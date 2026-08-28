Маркировка шин — это набор цифр и букв на боковине покрышки. По нему можно узнать размер резины, ее конструкцию, допустимую нагрузку и скорость и другое. Разберем, что означают символы на покрышке автомобиля и какие из них обязательно нужно учитывать при покупке нового комплекта.

Что означают маркировки на автомобильных шинах: цифры и буквы

Самая заметная надпись на боковине — типоразмер. Термин состоит из двух частей: “тип” в значении “вид конструкции” и “размер”, так как номер включает и физические габариты шин.

Таблица расшифровки маркировок шин: основные обозначения

Обозначение маркировки шин Что означает маркировка на автомобильных шинах Практическое значение маркировки для водителя Пример маркировки Ширина Номинальная ширина поперечного сечения шины в миллиметрах. Влияет на площадь пятна контакта с дорогой, расход топлива и склонность к аквапланированию. 225/45 R17 94W XL Профиль Высота боковины в процентах от ширины шины. Определяет мягкость хода и управляемость. 225/45 R17 94W XL Конструкция Тип строения каркаса шины. Буква R означает расположение нитей корда радиально, то есть вдоль радиуса колеса. 225/45 R17 94W XL Диаметр Внутренний диаметр шины на колесный диск, измеряется в дюймах. Этот параметр шины должен строго соответствовать размеру колесного диска. 225/45 R17 94W XL Индекс нагрузки Максимально допустимый вес на одно колесо. Записывается условным цифровым кодом. Показывает, сколько груза может безопасно везти машина. 225/45 R17 94W XL — код 94 означает лимит до 670 кг на колесо. Индекс скорости Максимальная скорость, которую шина выдерживает при полной нагрузке. Записывается условным буквенным кодом. Превышать эту скорость категорически нельзя — центробежная сила и перегрев могут разрушить покрышку на ходу. 225/45 R17 94W XL — буква W означает ограничение до 270 км/ч. Дата выпуска шин Четыре цифры в овальном контуре на боковине шины. Важный параметр при покупке б/у или долго лежавших на складе шин. 4225 — 42-я неделя 2025 года.

Пример расшифровки шины 205/55 R16 91V

Обычно типоразмер выглядит так — 205/55 R16 91V, где:

205 мм — номинальная ширина профиля;

55% — отношение высоты боковины к ширине, в данном случае составляет примерно 113 мм: 205 × 0,55 = 112,75 мм;

R — радиальная конструкция;

16 дюймов — посадочный диаметр диска;

91 — нагрузка до 615 кг на одну шину;

V — скоростная категория до 240 км/ч при предусмотренных стандартом условиях.

Как расшифровывается размер шин

Обозначение размера шин обычно записывается в определенном формате, например, 225/45 R17, где 225 — ширина, 45 — профиль, а R17 — диаметр. По этой записи можно понять, подойдет ли покрышка к диску и соответствует ли она одному из типоразмеров, разрешенных производителем автомобиля.

Что означают маркировки ширины, профиля, буквы R и диаметр шины

Используем пример формата 225/45 R17, чтобы рассмотреть параметры шины — ширину, профиль, R и диаметр — подробнее.

225 — обозначение расстояния между боковинами шины в миллиметрах. Влияет на сцепление в дороге и экономичность топлива:

Широкая резина увеличивает пятно контакта с асфальтом, благодаря чему машина эффективнее разгоняется, быстрее тормозит и четче заходит в крутые повороты. Однако имеет повышенное сопротивление качению из-за чего увеличивается расход топлива и снижается максимальная скорость. Машина с узкими шинами сильно давит колесами на грунт из-за меньшего пятна контакта и обеспечивает лучшее сцепление в плохую погоду. Позволяет резине продавливать водяную пленку, снежную кашу или грязь. Кроме того, узкие шины снижают сопротивление качению, обеспечивая экономный расход топлива.

45 — процентное отношение высоты боковины к ширине шины, составляет 45% от 225 мм, то есть 101,25 мм. Определяет мягкость хода и управляемость:

Высокая боковина работает как дополнительный элемент подвески, эффективно поглощая удары от ям, стыков асфальта и защищая колесные диски от деформации. Низкий профиль делает боковину жесткой, что минимизирует крены кузова и увеличивает реакцию на поворот руля. Однако из-за точной управляемости в салоне может быть жестко и есть высокий риск получить пробой при случайном наезде на выбоину.

R — радиальное расположение нитей корда. Обеспечивает меньший нагрев шины, лучшую эластичность и долговечность материала. В основном применяется на легковых автомобилях. Также есть диагональный тип конструкции, где нити каркаса идут под углом к центру колеса и пересекаются друг с другом в соседних слоях крест-накрест. Устанавливаются такие шины на спецтехнику, погрузчики, тракторы и другие.

17 — диаметр колесного диска в дюймах, на который надевается шина. Напрямую определяет общую массу колеса. Тяжелые колеса сложнее раскрутить мотору и труднее остановить тормозам, из-за чего ухудшается динамика и возрастает нагрузка на элементы ходовой части.

Не стоит путать посадочный диаметр с внешним диаметром колеса. У двух шин R17 общий диаметр может заметно различаться из-за разной ширины и высоты профиля. Например, 225/45 R17 и 225/65 R17 рассчитаны на один посадочный диаметр, но сами колеса получатся разными по высоте

Как узнать правильный размер шин для легкового автомобиля

Лучше всего при подборе размера шин ориентироваться на данные производителя автомобиля. Искать подходящие параметры обычно нужно:

в руководстве по эксплуатации;

на информационной наклейке в проеме водительской двери или на стойке кузова;

иногда на лючке топливного бака;

в документации производителя или официальном каталоге запчастей и колес.

Один автомобиль может иметь несколько штатных вариантов. Например, базовая комплектация получает 16-дюймовые колеса, а старшие версии той же модели — 17- или 18-дюймовые. Допустимые размеры могут зависеть от двигателя, тормозной системы и привода. Также недостаточно подобрать только одинаковый диаметр R16 или R17. Нужно учитывать ширину и параметры самого диска.

Маркировки индексов шин: расшифровка нагрузки и скорости

Маркировка шины Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Сразу после типоразмера обычно находится сочетание числа и латинской буквы: например, 225/45 R17 94W, где 94 — индекс нагрузки, а W — индекс скорости. Для первого параметра на легковой автомобиль индекс может подбираться с запасом, но для грузовиков и кроссоверов превышение этого лимита грозит взрывом покрышки. В то же время зимние шины часто имеют меньший индекс, чем летние.

Два параметра шины нужно рассматривать вместе. Одинаковые по размеру 225/45 R17 покрышки могут выпускаться, например, с разными индексами нагрузки или скорости

Как расшифровать индексы нагрузки на шинах

Индекс нагрузки — числовой код, соответствующий максимальному весу, который выдерживает одно колесо при предусмотренных стандартом условиях.

Чтобы узнать весовые ограничения используется таблица значений.

Код маркировки Нагрузка, кг Для легковых автомобилей 60 250 61 257 62 265 63 272 64 280 65 290 66 300 67 307 68 315 69 325 70 335 71 345 72 355 73 365 74 375 75 387 76 400 77 412 78 425 79 437 80 450 81 462 82 475 83 487 84 500 85 515 86 530 87 545 88 560 89 580 90 600 91 615 Для кроссоверов и среднеразмерных авто 92 630 93 650 94 670 95 690 96 710 97 730 98 750 99 775 100 800 101 825 102 850 103 875 Для внедорожников и коммерческого транспорта 104 900 105 925 106 950 107 975 108 1000 109 1030 110 1060 111 1090 112 1120 113 1150 114 1180 115 1215 116 1250 117 1285 118 1320 119 1360 120 1400

Умножив значение из таблицы на 4, количество колес, можно получить максимальную допустимую массу автомобиля вместе с пассажирами и грузом. При этом производители всегда рекомендуют иметь запас по прочности около 20%

Но важно помнить, что нагрузка между передней и задней осями распределяется не обязательно поровну, а автомобиль должен выдерживать пассажиров, багаж и другие предусмотренные нагрузки. Поэтому расчет может использоваться только для понимания принципа, но не заменяет данные производителя. В противном случае шина может быстрее изнашиваться, а боковины — вздуваться.

Нужный индекс проще и надежнее посмотреть на заводской наклейке, штатных шинах или в руководстве автомобиля

Размер автомобильных шин Фото: Unsplash

Индекс скорости на шинах

Индекс скорости обозначается латинской буквой рядом с кодом нагрузки. Она показывает самую высокую безопасную скорость для этой шины.

Для расшифровки кода используется таблица значений.

Код маркировки Максимальная скорость, км/ч A1–A8 5–40 B 50 C 60 D 65 E 70 F 80 G 90 J 100 K 110 L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y* 300 (Y) Более 300 ZR** Более 240

*Маркировка (Y) применяется для шин, рассчитанных на скорость свыше 300 км/ч при установленных условиях.

**ZR — исторически сложившееся обозначение высокоскоростных шин. У современных моделей рядом обычно присутствует более точный индекс, например W, Y или (Y).

Индекс скорости показывает подтвержденный предел для шины в установленных условиях. Нельзя считать, что более низкий индекс подойдет, если водитель не планирует быстро ездить. Скоростная категория связана не только с максимальной скоростью, но и со способностью конструкции выдерживать тепловую и механическую нагрузку.

Маркировка шин по сезонам

У летних, зимних и всесезонных шин отличаются состав резины и рисунок протектора.

Обозначение маркировки Что означает M+S, M&S Mud and Snow — грязь и снег 3PMSF Снежинка внутри горы с тремя вершинами приписывается только после установленного испытания на снегу и означает, что шина подходит для суровых зимних условий All Season, All Weather, 4 Seasons Всесезонность Summer Летняя модель Ice Grip Дополнительная пиктограмма для определенных легковых шин, которые прошли испытания на сцепление на льду

Маркировки M+S и 3PMSF на зимних шинах

M+S расшифровывается как Mud and Snow — “грязь и снег”. Такая сезонная маркировка означает, что конструкция и рисунок шины рассчитаны производителем в том числе на движение по грязи и снегу.

Маркировка 3PMSF — гора с тремя вершинами, внутри которой изображена снежинка. Покрышка должна выполнить норматив испытания на снегу, прежде чем получить этот знак.

В российских нормативных требованиях к зимним шинам также используются обозначения с горной вершиной и снежинкой, а также сезонные маркировки M+S, M&S и M S. Поэтому при выборе для эксплуатации зимой необходимо учитывать действующие правила и рекомендации изготовителя автомобиля. Они описаны в постановлении правительства РФ № 1090. Для зимних шин, используемых на заснеженном или обледенелом покрытии, при отсутствии индикаторов износа остаточная глубина протектора 4 мм и менее относится к неисправностям, при которых эксплуатация запрещена. Для обычных шин легковых автомобилей общий предел при отсутствии индикаторов — 1,6 мм.

Для российских водителей важны и требования к эксплуатации. На легковых автомобилях категории M1 и легких грузовых автомобилях N1 зимние шины должны использоваться в декабре, январе и феврале и быть установлены на всех колесах. Использование шин с шипами противоскольжения запрещено в июне, июле и августе. Другие основные положения прописаны в постановлении правительства РФ № 837.

Маркировка всесезонных шин — All Season

На всесезонной покрышке можно встретить маркировку:

All Season;

All Weather;

AS;

4 Seasons;

4S.

Если планируется использовать всесезонную резину зимой, важно учесть: маркировки M+S и 3PMSF не делают ее полноценной заменой зимним шинам. Различия в тормозном пути на снегу и льду между ними могут быть заметными.

Для безопасности в зимний сезон необходимо выбирать специализированные зимние шины, а не всесезонные, предварительно проверив технические характеристики модели и их допустимость эксплуатации на конкретном автомобиле.

Что означают дополнительные буквы и маркировки на автомобильных шинах

Помимо основных размеров, индексов и сезонности, производители наносят на боковину шины множество дополнительных технологических и юридических обозначений. Они указывают на особенности конструкции, дату выпуска, направление вращения и специфику эксплуатации. К распространенным относятся:

Extra Load и Reinforced;

C и LT;

Tubeless и Tube Type;

RunFlat, RFT, SSR, ZP;

Rotation, Inside и Outside;

DOT;

маркировка автопроизводителя — MO, AO, *, N0 и другие.

Символы Extra Load (XL), Reinforced, C, LT и SUV

XL расшифровывается как Extra Load и обозначает усиленную конструкцию каркаса. Такая шина имеет повышенный индекс нагрузки — обычно на 3–4 единицы выше стандартной для этого размера — и прочнее держит удары. Встречается также обозначение Reinforced (RF). Разница между ними в том, что в XL используются современные прочные нити корда для легковых авто, а RF чаще встречается на коммерческом транспорте с дополнительными физическими слоями резины.

Маркировка C указывает на тяжело нагруженную грузовую шину с повышенной слойностью корда. Обычно встречается в типоразмерах шин для легкого коммерческого транспорта — фургонов и микроавтобусов.

Light Truck (LT) обозначает резину, предназначенную для легких грузовиков, пикапов и другой техники с соответствующими параметрами шин. Колеса рассчитаны на высокое давление и большие нагрузки, что делает ход автомобиля более жестким, но устойчивым к проколам и порезам.

Надпись Sport Utility Vehicle (SUV) располагается на шинах полноприводных авто и кроссоверов, используемые преимущественно на асфальте, но способные съезжать на легкое бездорожье. Колеса имеют усиленную конструкцию для удержаниям веса тяжелого кузова.

Маркировки Tubeless, Tube Type, RunFlat, RFT, SSR и ZP

Tubeless или TL означает бескамерную конструкцию. Воздух закачивается напрямую внутрь колеса, а герметичность обеспечивается плотным прилеганием борта шины к ободу диска. Если машина ловит гвоздь, гермослой плотно обжимает инородное тело. Воздух выходит крайне медленно и только в месте прокола. Это позволяет безопасно доехать до шиномонтажа. Однако такая конструкция требует идеального состояния колесного диска. Если на ободе появится сильная вмятина или ржавчина, колесо начнет пропускать воздух по борту.

Tube Type — шина, для которой предусмотрена камера. Это устаревшая конструкция, состоящая из трех элементов: покрышки, отдельной резиновой камеры с вентилем и колесного диска. Гвоздь при попадании в колесо способен проколоть и покрышку, и камеру. Воздух быстро вырывается из камеры шины в полость между ней и покрышкой, а оттуда выходит наружу через вентильное отверстие в диске. Колесо сдувается за секунды. При любом проколе необходимо полностью разбортировать колесо, доставать камеру, зачистить ее и наклеить латку. Быстро починить такое повреждение в дороге “жгутом”, как в предыдущем варианте, невозможно.

Отдельная группа — технологии RunFlat. У таких шин усиленная конструкция, которая позволяет после потери давления ограниченно продолжать движение вместо немедленной остановки. Позволяет проехать до 80 км на скорости до 80 км/ч с нулевым давлением благодаря жесткой усиленной боковине. Требуется наличие системы контроля давления (TPMS) в машине. Разные производители называют эту технологию по-своему:

RunFlat — общее международное название технологии;

RFT — маркировка на шинах Bridgestone и Firestone;

SSR — обозначение технологии от компании Continental;

ZP — название технологии у бренда Michelin.

Маркировки Rotation, Inside и Outside: правила установки шин

Маркировки Rotation, Inside и Outside определяют правила установки шин в зависимости от рисунка их протектора. Неправильный монтаж приводит к быстрому износу резины, ухудшению управляемости и высокому риску аквапланирования на мокрой дороге.

Направленный протектор — маркировка Rotation со стрелкой на боковине. Шины с узором “елочкой” или буквой V созданы для эффективного отвода воды и слякоти из пятна контакта. Они должны вращаться строго в одном направлении. Как правильно монтировать шины с такой маркировкой? Чтобы установить шины правильно, при движении автомобиля вперед стрелка должна смотреть по направлению вращения колеса.

Для асимметричных проекторов используются надписи Outside (наружная сторона) и Inside (внутренняя). Внешняя имеет более жесткие и крупные блоки для устойчивости в поворотах, а вторая — широкие канавки для отвода воды. Стрелок направления вращения на таких шинах нет.

После монтажа колеса на автомобиль надпись Outside должна быть видна человеку, если он стоит рядом с машиной. А сторону с маркировкой Inside необходимо устанавливать внутрь, к кузову автомобиля и элементам подвески.

Маркировка DOT и дата производства шины

Маркировка DOT и дата производства шины Фото: Unsplash

На многих шинах встречается код Department of Transportation (DOT), который подтверждает соответствие стандартам безопасности США. Он может находиться только с одной стороны покрышки, поэтому иногда его приходится искать на внутренней боковине. Последние четыре цифры на шинах кода содержат точную дату производства — неделю и год:

первые две цифры — номер недели;

последние две — год.

Например:

0826 — восьмая неделя 2026 года, то есть шина была произведена в середине февраля 2026 года;

4124 — 41-я неделя 2024 года, в первой половине октября 2024 года.

Этот код позволяет посчитать, когда изготовлены шины и точный возраст покрышки при покупке. На шинах производства до 2000 года использовался трехзначный код даты: первые две цифры также обозначали неделю, а третья — последнюю цифру года. Поэтому старый код сам по себе не позволял однозначно определить десятилетие. Например, 439 означало 43-ю неделю года, заканчивающегося на 9, 1989 или 1999 года.

При этом дата выпуска не означает автоматический срок годности шины. Резина действительно стареет даже при небольшом пробеге. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) отмечает, что некоторые производители автомобилей и шин рекомендуют замену в возрасте примерно от 6 до 10 лет независимо от остатка протектора.

Что означают дополнительные буквы на евроэтикетке и цветные метки на шинах

На шинах для европейского рынка можно увидеть информационную этикетку, которая помогает сравнить модели по нескольким характеристикам.

Топливная эффективность — значок заправочной колонки. Сопротивление качению оценивается по шкале от A до E, от лучшего к худшему. Чем выше класс, тем меньше энергии теряется при качении шины: A экономит до 0.5 литров топлива на 100 км по сравнению с группой E. На автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) это может влиять на расход топлива, на электромобиле — на запас хода.

Сцепление на мокрой дороге — значок тучи с дождем. Также используется шкала A–E. Здесь оценивается эффективность торможения на мокром покрытии: тормозной путь автомобиля со скорости 80 км/ч на шинах класса A в сильный дождь будет примерно на 18 метров короче, чем на шинах E.

Внешний шум — значок динамика. Указывается фактическое значение снаружи автомобиля при качении шин в децибелах и класс внешнего шума буквами A, B или C, где первая группа — самая тихая резина.

Евроэтикетка на шине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

На некоторых шинах американского рынка встречается система американского стандарта качества UTQG. Она включает в себя три обязательных параметра, которые выштампованы на боковине: Treadwear, Traction и Temperature.

Treadwear — сравнительный индекс износостойкости от 100 до 800, который показывает, как быстро сотрется резина по сравнению со стандартной тестовой покрышкой с индексом 100. Чем выше цифра, тем дольше прослужит колесо. Однако прямо перевести эти цифры в километры пробега нельзя. Тесты проходят на идеальном полигоне. В реальной жизни шина с индексом 400 у аккуратного водителя на хорошем асфальте может пройти 80 000 км, а у любителя резких стартов на разбитых дорогах сотрется за 30 000 км.

Traction — оценка торможения авто на мокром покрытии. Категории букв от лучшей к худшей:

AA — лучший показатель для скоростных авто, который отражает, что шина буквально “липнет” к мокрой дороге;

A — подходит для большинства стандартных машин;

B — средний показатель, который отражает, что тормозной путь будет достаточно длинным;

C — минимально допустимый уровень по законам США, то есть на мокрой дороге нужно быть очень осторожным.

Temperature — устойчивость к тепловой нагрузке. При быстрой езде шина сильно нагревается от трения. Если резина не умеет отводить тепло, она может расслоиться или взорваться на трассе:

A — шина легко выдерживает длительную езду на скоростях выше 185 км/ч;

B — шины безопасно выдерживают скорость в диапазоне от 160 до 185 км/ч;

C — подходит для обычных разрешенных скоростей от 135 до 160 км/ч, но гонять в таких шинах в сильную жару нельзя.

Индикатор Tread Wear Indicator (TWI) показывает, что на шине есть специальные перемычки для определения степени износа. Они располагаются в канавках протектора. Как определить износ шины? Когда поверхность протектора сравнялась с такими перемычками, значит шина достигла соответствующего предела и ее необходимо заменить.

Для легкового автомобиля категории M1 в российских правилах минимальная остаточная глубина протектора при отсутствии индикаторов составляет более 1,6 мм, а для зимних шин при эксплуатации на снегу и льду — более 4 мм.

Цветные маркеры наносятся краской на заводе-изготовителе, что помогает различать изделия во время производства и логистики. Со временем они полностью смываются. Какие бывают обозначения:

Красная точка — место максимальной жесткости боковины шины, как правило это зона соединения слоев каркаса. Желтой точкой отмечается самое легкое место шины. Белый штамп с цифрой — отметка инспектора отдела технического контроля, подтверждающая, что шина прошла заводской контроль качества. Цветные полосы на протекторе — работники склада маркируют шины, чтобы быстро отличить одну модель от другой в стопке, где боковины не видны.

На боковине можно встретить также маркировки, например:

MO — Mercedes-Benz;

AO — Audi;

* — BMW;

N0, N1 и другие N-коды — отдельные спецификации Porsche.

Такая маркировка называется омологационной. Что такое омологация? Специальная адаптация и одобрение покрышек конкретным автопроизводителем под параметры определенной модели машины.

Даже если размер, индекс нагрузки и индекс скорости совпадают, омологированный шины могут отличаться конструкцией, составом, настройкой управляемости, сопротивлением качению или акустическими характеристиками.

Специальные маркировки на шинах Фото: Unsplash

Буква E в круге с числом относится к системе официального утверждения типа шин по правилам ООН. Цифра после E — код страны, предоставившей европейскую сертификацию качества:

E1 — Германия;

E2 — Франция;

E3 — Италия;

E4 — Нидерланды;

E5 — Швеция;

E6 — Бельгия;

E11 — Великобритания;

E13 — Люксембург;

E17 — Финляндия;

E22 — Россия;

E24 — Ирландия;

E32 — Латвия;

E43 — Япония.

При этом действует правило взаимного признания: абсолютно неважно, где была сделана и протестирована шина. Если модель прошла сертификацию, она автоматически считается легальной и безопасной во всех остальных странах, подписавших Женевское соглашение 1958 года

Как правильно выбрать шины по маркировке

Маркировка позволяет быстро отсеять комплект, который не подходит автомобилю, но выбирать его только по одной крупной надписи вроде 205/55 R16 недостаточно. Лучше действовать последовательно:

1. Определиться, какой размерности шины нужны. Сначала важно изучить руководство автомобиля или заводскую табличку, которая обычно находится в проеме водительской двери или на лючке бензобака. Если производитель разрешает несколько вариантов, выбирать следует только один из них. Неверно подобранные шины могут исказить показания спидометра, нарушить работу датчиков ABS/ESP и привести к задеванию колесом элементов подвески при максимальном вывороте руля.

2. Проверить индекс нагрузки. Он должен соответствовать параметрам, предусмотренным для класса подходящего транспортного средства. Покупка шин с заниженным индексом нагрузки создает риск разрыва колеса при полной загрузке багажника или случайном наезде на острую дорожную яму. Выбирать резину с более высоким индексом, чем требует завод, допускается, однако это может сделать ход автомобиля жестким.

3. Проверить скоростные параметры шины. Необходимо использовать скоростную категорию, предусмотренную производителем для выбранного размера и условий эксплуатации. Индекс рассчитывается инженерами с учетом мощности двигателя и конструктивных особенностей автомобиля, поэтому его занижение ухудшает курсовую устойчивость машины на трассе. Единственное исключение — зимняя резина, для которой производители официально разрешают использовать индекс скорости чуть ниже летнего стандарта.

4. Определить сезонность. Для зимней эксплуатации важно обратить внимание прежде всего на соответствующую маркировку и характеристики модели. Зимние колеса, способные сохранять эластичность в сильный мороз, обязательно маркируются пиктограммой 3PMSF в виде трехглавой горы со снежинкой, M+S, M&S и тому подобное. Внутренний химический состав зимней и летней резины отличается, поэтому использование покрышек не по сезону приводит к увеличению тормозного пути.

5. Проверить диск. Посадочный диаметр должен совпадать точно. R17 нельзя установить на диск R16 или R18. Также должна соответствовать допустимая ширина обода. Слишком узкий диск сожмет покрышку и сотрет центр протектора, а на излишне широком диске шина сядет не плотно, что чревато потерей давления при резком маневре.

6. Учитывать усиленную конструкцию. Если автомобиль штатно комплектуется XL, LT, C или другой специальной версией, нельзя заменять ее обычной шиной только потому, что основные цифры размера совпали.

7. Посмотреть дату производства и состояние. Свежая дата сама по себе не гарантирует качество, а несколько лет с момента выпуска не делают хорошо хранившуюся шину автоматически непригодной. Гораздо важнее сочетание возраста покрышки, ее состояния, истории эксплуатации и рекомендаций производителя. Химическое старение резины под воздействием кислорода и ультрафиолета активизируется только после начала реальной эксплуатации на автомобиле. Поэтому покупка качественной трехлетней шины со склада зачастую безопаснее и надежнее, чем приобретение свежесваренной бюджетной покрышки сомнительного бренда.

8. Проверить направление установки. Если есть Rotation, Outside или Inside, эти обозначения должны быть соблюдены при шиномонтаже. Ошибки шиномонтажников в этом вопросе превращают высокотехнологичные водоотводящие каналы в своеобразный “насос”, который загоняет воду прямо в пятно контакта. В результате автомобиль полностью теряет управление и начинает опасно всплывать на мокром асфальте даже на небольшой скорости.

9. Не ориентироваться на максимальное давление на боковине. Рабочее давление берется из документации автомобиля.

Главный принцип простой: шина подбирается под автомобиль, а не автомобиль под понравившуюся шину

Переобувка колес Фото: Unsplash

Вопросы и ответы о расшифровке шин