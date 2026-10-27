Елизавета — имя, известное уже много веков. Его носили библейские праведницы, императрицы и королевы. Сегодня имя продолжает использоваться в России и остается хорошо узнаваемым, а дома оно превращается в теплое и простое "Лиза". Имя Елизавета восходит к древнееврейскому Элишева и означает "Бог мой — клятва". Рассказываем о том, откуда пришло это имя, какие черты характера ему приписывают и как, по традиционным толкованиям, складывается судьба его обладательниц.

Что означает имя Елизавета

Перевод и толкование

Как было описано выше, имя восходит к древнееврейскому Элишева. Его основное значение — "мой Бог — клятва", или "Бог мой — клятва". Иногда встречается и вольное толкование "клянусь Богом", а в популярной литературе об именах есть свободная трактовка "почитающая Бога", которая не является буквальным переводом.

В современных символических толкованиях значение имени иногда связывают с верностью слову и религиозной преданностью.

В таких описаниях имени нередко приписывают честность, надежность и внутреннее достоинство. Однако это часть традиции толкования, а не прямое следствие этимологии.

Полная, краткая и уменьшительные формы

Полная форма — Елизавета, в церковной традиции — Елисавета. Самая распространенная краткая форма — Лиза. Ласково девочку называют Лизонькой, Лизочкой, Лизушей или Лизуней, в народной речи встречается Лизавета. Реже используют варианты Вета и Эля.

Почему родители выбирают это имя

Для многих семей значение имени Елизавета для девочки — лишь один из доводов. Не меньше привлекает другое: имя звучит благородно, хорошо сочетается со многими отчествами и фамилиями, а короткая форма удобна в детском саду и школе. Кроме того, имя "растет" вместе с человеком: школьница Лиза естественно становится Елизаветой во взрослой профессиональной жизни.

Происхождение имени Елизавета и его значение

Библейские корни

История имени начинается в Ветхом Завете: Элишевой звали жену первосвященника Аарона, брата Моисея. В Новом Завете это имя носит праведная Елисавета — мать Иоанна Крестителя и родственница Девы Марии. Именно благодаря ей имя стало почитаемым во всем христианском мире.