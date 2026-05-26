В июне 2026 года россиян ждут не только привычные выходные, но и дополнительный день отдыха в связи с празднованием Дня России 12 июня. Сколько всего нерабочих дней будет в этом месяце и предусмотрены ли переносы — рассказываем в материале.
Как отдыхаем в июне 2026
В июне 30 календарных дней, в 2026 году выходными при стандартной пятидневной рабочей неделе станут 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июня.
Официальные выходные и праздничные дни
С 8 по 14 июня россиян ждет укороченная рабочая неделя. Рабочими днями останутся 8, 9 и 10 июня, а 11 июня трудовая смена завершится на час раньше обычного. Затем последует трехдневный отдых в честь Дня России — с 12 по 14 июня включительно.
Сколько дней отдыхаем в июне
- 21 рабочий день;
- 9 выходных и праздничных дней.
В 2026 году июнь не входит в топ-3 месяцев по количеству выходных. Больше выходных будет в январе — 16, мае — 12, а также в марте, августе и ноябре — по 10.
Производственный календарь на июнь 2026
Производственный календарь составляется на основе постановлений правительства и норм трудового законодательства. Он служит ориентиром для работников, планирующих отдых, а также для бухгалтеров и кадровиков при расчетах зарплат, отпускных и составлении графиков: в актуальном документе прописано количество рабочих и выходных дней в 2026.
Норма рабочего времени
Продолжительность рабочей недели зависит от условий труда и специфики организации, поэтому нормы рабочего времени могут различаться.
В июне они составят:
- 40-часовая неделя — 167 часов;
- 36-часовая — 150,2 часа;
- 24-часовая — 99,8 часа.
Праздники в июне 2026 года
Первый месяц лета — время уличных фестивалей и выпускных. По всей стране в это время организуют концерты, фестивали и уличные мероприятия — теплая погода располагает к праздникам под открытым небом.
Праздничные дни в России
Помимо Дня России, отмечается множество других праздников. Ниже — список значимых дат июня 2026 года, который поможет спланировать участие в мероприятиях и тематических событиях.
Список праздничных дней в июне 2026 года:
- 1 июня — День защиты детей.
- 5 июня — День эколога.
- 6 июня — День русского языка, Пушкинский день.
- 8 июня — начало Петрова поста в Православной церкви.
- 12 июня — День России.
- 14 июня — День работника миграционной службы, День работников текстильной и легкой промышленности.
- 18 июня — День службы военных сообщений.
- 21 июня — День медицинского работника, День народных художественных промыслов.
- 22 июня — День памяти и скорби (годовщина начала Великой Отечественной войны).
- 25 июня — День работника статистики.
- 27 июня — День изобретателя и рационализатора, День молодежи (последняя суббота июня).
- 28 июня — День судебного эксперта.
- 29 июня — День кораблестроителя.
Этот список включает как профессиональные и памятные даты, так и религиозные праздники, которые ежегодно отмечаются в июне.
Региональные и международные праздники
В отдельных регионах России, помимо общегосударственных дат, могут устанавливаться дополнительные праздничные и выходные дни по решению местных властей, поэтому при планировании отпуска или работы стоит учитывать производственный календарь конкретного региона.
Региональными выходными днями в июне считаются:
- 14 июня — День основания города Севастополя.
- 24 июня — День Чувашской Республики.
Некоторые международные праздники:
- 3 июня — Всемирный день, бега спортивная дата в поддержку здорового образа жизни.
- 5 июня — День окружающей среды, учрежден ООН в России в этот день также отмечается профессиональный праздник День эколога.
- 10 июня — День мороженого праздник с фестивалями и акциями от производителей.
- 23 июня — Международный Олимпийский день, отмечается более чем в 150 странах.
Стоит ли брать отпуск в июне 2026
Июнь 2026 года не самый выгодный месяц для отпуска с финансовой точки зрения: в нем 21 рабочий день. Максимально выгодным по числу рабочих дней будет июль — 23 рабочих дня; также более выгодными по сравнению с июнем будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, где по 22 рабочих дня.
Когда выгодно взять отпуск
Как продлить отдых за счет праздничных дней
В июне отпуск или отгулы выгодно оформить на четыре дня — с 8 по 11 — и, благодаря праздничным и выходным дням, получить семидневный непрерывный отдых с 8 по 14 июня. А если оформить отпуск со 1 по 11 июня, фактический отдых составит 14 дней — 1 июня по 14 июня, поскольку нерабочие праздничные дни не вычитаются из общего отпуска.
Чем заняться на июньских праздниках
Месяц открывает летний сезон и предлагает разнообразные варианты отдыха. В числе популярных зарубежных направлений — Турция и Египет. В России востребованы курорты Черного, Азовского и Балтийского морей, а также маршруты по горам, Байкалу, Карелии и "Золотому кольцу".
Набирают популярность поездки на Дальний Восток, в Якутию, Дагестан, Адыгею и Минеральные воды.
В июне 2026 года можно также посетить фестивали, вот некоторые из них:
- 7–12 июня — гастрономический фестиваль "Gastreet" 2026 в Сочи;
- 4–14 июня — фестиваль документального кино "Beat Film Festival" в Москве;
- 19–21 июня — музыкальный фестиваль "Дикая мята" в Тульской области;
- 13–14 июня — музыкальный фестиваль "STEREOLETO" в Санкт-Петербурге;
- 26 июня–5 июля — Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
Идеи для отдыха в городе и на природе:
Пикник в парке. Обустроенные зоны с мангалами и беседками в городских парках — простой способ провести день на природе. Важно изучить правила по использованию огня.
Велопрогулка. Развитая велоинфраструктура в крупных городах позволяет сочетать движение и отдых. Отличный способ увидеть знакомые места по-новому.
Поход в лес. Маршруты в парках — вариант для быстрой перезагрузки. Главное, взять воду, аптечку и подходящую одежду.
Городская экскурсия. Аудиогид или экскурсовод откроют неожиданные стороны родного города. Пешие прогулки по старым районам создают ощущение мини-путешествия.
Работа в праздники: что важно знать
Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По инициативе сотрудника возможен альтернативный вариант — предоставление дополнительного выходного дня с оплатой фактически отработанного дня по стандартной ставке.
Можно ли привлекать к работе в праздники
Привлечение к работе разрешено только в исключительных случаях и с письменного согласия работника.
Обязательное согласие не требуется, если:
- необходимо предотвратить аварию, катастрофу или устранить их последствия;
- существует угроза жизни, здоровью или имуществу;
- введено чрезвычайное или военное положение.
Некоторые категории сотрудников по роду деятельности работают в праздники на постоянной основе, среди них курьеры, таксисты, продавцы и работники ресторанов, сотрудники сферы развлечений, медицинский и коммунальный персонал, сотрудники экстренных служб, работники гостиниц.
Как оформить работу в выходной
Для привлечения к работе в праздничный или выходной день оформляется служебная записка и согласие сотрудника. Это особенно важно при оформлении командировки, если выезд или возвращение приходятся на выходной день.
Также на работу могут быть вызваны сотрудники с непрерывным производственным циклом, сменным графиком или по индивидуальной договоренности с работодателем.
Часто спрашивают
- 01Сколько выходных в июне 2026?
— 9 дней при стандартной пятидневной рабочей неделе.
- 02Когда длинные выходные в июне 2026?
— С 12 по 14 июня включительно, в честь Дня России.