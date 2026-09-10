Ретроградный Меркурий — повод пересмотреть планы, договоренности и привычный порядок дел. Разбираемся, когда будет ретроградный Меркурий в 2026 году, кому он может принести больше всего хлопот и что, согласно астрологическим рекомендациям, лучше делать в это время.

Что такое ретроградный Меркурий простыми словами

С позиции астрономии ретроградный Меркурий — не настоящее изменение направления движения небесного тела, а лишь кажущееся явление. Оно связано с тем, что Земля и Меркурий движутся вокруг Солнца с разной скоростью и по разным орбитам. В определенный момент из-за изменения положения наблюдателя создается впечатление, будто Меркурий на некоторое время начинает двигаться назад. При этом само небесное тело не меняет направление движения и продолжает двигаться по своей орбите в обычном режиме.

Космос Фото: Unsplash

В астрологии ретроградному Меркурию приписывают другое значение. Меркурий традиционно связывают с коммуникацией, получением и передачей информации, документами, поездками, техникой и деловыми договоренностями. Поэтому считается, что во время ретроградного периода именно в этих сферах чаще могут возникать задержки, недопонимание и необходимость что-либо перепроверять.

Календарь ретроградного Меркурия на 2026 год

Номер периода Знак зодиака Начало и конец времени, когда Меркурий ретрограден Длительность (дни) Теневой период 1 Рыбы 26 февраля / 20 марта 2026 23 12 февраля – 9 апреля 2 Рак 29 июня / 23 июля 2026 25 13 июня – 7 августа 3 Скорпион 24 октября / 13 ноября 2026 21 4 октября – 30 ноября

Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2026 году

Расскажем, как и на кого влияет ретроградный Меркурий.

Овен

Знак зодиака Овен Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Людям этого знака советуют не торопиться с решениями. Привычка быстро переходить от идеи к действию может обернуться тем, что новое занятие вскоре потеряет привлекательность и останется незавершенным. На этом фоне перспективные задумки могут отойти на второй план, а планы потребовать пересмотра. Чтобы снизить риск импульсивных решений, рекомендуется заранее оценивать последствия своих действий, проверять детали и не браться одновременно за несколько крупных задач.

Телец

Знак зодиака Телец Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Ретроградный Меркурий не обязательно означает период серьезных проблем. Представителям знака помогает привычка тщательно обдумывать решения, проверять информацию и не торопиться с важными шагами. Благодаря этому вероятность допустить крупную ошибку снижается. При этом полностью избежать небольших накладок и недоразумений в это время вряд ли получится. Особое внимание рекомендуют уделить новым знакомствам. Не стоит безоговорочно доверять малознакомым людям, соглашаться на сомнительные предложения или передавать важную информацию без дополнительной проверки. В период ретроградного Меркурия этому знаку лучше сохранять привычную осторожность, внимательнее относиться к договоренностям и не принимать решения под чужим давлением.

Близнецы

Знак зодиака Близнецы Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

В астрологии Меркурий считается планетой-управителем этого знака, поэтому ретроградный период может восприниматься особенно остро. Согласно астрологическим представлениям, в это время может становиться сложнее организовать дела, расставить приоритеты и сосредоточиться на главных задачах. Из-за большого количества мелких вопросов, изменений планов и бытовой суеты люди этого знака могут быстрее обычного уставать и терять концентрацию. Астрологи советуют не пытаться одновременно контролировать все процессы, а распределять нагрузку и оставлять время на отдых. Даже если в период ретроградного Меркурия возникнут дополнительные сложности, людям этого знака приписывают достаточно энергии и гибкости, чтобы с ними справиться. Главное — не перегружать себя и после завершения ретроградного движения дать организму возможность восстановиться.

Рак

Знак зодиака Рак Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Период ретроградного Меркурия может оказаться эмоционально непростым. Даже незначительные задержки, бытовые сложности или изменения привычных планов воспринимаются острее, чем обычно, создавая ощущение, что решить проблему гораздо сложнее, чем есть на самом деле. В это время представителям знака рекомендуют внимательнее относиться к делам, заранее проверять важную информацию и не делать поспешных выводов из временных неудач. Если возникает препятствие, полезно оценить ситуацию спокойно и разделить действительно серьезные проблемы с обычными рабочими или бытовыми накладками. Особую роль может играть поддержка близких. Возможность обратиться за советом или помощью помогает сохранять уверенность и легче справляться с переменами в период ретроградного Меркурия.

Лев

Знак зодиака Лев Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Ретроградный Меркурий может стать для Львов периодом, когда привычная уверенность в себе сменяется сомнениями. Представителям знака, которые привыкли действовать решительно и рассчитывать на собственные силы, может быть сложнее быстро оценивать ситуацию и понимать, насколько правильным оказался выбранный путь. Отдельное внимание специалисты советуют уделить деловым отношениям. Старые профессиональные контакты могут потребовать пересмотра, а при новых знакомствах лучше не торопиться с доверием и важными договоренностями. Все существенные условия желательно заранее обсуждать и фиксировать. Людям под этим знаком также рекомендуют осторожнее относиться к публичным высказываниям и не участвовать в распространении непроверенной информации. Спокойная реакция на слухи и лишнюю суету поможет избежать дополнительных конфликтов в период ретроградного Меркурия.

Дева

Знак зодиака Дева Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

В астрологии Меркурий считается управителем этого знака, поэтому период его ретроградного движения может восприниматься особенно заметно. Основные сложности могут быть связаны не столько с действиями, сколько с внешними обстоятельствами. Изменения планов, задержки, технические сбои или необходимость повторно решать уже закрытые вопросы способны нарушить привычный порядок. Поэтому в период ретроградного Меркурия рекомендуется закладывать дополнительное время на важные задачи, перепроверять договоренности и учитывать возможные изменения. Если дело не требует срочности, его подготовку можно провести заранее, оставив окончательное решение на более стабильный период.

Весы

Знак зодиака Весы Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Ретроградный Меркурий может создавать ощущение, что привычный темп жизни замедлился, а время уходит впустую. Из-за этого представители знака могут начать торопиться, стремясь быстрее закрыть накопившиеся вопросы, что повышает вероятность невнимательности и ошибок. В такой период рекомендуется не менять привычный ритм без необходимости и не пытаться успеть все сразу. Особенно важно сохранять спокойствие при принятии решений: спешка и желание действовать вслед за окружающими могут привести к необдуманным поступкам. Если обстоятельства позволяют, существенные изменения и важные договоренности лучше тщательно обдумывать, проверять детали и не поддаваться общей суете. Размеренный подход поможет легче пройти период ретроградного Меркурия.

Скорпион

Знак зодиака Скорпион Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Согласно астрологическим трактовкам, ретроградный Меркурий может восприниматься как период, когда привычное ощущение контроля становится менее устойчивым. Изменения планов, задержки и непредвиденные обстоятельства способны вызывать раздражение и желание как можно быстрее вернуть ситуацию под свой контроль. На этом фоне повышается риск действовать импульсивно или принимать решения без достаточной оценки последствий. Астрологи советуют людям этого знака не торопиться с важными шагами, особенно если ситуация складывается не по первоначальному плану. Сохранение самообладания и уверенности поможет спокойнее реагировать на возникающие сложности. Вместо попыток контролировать каждую деталь лучше сосредоточиться на том, что действительно зависит от самого человека, а спорные решения принимать после дополнительной проверки информации.

Стрелец

Знак зодиака Стрелец Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Ретроградный Меркурий не обязательно становится серьезным испытанием. Представители знака обычно легче относятся к неожиданным обстоятельствам и способны быстро адаптироваться, если первоначальный план приходится менять.

При этом основная сложность может возникнуть из-за стремления любой ценой двигаться к намеченной цели. Увлеченность идеей способна заставить недооценить возможные риски, пропустить важную деталь или принять решение слишком быстро. В период ретроградного Меркурия астрологи советуют представителям знака сохранять привычную активность, но не забывать о разумной осторожности. Перед важными шагами стоит еще раз проверить информацию, оценить последствия и убедиться, что желание добиться результата не берет верх над здравым смыслом.

Козерог

Знак зодиака Козерог Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Небесное тело может нарушить привычный порядок, когда Меркурий ретрограден. Запланированные встречи и задачи приходится переносить, рабочие процессы — корректировать, а часть времени может уходить на исправление чужих недочетов. Из-за накопившихся дел представители знака способны чувствовать нехватку времени и сил. Желание успеть все в первоначально установленный срок иногда приводит к спешке и дополнительному напряжению. Поэтому в этот период рекомендуется заранее закладывать запас времени и не перегружать расписание. Также астрологи советуют внимательнее относиться к общению и эмоциональному состоянию. Необязательно принимать близко к сердцу чужое раздражение или негативные оценки. Четкие личные границы и спокойная реакция на происходящее помогут легче пройти период ретроградного Меркурия.

Водолей

Знак зодиака Водолей Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

В астрологической интерпретации ретроградный Меркурий может пройти относительно спокойно, особенно если представители знака прислушиваются к собственной интуиции. Если внутреннее ощущение подсказывает отложить решение или не торопиться с действиями, такая пауза может помочь избежать необдуманных поступков. Однако чрезмерная осторожность тоже способна стать препятствием. Постоянное стремление дождаться более подходящего момента иногда заставляет людей этого знака отказываться от интересных предложений и перспектив, которые требуют хотя бы минимальной решительности. Поэтому в период ретроградного Меркурия важно соблюдать баланс между осмотрительностью и готовностью действовать. Не каждое сомнение предполагает, что от возможности стоит отказаться, а перед важным решением полезно сопоставить интуитивные ощущения с реальными обстоятельствами.

Рыбы

Знак зодиака Рыбы Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Этот знак может особенно заметно ощущать воздействие ретроградного Меркурия. При этом развитая интуиция и способность находить нестандартные решения помогают представителям знака адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и избегать поспешных действий. Основные сложности в этот период могут возникать в сфере общения. Рыбам бывает труднее правильно интерпретировать слова окружающих, договориться о совместных действиях или понять ожидания других людей. Даже обычный разговор может потребовать больше времени и внимания, чем обычно. В период ретроградного Меркурия представителям знака рекомендуется четче формулировать свои мысли, уточнять важные детали и не делать выводов без достаточной информации. Спокойный диалог и готовность переспросить помогут снизить риск недопонимания и лишних конфликтов.

Дни казими Меркурия в 2026 году: что это и как использовать

В астрологии казими называют момент, когда Меркурий проходит очень близко к Солнцу. Это положение считается особым: его связывают с большей ясностью мышления, концентрацией и возможностью по-новому взглянуть на вопросы, которые долго оставались нерешенными.

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В 2026 году, согласно астрологическим расчетам, выделяют несколько периодов казими Меркурия:

7 марта — Меркурий казими в Рыбах. Этот период связывают с интуицией, творческими идеями и переосмыслением прошлого. Можно записать возникшие мысли, пересмотреть незавершенные дела и определить, от чего стоит отказаться.

12 июля — Меркурий казими в Раке. Астрологический акцент приходится на семейные отношения, дом и вопросы быта. Это подходящее время, чтобы обсудить с близкими важные договоренности и уточнить планы, связанные с жильем.

4 ноября — Меркурий казими в Скорпионе. Этот период связывают с темами финансов, доверия и личных границ. Астрологи рекомендуют использовать его для откровенного разговора, пересмотра общих денежных вопросов и уточнения условий партнерства.

Чтобы пережить период казими с максимальной пользой, можно заранее определить вопрос, который требует решения, а затем сформулировать возможные варианты ответа. Полезно записать итоговые выводы: письменная формулировка помогает зафиксировать решение и вернуться к нему после завершения периода ретроградной планеты.

На кого сильнее всего влияет Меркурий в 2026 году

В астрологии считается, что ретроградный Меркурий может отражаться на представителях всех знаков зодиака, однако степень этого воздействия связывается с индивидуальными особенностями в натальной карте. В частности, значение имеют положение Меркурия и его аспекты с другими небесными телами.

Особое внимание обычно уделяют Близнецам и Деве — знакам, которыми управляет Меркурий. Согласно астрологической традиции, во время его ретроградного движения они могут сильнее замечать изменения в вопросах общения, планирования, работы с информацией и принятия решений.

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В зависимости от конкретного периода ретроградности заметный акцент может приходиться и на другие знаки. Поэтому общий прогноз по солнечному знаку не позволяет точно определить, насколько сильно ретроградный Меркурий будет ощущаться конкретным человеком.

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий связывают с периодом, когда привычные процессы могут идти менее предсказуемо. Поэтому сторонники астрологии советуют внимательнее относиться к делам, где важны точность, документы и коммуникация.

Важно помнить, что эти рекомендации не имеют научного подтверждения. Их можно воспринимать как напоминание не спешить и тщательнее проверять важные решения.

Покупать технику без необходимости. Считается, что этот период не самый удачный для приобретения гаджетов и электроники. Если покупку нельзя отложить, стоит внимательно проверить комплектацию, сохранить чек и гарантийные документы.

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Подписывать важные документы без проверки. Договоры, сделки и другие юридически значимые бумаги всегда требуют внимательного изучения. В период ретроградного Меркурия рекомендуется дополнительно перепроверять детали и не принимать решения в спешке.

Отправляться в поездки без подготовки. В астрологической традиции этот период связывают с задержками и организационными накладками. Перед путешествием лучше заранее проверить билеты, бронирования и документы.

Запускать новые проекты без тестирования. Считается, что это время больше подходит для доработки уже начатых дел. Если запуск нельзя перенести, полезно провести дополнительную проверку и подготовить запасной план.

Принимать судьбоносные решения на эмоциях. Увольнение, переезд, свадьба или развод требуют взвешенного подхода в любое время. Если желание резко изменить жизнь возникло внезапно, стоит взять паузу и оценить последствия.

Главный совет на период ретроградного Меркурия прост: меньше спешки, больше внимания к деталям. Даже вне астрологии такой подход помогает избежать многих ошибок.

Что можно и нужно делать в этот период

В астрологии ретроградный Меркурий рассматривают не только как время возможных задержек и пересмотров, но и как подходящий период для возвращения к уже начатым делам. Вместо того чтобы постоянно двигаться вперед, можно остановиться, проверить накопившиеся задачи и исправить то, что раньше осталось без внимания.

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Вернуться к незавершенным делам. Ретроградный Меркурий можно посвятить задачам, которые давно откладывались:

доработать старый проект;

завершить начатые, но незакрытые дела;

пересмотреть прежние планы и идеи;

разобрать документы, файлы и другие накопившиеся материалы;

навести порядок в рабочем и личном пространстве.

Такой подход позволяет освободить время и ресурсы для новых задач после завершения ретроградного периода.

Восстановить важные связи. Период ретроградного Меркурия в астрологии также связывают с возвращением к прошлым отношениям и нерешенным вопросам. Можно связаться с человеком, с которым давно хотелось поговорить, обсудить старые разногласия или организовать встречу с друзьями детства.

Это не обязательно предполагает буквальное восстановление отношений. Иногда достаточно разобраться в собственных чувствах, отпустить давнюю обиду или завершить разговор, который когда-то остался без ответа.

Вернуться к учебе и знаниям. Ретроградный Меркурий подходит для повторения уже изученного материала. Например, перечитать важную книгу, вернуться к отложенному курсу или систематизировать накопленные знания.

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Повторение помогает закрепить информацию и заметить детали, которые могли остаться без внимания при первом знакомстве с темой.

Разобраться в своих приоритетах. Еще одно направление — переоценка личных целей и планов. Можно проанализировать, какие задачи действительно остаются важными, а какие потеряли актуальность.

Если какое-то дело давно не дает покоя, стоит понять, требует ли оно завершения или, наоборот, его пора отпустить. Такой период подходит для спокойного самоанализа и подведения промежуточных итогов.