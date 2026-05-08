Гул праздничных залпов, блеск фейерверков над Кремлем и дыхание истории — 9 мая в Москве невозможно спутать ни с одним другим днем. В 2026 году город готовит зрелищный салют в честь 81-й годовщины великого события. Расскажем, где пройдет мероприятие, когда начнется и сколько продлится.
Будет ли салют в Москве на 9 мая 2026
Праздничный салют в Москве — устоявшаяся традиция Дня Победы, поэтому многие городские и медийные анонсы исходят из того, что вечером 9 мая он состоится. Так, в прошлом году первые сообщения о планах запуска салюта появились еще в начале года, а ближе к маю информацию подтвердили официальные ресурсы: мэрия столицы, официальный портал правительства города и пресс-служба Минобороны. Также были опубликованы схемы перекрытий и список площадок, откуда был запущен салют 9 мая.
В прошлом году организаторы готовили зрелищное представление, приуроченное к 80-летию праздника.
- Увеличенное число залпов. Более 10 тысяч фейерверков различных типов, в том числе редкие патриотические композиции (например, "звезда", "гвардейский крест" и "салют Победы").
- Спецэффекты и синхронизация с музыкой. Некоторые площадки впервые запустили аудиосопровождение: синхронно с запуском залпов звучали музыкальные темы военных лет.
- Новые локации запуска. Помимо традиционных точек (Лужники, Парк Победы, Поклонная гора), рассматривались дополнительные площадки в новых округах, чтобы салют 9 мая был виден максимально широко.
- Прямая трансляция в 4К. Юбилейный салют в Москве можно было увидеть онлайн в высоком качестве с нескольких ракурсов, включая панорамные виды с дронов.
Также в 2025 году были тематические подсветки зданий, фотовыставки и арт-инсталляции, сопровождающие праздничный вечер.
Во сколько начнется салют 9 мая
По традиции, начало мероприятия приходится на 22:00 по московскому времени. Время ежегодно устанавливается Минобороны России. Оно синхронизировано со всеми регионами, где проходят официальные фейерверки, но особенно важным остается для столицы — главной площадки праздника.
При этом, чтобы занять хорошие места, лучше приходить заранее — за 1–1,5 часа до начала, особенно в популярных зонах вроде Парка Победы, Воробьевых гор или набережных Москвы-реки.
Продолжительность салюта в 2026 году составит около 10 минут, как было в предыдущие годы.
Всего в прошлом году было более 30 залпов с интервалами в 20–30 секунд, включая мощный завершающий блок с крупнокалиберными огненными композициями.
Где будет салют на 9 мая в Москве
Исходя из того, каким мероприятие было в прошлом году, в 2026-ом в Москве шоу в честь Дня Победы можно будет увидеть с более чем 30 площадок по всему городу. Запуск фейерверков будет организован в каждом округе столицы, чтобы как можно больше жителей могли насладиться зрелищем (для этого не обязательно ехать в центр).
Центральный округ (ЦАО)
- Парк Победы на Поклонной горе — одна из центральных площадок, где проходят важнейшие праздничные мероприятия.
- Лужники и набережная: отличная видимость на фоне Кремля и сталинских высоток.
- Территория Красной площади: не считается точкой запуска, но здесь отлично виден салют в Москве, особенно в синхронизации с музыкальными программами и трансляцией.
Северный и северо-восточный округа (САО, СВАО, СЗАО)
- Парк Дружбы (станция метро Речной вокзал) — удобное место с открытым пространством.
- ВДНХ и Останкинская башня — неофициальные места для наблюдения, в которых при этом хороший обзор и атмосфера.
- Северное Тушино (Химкинское водохранилище) — популярная зона отдыха, откуда хорошо видны залпы с северо-запада.
Запад и юго-запад (ЗАО, ЮЗАО)
- Тропарево и Юго-Западный лесопарк — открытые площадки с хорошими ракурсами.
- Фили и Крылатское — комфортные районы с площадками у воды и панорамными видами.
- Смотровая площадка на Воробьевых горах — одно из самых популярных мест, особенно в праздничные дни.
Юг и восток (ЮАО, ЮВАО, ВАО)
- Коломенское — исторический парк с отличной видимостью.
- Кузьминки и Лефортово — хорошие парковые зоны, где будут запускать фейерверки.
- Измайловский парк — один из крупнейших в Москве, где организуют запуск салюта и тематические мероприятия.
Лучшие места для просмотра
Если вы хотите не просто увидеть салют в Москве 9 мая, а почувствовать атмосферу Дня Победы, стоит выбрать точку обзора заранее.
Обзор панорамных точек
- Воробьевы горы (Смотровая площадка МГУ) — самый популярный вид на центр города. Видны залпы с Поклонной горы, Лужников, центра и даже частично с севера города.
- Останкинская башня: уникальный панорамный вид в 360°. Однако, чтобы попасть на смотровую площадку, требуется предварительное бронирование. Видны залпы почти со всех районов.
- Смотровая в парке "Зарядье": виден Кремль, Москва-река и часть центра.
Парки, набережные и мосты
Эти места особенно популярны для прогулок с семьей или друзьями:
- Парк Победы на Поклонной горе — главный центр торжеств. Расположен близко к точке запуска, обладает отличной акустикой и в целом пронизан праздничной атмосферой.
- Лужники и набережная: прекрасный вид, который усиливается отражением в воде.
- Парк "Коломенское" и набережная у Новоспасского моста.
- Мосты: Большой Каменный, Крымский, Андреевский — популярные точки с открытым небом и центральной перспективой.
Совет: мосты могут перекрываться за 30–60 минут до начала салюта, так что приходите заранее.
Просмотр с теплохода
Для тех, кто хочет провести вечер необычно, судоходные компании предлагают теплоходные прогулки с просмотром салюта с воды. Прокатиться можно от Киевского вокзала до Кремля и Парка Зарядье, либо от Воробьевых гор до Химкинского водохранилища.
Важно: места на теплоходы раскупаются заранее. Поэтому рекомендуем поторопиться.
Где смотреть трансляцию
Салют в Москве можно будет увидеть не только вживую, но и в прямом эфире.
Важно: фейерверк стартует в 22:00 по московскому времени, но телетрансляции и онлайн-показы начнутся немного раньше — чтобы зрители успели подготовиться и не пропустили начало шоу.
История салюта Победы
Салюты на 9 мая — важный символ памяти, гордости и народного торжества. Его история корнями уходит в самые первые дни после окончания Великой Отечественной войны.
Так, впервые Москва впервые осветилась залпами в честь Победы 9 мая 1945 года. В тот вечер столицу озарили 30 залпов из 324 орудий, развернутых на разных площадках города. Это событие стало официальным признанием окончания войны и освобождения Европы от нацизма.
Инициатором выступил Иосиф Сталин, подписавший указ о праздновании Победы и проведении торжеств. Вечером того же дня сотни тысяч москвичей вышли на улицы, чтобы увидеть огни — символ завершившейся трагедии и начала новой мирной жизни.
Впрочем, традиция салютов в годы войны появилась еще до 1945 года — в честь крупных военных побед. Так, первый в истории Великой Отечественной был дан 5 августа 1943 года — в честь освобождения Орла и Белгорода. Именно в тот день в Москве прозвучали 12 артиллерийских залпов из 120 орудий. Это стало новой традицией: каждую значимую победу Красной армии столица отмечала фейерверком.