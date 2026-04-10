"Вести.ру" рассказывает, в какие дни россияне отдыхают в мае 2026 года, выгодно ли уходить в это время в отпуск и куда съездить в праздничные дни.

Майские праздники в 2026 году: официальные выходные в России

Какие праздничные дни в мае

В мае 2026 года россияне будут отдыхать шесть дней. Выходные дни будут с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье) в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая (с субботы по понедельник), так как 9 мая — День Победы.

Почему 1 и 9 мая считаются праздничными днями

1 мая в России отмечается международный День Весны и Труда, который символизирует солидарность трудящихся. В России он стал официальным праздником после 1917 года и с тех пор отмечается ежегодно. Так, согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ, 1 мая — выходной праздничный день с сохранением зарплаты.

9 мая — День победы — один из самых значимых праздников в России. В 2026 году 8 мая — сокращенный рабочий день, так как является предпраздничным.

Будут ли дополнительные выходные в мае

В 2026 году отдельного переноса выходных на майские праздники постановлением правительства не предусмотрено: постановление от 24.09.2025 № 1466 регулирует переносы только с 3 января на 9 января и с 4 января на 31 декабря. Дополнительный день отдыха 11 мая появляется по общему правилу переноса, когда праздник совпадает с выходным.

Производственный календарь 2026 года: как отдыхаем в мае

Норма рабочего времени

В мае 2026 года определена следующая норма рабочего времени:

при 40-часовой рабочей неделе — 151 ч;

при 39-часовой рабочей неделе — 147,2 ч;

при 36-часовой рабочей неделе — 135,8 ч;

при 35-часовой рабочей неделе — 132 ч;

при 33-часовой рабочей неделе — 124,4 ч;

при 30-часовой рабочей неделе — 113 ч;

при 24-часовой рабочей неделе — 90,2 ч;

при 20-часовой рабочей неделе — 75 ч;

при 18-часовой рабочей неделе — 67,4 ч.

Сколько рабочих и выходных дней

Всего в мае в 2026 году 31 календарный день. Из них 19 рабочих и 12 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Также нужно учесть, что 30 апреля — сокращенный рабочий день перед Праздником Весны и Труда, который отмечается 1 мая.

Выгодно ли брать отпуск в мае

Май — не лучший месяц для отпуска с финансовой точки зрения. Если вы хотите получить больше отпускных в 2026 году, то выгоднее брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как стоимость каждого из этих них в эти месяцы ниже. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последний год, и месяцы с большим числом рабочих дней позволяют получить более высокие выплаты.

Брать отпуск в мае невыгодно и для тех людей, кто работает при сменном графике 2/2. Стоит учесть и то, что их работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, согласно статье 153 Трудового Кодекса РФ.

Тем не менее хороший вариант для тех, кто хочет больше отдохнуть на майские праздники, — оформить отпуск с 4 по 8 мая 2026 года. Несмотря на меньшее количество отпускных, суммарно получится отдохнуть 11 суток с учетом выходных праздничных дней 1–3 и 9–11 мая.

Если сравнивать май с апрелем, то лучше брать отпуск именно в апреле, так как в нем 22 рабочих дня, соответственно, выплаты будут больше. Но нужно помнить, что в этом месяце нет праздников, к которым можно было бы "пристроиться".

Работа в мае: что важно знать

Можно ли вызывать на работу на майские праздники

Работодатель может вызывать сотрудника на работу в праздничные дни только по основаниям, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ. Это могут быть случаи производственной необходимости, аварии, катастрофы, стихийные бедствия и другие ЧП. Еще одно исключение — по согласию работника, если ситуация не экстренная.

Оплата труда в праздничные дни

В соответствии со статьей 153 ТК РФ, работодатель должен оплатить отработанный день не менее чем в двойном размере или предоставить сотруднику дополнительный день отдыха. Вариант компенсации работник может выбрать самостоятельно и согласовать его с начальством — решение принимается совместно. При этом некоторые организации могут платить и больше, если это предусмотрено коллективным или трудовым договором либо внутренними документами компании.

Могут ли обязать работать в официальный выходной

Работа в праздничные дни запрещена Трудовым кодексом за исключением случаев, описанных выше. Также работодателю не нужно получать согласие сотрудника, есть у второго сменный или скользящий график. В таком случае, если рабочий день выпадает на майские праздники, то придется трудиться. Однако он все равно должен оплачиваться в удвоенном размере. Если вы считаете, что ваши права нарушены, можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

Чем заняться на майские праздники

Идеи для отдыха в городе и на природе

Городской отдых. В период майских праздников можно посетить музеи, выставки, театры, концерты или фестивали под открытым небом. Хорошая идея — отправиться на экскурсию и ознакомиться с историческими местами вашего города. Для активного отдыха подойдут парки развлечений, аквапарки, квесты.

Ближе к лету, когда на улице уже тепло, в крупных городах часто проводятся арт-ярмарки и музыкальные ивенты под открытым небом. Такие мероприятия предоставляют возможность познакомиться с трудами местных художников, музыкантов, дизайнеров и представителей других творческих профессий.

Можно организовать гастрономический тур и пройтись по нескольким кафе и ресторанам, чтобы продегустировать различные блюда, или же записаться на мастер-класс по приготовлению еды. Кстати, насчет мастер-классов: не обязательно ограничиваться только кулинарными, ведь есть множество других направлений. Например, по созданию керамических изделий, посуды, вышивки, рисованию и не только.

Любители активного отдыха в городской среде могут взять велосипед и отправиться в небольшое путешествие, прокатившись по малоизвестным маршрутам. Особенно хорошо, если в городе установлены специальные велосипедные дорожки.

Отдых на природе. Майские праздники — отличный повод выбраться на природу и провести как можно больше времени на свежем воздухе. В ближайшем парке можно организовать пикник с друзьями или семьей: взять с собой пледы, корзину с едой и напитками, а еще настольные игры, чтобы разнообразить времяпровождение и повеселиться.

Еще один вариант отдыха на природе на майские праздники — йога-пикник. Занятие можно провести на свежем воздухе, взяв с собой коврик и ароматические палочки. Медитации и физические упражнения с большой вероятностью помогут расслабиться. Чтобы сблизиться с природой еще сильнее, можно отправиться в поход с палатками на несколько дней. Развести костер, приготовить еду на огне и провести вечер под звездами — все это поможет отойти от городской суеты и отдохнуть.

Куда поехать на майские праздники

Карелия. В мае республика особенно красива: живописная природа, водопады, реки, леса и заливы. Она сочетает как холмистые равнины, так и скалы.

В Карелии находится природный комплекс, состоящий более чем из 600 островов, который называется Ладожские шхеры. Здесь можно не только посмотреть пейзажи и скалы, но и заняться дайвингом или другими видами активного отдыха — как провести отпуск, решать вам. Также же сочетание предлагает и горный парк "Рускеала", где находятся водопады, пещеры и мраморный карьер, над которым можно пролететь на зиплайне.

Теплая майская погода позволяет отправиться в сплав на на рафтах или байдарках по карельским рекам с порогами водопадного типа. Сплав может быть организован как для новичков, так и для профессионалов. А следующей "водной" остановкой может стать водопад Кивач, который находится на территории одноименного заповедника и отличается мощным литым потоком.

Сочи. Температура в Сочи уже в мае достигает 20°С и больше, поэтому здесь достаточно тепло, чтобы загорать, и при этом не настолько душно, как летом. Туристы могут посетить парк развлечений "Ривьера", который считается одной из достопримечательностей города. В нем находятся не менее 10 тыс. деревьев и кустарников, 240 видов субтропических растений, арт-объекты и более 100 аттракционов и кафе.

Даже если вы не катаетесь на лыжах или сноуборде, на майских праздниках стоит посетить Красную Поляну. Здесь открываются живописные виды с канатных дорог, располагаются панорамные кафе и рестораны, проходят различные мероприятия. Также можно прогуляться по горным пешим маршрутам и сходить в СПА.

Калининград. В городе с богатой историей и европейским колоритом находится единственный в России музей янтаря, где хранится самый крупный камень весом более 4 кг. А в историческом центре можно посетить Кафедральный собор, в котором регулярно проходят концерты органной музыки, и остров Канта. Посмотреть на Калининград глазами местных жителей, узнать о необычных достопримечательностях и загадках города поможет пешая экскурсия в сопровождении гида.

За пределами города можно заглянуть в национальный парк Куршская коса, который располагается между Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Песчаный полуостров включает несколько интересных объектов: "Танцующий лес", "Высоту Эфа" и озеро Лебедь.

Кавказские минеральные воды. Группа курортов в Ставропольском крае охватывает четыре города: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск. Здесь находятся более 120 санаториев, окруженных горами, в которых можно отдохнуть и привести в порядок свое здоровье.

Как провести майские праздники с семьей

Майские праздники дни станут отличным временем, чтобы сблизиться с семьей и устроить совместный отдых. Можно провести творческий марафон: сделать своими руками кормушки для птиц, написать картины, слепить поделки или расписать одежду. Дети оценят еще одно домашнее развлечение — построить мини-дом или палатку в квартире.

Выбравшись в город, можно посетить планетарий, музей, концерт или квест для всей семьи, а затем отправиться в пешее путешествие по районам города. Также, если позволяет погода, устройте пикник в парке, взяв с собой еду, термос, плес, бадминтон или другие игры, в том числе настольные.

Если хочется сменить обстановку, можно отправиться в поездку по родному региону и узнать о нем что-то новое. Для более длительного отдыха на майские праздники можно отправиться в Сочи, Алтай, Карелию и посетить другие места.