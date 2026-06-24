Преображение Господне входит в число двенадцати главных праздников православного календаря и известно в народной традиции как Яблочный Спас. Подробнее об исторических корнях праздника, его значении и дате празднования в России в 2026 году — в материале.

Что означает Преображение

Преображению Господню посвящен эпизод из Евангелия. В нем раскрывается божественная природа Иисуса Христа. Согласно библейскому преданию, во время молитвы на вершине горы трое учеников — Петр, Иаков и Иоанн, стали свидетелями Преображения. Лицо Иисуса просияло, а одежды стали ослепительно белыми. Этот момент символизирует явление Божественной славы и занимает важное место в богослужебной традиции как один из значимых праздников христианской церкви.

Когда празднуется Преображение Господне

Праздник относится к числу двунадесятых, то есть входит в перечень 12 важнейших торжеств православного церковного календаря. Ежегодно его отмечают 19 августа. В 2026 году праздник приходится на среду.

Событие Преображения Господня, описанное в Евангелиях, произошло примерно за 40 дней до распятия Иисуса, что соответствует позднему зимнему или раннему весеннему периоду. Несмотря на это, церковное празднование установлено на 19 августа (по новому стилю). Дата связана не с хронологией, а с историко-культурным контекстом: в эпоху распространения христианства церковь стремилась не столько отменить устоявшиеся народные традиции, сколько переосмыслить их, сохранив преемственность и встроив в христианскую систему ценностей.

В дохристианских культурах конец лета традиционно был временем празднования сбора урожая. Вместо того чтобы вытеснять эти обряды, церковь предложила им новое содержание: Преображение стало выражением благодарности Богу за дары земли и напоминанием о внутреннем обновлении человека.

История и происхождение праздника

Согласно библейскому тексту, Иисус Христос взошел на высокую гору вместе с учениками. Название горы не упоминается в Евангелиях, но христианское предание связывает это место с горой Фавор, расположенной примерно в 9 километрах к юго-востоку от Назарета . Во время молитвы произошло Преображение — так ученикам была открыта Его Божественная и человеческая суть.

На горе также явились пророки Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом о Его предстоящей смерти в Иерусалиме. В ответ на увиденное Пётр предложил поставить три кущи — по одной для каждого. В этот момент их окутало облако, и прозвучал голос с небес: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". Испуганные ученики пали ниц, а Иисус, спускаясь с ними с горы, просил никому не рассказывать об этом до Своего воскресения.

По церковному преданию, уже в IV веке с горой Фавор связывали память Преображения: с этим временем соотносят строительство храма по указанию святой равноапостольной царицы Елены. При этом как устойчивый литургический праздник Преображение фиксируется в источниках позднее. Позже на горе появились базилика и трехпрестольный храм. К 570 году здесь уже действовали три отдельных церкви — в честь Спасителя, а также Моисея и пророка Илии. Со временем возник и крупный монастырь.

К V веку празднование Преображения укоренилось на Востоке, тогда как на Западе оно получило широкое распространение лишь в Средние века. Интересно, что в ряде западных христианских традиций Преображение также вспоминается в последнее воскресенье после Богоявления, перед Великим постом, а не только в фиксированную августовскую дату.

Значение праздника для христиан

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — это праздник радости, которую необходимо сохранять, несмотря ни на какие жизненные трудности. Слово "преображение" относится к каждому верующему, который способен преобразить себя, следуя заповедям на своем духовном пути.

Смысл праздника как раз в том, чтобы почувствовать то духовное ликование, которое испытали Петр, Иаков и Иоанн. Это праздник каждого, кто готов пожертвовать земными благами, чтобы получить высшую радость, причем не где-то в будущей райской жизни, а прямо сейчас, на земле.

Традиции и обычаи Преображения Господня

Почему на Преображение освящают яблоки

Праздник сравнительно рано вошел в религиозную и культурную традицию славянских народов. Как и многие другие христианские торжества, он со временем приобрёл особенности, связанные с местными обычаями и остатками дохристианских верований.

В богослужебной практике этого дня особое место занимают две молитвы, которые священник читает после литургии: одна — на освящение плодов нового урожая, другая — на благословение виноградной лозы. Виноград в христианской символике занимает важное место, поскольку из него готовится вино, используемое в таинстве Евхаристии (Святого Причастия).

На Руси, где виноград не был широко распространен, его символическую роль заняли яблоки — они созревают как раз к середине августа. Так появилось народное название праздника — Яблочный Спас. При этом в церковной традиции нет жестких ограничений: в храм можно приносить на освящение любые фрукты и овощи нового урожая.

Что нельзя делать в этот день

Праздник приходится на Успенский пост. В 2026 году Успенский пост длится с 14 по 27 августа, а само Преображение приходится на среду, 19 августа. Тем не менее, в день самого праздника вводятся послабления: верующим разрешается употреблять рыбу, растительное масло и вино.

С Преображением связано и начало традиции освящения плодов нового урожая. В древней Руси существовало правило — не есть яблоки до этого дня. Лишь после их освящения в храме начинали готовить из них блюда — пироги, варенье, компоты и прочее.

Священнослужители отмечают, что этот обычай отражен в Типиконе — церковном уставе, где воздержание от плодов до праздника рассматривается как добровольный духовный подвиг, акт внутренней дисциплины и уважения к значимому событию церковного календаря. При этом подчеркивается: это необязательное требование, и нарушение не влечет церковных санкций.

Успенский пост длится с 14 по 27 августа и наряду с пищевыми ограничениями предполагает соблюдение и других правил в день Преображения Господня:

Избегать негативных эмоций и проявлений по отношению к окружающим.

По народной традиции в этот день стараются воздерживаться от тяжелого физического труда, домашней работы и рукоделия, чтобы не отвлекаться от богослужения и смысла праздника.

Не устраивать громких празднований и не злоупотреблять алкоголем; по уставу в день Преображения допускается вино за постной трапезой.

Эти нормы помогают верующим настроиться на внутреннее внимание и уважение к празднику, сохраняя дух поста и радость торжества одновременно.

Народные приметы и поверья

Ко дню Преображения Господня, который ежегодно отмечается 19 августа, в природе нередко наблюдаются первые признаки сезонных перемен — летняя жара постепенно сменяется осенней прохладой. На протяжении веков это время года сопровождалось народными наблюдениями за погодой, которые трансформировались в приметы, отражающие ожидания относительно предстоящей осени и зимы.

Так, солнечный и теплый день 19 августа традиционно считался предвестником малоснежной и мягкой зимы. Напротив, если в этот день идут дожди, это воспринималось как знак того, что зима будет снежной. Сухая погода в день праздника, по народным поверьям, указывает на осень без частых осадков.

Существовало также поверье, связывающее Преображение с другим церковным праздником — Покровом Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. Считалось, что если 19 августа солнечно, то и на Покров будет ясная погода, а если день выдался пасмурным, то и середина осени будет облачной.

Богослужение и обряды на праздник

Праздник Преображения, одно из значимых событий христианского календаря, традиционно отмечается торжественным богослужением. Одним из главных символов этого праздника считается гора Фавор в Израиле — согласно церковному преданию, именно здесь произошло Преображение Иисуса. В IV веке на вершине горы был построен первый храм в честь этого события. Хотя древнее здание не сохранилось, в 1924 году на этом же месте возвели современную базилику Преображения Господня, где ежегодно совершается праздничная литургия, а в 2024 году отмечалось ее столетие.

Однако участие в торжествах не требует поездки на Святую землю — богослужения проходят во всех храмах Русской православной церкви.

В канун совершается Всенощное бдение, а в сам день — Божественная литургия. Во время службы верующие могут исповедоваться и принять Святое Причастие.

Августовская жара в храмах — тоже часть опыта: несмотря на физический дискомфорт, многие отмечают, что он помогает ощутить атмосферу евангельских событий на Фаворе и сосредоточиться на духовном.

Одной из характерных традиций остаётся освящение плодов.

Смысл этой традиции не ограничивается аграрной символикой. Независимо от рода деятельности, каждый человек может принести в этот день "плод своих трудов" — будь то результат физической работы, профессиональных усилий или завершенное важное дело. Даже те, кто занят в интеллектуальной сфере, могут посвятить праздник итогам своего труда и получить духовное вдохновение для свершений.

Основные молитвы и песнопения

Молитва

Молитва представляет собой личное или совместное обращение человека к Богу, не обязательно связанное с участием в богослужении или исполнением песнопений. Она может произноситься как в храме, так и вне его — в домашней обстановке, наедине или в кругу семьи. Молитвенное обращение может быть устным или внутренним, вслух или про себя. Основная цель молитвы — установить духовный контакт с Богом, выразить благодарность, просьбу или покаяние, а также найти внутреннюю гармонию и поддержку в вере.

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, во Све́те живы́й непристу́пнем, Сия́ние сый Сла́вы О́тчия и О́браз Ипоста́си Его́! Егда́ прии́де исполне́ние време́н, Ты за милосе́рдие неизрече́нное к па́дшему ро́ду челове́ческому Себе́ ума́лил еси́, зрак раба́ прия́л еси́, смири́л еси́ Себе́, послу́шлив бысть да́же до сме́рти. Оба́че пре́жде Креста́ и во́льныя стра́сти Твоея́ на горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́ в Боже́ственней Сла́ве Свое́й пред святы́ми Твои́ми ученики́ и Апо́столы, ма́ло скрыв пло́ти восприя́тие, да егда́ Тя у́зрят распина́ема, и сме́рти предава́ема, уразуме́ют у́бо страда́ние Твое́ во́льное и Божество́. Да́руй же и нам всем, пречи́стыя Пло́ти Твоея́ Преображе́ние пра́зднующим, чи́стым се́рдцем и нескве́рными умы́ взы́ти на Святу́ю го́ру Твою́, в селе́ния святы́я сла́вы Твоея́, иде́же глас чист пра́зднующих, глас несказа́ннаго ра́дования, да та́мо ку́пно с ни́ми лице́м к лицу́ у́зрим Сла́ву Твою́ в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́, и со все́ми святы́ми, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вшими просла́вим Всесвято́е и́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь

Тропарь — это краткий литургический гимн, используемый в православном богослужении для прославления Иисуса Христа, Богородицы, святого или для обозначения содержания церковного праздника. Обычно он содержит в сжатой форме основные богословские идеи, связанные с конкретным событием или личностью. Тексты тропарей создаются церковными поэтами — гимнографами, и включаются в чинопоследование как важный элемент богослужебной традиции.

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Кондак

Кондак — это короткое богослужебное песнопение, которое раскрывает суть церковного праздника или акцентирует важные аспекты жизни святого, которому посвящена служба. Кондак обычно исполняется после тропаря и представляет собой его смысловое развитие или пояснение. Благодаря этому структурному сочетанию, тропарь и кондак формируют связный богословский и поэтический образ в контексте литургии.

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́,/ сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рове же пропове́дят,// я́ко Ты еси́ вои́стину О́тчее сия́ние.

Величание

Величание — особое торжественное песнопение, звучащее в честь Христа, Пресвятой Богородицы или почитаемого святого. Оно поётся в дни особо значимых праздников и богослужений, выражая церковное прославление и глубокое почтение. Величание подчёркивает важность события или личности в рамках богослужебного цикла и усиливает атмосферу духовного торжества.

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и почитаем пречистыя плоти Твоея/ преславное Преображение.

Чин освящения плодов

Праздник Преображения Господня в христианской традиции имеет тематические переклички с древнееврейским праздником Кущей (Суккот), однако любые параллели между этими торжествами следует трактовать с осторожностью. Несмотря на внешние сходства, особенно в символике плодов и благодарения, основания и богословское содержание этих праздников различны по своей сути и религиозному контексту. Вместе с тем оба праздника включают важный аграрный элемент — принесение и освящение плодов как выражение благодарности за урожай, что отражает древнюю связь между духовной жизнью и природным циклом.

На Ближнем Востоке к началу августа традиционно завершается созревание винограда и некоторых злаков — культур, играющих ключевую роль как в питании, так и в ритуальной практике. В этот период верующие приносили в храмы первые плоды урожая для благословения. Освящение плодов выполняло не только символическую, но и практическую функцию: часть собранного урожая жертвовали на нужды церковной общины, включая приготовление вина для совершения Евхаристии — Таинства, в котором, по вероучению Церкви, хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовыми.

Постепенно эта практика приобрела устойчивое литургическое оформление и получила особую богословскую наполненность. В христианской интерпретации Преображение Христа на горе Фавор рассматривается как прообраз и предварительное откровение будущего преображения мира, которое произойдет в полноте через воскресение из мёртвых и окончательное обновление тварного мира. Это обновление затрагивает не только человека, но и всё творение, которое, по словам апостола Павла (Рим. 8:19–22), "стонет и мучится", ожидая освобождения. В этом контексте приношение и освящение плодов понимается как символ не только благодарности за материальные дары, но и как выражение веры в грядущее преображение мира, освобожденного от тления и греха.

Особое развитие этот аспект получил в византийской и затем в русской литургической традиции. В Русской православной церкви освящение плодов стало неотъемлемой частью богослужения в день Преображения и приобрело широкое распространение, особенно в аграрной культуре народного православия. К празднику стали приурочивать сбор первых яблок, и с течением времени именно этот плод получил особое значение в народном восприятии торжества. Так сложилось устойчивое народное название праздника — Яблочный Спас, подчеркивающее единство церковной традиции и сезонного уклада сельской жизни.

Литургический чин освящения плодов совершается после заамвонной молитвы — заключительной части Божественной литургии. При этом священник, в сопровождении диакона и при пении тропаря и кондака праздника, кадит принесенные верующими плоды. После возгласа "Господу помолимся" произносятся две молитвы: первая с прошением благословить плоды земли и даровать вкушающим их духовную и телесную пользу; вторая с обращением к Богу как к Владыке, принимающему плоды урожая. Далее плоды окропляют святой водой, служба завершается отпустом — традиционным литургическим окончанием и завершается пением "Буди имя Господне", трижды повторяемым согласно чину.

Таким образом, праздник Преображения соединяет в себе как богословскую глубину откровения о Божественной славе, так и элементы благодарения за видимые плоды труда, подчеркивая тесную связь между небесным и земным, между духовным смыслом церковного праздника и повседневной жизнью верующего человека.

Иконы Преображения Господня и их значение

К IX веку в византийской художественной традиции окончательно оформился устойчивый канон изображения праздника Преображения Господня, ставший основой для всей последующей православной иконографии. Этот иконографический тип сложился на пересечении литургических текстов, святоотеческой экзегезы и визуальной теологии. Композиционный центр образа неизменно занимает фигура Иисуса Христа, изображенного не просто стоящим на вершине горы, а как бы возносящимся над ней. Такое изображение отсылает к евангельскому описанию Преображения на горе Фавор и подчеркивает сверхъестественный характер события.

С обеих сторон от Христа, в строгой пространственной симметрии, располагаются пророки Моисей и Илия — фигуры, представляющие Ветхий Завет и, по церковному толкованию, явленные в момент Богоявления как свидетели вечности. Они также изображаются в приподнятом положении — нередко на облаках, что подчеркивает их неземной статус. Их присутствие выражает преемственность между Заветом Моисеевым, пророческим ожиданием и исполнением в лице Мессии.

В нижней части композиции, у подножия горы, находятся трое апостолов — Пётр, Иаков и Иоанн. Эти ученики стали непосредственными свидетелями откровения славы Христа. Их фигуры изображаются в напряженных, эмоционально насыщенных позах, передающих спектр чувств — от страха и изумления до благоговейного ужаса. Один из апостолов обычно закрывает лицо рукой, другой склонен ниц, третий находится в состоянии потрясения. Такая пластика подчёркивает невозможность человеку в полной мере воспринять божественное сияние, явленное на Фаворе.

Особое внимание в иконографии уделяется одеждам Иисуса — они изображаются сияющими ослепительной белизной. Этот элемент является визуальным выражением евангельских слов о том, что "одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег" (Мк. 9:3). Белый цвет символизирует славу Божества, неприступный свет, в котором, по свидетельству апостола Павла (1 Тим. 6:16), обитает Бог, — свет, открывающийся лишь избранным и по мере их внутренней чистоты.

Вокруг фигуры Христа располагается мандорла — ореол, часто овальной, круглой или звездообразной формы, заполненный концентрическими кольцами, варьирующимися от тёмных оттенков по направлению к светлым. Эта градация иллюстрирует богословский принцип: чем ближе к Божеству, тем глубже тайна, тем менее доступен разуму свет славы. Такое изображение имеет апофатическую нагрузку, отражая мысль святителя Григория Нисского о "божественной тьме" как форме Богообщения, в которой проявляется парадоксальность присутствия — Бог одновременно явлен и сокрыт.

Из центра мандорлы исходят три тонких луча, устремленных к каждому из апостолов. Этот элемент восходит к тексту канона Иоанна Дамаскина, где Преображение описывается как исходящие "стрелы Божества", касающиеся учеников. Эти лучи не следует воспринимать как физическое явление — они символизируют благодатное прикосновение, духовное озарение, делающее апостолов участниками мистического видения. Таким образом, икона отображает не внешнюю сцену, а внутренний опыт Богообщения.

Пророки Моисей и Илия в иконографии символизируют два измерения бытия: Моисей, как умерший, представляет умерших праведников, тогда как Илия, вознесенный живым на небо, воплощает жизнь будущего века и царство живых. В ряде византийских и русских икон их изображают в облачении священнослужителей — диакона и пресвитера, подчеркивая их роль как носителей и проводников Откровения, соучастников в великом Литургическом Таинстве.

Жест Христа, благословляющего одной рукой, а другой держащего свиток, наполнен богословским смыслом. Свиток символизирует Евангельскую весть, а также Книгу Жизни, свидетельствуя о миссии Христа как Учителя и Судии. Благословляющий жест можно понимать как благословение апостолов — тех, кто удостоился видения славы, а также, в более широком значении, как обращение ко всем верующим, призыв к духовному восхождению и следованию за Христом. Особый иконографический элемент — облако, окружающее Христа, отсылает к ветхозаветным повествованиям, в частности, к облаку славы на горе Синай. В православной традиции оно символизирует присутствие Божие, одновременно сокрытое и откровенное, проявляющееся через "облако славы", покрывшее Преображенного.

Нередко композиция дополняется изображениями трёх эпизодов: подъёма апостолов на гору, самого Преображения и последующего спуска. Такая структура отражает богословскую идею пути: восхождение символизирует внутреннее усилие, очищение и приближение к святыне; пребывание на вершине — момент соприкосновения с тайной; спуск — возвращение в повседневность, но уже с новым духовным зрением, преображенным сознанием.

Иконография Преображения Господня формирует целостный богословско-художественный образ, в котором сочетаются евангельская буквальность и глубинные смыслы христианского учения. Через язык визуальной символики она передаёт ключевые аспекты веры: откровение славы Христовой, преемственность Заветов, тайну Божественного Света и участие человека в реальности будущего века уже здесь, в земной жизни.

Преображение Господне в искусстве и культуре

Преображение — один из ключевых сюжетов Нового Завета, который долгое время вдохновлял художников и сформировал особое место в светской живописи. Истоки этой темы уходят в византийское искусство, где строгость канона сочеталась с глубоким символизмом. Один из ярчайших примеров — мозаики в базилике Сант-Аполлинаре-ин-Классе в Равенне.

Византийская традиция задавала тон и для западных мастеров, однако они постепенно начали вносить в образное решение более живую эмоциональность, акцентируя внимание на человеческой реакции на божественное явление. Классический пример — картина Рафаэля Санти для алтаря собора Святых Юста и Пастора в Нарбонне, над которой он работал вплоть до своей смерти. Здесь апостолы изображены с энергией и динамизмом, которые потом находят отклик в творчестве Тициана и Рубенса.

В русской живописи центральным произведением по теме Преображения стала работа Андрея Иванова, закрепившая сюжет в национальной традиции.

Кроме картин, Преображение Господне нашло отражение в архитектуре и храмовом искусстве России. Самые древние памятники связаны с северо-западом страны: новгородская церковь Спаса Преображения на Ильине улице (1374 год), где сохранились фрески Феофана Грека, и Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове, датируемый 1156 годом.

В Москве интересно вспомнить Спаса Преображения на Бору — собор, который некогда располагался во внутреннем дворе Большого Кремлевского дворца, с упоминаниями с XIV века, но, к сожалению, был уничтожен в советское время. Еще одна столичная церковь с этим именем — Спаса Преображения на Песках — стала широко известна благодаря картине Василия Поленова "Московский дворик".

В отличие от многих других ключевых событий христианского календаря, Преображение Господне сравнительно редко становилось центральной темой в художественной литературе. Несмотря на высокую богословскую значимость праздника, его образ не получил широкого поэтического или прозаического осмысления.

Из известных примеров прямого литературного отклика можно выделить стихотворение святителя Филарета (Дроздова) "На день Преображения Господня", в котором праздник осмысляется через призму духовного откровения. Среди светских авторов обращение к теме Преображения встречается у Александра Блока в стихотворении "Преображение" (1901), Ивана Мятлева ("Наш Спаситель…") и Сергея Ширинского-Шихматова ("На Преображение Господне", 1823). В более поздний период, в 1996 году, Александр Городницкий создает поэтическую ретроспекцию с историческим контекстом — стихотворение "19 августа", где дата праздника становится поводом для размышления о времени и памяти.

Тем не менее, во многих произведениях тема Преображения затрагивается лишь косвенно, эпизодически. Так, в стихотворении Бориса Пастернака "Август" праздник упоминается мимоходом, без развития в качестве основной сюжетной линии или смыслового центра.

В прозе образ Преображения чаще всего связан с народным восприятием праздника как "Яблочного Спаса". Это отражено, в частности, в романе Ивана Шмелева "Лето Господне", где один из эпизодов посвящен празднованию Преображения в народной традиции. Схожий мотив прослеживается и в рассказе Василия Никифорова-Волгина "Яблоки", в котором духовное содержание соединяется с крестьянским бытом и сезонными обрядами.

Таким образом, в русской литературе Преображение Господне представлено фрагментарно — преимущественно в форме отдельных поэтических текстов и эпизодов, где сакральная тематика переплетается с культурными и этнографическими мотивами.