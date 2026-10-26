Русские мужские имена: список по алфавиту со значениями от исконно-славянских до современных

Выбор имени для ребенка — одно из первых серьезных решений, которое принимают родители. Имя останется с человеком на всю жизнь, поэтому хочется, чтобы оно было благозвучным, хорошо сочеталось с отчеством и фамилией и несло добрый смысл. В этой статье собраны русские мужские имена: исконно-русские и пришедшие из святцев, древние и современные, популярные и совсем редкие. Для удобства мы составили список по алфавиту с значениями, а также отдельные подборки красивых, необычных и старинных имен. Надеемся, что среди них найдется то самое имя. Что считается русским мужским именем Многие удивятся, узнав, что большинство привычных нам русских мужских имен на самом деле имеют греческое, латинское или древнееврейское происхождение. Иван, Михаил, Николай, Алексей, Дмитрий пришли на Русь вместе с христианством в X веке и за тысячу лет настолько вросли в язык, что стали восприниматься как полностью свои. Поэтому в широком смысле русскими называются все имена, которые давно и прочно укоренились в русской культуре. Славянские имена в русской традиции Значительная часть дохристианского древнерусского именослова состояла из имен славянского происхождения: Святослав, Ярослав, Всеволод, Добрыня или Владимир. После Крещения Руси церковные имена распространялись постепенно. Долгое время славянское мирское имя и христианское крестильное могли сосуществовать. Человек получал имя из святцев при крещении, но в повседневной жизни, а нередко и в летописях, окружение его называло мирским именем. Например, князь Владимир Святославич в крещении носил имя Василий. Вытеснение дохристианского именослова растянулось на несколько столетий. Часть славянских имен со временем вошла в церковный обиход, в том числе благодаря почитанию святых, которые их носили, — например, Владимир, Всеволод, Вячеслав. Стоит учитывать, что не все древние имена русских князей славянские. Глеб, Игорь и Олег имеют скандинавское происхождение, но давно укоренились в древнерусской традиции.

Многие русские имена для мальчиков имеют древнегреческую, латинскую или древнееврейскую историю Фото: Сгенерировано ИИ

Имена из православных святцев В святцах собраны имена святых, прославленных православной церковью, и именно по ним веками давали имена новорожденным. Отсюда пришли Александр, Андрей, Петр, Павел, Сергей, Федор, Георгий и другие. Многие из них в народной речи приобрели упрощенные формы, которые со временем стали самостоятельными именами: Егор из Георгия, Пантелей из Пантелеимона, Осип из Иосифа. Имена советской эпохи После революции появились имена-неологизмы вроде Владлен или Ревмир, а также стали популярны имена без церковной традиции. Большинство из них не прижилось, но сама эпоха повлияла на то, какие имена сегодня считаются “старыми”, а какие “современными”. Русскими в широком смысле считаются не только славянские имена, но и те, которые давно укоренились в русской традиции, включая пришедшие из греческого, латыни, древнееврейского и скандинавских языков. Список мужских русских имен по алфавиту Ниже представлен список по алфавиту с кратким происхождением и значением каждого имени. Для букв, по которым родители ищут имена чаще всего, мы подготовили расширенные подборки. Мужские имена на букву А русские На букву А начинается одно из распространенных в современной России мужских имен — Александр. Имя Происхождение Значение Александр греческое защитник людей Алексей греческое защитник, оберегающий Анатолий греческое восточный, восход Андрей греческое мужественный, храбрый Антон латинское родовое имя Антониев Аркадий греческое житель, уроженец Аркадии Арсений греческое мужественный, мужской Артем греческое здоровый, невредимый Афанасий греческое бессмертный Аким древнееврейское Бог утвердит Имена на Б, В, Г Б: Богдан — славянское, “Богом данный”;

Борис — его происхождение спорное, но по одной из версий восходит к сокращенной форме славянского имени Борислав;

Бронислав — славянское, “славный защитой”. В: Валентин — латынь, “сильный, здоровый”;

Василий — греческое, “царский”;

Вениамин — древнееврейское, “сын правой руки”;

Виктор — латынь, “победитель”;

Владимир — славянское; традиционно толкуется как “владеющий миром”, этимология второй части имени имеет несколько трактовок;

Владислав — славянское, “владеющий славой”;

Всеволод — славянское, “всем владеющий”;

Вячеслав — славянское, “более славный”). Г: Гавриил — древнееврейское, “сила Божия”;

Геннадий — греческое, “благородный”;

Георгий — греческое, “земледелец”;

Глеб — древнескандинавское; восходит к Guðleifr из составных элементов “бог” и “наследие, наследник”;

Гордей — греческое, от имени фригийского царя Гордия;

Григорий — греческое, “бодрствующий”. Русские мужские имена на Д Среди имен на Д есть широко распространенные Даниил и Дмитрий, а также старинное имя Демид. Имя Происхождение Значение Давид древнееврейское возлюбленный Даниил древнееврейское Бог — мой судья Демид греческое совет Зевса Демьян греческое покоряющий, укрощающий Денис греческое посвященный Дионису Дмитрий греческое посвященный Деметре Добрыня славянское добрый Дорофей греческое дар Божий Мужские русские имена на букву Е Некоторым родителям имена на Е кажутся старомодными, другие, напротив, ценят их за самобытность. В подборке есть как распространенные, так и редкие варианты. Имя Происхождение Значение Евгений греческое благородный Евдоким греческое славный, почтенный Егор народная форма Георгия земледелец Елисей древнееврейское Бог — спасение Емельян русская форма имени Емилиан этимология исходного имени трактуется по-разному Ермолай греческое народ Гермеса Ерофей греческое священный, освященный Богом Ефим греческое благодушный Имена на Ж, З, И, К Ж: Ждан — славянское, “долгожданный”. З: Захар — древнееврейское, “Бог вспомнил”;

Зиновий — греческое, “жизнь Зевса”. И: Иван — древнееврейское, “Бог милует”;

Игорь — скандинавское, от Ингвара;

Изяслав — славянское, “взявший славу”;

Илья — древнееврейское, “мой Бог — Господь”;

Иннокентий — латынь, “невинный”;

Ипполит — греческое, “распрягающий коней”. К: Кирилл — греческое, “господин”;

Климент — латынь, “милостивый”;

Константин — латынь, “постоянный”;

Корней — латынь, родовое имя Корнелиев;

Кузьма — греческое, «порядок, украшение”. Русские имена на Л для мальчика Лев широко представлен в современной статистике имен, в частности в московской. Лука и Леонтий также использовуются. Имя Происхождение Значение Лаврентий латинское житель, уроженец Лаврента Лев греческое лев Леонид греческое подобный льву Леонтий греческое львиный Лука греческая форма латинского имени Lucas обычно связывается с названием области Лукания — “луканец, житель Лукании”; по одной из старых версий — от лат. lux, “свет” Любомир славянское любящий мир Людмил славянское милый людям Мужские имена на М русские На М начинается несколько распространенных в современной России имен: Михаил, Максим, Матвей и Марк. Имя Происхождение Значение Макар греческое блаженный, счастливый Максим латинское величайший Марк латинское, от Marcus происхождение имени точно не установлено; по одной из версий связано с именем бога Марса Матвей древнееврейское дар Божий Мирон греческое этимология имеет несколько трактовок; одна из них связывает имя с греч. myron — “миро, благовонное масло” Мирослав славянское славящий мир Митрофан греческое явленный матерью Михаил древнееврейское кто подобен Богу? Мстислав славянское от мсти- (“месть, мстить”) и слав- (“слава”)

Как подобрать для сына мужское имя Фото: Создано нейросетью

Имена на Н, О Н: Назар — древнееврейское, “посвященный Богу”;

Наум — древнееврейское, «утешитель”;

Никита — греческое, “победитель”;

Никифор — греческое, “победоносный”;

Николай — греческое, “победитель народов”. О: Олег — скандинавское, от Хельги, “святой”;

Осип — народная форма Иосифа, “Бог приумножит”;

Остап — народная форма Евстафия, “устойчивый”. Мужские русские имена на П Среди имен на П есть как широко известные, например Павел и Петр, так и более редкие старинные, например Прохор и Порфирий. Имя Происхождение Значение Павел латинское малый, скромный Пантелей народная форма греческого имени Пантелеимон Пантелеимон — “всемилостивый” Пересвет славянское светлый, сияющий Петр греческое камень Платон греческое широкоплечий Порфирий греческое багряный Прохор греческое руководитель хора Мужские русские имена на Р Среди имен на Р есть как церковные, так и древние славянские. Имя Происхождение Значение Радим славянское связано с основой рад- (“радеть, заботиться”) Радомир славянское сложное имя с компонентами рад- (исторически связано с “радеть”) и мир- Ратибор славянское от рат- (“рать, ратный”) и бор- (“бороться”) Родион греческое этимология спорна; по одной из версий связано с греч. rhodon — “роза” Роман латинское римлянин Ростислав славянское растущий славой Руслан тюркское лев Рюрик скандинавское славный правитель Имена на С Савва — арамейское, “старец”;

Святослав — славянское, “святая слава”;

Семен — древнееврейское, “услышанный”;

Серафим — древнееврейское, “пламенный”

Сергей — латынь, родовое имя;

Станислав — славянское, “становящийся славным”;

Степан — греческое, “венец”. Русские имена на Т для мальчика На Т начинаются как распространенные сегодня имена, например Тимофей, так и более редкие старинные, например Тихон и Трофим. Имя Происхождение Значение Тарас греческое связывается с глаголом со значением “тревожить, приводить в смятение” Терентий латинское родовое имя Теренциев Тимофей греческое почитающий Бога Тимур тюркское железо Тихон греческое удачливый Трофим греческое питомец, воспитанник Имена на У, Ф У: Ульян — латынь, от Юлиана;

Устин — латынь, “справедливый”. Ф: Федор — греческое, “дар Божий”;

Филипп — греческое, “любящий коней”;

Фома — арамейское, “близнец”;

Фрол — народная форма имени Флор, которое восходит к лат. flos в значении “цветок”. Русские имена на букву Х для мальчика Имен на Х в русском именослове немного, и почти все они сегодня встречаются редко. Имя Происхождение Значение Харитон греческое щедрый, осыпающий милостями Хвалимир славянское хвалящий мир Хотен славянское желанный Хотимир славянское желающий мира Хрисанф греческое золотой цветок Христофор греческое несущий Христа Харитон — одно из наиболее известных традиционных русских имен на букву Х. Имена на Э, Ю, Я Э: Эраст — греческое, “любимый”. Ю: Юлиан — латынь, “из рода Юлиев”;

Юрий — народная форма Георгия, “земледелец”. Я: Яков — древнееврейское, “следующий по пятам”;

Ян — западнославянская форма Иоанна;

Ярополк — славянское: первая часть связана со значением “ярый, сильный, энергичный”, вторая — “полк, воинство”;

Ярослав — славянское: от яр- — “ярый, сильный” и слав- — “слава”. Популярные в 2026 году русские имена для мальчиков В рейтингах популярных имен 2026 года лидируют распространенные традиционные имена. Общероссийская и московская статистика при этом различаются, поэтому рассмотрим их отдельно. Год еще не завершен, поэтому приведенные данные не являются итоговым годовым рейтингом. Россия По данным ЕГР ЗАГС на 20 августа 2026 года, первое место по стране занимает Михаил. Пятерка лидеров выглядит так: Михаил. Александр. Артем. Матвей. Тимофей. Москва По данным управления ЗАГС Москвы, с начала 2026 года среди лидеров в столице — Михаил, Александр и Лев. По сравнению с прошлым годом верхние строчки почти не изменились. Михаил занимал первое место и в 2025 году: тогда это имя получили 2546 новорожденных мальчиков Москвы. Кроме тройки лидеров, в столице пользуются спросом и другие традиционные имена: Иван;

Максим;

Марк;

Матвей;

Роман;

Артем. В современной статистике встречаются как традиционные имена, так и имена, которые еще несколько десятилетий назад воспринимались как старинные, например Лев, Мирон, Лука или Федор.

Выбираем для новорожденного мальчика популярное русское имя Фото: Сгенерировано нейросетью

Современные русские имена для мальчиков Современные имена — это не обязательно новые. В этой подборке собраны имена, которые широко используются сегодня и привычно сочетаются с большинством отчеств: Артем, Матвей, Максим, Даниил, Кирилл, Марк, Никита, Егор, Арсений и Тимофей. Имена, которые хорошо звучат в других языках Если семья допускает жизнь или работу за рубежом, стоит обратить внимание на имена, у которых есть распространенные аналоги в других языках: Марк, Лев (Leo), Даниил (Daniel), Давид (David), Михаил (Michael), Александр (Alexander), Филипп (Philip). Такие имена обычно проще адаптировать. Красивые русские имена для мальчиков Восприятие красоты имени субъективно, поэтому ниже приведены несколько подборок по звучанию и значению. Сильные и мужественные имена Андрей, Георгий, Святослав, Всеволод, Ратибор, Мстислав, Роман, Руслан, Тимур. Многие из этих имен по происхождению связываются с понятиями мужества, силы, славы или воинской темой. Мягкие и мелодичные имена Лев, Лука, Елисей, Мирон, Савелий, Серафим, Леонид, Мирослав. Многим родителям эти имена кажутся плавными по звучанию. Имена со светлым значением Богдан (Богом данный), Матвей и Федор (дар Божий), Любомир (любящий мир), Пересвет (светлый, сияющий). Редкие русские мужские имена Редкие русские имена для мальчиков — вариант для тех, кто хочет, чтобы сын не был пятым Александром в классе, но при этом получил имя с историей и корнями. Редкие имена из святцев Савва, Серафим, Ипполит, Никанор, Пантелеймон (в народной форме — Пантелей), Евдоким, Лаврентий, Порфирий, Хрисанф, Митрофан. Перечисленные имена представлены в православном месяцеслове. Редкие славянские имена Велимир (великий мир), Доброслав (славный добром), Светозар (озаряющий светом), Ратибор, Ждан, Хотен, Радим, Любомир. Эти древние имена постепенно вышли из широкого употребления после распространения христианского именослова. Некоторые из них используются и сегодня. Необычные мужские русские имена Необычное имя отличается от редкого тем, что сразу привлекает внимание и может вызвать удивление у окружающих. Столичный ЗАГС регулярно приводит примеры таких имен. Среди необычных имен, зарегистрированных у мальчиков в Москве в 2026 году, упоминались Цветай, Патрикей, Марс, Максимус, Ладомир, Анатоль, Амур и Алмаз. Это отдельные примеры, а не рейтинг. В 2025 году в Москве среди необычных имен отмечали Фрола и Грача. Часть таких имен представляет собой возрожденные старинные варианты, часть — редкие заимствованные или нетипичные для современного русского именослова имена. Прежде чем остановиться на совсем экзотическом варианте, важно подумать, как ребенок будет себя чувствовать с ним в детском саду и школе. Удачное необычное имя легко произносится, имеет понятную краткую форму и не дает поводов для насмешек. Старые мужские русские имена Старинные имена связаны с историей русского именослова, и часть из них встречается и в наши дни. Древнерусские и княжеские имена Игорь, Олег, Святослав, Изяслав, Ярополк, Мстислав, Всеволод, Рюрик. Эти имена носили древнерусские князья, известные по летописям. Среди них есть как славянские, так и скандинавские по происхождению имена: Игорь, Олег и Рюрик пришли из скандинавских языков, как и Глеб. Старинные имена, распространенные в XIX веке Фрол, Прохор, Кузьма, Никифор, Ерофей, Емельян, Трофим, Макар, Тихон и Фома встречались в русском именослове XIX века. В XX веке многие из этих имен стали использоваться заметно реже и начали восприниматься как старомодные. Какие старинные имена используются сегодня Среди старинных имен, которые встречаются в современном именослове, — Матвей, Тимофей, Федор, Макар, Мирон, Савелий, Демид, Елисей, Прохор и Лука.

Как родителям не ошибиться к именем для сына Фото: Создано ИИ