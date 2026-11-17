Сергей Безруков руководит двумя театрами: Московским Губернским с 2014 года, а с марта 2026 года — МХАТом имени Горького. Зрители помнят его по роли Саши Белого, но на подмостки он вышел еще ребенком. Это биография Сергея Безрукова: даты, роли, награды и факты о семье.

Детство, родители и образование

Сергей Витальевич Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. В 2026-м ему исполнилось 53.

Отец, Виталий Безруков, — актер и режиссер, он работал в Московском академическом театре сатиры. Мать, Наталья Михайловна, урожденная Сурова, заведовала магазином. Имя мальчику выбрали в честь поэта Сергея Есенина: его стихи любил отец.

Первую роль Безруков сыграл в театральном кружке, в постановке "Гуси-лебеди". Он учился в московской школе № 402, где участвовал в школьных спектаклях, и одновременно занимался в музыкальной школе по классу гитары.

Первый опыт в кино случился в 1990 году, в год поступления в школу-студию: Безруков появился в эпизоде фильма "Похороны Сталина" и в титрах не значился. Первая главная роль в кино досталась ему в 1994-м, в картине "Ноктюрн для барабана и мотоцикла": он сыграл Чибиса.

В 1990 году он поступил в школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова и окончил ее в 1994-м с красным дипломом. Табаков взял выпускника в труппу "Табакерки".

Сергей Безруков 2019 ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Как артист стал звездой театра и кино России

1995–2000. Озвучивает героев сатирических "Кукол" на НТВ.

1996. За спектакль "Жизнь моя, иль ты приснилась мне…" он получает государственную премию.

2002. Выходят "Бригада" и "Азазель": бандит Саша Белый и чиновник Бриллинг.

2005. Сериал "Есенин" и роль Иешуа в "Мастере и Маргарите".

2014. Становится худруком Московского Губернского театра.

2026. Его назначают художественным руководителем МХАТ имени Горького.

В 1996 году актер вышел на сцену в образе поэта, в 2005-м сыграл Есенина на экране, в 2006-м Пушкина, в 2011-м Высоцкого. Сергей Безруков стал актером, чье имя со временем стали связывать не только с ролью бандита.

Первые награды пришли еще в студенческие и ранние театральные годы: в 1994-м Безруков получил премию "Созвездие", в 1995-м "Московские дебюты". Есенина на сцене он сыграл в спектакле "Жизнь моя, иль ты приснилась мне…". За эту работу актер получил государственную премию РФ в 1996 году. Одновременно, в 1995–2000 годах, он озвучивал героев программы "Куклы" на НТВ.

Всенародную известность принесла "Бригада" (2002). Следом вышли "Азазель" и "Участок" (2003). В 2005 году актер получил "Золотого орла" за "Участок", а в 2007-м стал "Россиянином года" в номинации "Звезда России". В 2008 году ему присвоили звание народного артиста России.

Сергей Безруков в роли Саши Белого Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Спектакли и театральный путь

"Табакерка". У Табакова Безруков играл в "Страстях по Бумбарашу", "Ревизоре", "Последних", "На всякого мудреца довольно простоты", "Признаниях авантюриста Феликса Круля", "На дне" и "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро". Из труппы он ушел в 2009–2010 годах. "Табакерка" — студия с небольшим залом, и в таком театре актер Сергей Безруков работал совсем близко к зрителю.

Московский Губернский театр. В январе 2014 года актер возглавил коллектив, который раньше назывался Московским областным драматическим театром имени А. Н. Островского; его создание связывают с Сергеем Сверчковым из труппы МХАТа. При новом руководителе в репертуаре появились спектакли для детей и инклюзивные проекты. В Московском Губернском театре актер Сергей Безруков играет и сегодня. Безруков ставит спектакли и как режиссер: он автор постановки "Капитанская дочка".

МХАТ имени Горького. В марте 2026 года актер получил новое назначение — он стал художественным руководителем МХАТа. Об этом 6 марта сообщила министр культуры Ольга Любимова. На открытии 129-го сезона, 28 августа, Сергей Безруков заявил, что Губернский театр войдет в его состав. В труппу позвали Дину Корзун, Илью Малакова, Олега Савостюка и Никиту Кологривого, а также студентов Безрукова из ВГИКа и ростовского вуза.

Фильмы и сериалы с Сергеем Безруковым

Широкая известность в кино пришла в начале 2000-х. За четверть века сложился список, где сериалы идут рядом с полным метром.

Саша Белый в "Бригаде", Есенин, Высоцкий

Саша Белый, "Бригада" (2002). Сериал о московских друзьях, ставших бандитами. Режиссер Алексей Сидоров сначала искал более брутального исполнителя, а решающим стал кастинг, на котором Безруков схватил за грудки партнера Дмитрия Дюжева. Эта работа принесла ему общенациональную известность. Позже актер отказался сниматься в сиквеле "Бригада: Наследник" (2012).

"Есенин" (2005). Режиссер — Игорь Зайцев, сериал снят по мотивам книги отца актера Виталия Безрукова.

"Каникулы строгого режима" (2009). Безруков сыграл вора в законе Виктора Сумарокова по кличке Сумрак, партнером снова стал Дмитрий Дюжев. Съемки шли в Псковской области, в прокате фильм собрал около 17,5 млн долларов.

Генерал Каппель, "Адмиралъ" (2008). Историческая драма о Колчаке, режиссер Андрей Кравчук. Сначала на роль утвердили Владислава Галкина, но из-за травмы он сниматься не смог. Фильм занял второе место по сборам в России в 2008 году, а Безруков получил "Золотой меч" за лучшую мужскую роль второго плана.

Владимир Высоцкий, "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011). Режиссер Петр Буслов. Безруков работал в силиконовом гриме, на подготовку уходило от четырех до шести часов. В титрах его имя не указали, а об участии он признался лишь через полгода после премьеры. Картина стала самой кассовой российской лентой 2011 года и собрала более 27,5 млн долларов.

Сергей Безруков и Сергей Шойгу Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Список сериалов и фильмов

Название Выход Образ или примечание “Бригада” 2002 Саша Белый “Азазель” 2002 Чиновник Бриллинг “Участок” 2003 Павел Кравцов “Есенин” 2005 Сергей Есенин “Мастер и Маргарита” 2005 Иешуа Га-Ноцри “Пушкин. Последняя дуэль” 2006 Александр Пушкин “Адмиралъ” 2008 генерал Каппель “Высоцкий. Спасибо, что живой” 2011 Поэт и бард “Годунов” 2018 Борис Годунов “После тебя” 2016 Главная роль “Папы” 2022 Александр “Август” 2025 Капитан Павел Алехин “Трудно быть богом” 2026 Дон Кондор “Чудо-Юдо” 2026 Черный маг Черногор

"Август" снят по роману Владимира Богомолова "Момент истины". Есть и другие работы: "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "Мамы" и "Джентльмены, удачи!" (2012), "Обитель" (2021), "Бизон: Дело манекенщицы" и "Шпион" (2023). За роль в "Матче" (2012) в 2013 году Безрукову вручили приз лучшего актера на Marbella Russian Film Fest, а за "Золото" в 2014-м он получил приз Шукшинского фестиваля. За главную роль в картине "После тебя" актер получил призы за лучшую мужскую роль сразу на трех фестивалях.

Песни и музыкальные проекты Сергея Безрукова

Безруков окончил музыкальную школу и называет гитару родным инструментом. В декабре 2008 года вышел его дебютный диск "Хулиган": песни написаны на стихи Есенина, музыку сочинил он сам.

Сам Безруков говорил, что не считает себя профессиональным музыкантом, но "сроднился с гитарой". В 2003 году он получил премию "Шансон года" совместно с Николаем Расторгуевым. В 2018 году актер собрал рок-группу "Крестный папа", где поет и играет на гитаре, и тогда же выпустил ее сингл.

Сергей Безруков Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Звания, премии и награды Сергея Безрукова

Заслуженный артист РФ — 2001 год.

Народный артист РФ — 2008 год.

Государственная премия РФ в области литературы и искусств — 1996-й год.

Премии "Созвездие" (1994) и "Московские дебюты" (1995).

Премия "Чайка" — 1996 год.

Премия мэрии Москвы — 1997 год.

"Актер года" по итогам "Лиц года" — 2002 год.

"Золотой орел" — 2005, за "Участок", и в 2024 году за сериал "Бизон: Дело манекенщицы".

"Россиянин года" в номинации "Звезда России" — 2007 год.

"Золотой меч" за роль в фильме "Адмиралъ" — 2008 год.

Премия "Фигаро" имени Андрея Миронова — 2012 год.

Приз лучшему актеру на Marbella Russian Film Fest ("Матч") — 2013 год.

Приз Шукшинского фестиваля ("Золото") — 2014 год.

Международная премия Станиславского — 2016 год.

Народный артист Южной и Северной Осетии — 2015 год.

Знак "За заслуги перед Московской областью" III степени — 2015 год.

"Золотой сарматский лев" — 2016 год.

Премия "Импульс добра" — 2018 год.

Орден Дружбы — 2018 год.

Орден "За заслуги в культуре и искусстве" — указ опубликован в апреле 2024-го года.

Личная жизнь Сергея Безрукова: жена и дети

Первая жена Ирина

С Ириной Безруковой он поженился в 2000 году, во время съемок “Бригады”, брак продлился около 15 лет. 15 сентября 2015 года он подтвердил развод в социальных сетях.

Жена Анна Матисон

С режиссером Анной Матисон он работал над картиной "Млечный путь" (2015), в написании сценария которой она участвовала. Познакомились они в феврале 2015 года. Рабочие отношения превратились в роман. Брак зарегистрировали 11 марта 2016-го. Матисон снимает мужа в своих проектах: "После тебя", "Нищеброды", "Заповедник", "Папы", сериал "Плевако".

Сергей Безруков с Анной Матисон Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Дети Сергея Безрукова

В браке с Анной Матисон родились трое детей. Дочь Мария появилась на свет 4 июля 2016 года, сын Степан в 2018-м, сын Василий в 2021-м. Степана назвали в честь прадеда по отцовской линии.

Последние новости: новые проекты актера

В 2026 году в прокат вышла сказка "Чудо-Юдо": премьера состоялась 22 октября. Режиссер — Серик Бейсеу. Безруков сыграл Черногора, отца героини. По его словам, роль позволила ему быть смешным, а герой получился строгим, но трогательным. Съемки шли в Москве, Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях. Большая часть съемок прошла в Хибинах: группа ждала солнечной погоды, но встретила туман и дождь, а дворец Черногора построили в горах с нуля.

Сериал "Трудно быть богом" по повести Стругацких вышел 3 сентября. Режиссер — Дмитрий Тюрин, а дона Кондора играет Безруков. Светская премьера "Трудно быть богом" прошла 1 сентября в московском кинотеатре "Октябрь", цифровая состоялась 3 сентября.

Следующие работы уже объявлены. Сериал "Фурия" выйдет до конца 2026 года: тизер показали 26 октября, Безруков играет Виктора Чайкина, отца героини Ники Чайкиной.

В сериале "Капитанская дочка" он сыграет Андрея Петровича Гринева, отца Петра Гринева; телепремьера запланирована на канале "Россия".

В планах "Королева Анна" (февраль 2027 года), где он исполнит князя Ярослава Мудрого, и спортивная драма "Команда" о футбольном клубе "Тотем", созданном красноярскими детдомовцами. Он сыграет депутата Сергея Горбунова. Премьера — осень 2027-го.

Сергей Безруков и Владимир Путин Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Интересные факты о Сергее Безрукове