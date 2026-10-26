Значение женского имени Дана зависит от того, к какой языковой традиции его относить. Основные варианты такие:

Имя Дана одинаково естественно звучит в Москве, Алматы, Казани, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Поэтому родители, выбирающие имя дочери, так часто ищут его значение. У имени Дана нет единственного "правильного" толкования: похоже звучащие формы этого имени существуют в нескольких культурах, и в каждой у них свое происхождение. Разберем, что означает имя в разных языковых традициях и что говорят о нем популярные ненаучные толкования.

Древнееврейская версия

Одна из версий связывает имя с библейским Даном, одним из сыновей праотца Иакова. Древнееврейское имя Дан (דָּן) связано с корнем со значением "судить" и обычно объясняется как "он судил", "рассудил".

Значение "Бог — мой судья" относится к другому имени — Даниил (Daniel): в нем есть элемент "Эль", то есть "Бог". Современное еврейское женское имя Дана (דנה) может рассматриваться как женская форма имени Дан, а в некоторых традициях — как форма, связанная с Даниилом. В Израиле и в еврейских общинах других стран оно в ходу и сегодня.

Славянская версия

В некоторых славянских традициях Дана существует как самостоятельное имя или как краткая форма других имен, например Богдана, Йордана, Гордана. Если Дану рассматривают как сокращение от Богданы, ее значение можно объяснить через это имя — "Богом данная", "дарованная". Однако это не универсальный прямой перевод имени Дана.

Для русского уха имя созвучно словам "дать" и "данная", поэтому в популярных народных толкованиях его иногда переводят как "данная" или "долгожданная".

Персидская версия

В персидском языке слово دانا (dānā) означает "знающий", "сведущий", "мудрый". Персидское слово также используется как личное имя и встречается за пределами Ирана.

Арабская версия

Форма دانة используется как женское имя. Значение "ценная, крупная жемчужина" особенно связано с употреблением в странах Персидского залива, где долгое время существовал жемчужный промысел.

Это традиционное региональное значение, а не единственный общеарабский словарный перевод.

Кельтская ассоциация

Имя также иногда сопоставляют с Дану из ирландской мифологической традиции, которую связывают с племенами Туата Де Дананн. Однако надежной этимологической связи между Danu и современным именем Dana не установлено, поэтому это скорее ассоциация по созвучию, чем версия происхождения.

Значение имени Дана

В популярных описаниях имени можно встретить портрет Даны на разных этапах жизни. Такие характеристики носят символический характер и не описывают реальных людей с этим именем.