Ротавирусная инфекция: симптомы у взрослых и детей, лечение и профилактика

Ротавирусная инфекция — распространенное заразное заболевание. Часто его путают с пищевым отравлением, хотя течение и риски могут сильно отличаться. Поговорили с экспертом и выяснили, какие симптомы у взрослых и детей характерны для вируса, как его лечить и что делать, чтобы снизить риск заражения.

Что такое ротавирусная инфекция

Ротавирусная инфекция — это острое заболевание вирусного происхождения, вызываемое представителями рода Rotavirus семейства Reoviridae. Возбудитель обладает высокой устойчивостью во внешней среде: способен сохраняться на предметах, в воде и продуктах питания, переносит охлаждение и частично устойчив к обычным дезинфицирующим средствам. Благодаря этому инфекция легко распространяется контактно-бытовым и пищевым путем, особенно в детских коллективах [1].

После попадания в организм вирус поражает клетки тонкого кишечника, нарушая процессы переваривания и всасывания жидкости. Это приводит к развитию характерных сигналов организма — острой рвоты, водянистой диареи и лихорадки.

Инкубационный период вируса составляет в среднем от 12 часов до 3–5 суток. Длительность заболевания около 5–7 дней.

Терапия носит симптоматический характер, так как специфического противовирусного лечения не существует. Основное внимание уделяется восполнению жидкости и электролитов, контролю температуры и поддерживающей терапии. Антибактериальные препараты при ротавирусной инфекции не применяются из-за вирусной природы заболевания.

Симптомы у взрослых и детей

Общие

Болезнь иногда называют "кишечным гриппом", потому что сначала она может начинаться как простуда: появляется лихорадка, слабость, иногда насморк или боль в горле. Но через короткое время основные симптомы переходят на желудок и кишечный тракт.

Главные признаки ротавирусной инфекции:

тошнота и боли в животе;

диарея (жидкий водянистый кал);

температурное повышение, упадок сил, головная боль;

признаки обезвоживания [3].

Чаще всего сначала появляется позыв к рвоте, а затем присоединяется диарея. Это может произойти один раз или повторяться в течение пары дней. Стул становится жидким, частым, иногда с неприятным кислым запахом.

Для точного диагноза врачи учитывают симптомы, ситуацию с заболеваемостью и при необходимости назначают анализы, чтобы подтвердить наличие вируса.

У взрослых

У взрослых вирус почти всегда проходит легко или почти незаметно. Возможны тошнота, умеренный понос, дискомфорт в животе. Обезвоживание бывает редко. Но у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжелее. Даже без выраженных симптомов взрослые могут заражать других.

У детей

Ротавирусная инфекция протекает заметно тяжелее, чем у взрослых. Особенно уязвимы малыши до 4 лет — это связано с тем, что их иммунная система еще формируется и не имеет устойчивой защиты от вируса.

Заболевание у ребенка начинается резко: повышается температура (от умеренной до высокой), повторная рвота и частый водянистый кал. Из-за этого дегидратация развивается быстро и может быть опасной даже при коротком течении болезни, так как детский организм быстрее теряет жидкость и соли.

По словам врача-педиатра Марии Литвиновой, особое внимание стоит уделить неочевидным признакам обезвоживания. Родители ориентируются на "пьет/не пьет", но важно не пропустить следующие сигналы организма:

увеличение частоты сердечных сокращений;

снижение объемов и темпов мочеиспускания;

моча темная, мутная с резким запахом;

сонливость или, наоборот, раздражительность;

сухие или липкие слизистые (сухо во рту);

плач без слез;

жажда, беспокойство;

запавшие глаза;

снижение массы тела.

Чаще всего ротавирусом болеют дети 6–18 месяцев, особенно на искусственном вскармливании. Основная доля случаев до 3 лет.

Как отличить ротавирус от отравления

Ротавирус и отравление похожи, но есть различия.

Ротавирус чаще начинается постепенно — сначала слабость и температура, потом рвота и водянистая диарея.

Отравление начинается резко, чаще без температурного повышения.

Другие кишечные инфекции тоже отличаются:

сальмонеллез — температурное повышение, возможны слизь/кровь в стуле;

дизентерия — частый скудный стул с кровью и ложные позывы;

норовирус — резко начинает тошнить.

Как передается ротавирусная инфекция

Ротавирусная инфекция передается преимущественно фекально-оральным путем, то есть при попадании вируса в организм через рот с загрязненными руками, водой, пищей или предметами обихода.

На практике чаще всего заражение происходит в бытовых условиях. Вирус легко переносится через немытые руки, детские игрушки, посуду, полотенца и другие предметы общего пользования. Он может сохраняться на поверхностях длительное время, что делает его особенно "удобным" для быстрого распространения внутри семьи, детских садов и других коллективов с тесным контактом.

Выделяются несколько основных путей передачи ротавирусного гастроэнтерита: наиболее распространенный — контактно-бытовой, когда инфекция передается через руки и загрязненные поверхности [2]. Также возможны пищевой путь (через продукты, не прошедшие достаточную обработку или загрязненные при хранении) и водный путь — при употреблении зараженной питьевой воды.

Источником инфекции может быть как человек с выраженными симптомами, так и носитель без клинических проявлений. При этом заразность сохраняется в среднем до 5–7 дней от начала заболевания, а иногда и немного дольше, что дополнительно повышает риск распространения вируса в окружении.

Как протекает ротавирусная инфекция

Течение ротавирусного гастроэнтерита может значительно отличаться по выраженности проявлений и степени воздействия на организм. В клинической практике заболевание делят по тяжести и форме проявлений.

Выделяют три основных варианта течения:

легкая форма — проявления выражены слабо, признаки дегидратации отсутствуют;

среднетяжелая форма — развивается обезвоживание 1–2 степени на фоне тошноты и диареи;

тяжелая форма — сопровождается выраженной потерей жидкости и может приводить к состоянию, напоминающему шок: сильный упадок сил, резкая жажда, учащенное сердцебиение, бледность кожи и снижение артериального давления.

Тяжесть состояния при ротавирусной инфекции напрямую зависит от частоты рвоты, выраженности диареи и скорости развития дегидратации.

Клинические формы заболевания:

типичная: тошнота, водянистая диарея, температурное повышение;

стертая: один слабый симптом, короткое течение;

бессимптомная: проявлений нет, но человек может быть заразным.

Длится 5–12 дней. Тяжелые случаи редки и чаще связаны с сильным обезвоживанием и поздним обращением к врачу.

Чем опасен ротавирус

Ротавирусный гастроэнтерит почти всегда проходит без последствий, но опасен из-за дегидратации от тошноты и диареи.

Главный риск — потеря жидкости и электролитов, что может ухудшить работу сердца и кровообращения.

Возможные ухудшения:

сильное обезвоживание (в тяжелых случаях — шок);

судороги из-за нарушения электролитов;

редкие бактериальные и другие вторичные инфекции;

почечная недостаточность.

Особенно опасен для маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом — у них обезвоживание развивается быстрее и может требовать капельниц.

При ротавирусе дегидратация проявляется тем, что организм начинает "экономить" воду.

Основные признаки: сухость во рту и на губах, редкое мочеиспускание или его отсутствие, темная и концентрированная моча, сильная жажда, упадок сил и сонливость. У младенцев часто заметны плач без слез, запавшие глаза, вялость или, наоборот, раздражительность.

В тяжелых случаях появляется учащенное сердцебиение, головокружение и выраженная заторможенность — это уже повод срочно обращаться за медицинской помощью.

Обращаться к врачу стоит, если состояние выходит за рамки "кишечного вируса" и появляются признаки риска осложнений.

Повод для срочной консультации — постоянные позывы к тошноте и невозможность пить, признаки дегидратации, кровь в стуле, температурное повышение, которая плохо снижается, или отсутствие улучшения в течение 1–2 дней.

Особенно важно не тянуть с врачом, если речь о маленьком ребенке, пожилом человеке или пациенте с хроническими заболеваниями — у них ухудшение может развиваться быстрее.

Терапия ротавируса

Регидратация и восполнение жидкости

Главное в терапии ротавируса — восстановление жидкости и солей, так как именно дегидратация определяет тяжесть болезни.

При легком и среднем течении используют растворы для питья (оральная регидратация). Если пить не получается, ставят капельницы.

Дополнительно могут назначать сорбенты, пробиотики, жаропонижающие и средства от симптомов.

Противовирусные препараты не нужны — болезнь проходит сама при правильной регидратации.

Диета при ротавирусе

Питание помогает разгрузить кишечный тракт и ускорить восстановление.

Легкая форма — немного уменьшают обычный рацион и едят чаще.

Средняя — маленькие порции 6–8 раз в день.

Тяжелая — максимально щадящее дробное питание.

Главное — питье и регидратация.

У детей в восстановлении убирают тяжелую пищу, иногда временно ограничивают молочное по показаниям и следят за достаточным питьем. Грудное вскармливание не отменяют, голодание не нужно — кормят по аппетиту.

Как отмечает врач-педиатр Мария Литвинова, грудное вскармливание при вирусе стоит продолжать, обычное питание — по аппетиту без насильственного кормления, временное ограничение лактозы только при выраженных расстройствах пищеварения.

Симптоматическое лечение

Оно помогает облегчить состояние, но не заменяет регидратацию.

При температуре дают жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен), при интоксикации — сорбенты. От боли и спазмов используют спазмолитики, при рвоте — противорвотные препараты, при вздутии — средства с симетиконом.

Иногда назначают ферменты для улучшения пищеварения.

При ухудшении состояния или признаках дегидратации нужно обратиться к врачу для диагностики и дальнейшего лечения.

Когда нужна госпитализация

Госпитализация при ротавирусе нужна не всем — чаще болезнь лечат дома. Но есть ситуации, когда без больницы нельзя.

По словам врача-педиатра Марии Литвиновой, срочно обращаться за помощью нужно при вялости и отказе от питья, многократной рвоте с невозможностью восполнить жидкость, отсутствии мочеиспускания более 6 часов, а также если у ребенка до года одновременно понос, рвота и температура. Тревожными признаками также являются выраженный упадок сил, сильная боль, неврологические нарушения, кровь в кале или рвоте, повышение, температуры тела не снижающееся жаропонижающими, и полный отказ от еды.

В стационар направляют при тяжелом течении с обезвоживанием, неукротимой рвотой, кровью в стуле, отсутствии улучшения за 1–2 дня и у детей раннего возраста или с факторами риска. Срочная помощь особенно нужна при признаках сильного недостатка воды — редком мочеиспускании, сухости слизистых, спутанности сознания и резкой слабости.

Профилактика ротавирусной инфекции

Как снизить риск заражения

Снизить риск ротавируса помогают простые меры: мытье рук, чистая вода и еда, регулярная уборка и дезинфекция поверхностей.

Если кто-то заболел — важно изолировать его, использовать отдельную посуду и чаще мыть руки и все вокруг.

"Предотвращение болезни основано на гигиене и изоляции, но полностью защититься сложно, поэтому самым эффективным способом защиты считается вакцинация" Мария Литвинова врач-педиатр

Вакцинация против ротавируса

Вакцинация — один из самых эффективных способов защиты от ротавируса. Используется живая пероральная вакцина с ослабленными штаммами вируса.

Ее цель — снизить риск тяжелого течения болезни и госпитализации, особенно у маленьких детей.

Прививают с 1,5 до 8 месяцев, курс состоит из нескольких доз с интервалом около месяца. Вакцина считается безопасной и хорошо переносится.

После прививки значительно снижается риск тяжелого обезвоживания и других ухудшений.

Частые вопросы о ротавирусе

01 Можно ли заразиться повторно? — Повторное заражение ротавирусной инфекцией действительно возможно и встречается достаточно часто. Это связано с особенностями формирования иммунитета и разнообразием возбудителя. После первого эпизода болезни организм вырабатывает частичную защиту, однако она не является пожизненной. Со временем иммунный ответ ослабевает, поэтому риск повторного заражения сохраняется. Дополнительный фактор — существование разных вариантов ротавируса. Ротавирусная инфекция вызывается не одним типом вируса, а несколькими серотипами, поэтому перенесенное заболевание не всегда защищает от новых форм возбудителя. При этом повторные случаи чаще всего протекают легче. У взрослых они нередко ограничиваются умеренным кишечным дискомфортом без выраженного обезвоживания и тяжелой интоксикации. Повторно ротавирусом чаще заражается маленький ребенок, у которого иммунитет еще формируется. Заражаются также люди, постоянно контактирующие с детьми (например, в семьях, садах и школах), и пациенты с ослабленной иммунной системой. При этом повторное заболевание почти всегда протекает легче, чем первое. 02 Сколько лечится ротавирус? — Продолжительность ротавирусной инфекции зависит от формы течения заболевания, возраста пациента и общего состояния организма. В большинстве случаев первые симптомы появляются через 1–3 дня после заражения. Острая фаза ротавируса продолжается от нескольких дней до недели. В среднем выраженные проявления — рвота, диарея, температура и упадок сил — сохраняются около 5–7 дней. После этого состояние постепенно нормализуется, хотя восстановление работы кишечника может занять немного больше времени. У людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями или у маленьких детей симптомы ротавирусной инфекции иногда сохраняются дольше обычного и требуют более внимательного наблюдения. При легком течении, без выраженного обезвоживания, прогноз в целом благоприятный: полное выздоровление чаще всего наступает в течение 5–12 дней с момента появления первых симптомов. 03 Можно ли лечить ротавирус дома? — В большинстве случаев ротавирусная инфекция у детей и взрослых не требует госпитализации и может лечиться амбулаторно. При легком и среднетяжелом течении заболевание проходит самостоятельно при правильной поддерживающей терапии, прежде всего — восполнении жидкости и наблюдении за состоянием пациента. Однако есть ситуации, когда терапия ротавируса в домашних условиях становится недостаточной и требуется медицинское наблюдение в стационаре. В больницу обращаются при выраженном обезвоживании, тяжелом течении с частой диареей и постоянной рвотой, появлении крови в стуле, высокой температуре (особенно у детей), отсутствии улучшения на домашнем лечении, наличии хронических заболеваний, а также у детей до 6 месяцев или недоношенных. У маленьких детей особое внимание нужно из-за быстрого развития обезвоживания, которое может требовать терапии в стационаре.

