Значения имени Алина бывают разными: “благородная”, “светлая“, “чужая“ или “иная“. Единой этимологии у него нет: одни версии обоснованы лучше, другие относятся скорее к популярным толкованиям. Ниже разберем, откуда пришло имя, что означает каждая трактовка, какой характер традиционно приписывается Алине и что говорят о ее судьбе.

Германская версия: “благородная“

Одна из наиболее распространенных и обоснованных версий — германская. Она связывает Алину с европейскими именами Adelina и Adeline, восходящими к древнегерманскому adal — “благородный“. Со временем краткая форма Alina стала использоваться как самостоятельное имя. Поэтому трактовка “благородная“ считается одной из наиболее распространенных и обоснованных.

Греческая версия: “светлая“

В некоторых ономастических словарях Алина рассматривается как вариант или родственная форма имени Елена (Helena). Происхождение имени Helena окончательно не установлено. Некоторые связывают его с греческим словом со значением “факел“, а по другой версии — со словом, связанным с луной. Отсюда возникли ассоциации со светом и сиянием. Поэтому в популярных трактовках Алине иногда приписывается значение “светлая“.

Латинская версия: “чужая“ и “иная“

Нередко встречается и латинская версия происхождения имени Алина. Она связана со словом alienus — “чужой“, “иной“, “принадлежащий другому“. Отсюда появляется трактовка значения имени Алина как “чужая“ или “иная“.

Этимологические словари обычно не рассматривают связь имени Алина с латинским alienus как доказанное происхождение. Поэтому значение “чужая“ или “иная“ правильнее считать народной версией.

Иногда значение “чужая“ толкуется образно — как “не такая, как все“, “особенная“. Но это уже современная интерпретация, а не буквальный перевод и не научная этимология.

Тюркская и арабская версии

Имя Алина широко употребляется среди татар, башкир и других народов, в том числе в мусульманских семьях. Однако это не доказывает тюркского или арабского происхождения имени: многие европейские имена давно прижились в разных культурах.

В некоторых справочниках встречается отдельная гипотеза о связи Алины с арабским Али — “возвышенный“. Общепринятой этимологией эта версия не считается.

Можно ли назвать Алиной девочку в мусульманской семье? Само по себе неарабское происхождение имени не делает его недопустимым в исламе. Обычно учитывается отсутствие дурного или запрещенного религиозного смысла в имени. Поэтому Алины встречаются и в мусульманских семьях.

Как имя пришло в Россию

Форма Aline была известна в русской дворянской среде уже в XIX веке под влиянием французской и европейской культуры. Как самостоятельное женское имя Алина значительно шире распространилась в России в XX веке.

Значение имени Алина для девочки