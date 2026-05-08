Салют на 9 мая в Москве: как пройдет День Победы в 2026 году

Гул праздничных залпов, блеск фейерверков над Кремлем и дыхание истории — 9 мая в Москве невозможно спутать ни с одним другим днем. В 2026 году город готовит зрелищный салют в честь 81-й годовщины великого события. Расскажем, где пройдет мероприятие, когда начнется и сколько продлится.

Будет ли салют в Москве на 9 мая 2026

Праздничный салют в Москве — устоявшаяся традиция Дня Победы, поэтому многие городские и медийные анонсы исходят из того, что вечером 9 мая он состоится. Так, в прошлом году первые сообщения о планах запуска салюта появились еще в начале года, а ближе к маю информацию подтвердили официальные ресурсы: мэрия столицы, официальный портал правительства города и пресс-служба Минобороны. Также были опубликованы схемы перекрытий и список площадок, откуда был запущен салют 9 мая.

В прошлом году организаторы готовили зрелищное представление, приуроченное к 80-летию праздника.

Увеличенное число залпов. Более 10 тысяч фейерверков различных типов, в том числе редкие патриотические композиции (например, "звезда", "гвардейский крест" и "салют Победы").

Спецэффекты и синхронизация с музыкой. Некоторые площадки впервые запустили аудиосопровождение: синхронно с запуском залпов звучали музыкальные темы военных лет.

Новые локации запуска. Помимо традиционных точек (Лужники, Парк Победы, Поклонная гора), рассматривались дополнительные площадки в новых округах, чтобы салют 9 мая был виден максимально широко.

Прямая трансляция в 4К. Юбилейный салют в Москве можно было увидеть онлайн в высоком качестве с нескольких ракурсов, включая панорамные виды с дронов.

Также в 2025 году были тематические подсветки зданий, фотовыставки и арт-инсталляции, сопровождающие праздничный вечер.

Во сколько начнется салют 9 мая

По традиции, начало мероприятия приходится на 22:00 по московскому времени. Время ежегодно устанавливается Минобороны России. Оно синхронизировано со всеми регионами, где проходят официальные фейерверки, но особенно важным остается для столицы — главной площадки праздника.

При этом, чтобы занять хорошие места, лучше приходить заранее — за 1–1,5 часа до начала, особенно в популярных зонах вроде Парка Победы, Воробьевых гор или набережных Москвы-реки.

Продолжительность салюта в 2026 году составит около 10 минут, как было в предыдущие годы.

Всего в прошлом году было более 30 залпов с интервалами в 20–30 секунд, включая мощный завершающий блок с крупнокалиберными огненными композициями.

Где будет салют на 9 мая в Москве

Исходя из того, каким мероприятие было в прошлом году, в 2026-ом в Москве шоу в честь Дня Победы можно будет увидеть с более чем 30 площадок по всему городу. Запуск фейерверков будет организован в каждом округе столицы, чтобы как можно больше жителей могли насладиться зрелищем (для этого не обязательно ехать в центр).

Центральный округ (ЦАО)

Парк Победы на Поклонной горе — одна из центральных площадок, где проходят важнейшие праздничные мероприятия.

Лужники и набережная: отличная видимость на фоне Кремля и сталинских высоток.

Территория Красной площади: не считается точкой запуска, но здесь отлично виден салют в Москве, особенно в синхронизации с музыкальными программами и трансляцией.

Северный и северо-восточный округа (САО, СВАО, СЗАО)

Парк Дружбы (станция метро Речной вокзал) — удобное место с открытым пространством.

ВДНХ и Останкинская башня — неофициальные места для наблюдения, в которых при этом хороший обзор и атмосфера.

Северное Тушино (Химкинское водохранилище) — популярная зона отдыха, откуда хорошо видны залпы с северо-запада.

Запад и юго-запад (ЗАО, ЮЗАО)

Тропарево и Юго-Западный лесопарк — открытые площадки с хорошими ракурсами.

Фили и Крылатское — комфортные районы с площадками у воды и панорамными видами.

Смотровая площадка на Воробьевых горах — одно из самых популярных мест, особенно в праздничные дни.

Юг и восток (ЮАО, ЮВАО, ВАО)

Коломенское — исторический парк с отличной видимостью.

Кузьминки и Лефортово — хорошие парковые зоны, где будут запускать фейерверки.

Измайловский парк — один из крупнейших в Москве, где организуют запуск салюта и тематические мероприятия.

Лучшие места для просмотра

Если вы хотите не просто увидеть салют в Москве 9 мая, а почувствовать атмосферу Дня Победы, стоит выбрать точку обзора заранее.

Обзор панорамных точек

Воробьевы горы (Смотровая площадка МГУ) — самый популярный вид на центр города. Видны залпы с Поклонной горы, Лужников, центра и даже частично с севера города.

Останкинская башня: уникальный панорамный вид в 360°. Однако, чтобы попасть на смотровую площадку, требуется предварительное бронирование. Видны залпы почти со всех районов.

Смотровая в парке "Зарядье": виден Кремль, Москва-река и часть центра.

Парки, набережные и мосты

Эти места особенно популярны для прогулок с семьей или друзьями:

Парк Победы на Поклонной горе — главный центр торжеств. Расположен близко к точке запуска, обладает отличной акустикой и в целом пронизан праздничной атмосферой.

Лужники и набережная: прекрасный вид, который усиливается отражением в воде.

Парк "Коломенское" и набережная у Новоспасского моста.

Мосты: Большой Каменный, Крымский, Андреевский — популярные точки с открытым небом и центральной перспективой.

Совет: мосты могут перекрываться за 30–60 минут до начала салюта, так что приходите заранее.

Просмотр с теплохода

Для тех, кто хочет провести вечер необычно, судоходные компании предлагают теплоходные прогулки с просмотром салюта с воды. Прокатиться можно от Киевского вокзала до Кремля и Парка Зарядье, либо от Воробьевых гор до Химкинского водохранилища.

Важно: места на теплоходы раскупаются заранее. Поэтому рекомендуем поторопиться.

Где смотреть трансляцию

Салют в Москве можно будет увидеть не только вживую, но и в прямом эфире. Чтобы насладиться зрелищем, рекомендуем перейти по ссылке на СМОТРИМ.

Важно: фейерверк стартует в 22:00 по московскому времени, но телетрансляции и онлайн-показы начнутся немного раньше — чтобы зрители успели подготовиться и не пропустили начало шоу.

История салюта Победы

Салюты на 9 мая — важный символ памяти, гордости и народного торжества. Его история корнями уходит в самые первые дни после окончания Великой Отечественной войны.

Так, впервые Москва впервые осветилась залпами в честь Победы 9 мая 1945 года. В тот вечер столицу озарили 30 залпов из 324 орудий, развернутых на разных площадках города. Это событие стало официальным признанием окончания войны и освобождения Европы от нацизма.

Инициатором выступил Иосиф Сталин, подписавший указ о праздновании Победы и проведении торжеств. Вечером того же дня сотни тысяч москвичей вышли на улицы, чтобы увидеть огни — символ завершившейся трагедии и начала новой мирной жизни.

Впрочем, традиция салютов в годы войны появилась еще до 1945 года — в честь крупных военных побед. Так, первый в истории Великой Отечественной был дан 5 августа 1943 года — в честь освобождения Орла и Белгорода. Именно в тот день в Москве прозвучали 12 артиллерийских залпов из 120 орудий. Это стало новой традицией: каждую значимую победу Красной армии столица отмечала фейерверком.