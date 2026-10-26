Имя Дана одинаково естественно звучит в Москве, Алматы, Казани, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Поэтому родители, выбирающие имя дочери, так часто ищут его значение. У имени Дана нет единственного "правильного" толкования: похоже звучащие формы этого имени существуют в нескольких культурах, и в каждой у них свое происхождение. Разберем, что означает имя в разных языковых традициях и что говорят о нем популярные ненаучные толкования.
Что означает имя Дана: коротко
Значение женского имени Дана зависит от того, к какой языковой традиции его относить. Основные варианты такие:
|Традиция
|Значение и происхождение
|Еврейская (иврит)
|Женская форма имени Дан, связанного с корнем "судить" ("он судил", "рассудил"); в некоторых традициях — форма, связанная с именем Даниил.
|Персидская
|От слова dānā — "знающий", "сведущий", "мудрый".
|Арабская
|Женское имя, которое в странах Персидского залива традиционно связывают с ценной, крупной жемчужиной.
|Славянская
|Самостоятельное имя или краткая форма имен Богдана, Йордана, Гордана и других.
Имя Дана: происхождение и национальность
Древнееврейская версия
Одна из версий связывает имя с библейским Даном, одним из сыновей праотца Иакова. Древнееврейское имя Дан (דָּן) связано с корнем со значением "судить" и обычно объясняется как "он судил", "рассудил".
Значение "Бог — мой судья" относится к другому имени — Даниил (Daniel): в нем есть элемент "Эль", то есть "Бог". Современное еврейское женское имя Дана (דנה) может рассматриваться как женская форма имени Дан, а в некоторых традициях — как форма, связанная с Даниилом. В Израиле и в еврейских общинах других стран оно в ходу и сегодня.
Славянская версия
В некоторых славянских традициях Дана существует как самостоятельное имя или как краткая форма других имен, например Богдана, Йордана, Гордана. Если Дану рассматривают как сокращение от Богданы, ее значение можно объяснить через это имя — "Богом данная", "дарованная". Однако это не универсальный прямой перевод имени Дана.
Для русского уха имя созвучно словам "дать" и "данная", поэтому в популярных народных толкованиях его иногда переводят как "данная" или "долгожданная".
Персидская версия
В персидском языке слово دانا (dānā) означает "знающий", "сведущий", "мудрый". Персидское слово также используется как личное имя и встречается за пределами Ирана.
Арабская версия
Форма دانة используется как женское имя. Значение "ценная, крупная жемчужина" особенно связано с употреблением в странах Персидского залива, где долгое время существовал жемчужный промысел.
Это традиционное региональное значение, а не единственный общеарабский словарный перевод.
Кельтская ассоциация
Имя также иногда сопоставляют с Дану из ирландской мифологической традиции, которую связывают с племенами Туата Де Дананн. Однако надежной этимологической связи между Danu и современным именем Dana не установлено, поэтому это скорее ассоциация по созвучию, чем версия происхождения.
Значение имени Дана
В популярных описаниях имени можно встретить портрет Даны на разных этапах жизни. Такие характеристики носят символический характер и не описывают реальных людей с этим именем.
- В детстве. Маленькой Дане приписывают любознательность, живость и некоторое упрямство: такой ребенок будто бы рано начинает задавать вопросы "почему?" и ждет на них ответа.
- В юности. Юную Дану изображают девушкой с обостренным чувством справедливости, которая готова отстаивать свое мнение и ценит немногих, но близких друзей.
- Взрослый возраст. Взрослой Дане приписывают собранность, уверенность и самостоятельность в решениях.
Характер и судьба Даны
Все, что пишут о характере по имени, — это традиционные наблюдения и толкования, а не предсказание. Судьбу человека определяют воспитание, окружение и собственный выбор.
Ниже — описания, которые встречаются в популярных источниках об именах.
Сильные стороны
Дане приписывают:
- честность и умение держать слово;
- ответственность;
- хорошую интуицию.
Слабые стороны
В тех же описаниях можно встретить упоминания о категоричности и склонности долго помнить обиды.
Любовь и семья
В популярных описаниях имени Дану изображают человеком, который ценит надежность в отношениях и заботится о семье.
Имя Дана в разных формах
Уменьшительно-ласкательные формы
- Даночка
- Даня
- Данюша
- Данка
Сочетание с отчествами
С отчествами имя сочетается легко: Дана Александровна, Дана Руслановна, Дана Сергеевна, Дана Маратовна звучат одинаково естественно.
Именины и покровительница
В русской православной традиции имени Дана нет среди обычных календарных форм. При крещении может быть выбрано другое христианское имя — например, созвучное (скажем, Дарья) или имя святой, которую семья считает покровительницей. Конкретный выбор лучше согласовать со священником.
Нумерологические и эзотерические трактовки
Нумерология, астрология и "камни-талисманы" относятся к ненаучным символическим системам.
Число имени зависит от используемой нумерологической таблицы: по одной из распространенных таблиц для кириллицы сумма букв имени Дана дает 13, а после сложения цифр — 4. В других системах результат может быть иным.
В эзотерических источниках имени Дана также приписывают жемчуг, белый и голубой цвета и знак Весы.
Известные женщины по имени Дана
- Дана Борисова — телеведущая.
- Дана Интернешнл (Dana International) — израильская певица, победительница "Евровидения-1998".
- Дана Дилейни (Dana Delany) — американская актриса, снимавшаяся в сериале "Отчаянные домохозяйки".