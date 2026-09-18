Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году: как и какого числа отмечают

Для глубокого понимания православного календаря важно знать, какие три события в нем называются Рождеством. Речь идет о Рождестве Иисуса Христа, Рождестве Пресвятой Богородицы и Рождестве Иоанна Предтечи. Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая Пречистая, — это один из 12 главных церковных праздников. Читайте в материале подробную историю этой даты, связанные с ней церковные предписания и народные традиции.

Когда отмечается Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году

21 сентября 2026 года (понедельник) — непереходящая дата одного из ключевых православных торжеств в календаре. Церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы — праздник, посвященный рождению Девы Марии, будущей матери Иисуса Христа. Часть поместных Церквей, живущих по юлианскому календарю, совершает празднование 8 сентября, как в католичестве.

Пост и правила перед праздником

Специального поста непосредственно перед праздником Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября не установлено.

В православной традиции однодневные посты перед двунадесятыми праздниками (к которым относится и Рождество Богородицы) не предусмотрены. Устав предписывает, наоборот, отмену поста накануне этих праздников, если он выпадает на среду или пятницу — традиционные постные дни. В 2026 году праздник выпадает на понедельник, а его канун, 20 сентября, — на воскресенье; поста в этот день нет.

История и значение праздника

Рождество Пресвятой Богородицы — один из ключевых православных праздников, символизирующий начало исполнения божественного замысла о спасении человечества. Его история основана на церковном Предании, восходящем к апокрифическому Протоевангелию Иакова (II век).

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, долгие годы оставались бездетными, что в ветхозаветной традиции воспринималось как знак богооставленности. Несмотря на общественное порицание и духовные страдания, супруги не отчаивались и продолжали усердно молиться. Их молитва была услышана: ангел возвестил Анне о предстоящем рождении дочери, которой суждено стать Матерью Спасителя.

Рождение Пресвятой Девы стало не только исполнением чаяний двух праведников, но и событием общечеловеческого масштаба — оно ознаменовало приближение эры Нового Завета.

Местом рождения Богородицы традиционно считается Иерусалим. Сегодня на этом месте расположен монастырь святой Анны с подземной криптой, отождествляемой с остатками дома Иоакима и Анны.

Когда и как появилось празднование

Рождество Пресвятой Богородицы — один из поздних по времени установления церковных праздников. Его более позднее появление связано с отсутствием подробностей о земной жизни Девы Марии в канонических текстах Евангелий.

Историография предлагает несколько версий возникновения праздника. Ранние упоминания на Востоке относят к V веку — в трудах константинопольского архиепископа Прокла. Более достоверные свидетельства датируются серединой VI века и включают богослужебные гимны византийского гимнографа Романа Сладкопевца.

Окончательное закрепление праздника в церковном календаре произошло в Византийской империи в период VI–VII веков по распоряжению императора Маврикия. Это способствовало укреплению почитания Богородицы в христианской традиции.

Церковные особенности

Литургия и богослужения

Краткое песнопение (кондак), созданное для праздника Рождества Богородицы Романом Сладкопевцем, не сохранилось. В современной богослужебной практике используется тропарь "Рождество Твое, Богородице Дево", вероятно созданный в V–VII веках.

Литургический корпус праздника также включает:

второй канон Андрея Критского (VII в.);

стихиры патриарха Германа Константинопольского (VIII в.);

первый канон Иоанна Дамаскина (VIII в.);

стихиры Стефана и Сергия Святоградцев (IX в.);

канон на предпразднство Иосифа Песнописца (IX в.).

Тропарь

Рождество Твое, Богородице Дево, / радость возвести всей вселенней: / из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, / и разрушив клятву, даде благословение, / и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Проповеди и толкования священников

В проповедях на Рождество Пресвятой Богородицы священнослужители традиционно выделяют несколько ключевых смыслов:

Начало спасения. Рождение Девы Марии рассматривается как первый акт в цепи событий, ведущих к воплощению Спасителя. Оно знаменует поворотный момент в истории отношений Бога и человека.

Торжество веры и терпения. История родителей Богородицы, праведных Иоакима и Анны, служит примером стойкости в молитве и упования на Божию волю даже после долгих лет испытаний бесплодием.

Богоизбранность и смирение. Подчеркивается, что избрание Девы Марии для великой миссии было связано с глубоким смирением и праведностью Ее и Ее семьи.

Связь Ветхого и Нового Заветов. Рождение Богородицы символизирует завершение эпохи Ветхого Завета и приготовление мира к приходу Мессии.

Иконография Рождества Богородицы

Главные иконы праздника

К числу наиболее известных и чтимых образов относятся:

Явление ангела Иоакиму. Мозаика церкви Успения Богоматери в Дафни . Около 1100 Мозаика. Церковь Успения Богоматери, Дафни.

Зачатие Пресвятой Богородицы (г.Усть-Илимск).

Рождество Богоматери с избранными святыми. Новгород. Конец XIV — начало XV вв. Третьяковская галерея, Москва.

Пьетро Каваллини. Рождество Богородицы. Базилика св. Марии, Рим. 1296-1300.

Рождество Богородицы. Фреска Дионисия XV век.

Как изображается событие на иконах

Иконография праздника визуально передает ключевую идею: рождение Девы Марии — это не только радостное семейное событие, но и начало эры Нового Завета, "зарница" грядущего спасения человечества. Через бытовые детали передается вневременной духовный смысл — подготовка к Боговоплощению.

Народные и семейные традиции

Посещение храма и молитвы

Главной духовной традицией праздника является участие в церковном богослужении. Верующим рекомендуется посетить праздничную литургию утром 21 сентября. Накануне вечером, 20 сентября, совершается Всенощное бдение — особое служба, с которого начинается празднование.

Если нет возможности присутствовать на службе, Церковь советует:

Зайти в храм в течение дня для совершения краткой молитвы у праздничной иконы Рождества Богородицы.

Прочитать акафист Рождеству или молитвы к Пресвятой Богородице дома.

Прославить Пресвятую Богородицу в мыслях в течение дня, вспоминая значение праздника.

Молитва первая на Рождество Богородицы

О, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и Богом возлюбленная! Кто Тебе не ублажит или кто не воспоет, Твоего преславного рождества. Рождество бо Твое бысть началом спасения человеков, и мы, седящии во тме согрешений, зрим Тя, Неприступного Света жилище. Сего ради витийствующий язык не может песнословити Тя по достоянию. Паче бо серафим возвысилась еси, Пречистая. Обаче приими от недостойных раб Твоих нынешнее похваление и не отрини мольбы нашея. Твое величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего даровати нам, много согрешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возможем творити вся Богу угодная и душам нашим полезная. Возненавидим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ Царствия Небеснаго, да со всеми святыми немолчно исповедуем Твое о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Святей Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Общение с родными, поздравления

Рождество Богородицы считается семейным и родительским праздником. В тропаре праздника особо почитаются родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, что задает соответствующий тон для верующих.

Как отметить праздник в кругу семьи:

Поздравление родителей. Самый важный обычай — проявить внимание к своим родителям: позвонить, навестить их, оказать знак уважения и заботы.

Совместная молитва. Идеальным вариантом считается совместный поход в храм для участия в богослужении.

Теплая трапеза. Собравшись за семейным столом, можно прочитать краткую молитву Богородице, разделив радость праздника с близкими.

Поздравления в этот день часто включают слова из церковных песнопений.

Народные обычаи и приметы

21 сентября на Руси совпадало с окончанием полевых работ и осенним равноденствием, поэтому древние аграрные традиции тесно переплелись с церковными.

Народные обычаи

Благодарение земли. В этот день благодарили землю за урожай. Существовал обычай печь "рождественские" караваи из муки нового урожая и угощать ими гостей, а крошки раздавать скоту.

Посещение молодых. Новобрачные приглашали в свой дом родных: показывали свое хозяйство, а гости оценивали их быт и одаривали подарками.

Обновление огня. В избах гасили старый огонь в печи и зажигали новый, что символизировало обновление и начало нового цикла.

Погодные приметы на Рождество Богородицы:

Утро пасмурное — к дождливой осени.

Утро ясное — ждать малосолнечной и холодной погоды до конца октября.

Если на Богородицу птицы летят низко к земле — зима будет ранняя и морозная.

Иней на траве утром — к скорым заморозкам и ранней зиме.

Интересные факты о празднике

Рождество Пресвятой Богородицы — один из ключевых православных праздников. Вот несколько фактов, которые раскрывают его уникальность и историческую глубину.