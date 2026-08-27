Соус способен изменить блюдо до неузнаваемости. Даже самые простые продукты начинают играть новыми вкусами, если добавить к ним классический томатный соус, пряный терияки, свежий песто или индийский чатни. Хорошая новость в том, что для этого не нужны редкие ингредиенты и большой кулинарный опыт. Собрали 13 проверенных рецептов на любой случай: для мяса, рыбы, гарниров, закусок и салатов.

Классический томатный соус

Томатный соус Фото: Unsplash

Интересный факт: в XVI столетии испанские и португальские мореплаватели привезли томаты из Южной Америки на европейский континент. По легенде, сначала необычные плоды вызывали настороженность и их выращивали преимущественно как декоративные растения для украшения садов и парков. Лишь спустя время томаты заняли место в европейской кухне, став основой множества соусов и блюд.

Что понадобится:

томаты свежие — 1 кг;

лук репчатый — 1 штука;

сахар — 2 столовые ложки;

чеснок — 1 зубчик;

базилик свежий — 1 веточка;

соль — по вкусу.

Как готовить:

На каждом томате нужно сделать крестообразный надрез. Затем надо положить их в дуршлаг и облить кипятком два-три раза. После этого кожица легко снимается ножом, а мякоть нарезается мелкими кусочками.

Мелко порубить лук, чеснок и базилик.

Все подготовленные овощи сложить в кастрюлю и поставить на средний огонь.

Добавить сахар и соль. Постоянно помешивая, довести смесь до кипения, затем убавить огонь до самого малого и варить еще 30 минут.

Горячий соус измельчить погружным блендером до гладкости, затем следует протереть его через мелкое сито из металла.

Если свежих помидоров нет, можно взять консервированные томаты в собственном соку или помидорную пассату. На вкусе и качестве это не скажется, а готовить получится так же, как и с летними овощами.

Сливочный соус к мясу и пасте

Сливочный соус Фото: Unsplash

В конце XIX века знаменитый французский шеф Огюст Эскофье включил сливочный соус в число пяти "великих" базовых соусов своего "Кулинарного гида". В Россию рецепт пришел вместе с придворными поварами, постепенно адаптировался под местные продукты и прочно обосновался в домашней кулинарии.

Ингредиенты:

сливки 22–30% — 240 мл;

сливочное масло — 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

лук-шалот и чеснок — по 1 ст. л. измельченных;

белое сухое вино — 120 мл;

горчица — 1 ст. л.;

свежий укроп — 1 ст. л., нарезанный;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление: масло растопить, обжарить муку до золотистого цвета при помешивании, добавить лук и чеснок. Влить вино и сливки, варить до загустения, снять с огня, вмешать горчицу, укроп, соль и перец. Соус готов к подаче — он идеально дополняет пасту и мясные блюда.

Бешамель

Бешамель Фото: Unsplash

Созданный придворным поваром Франсуа де Ла Варенном в Версале и посвященный вельможе Луи де Бешамелю, этот соус стал одной из классических основ европейской кухни. Он незаменим в лазанье, мак-энд-чизе, мусаке и запеканках, а добавление тимьяна, розмарина или шалфея обогащает его аромат.

Ингредиенты:

молоко — 350 мл;

сливочное масло — 4 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

мускатный орех, соль, перец – по вкусу.

Приготовление: растопить масло, всыпать муку и обжарить 2–3 минуты до золотистого цвета. Сотейник снять с огня, влить половину молока, интенсивно размешивая, затем добавить оставшееся молоко и специи. Вернуть на минимальный огонь и при помешивании варить 4–5 минут до загустения.

Тартар для морепродуктов

Тартар Фото: Unsplash

Название связано с татарским бифштексом: блюдом из сырого рубленого мяса, которое в средневековой Европе приписывали кочевникам. Французские повара адаптировали майонез с добавлением корнишонов, каперсов и лука, назвав его "татарским".

Ингредиенты:

оливковое масло — 180 мл;

отварные желтки — 4 шт.;

корнишоны — 60 г;

лимонный сок;

зернистая и острая горчица — 1 ст. л. и ½ ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

петрушка, соль.

Как приготовить: желтки размять в пасту, добавить горчицу и взбить блендером. Постепенно влить масло при непрерывном взбивании, затем — лимонный сок. Корнишоны, чеснок и петрушку мелко порубить, добавить в основу, посолить и перемешать. Настаивать 20 минут при комнатной температуре.

При желании можно добавить красный лук, каперсы, белый перец или паприку.

Песто с базиликом и пармезаном

Песто (от итал. pestato — "толченый") — классический соус итальянской кухни на основе свежего базилика, пармезана и оливкового масла. Его используют не только с пастой: заправку добавляют в пиццу, супы-пюре, салаты, используют как маринад.

Песто Фото: Unsplash

Ингредиенты:

базилик — 50 г;

пармезан — 50 г;

оливковое масло — 50 г или 4–5 ст. л.;

кедровые орехи — 35 г;

отварное яйцо — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

соль — ½ ч. л.

Как приготовить: натереть пармезан, чеснок измельчить, с базилика удалить стебли. Все компоненты поместить в блендер, влить масло и взбить до однородной пасты 2–3 минуты. Густоту можно регулировать дополнительным маслом.

Кедровые орехи можно заменить грецкими или миндалем, пармезан — пекорино, а базилик — рукколой или шпинатом, но это уже вариация.

Ткемали классический: грузинский соус к мясу

Название происходит от грузинского слова "ткемали"— кислая слива, которая служит основой соуса. Первые упоминания относятся к XIX веку; по одной из версий, способ приготовления возник в кахетинском селе Ткемли. В XX веке соус распространился за пределы Грузии благодаря кисло-сладкому вкусу с остротой и ароматом зелени.

Ткемали Фото: Источник: https://www.magnific.com

Ингредиенты:

слива — 2 кг;

чеснок — 5–6 зубчиков;

молотый острый перец — 5–10 г;

сухой зрелый укроп — 1 веточка;

сухая кинза с семенами — 1 веточка;

церецо или укроп — 7 г;

кориандр — 7 г;

уцхо-сунели — 7 г;

омбало — 3–5 г;

соль — по вкусу.

Классический рецепт: 2 кг слив залить водой, варить с укропом и кинзой до мягкости, протереть через сито. В пюре добавить чеснок, острый перец, кориандр, уцхо-сунели, омбало, соль, настаивать 20 минут, затем уварить до желаемой густоты (около часа). Разлить горячим в стерилизованные банки. Зимой можно использовать замороженную сливу.

Гремолата из петрушки

Гремолата (итал. gremolada) — классическая итальянская приправа из Ломбардии. Ее основа — свежая петрушка, чеснок и лимонная цедра.

Гремолата Фото: Unsplash

Классический состав:

пучок плосколистной петрушки;

цедра 1 лимона;

1–2 зубчика чеснока;

соль, перец (по желанию).

Как приготовить

Листья петрушки отделить от стеблей, высушить и мелко порубить.

Чеснок также порубить (не через пресс).

С лимона снять цедру (только желтую часть).

Все смешать с солью и перцем.

Греческий соус дзадзики

Название происходит от турецкого cacık (холодный суп с огурцом и йогуртом), которое, в свою очередь, восходит к персидскому слову, обозначающему дикорастущие травы. Это холодный соус на основе густого несладкого йогурта с огурцом, чесноком и зеленью (мята, укроп).

Дзадзики Фото: Unsplash

Ингредиенты:

греческий йогурт — 400 г;

свежие огурцы — 200 г;

сок лимона;

мята — 5 веточек;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — 1 ст. л. + для подачи;

укроп — 15 г;

морская соль;

красный перец.

Приготовление: огурцы очистить от кожуры, удалить семена, натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 5 минут, затем отжать. Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Все смешать с йогуртом, добавить лимонный сок и соль. Массу охладить 30 минут. Перед подачей полить маслом, посыпать перцем.

Зелень можно заменить на кинзу, петрушку или базилик, добавить хрен или бальзамик.

Домашний кетчуп из томатов

Домашний кетчуп Фото: Unsplash

В СССР кетчуп появился в 1936 году после поездки Анастаса Микояна в США, затем исчез во время войны, вернулся в 1960-х как болгарский импорт, а в годы перестройки снова стал дефицитом.

Домашний кетчуп отличается отсутствием загустителей, усилителей вкуса и избытка сахара, вкус регулируется по желанию.

Ингредиенты:

помидоры — 1 кг;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

черный перец — ½ ч. л.

Приготовление: помидоры и лук тушить 30–40 минут до мягкости, измельчить блендером и протереть через сито. В пюре добавить специи, сахар, соль, чеснок и уваривать на слабом огне 30–60 минут до густоты. За 5 минут до готовности влить уксус, затем остудить и хранить в холодильнике 7–10 дней (можно замораживать).

Сырный соус

История сырного соуса насчитывает столетия — от Древней Греции до европейской кухни XVII века, а сегодня он остается востребованным в домашней кулинарии и фастфуде.

Сырный соус Фото: Unsplash

Ингредиенты:

сливочное масло — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

молоко 2,5–3,2% — 450 мл;

твердый сыр — 150 г;

соль, чеснок, перец — специи по вкусу.

Как приготовить: растопить масло, всыпать муку, прогреть 1–2 минуты до золотистости. Постепенно вливать молоко при помешивании, вернуть слабый огонь и варить 4–5 минут до загустения. Далее снять с огня, добавить тертый сыр и перемешать до полного растворения.

Соус подавать горячим (при остывании он густеет), при разогреве добавить немного молока. Количество сыра можно увеличить до 200 г.

Терияки

Название происходит от японских teri (блеск) и yaki (жарить).

Терияки Фото: Unsplash

Ингредиенты:

соевый соус — 100 мл;

вода — 50 мл;

сахар или мед — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

свежий имбирь — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 1 ч. л. + холодная вода (1 ст. л.) для разведения.

Как приготовить: соевый соус, воду, сахар/мед, чеснок и имбирь нагреть до кипения, варить 3–5 минут на слабом огне. Крахмал развести в воде, тонкой струйкой влить в массу при помешивании, варить 1–2 минуты до загустения. При остывании соус становится гуще.

Сметанно-чесночный соус

Чесночный соус Фото: Unsplash

В Средние века чеснок ценили как защиту от болезней и злых духов, а соусы на его основе появились в Италии, Франции и Испании как приправа к мясу и рыбе.

Современная популярность чесночных заправок, особенно в России, связана с фастфудом — шаурмой, шашлыком и хот-догами.

Ингредиенты:

сметана 30% — 300 г;

твердый сыр — 30 г;

укроп — ½ пучка;

чеснок — 3 зубчика;

прованские травы — 5 г;

щепотка соли и перца.

Рецепт соуса: укроп мелко порубить, чеснок пропустить через пресс, растереть с солью до выделения сока. Сметану при необходимости отжать через марлю для удаления лишней жидкости. Смешать сметану с чесночно-укропной массой, добавить тертый сыр, прованские травы, перец, перемешать. Охладить 10–15 минут перед подачей.

Чатни

Чатни — один из древнейших соусов индийского происхождения, чья история насчитывает столетия. Благодаря колониальным связям и торговым путям он проник в европейскую кухню, где рецепты адаптировались под местные продукты, сохранив при этом характерный баланс сладкого, острого и пряного.

Чатни Фото: Unsplash

Основные компоненты:

помидоры — 500 г;

чеснок — 5 зубчиков;

сливочное масло — 40 г;

жгучий перец — ½ шт.;

карри — 1,5 ч. л.;

имбирь — 20 г;

сухая горчица — 1 ч. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

зира — ½ ч. л.;

корица — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч.л.;

гвоздика — 5 шт.;

сахар и соль — по 1 ч. л.;

перец чили — по вкусу.

Технология: масло растопить, в него добавить сухие специи (горчица, кориандр, зира, гвоздика, корица) и прогреть при помешивании 1–2 минуты. Затем ввести нарезанные перец, чеснок и имбирь, пассеровать 3–5 минут. Следом добавить помидоры, сахар и соль, после чего смесь томить на слабом огне 25–30 минут до загустения. Готовый соус измельчить блендером и подавать охлажденным — именно в таком виде чатни наиболее полно раскрывает свой пряный букет.

Как хранить домашние соусы

Хранение соусов Фото: Unsplash

Такие соусы не содержат синтетических консервантов, поэтому требуют внимательного хранения.

Основные правила:

стеклянная или пластиковая герметичная тара (металл исключен);

холодильник (0…+5 °C);

полное охлаждение перед закладкой;

использование только чистой сухой ложки.

Частые вопросы