздничные дни не вычитаются из общего отпуска.

Чем заняться на июньских праздниках

Месяц открывает летний сезон и предлагает разнообразные варианты отдыха. В числе популярных зарубежных направлений — Турция и Египет. В России востребованы курорты Черного, Азовского и Балтийского морей, а также маршруты по горам, Байкалу, Карелии и "Золотому кольцу".

Набирают популярность поездки на Дальний Восток, в Якутию, Дагестан, Адыгею и Минеральные воды.

В июне 2026 года можно также посетить фестивали, вот некоторые из них:

7–12 июня — гастрономический фестиваль "Gastreet" 2026 в Сочи;

4–14 июня — фестиваль документального кино "Beat Film Festival" в Москве;

19–21 июня — музыкальный фестиваль "Дикая мята" в Тульской области;

13–14 июня — музыкальный фестиваль "STEREOLETO" в Санкт-Петербурге;

26 июня–5 июля — Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.

Идеи для отдыха в городе и на природе:

Пикник в парке. Обустроенные зоны с мангалами и беседками в городских парках — простой способ провести день на природе. Важно изучить правила по использованию огня.

Велопрогулка. Развитая велоинфраструктура в крупных городах позволяет сочетать движение и отдых. Отличный способ увидеть знакомые места по-новому.

Поход в лес. Маршруты в парках — вариант для быстрой перезагрузки. Главное, взять воду, аптечку и подходящую одежду.

Городская экскурсия. Аудиогид или экскурсовод откроют неожиданные стороны родного города. Пешие прогулки по старым районам создают ощущение мини-путешествия.

Работа в праздники: что важно знать

Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По инициативе сотрудника возможен альтернативный вариант — предоставление дополнительного выходного дня с оплатой фактически отработанного дня по стандартной ставке.

Можно ли привлекать к работе в праздники

Привлечение к работе разрешено только в исключительных случаях и с письменного согласия работника.

Обязательное согласие не требуется, если:

необходимо предотвратить аварию, катастрофу или устранить их последствия;

существует угроза жизни, здоровью или имуществу;

введено чрезвычайное или военное положение.

Некоторые категории сотрудников по роду деятельности работают в праздники на постоянной основе, среди них курьеры, таксисты, продавцы и работники ресторанов, сотрудники сферы развлечений, медицинский и коммунальный персонал, сотрудники экстренных служб, работники гостиниц.

Как оформить работу в выходной

Для привлечения к работе в праздничный или выходной день оформляется служебная записка и согласие сотрудника. Это особенно важно при оформлении командировки, если выезд или возвращение приходятся на выходной день.

Также на работу могут быть вызваны сотрудники с непрерывным производственным циклом, сменным графиком или по индивидуальной договоренности с работодателем.

