Результаты ЕГЭ 2026: где и когда их можно узнать

Ориентировочные сроки обработки экзаменационных работ ЕГЭ составляют от одной до двух недель в зависимости от дисциплины. В материале — информация о том, когда будут известны результаты ЕГЭ в 2026, и как выпускники смогут получить свои оценки через официальные каналы.

Сроки публикации результатов ЕГЭ 2026

Ориентировочную дату публикации результатов ЕГЭ по любому предмету можно рассчитать самостоятельно. Для этого к дате проведения экзамена необходимо прибавить от 10 до 14 дней — именно такой срок обычно требуется для обработки бланков, проверки работ и утверждения итогов.

Когда ждать результаты ЕГЭ досрочного этапа

Досрочный этап — это период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проводится весной, до начала основного потока.

Для кого предназначен:

выпускники прошлых лет;

учащиеся техникумов и колледжей;

школьники, не имеющие возможности сдать экзамены в основные сроки по уважительным причинам;

спортсмены, выезжающие на соревнования;

участники международных олимпиад.

Сроки проведения:

обычно проходит с конца марта по конец апреля;

для каждого предмета установлены конкретные даты;

предусмотрены резервные дни для пересдачи.

Предмет ЕГЭ Когда примерно будут известны итоги география, литература 3 апреля русский язык 7 апреля математика 10 апреля иностранные языки (письменная часть), биология, физика 14 апреля иностранные языки (устная часть) 17 апреля обществознание, информатика 21 апреля история, химия 24 апреля резерв: русский язык 27 апреля резерв: математика 30 апреля резерв: иностранные языки (письменный часть), литература, физика, обществознание, биология 4 мая резерв: география, химия, информатика, иностранные языки (устная часть), история 4 мая

Сроки публикации результатов основного этапа

Предмет ЕГЭ Когда ориентировочно можно будет посмотреть итоги история, литература, химия 15 июня русский язык 18 июня базовая и профильная математика 22 июня обществознание, физика 25 июня биология, география, иностранные языки (письменная часть) 29 июня информатика, иностранные языки (устная часть) 2 июля резерв: иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия 6 июля резерв: иностранные языки (устная часть), биология, география, математика, история, обществознание 7 июля резерв: математика базового и профильного уров 8 июля резерв: все предметы 9 июля пересдача: иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия 17 июля пересдача: биология, география, ЕГЭ по математике, иностранные языки (устная часть), история, обществознание 18 июля

Когда ждать итогов пересдачи дополнительного этапа

Пересдачи в дополнительном (сентябрьском) этапе — это возможность для выпускников повторно сдать экзамены, если они не смогли получить удовлетворительный результат в основные сроки. Кто может участвовать: выпускники, не сдавшие более двух предметов в основном периоде;

участники, пропустившие экзамены по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства);

те, кто получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам (русский язык, математика) Ключевые особенности Экзамены проходят в сентябре, обычно с 1 по 15 число. Ограничения Можно пересдать только обязательные предметы (русский язык и математику)

Предметы по выбору в дополнительном периоде не предусмотрены Последствия успешной пересдачи Выпускник получает аттестат об основном общем образовании. Если пересдача неудачна, учащийся может: Остаться на второй год.

Получить справку об окончании школы и поступить в колледж на программы подготовки квалифицированных рабочих. Дополнительный этап — последний шанс получить аттестат в текущем учебном году. Все экзамены проводятся с соблюдением тех же строгих правил, что и в основной период. Предмет ЕГЭ Когда примерно будут известны итоги пересдача по русскому языку 18 сентября пересдача по математике базового уровня 22 сентября математика базовая, русский язык 9 октября

Где можно посмотреть результаты ЕГЭ 2026

После завершения обработки экзаменационных работ и утверждения результатов они последовательно публикуются на нескольких официальных интернет-ресурсах. Выпускники могут получить доступ к своим оценкам через федеральные и региональные платформы, обеспечивающие защищенный просмотр персональных данных.

На официальных порталах

Основной информационной платформой остается официальный сайт РЦОИ (Регионального центра обработки информации) вашего субъекта РФ.

Через Госуслуги

Портал Госуслуги предоставляет удобный и быстрый доступ к результатам ЕГЭ. Услуга «Получение предварительных результатов ЕГЭ» доступна в личном кабинете после прохождения стандартной авторизации. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

На региональном сайте

Итоги ЕГЭ в обязательном порядке публикуются на сайтах региональных Министерств или Департаментов образования. Эти ресурсы являются официальными источниками информации, и школы часто рекомендуют мониторить именно их для получения самых актуальных данных.

По паспортным данным

Для просмотра результатов на любом из официальных ресурсов потребуется авторизация по паспортным данным. Стандартно необходимо ввести серию и номер паспорта, а также код регистрации, который был указан в уведомлении на ЕГЭ. Эти меры обеспечивают конфиденциальность персональных результатов.

Как проверить результаты ЕГЭ

Подготовка реквизитов: паспорт (серия и номер), код регистрации ЕГЭ из уведомления. Выбор платформы. Перейдите на официальный портал РЦОИ вашего региона. Авторизация в системе. Введите требуемые данные в электронную форму. Соблюдайте точность при заполнении паспортных данных. Получение результатов. После обработки запроса отобразятся баллы по всем сданным предметам. Сохраните или распечатайте полученную информацию.

Частые ошибки при проверке результатов ЕГЭ

Неверные паспортные данные. Опечатки в серии или номере паспорта — наиболее распространенная причина неудачных попыток проверки

Просроченный код регистрации. Использование кода от предыдущего года или утрата актуальности данных

Преждевременная проверка. Попытки получить результаты до их официальной публикации на выбранном портале

Технические проблемы. Игнорирование сообщений системы о проведении технических работ на сайте Для успешной проверки рекомендуется использовать актуальные данные и обращаться к официальным источникам в установленные сроки публикации результатов.

Апелляция на результаты ЕГЭ

Процедура апелляции позволяет участникам ЕГЭ оспорить результаты экзамена при наличии соответствующих оснований. Установлены четкие сроки и регламент подачи заявлений, которые необходимо соблюдать для успешного рассмотрения обращения. В каких случаях можно подать апелляцию на результаты ЕГЭ Апелляция принимается к рассмотрению в двух основных ситуациях: При нарушении установленного порядка проведения экзамена (например, организационные нарушения в пункте проведения).

При несогласии с выставленными баллами, включая технические ошибки при обработке бланков и спорные моменты в оценивании развернутых ответов. Порядок подачи апелляции на ЕГЭ Процедура обжалования включает несколько этапов: Получение формы заявления у ответственного организатора.

Заполнение и подача апелляции в установленные сроки.

Участие в заседании конфликтной комиссии при рассмотрении апелляции о несогласии с баллами.

Получение протокола с решением комиссии. Минимальные баллы для получения аттестата Для получения аттестата о среднем общем образовании установлены следующие минимальные пороги: Русский язык: 24 тестовых балла.

Математика профильного уровня: 27 тестовых баллов.

Математика базового уровня: 3 балла (оценка "удовлетворительно"). Указанные баллы являются минимальными значениями, необходимые исключительно для получения аттестата. Для поступления в вузы действуют более высокие минимальные пороги, устанавливаемые учебными заведениями самостоятельно.

График экзаменов ЕГЭ 2026

Досрочный этап

Дата Предмет ЕГЭ 20 марта география, литература 24 марта русский язык 27 марта математика 31 марта иностранные языки (письменная часть), биология, физика 3 апреля иностранные языки (устная часть) 7 апреля обществознание, информатика 10 апреля история, химия 13 апреля резерв: русский язык 16 апреля резерв: математика 17 апреля резерв: иностранные языки (письменный часть), литература, физика, обществознание, биология 20 апреля резерв: география, химия, информатика, иностранные языки (устная часть), история

Основной этап

Дата Предмет ЕГЭ 1 июня история, литература, химия 4 июня русский язык 8 июня математика базового и профильного уровней 11 июня обществознание, физика 15 июня биология, география, иностранные языки (письменная часть) 18 июня информатика, иностранные языки (устная часть) 22 июня резерв: иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия 23 июня резерв: иностранные языки (по устной части) биология, география, математика, история, обществознание 24 июня резерв: математика всех уровней 25 июня резерв: все предметы 8 июля пересдача по иностранному языку (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия 9 июля пересдачи по биологии, географии, по профильной и базовой математике; иностранные языки (устная часть), история, обществознание

Пересдачи дополнительного этапа