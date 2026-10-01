Выходные и праздники в октябре 2026 года: сколько дней отдыхают россияне и чем заняться на выходных

В октябре 2026 года можно не только запастись теплым пледом и горячим какао для уютных домашних посиделок, но и отправиться в небольшое путешествие. Однако выходные и рабочие дни стоит спланировать заранее. ИС “Вести” рассказывает, к каким готовиться праздникам, сколько всего дней в октябре и выгодно ли брать отпуск.

Как отдыхаем в октябре 2026 года

Официальные выходные и праздничные дни

В октябре 2026 года нет федеральных нерабочих праздничных дней, поэтому дополнительных выходных не будет. Обычными нерабочими днями остаются субботы и воскресенья.

Сколько дней отдыхаем в октябре

В октябре будет девять выходных дней: 3–4, 10–11, 17–18, 24–25 и 31 октября.

Производственный календарь на октябрь 2026 года

Рабочие и выходные дни по календарю

Всего в октябре в 2026 году 31 календарный день. Из них 22 рабочих дня и девять выходных при пятидневной рабочей неделе. Сокращенных предпраздничных дней в октябре этого года не будет.

Норма рабочего времени

В октябре 2026 года определена следующая норма рабочего времени:

40-часовая рабочая неделя — 176 часов;

36-часовая неделя — 158,4 часа;

24-часовая неделя — 105,6 часа.

Праздники в октябре 2026 года

Праздники в России

1 октября — День Сухопутных войск.

2 октября — День среднего профессионального образования, День метростроителя.

3 октября — День отрядов мобильных особого назначения МВД РФ (День ОМОНа).

4 октября — День Космических войск, День войск гражданской обороны МЧС России, День работника электронной промышленности.

5 октября — День учителя, День работников уголовного розыска МВД России.

6 октября — День российского страховщика.

7 октября — День образования штабных подразделений МВД РФ, День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы.

8 октября — День работников дополнительного образования, День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ РФ.

9 октября — День Специальной пожарной охраны МЧС России.

11 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

12 октября — День кадрового работника.

13 октября — День военного моряка-гидрографа.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

17 октября — День участкового терапевта.

18 октября — День отца и День работников дорожного хозяйства

19 октября — День работников пищевой промышленности, Всероссийский день лицеиста.

20 октября — День военного связиста.

22 октября — День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.

23 октября — День рекламиста.

24 октября — День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ.

25 октября — День таможенника Российской Федерации, День маркетолога, День автомобилиста.

28 октября — День бабушек и дедушек, День создания армейской авиации России.

29 октября — День вневедомственной охраны.

30 октября — День памяти жертв политических репрессий, День тренера, День инженера, День моряка-надводника.

31 октября — День работников СИЗО и тюрем ФСИН России.

Региональные

4 октября — День Московской области.

5 октября — День образования Республики Адыгея.

11 октября — День Республики Башкортостан.

20 октября — День образования Приморского края, День образования Хабаровского края.

21 октября — День герба и флага Тверской области.

Международные

1 октября — День кофе, День музыки, День пожилых людей.

2 октября — День без алкоголя, День социального педагога, День улыбки.

4 октября — День защиты животных.

5 октября — День врача.

10 октября — День психического здоровья.

13 октября — День неудачников.

16 октября — День здорового питания, День анестезиолога-реаниматолога.

20 октября — День повара.

24 октября — День дипломатов, День ООН.

25 октября — День художника.

28 октября — День дзюдо.

29 октября — День борьбы с инсультом.

31 октября — Хэллоуин, День Черного моря, День экономики.

Стоит ли брать отпуск в октябре 2026 года

С финансовой точки зрения октябрь 2026 года — один из выгодных месяцев для отпуска: в нем 22 рабочих дня. Чем больше таких дней в месяце, тем ниже стоимость одного рабочего дня для сотрудника на окладе и тем меньше разница между обычным месячным заработком и доходом с учетом отпускных. Самым выгодным месяцем по этому показателю в 2026 году считается июль — в нем 23 рабочих дня.

Работа в праздничные дни: что важно знать

По общему правилу работа во время праздников запрещена, но есть исключения. В Трудовом Кодексе РФ перечислены основания, по которым работодатель может привлечь сотрудника на работу в праздничные дни. В них входят случаи производственной необходимости, аварии, стихийные бедствия и другие ЧС. Еще одно исключение — по согласию работника, если ситуация неэкстренная.

В соответствии со статьей 153 ТК РФ работодатель должен оплатить отработанный день не менее чем в двойном размере или предоставить сотруднику дополнительный день отдыха, который можно будет использовать в течение года. Вариант компенсации работник может выбрать самостоятельно и согласовать его с начальством.

Чем заняться на октябрьских выходных

Октябрьские дни — удачное и атмосферное время для отдыха. Даже несмотря на то, что государственных праздников не будет, осенние дни в октябре можно провести весело и насыщенно. Этот месяц дает возможность насладиться последними теплыми деньками и уютом. Можно отправиться на природу, чтобы застать золотую осень во всей ее красе: прогуляться по парку или лесу, собрать букет из кленовых листьев, устроить пикник с термосом горячего чая и домашней выпечкой, а может быть, съездить в загородный дом, чтобы пожарить сосиски на костре и просто помолчать, слушая шелест листьев.

Если погода не радует, то самое время создать уют дома: навести порядок, перебрать гардероб, достать пледы и ароматические свечи, приготовить что-то вкусное и сезонное. Потом можно устроить марафон фильмов — от комедий до осенних мелодрам.

Если хочется мини-путешествия, можно сесть на электричку или в машину и выбраться в близлежащий город на один день. Старинный центр, локальные музеи, архитектура, рынок и кафе с сезонным меню дадут ощущение полноценного отпуска без сложной логистики. Для перезагрузки подойдут термальные комплексы, баня или спа, а для тех, кто любит небо и тишину — зарницы рассвета за городом или ночные звезды там, где потемнее.