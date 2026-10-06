С возрастом дети начинают жить своей жизнью, и привычное общение с родителями нередко меняется. Звонки становятся реже, разговоры — короче, а у родителей это может вызывать тревогу и обиду. Психолог Наталья Жучкова объяснила, когда такая дистанция естественна, что может усиливать отдаление и как поговорить с взрослым ребенком без претензий.

Всегда ли редкие звонки говорят об ухудшении отношений

Звонки могут становиться редкими, но это не всегда говорит о том, что отношения невозвратно ухудшились или родители сделали что-то неправильно. Причины могут быть совсем другими.

Многие взрослые дети любят родителей, но не любят телефонные разговоры. Им проще написать сообщение, скинуть мем, приехать на выходные. Отсутствие звонков может означать, что у человека просто нет привычки к телефонному общению, он находится в периоде высокой нагрузки или считает, что если ничего не случилось, то и звонить незачем объясняет Жучкова

Многие взрослые дети хорошо относятся к родителям, но при этом избегают звонков. Как объясняет эксперт, причиной может быть “эмоциональная цена” звонка: “Если после разговора с мамой взрослый чувствует себя виноватым, уставшим, раздраженным или обязанным, мозг начинает избегать этого опыта, даже если сознательно человек любит родителя. Это защитный механизм, а не злой умысел. Кроме того, формат звонка часто несет “обязательность”. Нужно отвечать сразу, поддерживать разговор, быть в ресурсе. А если ресурса нет, то проще не брать трубку”.

Почему взрослый ребенок может постепенно сокращать общение с родителями

Первая и самая естественная причина — сепарация, рассказала Наталья Жучкова.

Взросление означает отделение, и это нормальный этап развития. Ребенок выстраивает свою жизнь, работу, отношения, семью, быт. Звонки становятся реже не потому, что он разлюбил родителей, а потому, что у него появились свои ежедневные задачи и ритм объясняет логотерапевт

Еще одной причиной может быть эмоциональная усталость от привычного формата общения.

Если каждый разговор превращается в отчет о жизни, допрос (“Почему не женился?”, “Когда родишь?”), поток непрошеных советов или критики, у взрослого ребенка формируется защитная реакция. Ему проще не звонить, чем каждый раз испытывать чувство вины или раздражения рассказывает эксперт

Также эксперт отмечает, что дети могут избегать общения, если чувствуют, что их не слышат, а только оценивают. Взрослый сын или дочь могут перестать делиться подробностями жизни, потому что боятся обесценивания.

— “Наконец, причина может крыться в разном ритме жизни и возрасте. Молодые люди живут в режиме высокой нагрузки и многозадачности, а старшее поколение часто имеет больше свободного времени и ждет звонков. Это несоответствие ритмов порождает обиды, хотя никто не виноват”, — добавляет Жучкова.

. Фото: Unsplash

Какие действия родителей чаще всего заставляют детей дистанцироваться

Психолог Наталья Жучкова поделилась, что одна из распространенных ошибок — использовать чувство вины как инструмент. Она объяснила, что фразы “Я тебя растила, а ты…” или “Я умру, а ты даже не позвонишь” вызывают не желание общаться, а желание спрятаться.

Вторая ошибка — критика и сравнение. Например, “А вот у соседки сын звонит каждый день”. Третья — нарушение границ. Советы, которые не просили, вмешательство в отношения, попытки контролировать решения добавляет эксперт

Еще один фактор, на который обращает внимание психолог, — обсуждение второго родителя в негативном ключе или “токсичные” темы, после которых остается тяжелый осадок. “Взрослый ребенок — не терапевт для родителей, и если каждый звонок превращается в сессию по разбору семейных конфликтов, он будет избегать этих звонков”, — подчеркивает она.

Как поговорить с ребенком, если не хватает общения

Родителю бывает трудно признаться в том, что ему не хватает общения с взрослым сыном или дочерью, их внимания и тепла. И это может причинять сильную боль. Психолог объяснила, как действовать в такой ситуации.

Важно говорить без претензий и обвинений. Начните с открытого вопроса: “Мне тебя не хватает, я хотела бы чаще с тобой общаться. Как тебе удобно?” Не “почему ты не звонишь?”, а “как мы можем сделать так, чтобы нам обоим было комфортно?” Признайте, что у ребенка есть своя жизнь, и спросите, что ему интересно. Возможно, он предпочтет короткие сообщения, голосовые или видеозвонки раз в неделю, а не ежедневные разговоры. Если вы хотите быть ближе, начните с интереса, а не с требований. Восстановление связи — это процесс, требующий времени и терпения с обеих сторон рассказала Жучкова

Когда дистанция может быть связана с серьезными семейными проблемами

Если молчание длится месяцами, сопровождается обидами, конфликтами и полным разрывом, это может быть следствием глубокой семейной травмы: эмоционального насилия, токсичных отношений, зависимости. “В таких случаях самостоятельные попытки поговорить по душам часто приводят к новым ранам. Здесь поможет семейный психолог или индивидуальная работа”, — рассказала Наталья Жучкова.