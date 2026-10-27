Значение имени Варвара связано с древнегреческим словом βάρβαρος — "чужеземец", "иноземец", "не-грек". Поэтому исторически имя означает "чужестранка", "иноземка". Сегодня Варвара входит в число наиболее популярных женских имен современной России. Многих родителей привлекает сочетание мягкого домашнего "Варя" и солидной полной формы.
Коротко об имени
|Происхождение
|Древнегреческое
|Историческое значение
|"Чужестранка", "иноземка" (от греч. βάρβαρος — "чужеземец")
|Одна из самых почитаемых святых с этим именем
|Великомученица Варвара Илиопольская
|Известные даты именин
|17 декабря, 18 июля и другие
|Краткие формы
|Варя, Варенька, Варюша
Имя Варвара: происхождение и значение
Откуда пришло имя
Имя Варвара происходит от древнегреческого βάρβαρος — "чужеземец", "иноземец", "не-грек". Происхождение самого слова традиционно связывают с подражанием непонятной для греков чужой речи — "бар-бар". Из греческого слово перешло в латынь (barbarus), а имя Barbara получило широкое распространение в христианском мире благодаря почитанию святой мученицы Варвары. На Русь имя пришло вместе с христианством из Византии и закрепилось в форме "Варвара".
Что означает имя Варвара сегодня
Этимологическое значение имени осталось прежним: Варвара — "чужестранка", "иноземка". Однако в современной речи буквальный смысл почти не ощущается. С именем чаще связывают образные ассоциации: самостоятельность, внутреннюю силу, умение быть собой.
Святая покровительница
Великомученица Варвара Илиопольская, жившая в III–IV веках, — одна из самых почитаемых святых с этим именем. По преданию, она была дочерью знатного язычника, приняла христианство вопреки воле отца и приняла мученическую смерть. Святую Варвару почитают и православные, и католики. Ее считают заступницей от внезапной смерти, а также покровительницей горняков и артиллеристов.
Небесной покровительницей конкретного человека может быть и другая святая с именем Варвара. Это зависит от того, в честь какой святой он назван при крещении.
Значение имени Варвара для девочки
Выбирая имя Варвара для девочки, родители получают, на наш взгляд, удачное сочетание. Полное имя звучит солидно и немного старинно, а уменьшительное "Варя" теплое и уютное. Варвара входит в число наиболее популярных женских имен современной России: по данным ЕГР ЗАГС, в 2026 году имя входит в пятерку самых популярных женских имен в стране.
Имя хорошо сочетается с большинством русских отчеств:
|Звучит гармонично
|Звучит тяжеловато
|Варвара Александровна
|Варвара Вячеславовна
|Варвара Андреевна
|Варвара Всеволодовна
|Варвара Дмитриевна
|Варвара Ростиславовна
|Варвара Сергеевна
|Варвара Алексеевна
|Варвара Максимовна
|Варвара Ильинична
С отчествами, в которых много согласных "в" и "р", полное имя может стать трудным для произношения. Стоит проговорить сочетание вслух несколько раз.
Варвара: значение имени и характер
Имя само по себе не определяет характер, способности или жизненный путь человека; приведенные ниже характеристики относятся к популярным традиционным трактовкам имени.
Основные черты характера
В популярных описаниях имени Варваре часто приписывают следующие черты.
Сильные стороны:
- целеустремленность;
- честность;
- ответственность;
- практичный ум;
- преданность близким;
- умение доводить дела до конца.
Слабые стороны:
- упрямство;
- прямолинейность, которая порой граничит с резкостью;
- склонность все контролировать;
- неумение легко прощать обиды.
Характер Варвары в детстве
Если описывать значение имени Варвара, характер для девочки в раннем возрасте по популярным трактовкам, чаще всего упоминают любознательность и наблюдательность. Маленькая Варя может описываться как девочка, которой все хочется потрогать, разобрать и понять. Ей приписывают общительность и склонность брать на себя роль заводилы, а также привязанность к маме и чуткость к атмосфере в семье.
Совет, который подойдет любому ребенку, а не только Варе: договариваться обычно эффективнее, чем приказывать.
Варвара-школьница и подросток
В популярных описаниях школьные годы Варвары связывают с ровной учебой, особым интересом к любимым предметам и обостренным чувством справедливости. Ей приписывают готовность вступиться за одноклассника или поспорить с учителем. В подростковом возрасте Варя активно отстаивает независимость и ищет собственный путь. Впрочем, доверие родителей и пространство для самостоятельных решений важны в этом возрасте для любого ребенка.
Характер взрослой Варвары
Взрослую Варвару традиционно описывают как собранную, деловую и надежную женщину, которая не любит пустых разговоров и ценит конкретные дела. В таких трактовках ей также приписывают ранимость и глубокую эмоциональность, скрытые за внешней строгостью.
Значение имени Варвара для девочки и судьба
Как и описание характера, сведения о судьбе — это популярные трактовки имени, не имеющие научной доказательной базы. Жизненный путь человека зависит от воспитания, окружения, интересов и собственных решений, а не от имени.
Учеба и профессия
Считается, что Варваре могут подойти занятия, где нужны точность, выдержка и ответственность. Чаще всего в таких перечнях называют:
- медицину;
- юриспруденцию;
- педагогику;
- финансы;
- управление проектами.
Среди творческих направлений упоминают дизайн, архитектуру и журналистику. На практике выбор профессии определяется способностями и интересами конкретного человека.
Любовь и семья
Варвару описывают как женщину, которая серьезно относится к любви и ценит надежного, честного партнера с собственным мнением. Семейную жизнь связывают с заботой об уюте и детях, а возможные сложности в отношениях — со стремлением все контролировать.
Удачные и сложные периоды жизни
Если говорить о том, какое значение имени Варвара для девочки и судьба связываются в популярных трактовках, обычно упоминают жизнь, которую Варвара строит сама. Удачными в таких описаниях считаются периоды, когда она сосредоточена на ясной цели, а сложными — моменты, когда приходится подстраиваться под чужие правила.
Совместимость имени Варвара с мужскими именами
Приведенные ниже данные основаны на популярных нумерологических трактовках и носят развлекательный характер.
|Высокая совместимость
|Средняя
|Сложные союзы
|Александр, Андрей, Михаил, Илья, Константин
|Сергей, Дмитрий, Максим, Никита, Павел
|Олег, Роман, Артем, Денис
В реальной жизни совместимость определяется не именами, а общими ценностями, уважением и умением договариваться.
Именины Варвары
Одна из наиболее известных дат именин Варвары — 17 декабря (4 декабря по старому стилю), день памяти великомученицы Варвары Илиопольской.
Личная дата именин может зависеть от того, в честь какой святой с именем Варвара человек назван при крещении. Например, 18 июля почитается преподобномученица Варвара Алапаевская, келейница великой княгини Елизаветы Федоровны. Остальные даты в честь святых с этим именем можно уточнить по церковному календарю.
В народной традиции 17 декабря называли Варвариным днем. С ним связывали наступление сильных морозов, о чем говорит народная поговорка "Трещит Варюха — береги нос и ухо". Бытовала и другая поговорка — "Варвара ночи урвала, дни притачала", отражавшая традиционные представления о смене долготы дня в начале зимы. У католиков день святой Барбары отмечают 4 декабря.
Формы имени Варвара
Краткие и ласковые формы
- Варя
- Варенька
- Варюша
- Варюшка
- Варварушка
Имя Варвара на других языках
|Язык
|Форма имени
|Английский, немецкий, польский, итальянский
|Barbara
|Французский
|Barbara; Barbe — историческая, традиционная форма
|Испанский, португальский
|Bárbara
|Чешский
|Barbora
|Венгерский
|Borbála
|Украинский, болгарский, сербский
|Варвара
Склонение имени
|Падеж
|Форма
|Именительный
|Варвара
|Родительный
|Варвары
|Дательный
|Варваре
|Винительный
|Варвару
|Творительный
|Варварой
|Предложный
|о Варваре
Талисманы имени Варвара
В эзотерических и популярных справочниках имени Варвара приписывают различные символические соответствия; единой общепринятой системы не существует. В таких справочниках можно встретить следующие соответствия:
- цвета — зеленый и бордовый;
- камень — малахит;
- растение — сирень;
- планета — Юпитер;
- знак зодиака — Стрелец.
Известные женщины с именем Варвара
- Великомученица Варвара Илиопольская — одна из почитаемых христианских святых.
- Варвара Асенкова (1817–1841) — актриса Александринского театра, первая исполнительница роли Марьи Антоновны в "Ревизоре".
- Варвара Морозова (1848–1917) — меценатка, связанная с созданием Тургеневской библиотеки-читальни в Москве.
- Варвара Степанова (1894–1958) — художница-конструктивист.
- Варвара Мясникова (1900–1978) — актриса, исполнительница роли Анки-пулеметчицы в фильме "Чапаев".
- Варвара Лепченко — теннисистка, выступавшая на Олимпийских играх.
Стоит ли называть дочь Варварой: плюсы и минусы
Плюсы:
- красивое имя с глубокой историей и христианской традицией;
- теплые уменьшительные формы;
- входит в число популярных женских имен в современной России;
- легко узнается за рубежом благодаря форме Barbara.
Минусы:
- из-за популярности имени у ребенка может оказаться тезка в группе или классе;
- возможны школьные дразнилки вроде "Любопытной Варваре на базаре нос оторвали";
- с некоторыми отчествами полное имя звучит тяжеловесно;
- историческое значение "чужестранка" нравится не всем родителям.
Частые вопросы
Что означает имя Варвара?
Исторически имя связано с древнегреческим словом βάρβαρος — "чужеземец", "иноземец", "не-грек". Поэтому значение имени Варвара — "чужестранка", "иноземка".
Какой характер у девочки по имени Варвара?
В популярных трактовках с именем Варвара связывают любознательность, самостоятельность, целеустремленность и развитое чувство справедливости. Однако имя не определяет личность ребенка: характер формируется под влиянием темперамента, воспитания и окружения.
Когда у Варвары день ангела?
Одна из наиболее известных дат — 17 декабря, день памяти великомученицы Варвары Илиопольской. Личная дата именин зависит от того, в честь какой святой с именем Варвара человек назван при крещении; например, 18 июля почитается преподобномученица Варвара Алапаевская.
Какое полное имя у Вари?
Варвара. Имя Варя — уменьшительная форма.
Какое отчество подходит к имени Варвара?
Удачно звучат Александровна, Андреевна, Дмитриевна, Сергеевна, Алексеевна, Максимовна, Ильинична.