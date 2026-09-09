Россияне тратят на сборы ребенка в школу в 2026 году в среднем 49 тысяч рублей: основные статьи расходов

Разбираемся, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году, чем отличаются расходы в начальных, средних и старших классах и на чем можно сэкономить.

Сколько родителей в среднем тратят на сборы ребенка в школу в 2026 году

Средние траты на сборы в школу Фото: Unsplash

Единую и универсальную стоимость сборов в школу установить нельзя, даже исследования представляют разные данные в зависимости от своих методов анализа.

По данным совместного исследования ЮMoney и “Платформы ОФД”, к концу августа 2026 года условный минимальный школьный набор стоил 19 114 рублей — примерно на 7% дороже, чем годом ранее. В него вошли форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, тетради, канцелярия и пенал.

В июле аналогичная корзина оценивалась в 18 925 рублей, согласно информации от аналитиков “Чек индекса” компании “Платформа ОФД”. Медианная цена школьной формы составляла 5 399 рублей, рюкзака — 4 705 рублей, кроссовок — 2 067 рублей, туфель или ботинок — 2 089 рублей.

ВЦИОМ также проводил исследование фактических затрат российских семей — в 2026 году получилось 49 169 рублей на одного школьника против 52 251 рубля годом ранее. Средняя заявленная сумма впервые за несколько лет снизилась — примерно на 6%.

Снижение затрат связано со стабилизацией цен после пикового роста прошлых лет и активным использованием вторичного рынка Наталия Козьякова Доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ

Основные статьи расходов по опросу ВЦИОМ такие:

школьная и спортивная формы, сменная обувь, а также другие предметы гардероба для школы — 28 043 рубля;

школьная сумма, например, портфеля, ранца или рюкзака — 7 197 рублей;

учебно-методические материалы, такие как профильные учебники или рабочие тетради — 6 370 рублей;

канцелярия — пеналы, тетради, ручки, альбомы и так далее — 4 908 рублей;

цветы и подарки учителям на 1 сентября — 2 651 рубль.

Отдельно стоит учитывать и технику. Смартфон, планшет или ноутбук не входят в минимальную школьную корзину, поэтому их покупка может заметно увеличить итоговые расходы.

Доцент кафедры математики и анализа данных факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при правительстве РФ Анна Овсянникова обращает внимание и на другой расчет. Он сделан аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) на основе данных Росстата и подчеркивает небольшую разницу в сборах в школу в зависимости от пола ребенка — около 17 тысяч рублей на мальчика и 19 тысяч рублей на девочку. На одежду приходится примерно 13 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно, рюкзак стоит около 2,7 тыс., канцтовары чуть более 900 рублей.

Разница в несколько тысяч объясняется тем, что женский школьный гардероб традиционно шире из-за сарафанов, юбок и блузок и требует дополнительных аксессуаров подкрепляет комментарии коллеги доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Наталия Козьякова

Что нужно купить ученику начальных классов

Что нужно купить школьнику Фото: Unsplash

Особенно много покупок, как правило, требуется перед первым классом, так как у ребенка еще нет прошлогодних тетрадей, школьной формы, сменной обуви и других принадлежностей.

Кроме стандартной канцелярии понадобятся материалы для рисования и технологии: альбомы, цветная бумага, картон, краски, кисти, пластилин и клей. Но лучше дождаться точного списка от учителя, чтобы не покупать лишнее.

Для начальной школы особенно важен выбор ранца. Роспотребнадзор указывает, что пустой ранец или портфель ученика начальных классов должен весить не более 700 граммов, а для младших школьников предусмотрена формоустойчивая спинка, обеспечивающая прилегание к спине и равномерное распределение веса. Рекомендуемый максимальный вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей составляет 1,5 кг для 1–2-х классов и 2 кг для 3–4-х Анна Овсянникова Доцент кафедры математики и анализа данных факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ

Что нужно купить ученику средних классов

В 5–9-х классах акцент смещается на общие тетради вместо тонких, появляются специфические предметы вроде циркуля, транспортира и калькулятора. Усложняется программа и растет потребность в специализированной литературе Наталия Козьякова Доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ

С 5-го класса увеличивается и допустимый вес учебных принадлежностей. Роспотребнадзор рекомендует не более 2,5 кг для 5–6-х классов и 3,5 кг для 7–8-х.

Самыми затратными могут оказаться периоды, когда ребенок быстро растет и семье приходится заново покупать почти весь гардероб и обувь.

В девятом классе появляется еще одна возможная статья расходов из-за подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Семья может тратить деньги на дополнительные учебные материалы или занятия с репетиторами. Но это уже индивидуальные расходы, а не обязательная часть базового школьного набора: на сайте Федерального института педагогических измерений бесплатно доступны открытый банк заданий ОГЭ, демоверсии, спецификации и кодификаторы Анна Овсянникова Доцент кафедры математики и анализа данных факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ

Что нужно купить старшекласснику

В 10–11-х классах расходы на форму и канцелярию, как правило, минимальны. Значительно больше могут стоить подготовка к экзаменам и техника.

Для сдачи экзаменов в 2026 году родители за год включают стоимость услуг репетиторов и дополнительные учебные материалы в семейный бюджет и рутину детей. За год до ЕГЭ наблюдался двукратный рост спроса по сравнению с позапрошлым годом. Наибольшей популярностью пользовались педагоги по русскому языку, математике и английскому языку.

Дополнительным расходом выпускного класса становится сам выпускной. Согласно исследованию SuperJob, в 2026 году организация праздника вместе с покупкой наряда обходились родителям 9-классников в среднем 32–33 тысячи рублей, родителям 11-классников — 44–46 тысяч.

Как сэкономить на сборах в школу в 2027 году

Как сэкономить на сборах в школу Фото: Unsplash

Самый надежный способ сэкономить — определить, что ребенку действительно требуется. Перед покупками стоит свериться с требованиями конкретной школы, а лучше дождаться списка от классного руководителя и проверить, какие вещи сохранились с прошлого года Анна Овсянникова Доцент кафедры математики и анализа данных факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ

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