Ротавирусная инфекция — распространенное заразное заболевание. Часто его путают с пищевым отравлением, хотя течение и риски могут сильно отличаться. Поговорили с экспертом и выяснили, какие симптомы у взрослых и детей характерны для вируса, как его лечить и что делать, чтобы снизить риск заражения.
Что такое ротавирусная инфекция
Ротавирусная инфекция — это острое заболевание вирусного происхождения, вызываемое представителями рода Rotavirus семейства Reoviridae. Возбудитель обладает высокой устойчивостью во внешней среде: способен сохраняться на предметах, в воде и продуктах питания, переносит охлаждение и частично устойчив к обычным дезинфицирующим средствам. Благодаря этому инфекция легко распространяется контактно-бытовым и пищевым путем, особенно в детских коллективах [1].
После попадания в организм вирус поражает клетки тонкого кишечника, нарушая процессы переваривания и всасывания жидкости. Это приводит к развитию характерных сигналов организма — острой рвоты, водянистой диареи и лихорадки.
Инкубационный период вируса составляет в среднем от 12 часов до 3–5 суток. Длительность заболевания около 5–7 дней.
Терапия носит симптоматический характер, так как специфического противовирусного лечения не существует. Основное внимание уделяется восполнению жидкости и электролитов, контролю температуры и поддерживающей терапии. Антибактериальные препараты при ротавирусной инфекции не применяются из-за вирусной природы заболевания.
Симптомы у взрослых и детей
Общие
Болезнь иногда называют "кишечным гриппом", потому что сначала она может начинаться как простуда: появляется лихорадка, слабость, иногда насморк или боль в горле. Но через короткое время основные симптомы переходят на желудок и кишечный тракт.
Главные признаки ротавирусной инфекции:
- тошнота и боли в животе;
- диарея (жидкий водянистый кал);
- температурное повышение, упадок сил, головная боль;
- признаки обезвоживания [3].
Чаще всего сначала появляется позыв к рвоте, а затем присоединяется диарея. Это может произойти один раз или повторяться в течение пары дней. Стул становится жидким, частым, иногда с неприятным кислым запахом.
Для точного диагноза врачи учитывают симптомы, ситуацию с заболеваемостью и при необходимости назначают анализы, чтобы подтвердить наличие вируса.
У взрослых
У взрослых вирус почти всегда проходит легко или почти незаметно. Возможны тошнота, умеренный понос, дискомфорт в животе. Обезвоживание бывает редко. Но у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжелее. Даже без выраженных симптомов взрослые могут заражать других.
У детей
Ротавирусная инфекция протекает заметно тяжелее, чем у взрослых. Особенно уязвимы малыши до 4 лет — это связано с тем, что их иммунная система еще формируется и не имеет устойчивой защиты от вируса.
Заболевание у ребенка начинается резко: повышается температура (от умеренной до высокой), повторная рвота и частый водянистый кал. Из-за этого дегидратация развивается быстро и может быть опасной даже при коротком течении болезни, так как детский организм быстрее теряет жидкость и соли.
По словам врача-педиатра Марии Литвиновой, особое внимание стоит уделить неочевидным признакам обезвоживания. Родители ориентируются на "пьет/не пьет", но важно не пропустить следующие сигналы организма:
- увеличение частоты сердечных сокращений;
- снижение объемов и темпов мочеиспускания;
- моча темная, мутная с резким запахом;
- сонливость или, наоборот, раздражительность;
- сухие или липкие слизистые (сухо во рту);
- плач без слез;
- жажда, беспокойство;
- запавшие глаза;
- снижение массы тела.
Чаще всего ротавирусом болеют дети 6–18 месяцев, особенно на искусственном вскармливании. Основная доля случаев до 3 лет.
Как отличить ротавирус от отравления
Ротавирус и отравление похожи, но есть различия.
- Ротавирус чаще начинается постепенно — сначала слабость и температура, потом рвота и водянистая диарея.
- Отравление начинается резко, чаще без температурного повышения.
Другие кишечные инфекции тоже отличаются:
- сальмонеллез — температурное повышение, возможны слизь/кровь в стуле;
- дизентерия — частый скудный стул с кровью и ложные позывы;
- норовирус — резко начинает тошнить.
Как передается ротавирусная инфекция
Ротавирусная инфекция передается преимущественно фекально-оральным путем, то есть при попадании вируса в организм через рот с загрязненными руками, водой, пищей или предметами обихода.
На практике чаще всего заражение происходит в бытовых условиях. Вирус легко переносится через немытые руки, детские игрушки, посуду, полотенца и другие предметы общего пользования. Он может сохраняться на поверхностях длительное время, что делает его особенно "удобным" для быстрого распространения внутри семьи, детских садов и других коллективов с тесным контактом.
Выделяются несколько основных путей передачи ротавирусного гастроэнтерита: наиболее распространенный — контактно-бытовой, когда инфекция передается через руки и загрязненные поверхности [2]. Также возможны пищевой путь (через продукты, не прошедшие достаточную обработку или загрязненные при хранении) и водный путь — при употреблении зараженной питьевой воды.
Источником инфекции может быть как человек с выраженными симптомами, так и носитель без клинических проявлений. При этом заразность сохраняется в среднем до 5–7 дней от начала заболевания, а иногда и немного дольше, что дополнительно повышает риск распространения вируса в окружении.
Как протекает ротавирусная инфекция
Течение ротавирусного гастроэнтерита может значительно отличаться по выраженности проявлений и степени воздействия на организм. В клинической практике заболевание делят по тяжести и форме проявлений.
Выделяют три основных варианта течения:
- легкая форма — проявления выражены слабо, признаки дегидратации отсутствуют;
- среднетяжелая форма — развивается обезвоживание 1–2 степени на фоне тошноты и диареи;
- тяжелая форма — сопровождается выраженной потерей жидкости и может приводить к состоянию, напоминающему шок: сильный упадок сил, резкая жажда, учащенное сердцебиение, бледность кожи и снижение артериального давления.
Тяжесть состояния при ротавирусной инфекции напрямую зависит от частоты рвоты, выраженности диареи и скорости развития дегидратации.
Клинические формы заболевания:
- типичная: тошнота, водянистая диарея, температурное повышение;
- стертая: один слабый симптом, короткое течение;
- бессимптомная: проявлений нет, но человек может быть заразным.
Длится 5–12 дней. Тяжелые случаи редки и чаще связаны с сильным обезвоживанием и поздним обращением к врачу.
Чем опасен ротавирус
Ротавирусный гастроэнтерит почти всегда проходит без последствий, но опасен из-за дегидратации от тошноты и диареи.
Главный риск — потеря жидкости и электролитов, что может ухудшить работу сердца и кровообращения.
Возможные ухудшения:
- сильное обезвоживание (в тяжелых случаях — шок);
- судороги из-за нарушения электролитов;
- редкие бактериальные и другие вторичные инфекции;
- почечная недостаточность.
Особенно опасен для маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом — у них обезвоживание развивается быстрее и может требовать капельниц.
При ротавирусе дегидратация проявляется тем, что организм начинает "экономить" воду.
Основные признаки: сухость во рту и на губах, редкое мочеиспускание или его отсутствие, темная и концентрированная моча, сильная жажда, упадок сил и сонливость. У младенцев часто заметны плач без слез, запавшие глаза, вялость или, наоборот, раздражительность.
В тяжелых случаях появляется учащенное сердцебиение, головокружение и выраженная заторможенность — это уже повод срочно обращаться за медицинской помощью.
Обращаться к врачу стоит, если состояние выходит за рамки "кишечного вируса" и появляются признаки риска осложнений.
Повод для срочной консультации — постоянные позывы к тошноте и невозможность пить, признаки дегидратации, кровь в стуле, температурное повышение, которая плохо снижается, или отсутствие улучшения в течение 1–2 дней.
Особенно важно не тянуть с врачом, если речь о маленьком ребенке, пожилом человеке или пациенте с хроническими заболеваниями — у них ухудшение может развиваться быстрее.
Терапия ротавируса
Регидратация и восполнение жидкости
Главное в терапии ротавируса — восстановление жидкости и солей, так как именно дегидратация определяет тяжесть болезни.
При легком и среднем течении используют растворы для питья (оральная регидратация). Если пить не получается, ставят капельницы.
Дополнительно могут назначать сорбенты, пробиотики, жаропонижающие и средства от симптомов.
Противовирусные препараты не нужны — болезнь проходит сама при правильной регидратации.
Диета при ротавирусе
Питание помогает разгрузить кишечный тракт и ускорить восстановление.
- Легкая форма — немного уменьшают обычный рацион и едят чаще.
- Средняя — маленькие порции 6–8 раз в день.
- Тяжелая — максимально щадящее дробное питание.
Главное — питье и регидратация.
У детей в восстановлении убирают тяжелую пищу, иногда временно ограничивают молочное по показаниям и следят за достаточным питьем. Грудное вскармливание не отменяют, голодание не нужно — кормят по аппетиту.
Как отмечает врач-педиатр Мария Литвинова, грудное вскармливание при вирусе стоит продолжать, обычное питание — по аппетиту без насильственного кормления, временное ограничение лактозы только при выраженных расстройствах пищеварения.
Симптоматическое лечение
Оно помогает облегчить состояние, но не заменяет регидратацию.
При температуре дают жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен), при интоксикации — сорбенты. От боли и спазмов используют спазмолитики, при рвоте — противорвотные препараты, при вздутии — средства с симетиконом.
Иногда назначают ферменты для улучшения пищеварения.
При ухудшении состояния или признаках дегидратации нужно обратиться к врачу для диагностики и дальнейшего лечения.
Когда нужна госпитализация
Госпитализация при ротавирусе нужна не всем — чаще болезнь лечат дома. Но есть ситуации, когда без больницы нельзя.
По словам врача-педиатра Марии Литвиновой, срочно обращаться за помощью нужно при вялости и отказе от питья, многократной рвоте с невозможностью восполнить жидкость, отсутствии мочеиспускания более 6 часов, а также если у ребенка до года одновременно понос, рвота и температура. Тревожными признаками также являются выраженный упадок сил, сильная боль, неврологические нарушения, кровь в кале или рвоте, повышение, температуры тела не снижающееся жаропонижающими, и полный отказ от еды.
В стационар направляют при тяжелом течении с обезвоживанием, неукротимой рвотой, кровью в стуле, отсутствии улучшения за 1–2 дня и у детей раннего возраста или с факторами риска. Срочная помощь особенно нужна при признаках сильного недостатка воды — редком мочеиспускании, сухости слизистых, спутанности сознания и резкой слабости.
Профилактика ротавирусной инфекции
Как снизить риск заражения
Снизить риск ротавируса помогают простые меры: мытье рук, чистая вода и еда, регулярная уборка и дезинфекция поверхностей.
Если кто-то заболел — важно изолировать его, использовать отдельную посуду и чаще мыть руки и все вокруг.
"Предотвращение болезни основано на гигиене и изоляции, но полностью защититься сложно, поэтому самым эффективным способом защиты считается вакцинация"Мария Литвиноваврач-педиатр
Вакцинация против ротавируса
Вакцинация — один из самых эффективных способов защиты от ротавируса. Используется живая пероральная вакцина с ослабленными штаммами вируса.
Ее цель — снизить риск тяжелого течения болезни и госпитализации, особенно у маленьких детей.
Прививают с 1,5 до 8 месяцев, курс состоит из нескольких доз с интервалом около месяца. Вакцина считается безопасной и хорошо переносится.
После прививки значительно снижается риск тяжелого обезвоживания и других ухудшений.
Частые вопросы о ротавирусе
- 01Можно ли заразиться повторно?
— Повторное заражение ротавирусной инфекцией действительно возможно и встречается достаточно часто. Это связано с особенностями формирования иммунитета и разнообразием возбудителя. После первого эпизода болезни организм вырабатывает частичную защиту, однако она не является пожизненной. Со временем иммунный ответ ослабевает, поэтому риск повторного заражения сохраняется. Дополнительный фактор — существование разных вариантов ротавируса. Ротавирусная инфекция вызывается не одним типом вируса, а несколькими серотипами, поэтому перенесенное заболевание не всегда защищает от новых форм возбудителя. При этом повторные случаи чаще всего протекают легче. У взрослых они нередко ограничиваются умеренным кишечным дискомфортом без выраженного обезвоживания и тяжелой интоксикации. Повторно ротавирусом чаще заражается маленький ребенок, у которого иммунитет еще формируется. Заражаются также люди, постоянно контактирующие с детьми (например, в семьях, садах и школах), и пациенты с ослабленной иммунной системой. При этом повторное заболевание почти всегда протекает легче, чем первое.
- 02Сколько лечится ротавирус?
— Продолжительность ротавирусной инфекции зависит от формы течения заболевания, возраста пациента и общего состояния организма. В большинстве случаев первые симптомы появляются через 1–3 дня после заражения. Острая фаза ротавируса продолжается от нескольких дней до недели. В среднем выраженные проявления — рвота, диарея, температура и упадок сил — сохраняются около 5–7 дней. После этого состояние постепенно нормализуется, хотя восстановление работы кишечника может занять немного больше времени. У людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями или у маленьких детей симптомы ротавирусной инфекции иногда сохраняются дольше обычного и требуют более внимательного наблюдения. При легком течении, без выраженного обезвоживания, прогноз в целом благоприятный: полное выздоровление чаще всего наступает в течение 5–12 дней с момента появления первых симптомов.
- 03Можно ли лечить ротавирус дома?
— В большинстве случаев ротавирусная инфекция у детей и взрослых не требует госпитализации и может лечиться амбулаторно. При легком и среднетяжелом течении заболевание проходит самостоятельно при правильной поддерживающей терапии, прежде всего — восполнении жидкости и наблюдении за состоянием пациента. Однако есть ситуации, когда терапия ротавируса в домашних условиях становится недостаточной и требуется медицинское наблюдение в стационаре. В больницу обращаются при выраженном обезвоживании, тяжелом течении с частой диареей и постоянной рвотой, появлении крови в стуле, высокой температуре (особенно у детей), отсутствии улучшения на домашнем лечении, наличии хронических заболеваний, а также у детей до 6 месяцев или недоношенных. У маленьких детей особое внимание нужно из-за быстрого развития обезвоживания, которое может требовать терапии в стационаре.
Источники:
- Клинические рекомендации. Острые кишечные инфекции (ОКИ) у взрослых. Министерство здравоохранения Российской Федерации. 2024. (Дата обращения: 23.04.2026)
- Rotavirus. Mayo Foundation. (Дата обращения: 23.04.2026)
- Crawford SE, Ramani S, Tate JE, Parashar UD, Svensson L, Hagbom M, Franco MA, Greenberg HB, O’Ryan M, Kang G, Desselberger U, Estes MK. Rotavirus infection. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 9;3:17083. doi: 10.1038/nrdp.2017.83. PMID: 29119972; PMCID: PMC5858916. (Дата обращения: 23.04.2026)