Сергей Жуков — фронтмен группы "Руки Вверх!", автор хитов “Крошка моя” и "Алешка". Собрали все интересные факты: от ранних лет в Димитровграде до 2026 года, включая семью, бизнес и сольные проекты.

Полное ФИО Жуков Сергей Евгеньевич Возраст и дата рождения 50 лет, 22 мая 1976 Образование Самарский государственный институт искусств и культуры, специальность “режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи” Рост 178 Знак зодиака Близнецы Жена Регина Бурд Мать Лилия Наильевна Жукова Отец Евгений Михайлович Жуков

Ранние годы

Детство и семья

Сергей родился 22 мая 1976 года в городе Димитровграде Ульяновской области. Когда ему исполнилось шесть лет, у него родился брат. Отец работал слесарем-наладчиком, а мать была учительницей музыки. Так что дома сочеталось и техническое, и творческое. Это могло повлиять на то, каким вырос будущий артист.

Школьные годы и первые увлечения

По воспоминаниям Жукова, школьные годы прошли без серьезных потрясений: учеба давалась легко, а домашняя атмосфера оставалась благополучной. Мать, будучи педагогом, с ранних лет приобщила сына к музыке: именно в младших классах он впервые сел за фортепиано.

Сергей Жуков с мамой и младшим братом, фото из личного архива из личного архива

В юности Жуков активно занимался спортом: футбол, хоккей, боевые искусства, а затем бодибилдинг. Увлечение стероидами едва не привело к серьезным проблемам со здоровьем, но мать вовремя настояла на отказе от препаратов.

Образование

Сразу после школы, в 1993 году, будущий артист переехал в Самару для поступления в профильный вуз. Выбор пал на Самарскую академию искусств, где он обучался с 1993 по 1999 год. Итогом шестилетней подготовки стало присвоение квалификации, которая объединяла две смежные области: режиссуру шоу-программ и организацию культурно-досуговой работы с молодежью. Этот опыт во многом предопределил его дальнейшую деятельность в шоу-бизнесе.

Сергей Жуков с младшим братом Михаилом, фото из личного архива Фото: Источник: из личного архива Сергея Жукова

Работа на радио и знакомство с Алексеем Потехиным

Параллельно с учебой Жуков устроился на радио "Европа Плюс" в Самаре. Его проектом стала передача "Хит-час", посвященная танцевальной музыке. В стенах радиостудии он пересекался с другими ведущими, и одним из них оказался Алексей Потехин, известный по рубрике "Потешки от Потехина". Их знакомство произошло в рабочей обстановке и в дальнейшем переросло в совместные проекты.

Начало музыкальной карьеры

Первые группы и выступления

Первым серьезным музыкальным опытом стало участие в группе "Вася" из Димитровграда — это произошло в 1990 году. Руководил коллективом Василий Кутлубаев, в честь которого и было выбрано название. В 1991-м группа одержала победу на конкурсе "Восходящая звезда эстрады-91", а песни "Море шумит", "Вернись" и "Девчонка" в будущем вошли в репертуар "Руки вверх!".

Сергей Жуков на премии RU.TV

В 1993 году Жуков вместе с Потехиным переехал в Тольятти. Здесь они собрали новую команду — "Дядюшка Рэй и компания". Название дано по аналогии с вокалистом 2Unlimited Рэем Слэйнгардом. В 1994 году музыканты записывали англоязычный материал и организовывали дискотеки с вечеринками для местной публики.

Переезд в Москву

В мае 1995 года музыканты приняли решение о переезде в Москву. В столице Сергей быстро трудоустроился: его взяли диджеем на радиостанцию "Рокс". Так начался новый этап, связанный с работой в крупном медиацентре.

Появление названия "Руки Вверх!"

По одной из версий, в конце 1995 года дуэт сделал ход, который в итоге определил их бренд. Музыканты отправили на радиостанцию Maximum кассету с записью своих треков, сопроводив ее коротким, но емким пояснением: этот материал заставит публику поднимать руки вверх. Через неделю последовала реакция: в утреннем эфире Константина Михайлова и Ольги Максимовой прозвучала композиция "Доброе утро". Представляя слушателям новый коллектив, ведущие озвучили именно то название, которое авторы сами негласно продвигали, — "Руки Вверх!". Так случайная фраза превратилась в официальный бренд группы.

Сергей Жуков, Андрей Маликов и Алексей Потехин, 1997 год Фото: Источник: из личного архива Сергея Жукова

Группа "Руки Вверх!"

Первый успех и популярность в 1990-е

В 1997 году после знакомства с продюсером Андреем Маликовым группа выступила на фестивале "Нон-стоп — 97" и выпустила дебютный альбом "Дышите равномерно" с двумя хитами-лидерами чартов. 1998-й принес "Сделай погромче!" и сборник с Добрыниным, а также платиновый сертификат и "Золотой граммофон" за "Крошка моя".

Главные альбомы и хиты

В 2001 году дискография пополнилась двумя работами — "Не бойся, я с тобой" и "Маленькие девочки". Хит "18 мне уже" отметился в финале ежегодного фестиваля "Песня года", подтвердив статус группы в эфирном пространстве.

С 2002 года коллектив начал системное сотрудничество с танцевальной командой Street Jazz, что отразилось на визуальной составляющей выступлений. Весенний релиз "Конец попсе, танцуют все!" закрепил новый имидж.

Альбом 2003 года "Мне с тобою хорошо" принес коллективу статуэтку премии “Муз-ТВ" за песню "Милая моя". В том же сезоне вышли синглы "Танцуй" и "10 лет", которые вошли в регулярную ротацию.

Распад дуэта и дальнейшая история группы

В 2006 году Жуков и Потехин объявили о завершении совместной работы над проектом "Руки Вверх!", после чего каждый взял курс на индивидуальные проекты. Позднее оба артиста не раз возвращались к этой теме в интервью.

Алексей Потехин, Сергей Жуков и Сати Казанова, 2000 год Фото: Источник: из личного архива Сергея Жукова

Сергей связывал распад с длительностью их общего пути: десять с половиной лет постоянного контакта, по его словам, привели к тому, что ресурс совместного существования был исчерпан. Алексей же указывал на потерю прежнего интереса к концертной деятельности, которая превратилась для него в рутинное действие.

Сольная карьера Жукова

Первые шаги вне группы Жуков сделал в начале 2000-х, выпустив альбом "Территория" (2002) и его продолжение "Территория. Нежность" (2004). В 2007-м к ним добавилась пластинка "В поисках нежности…". С 2008 года артист стал использовать оригинальное название коллектива для своих сольных концертов, а в 2009-м издал два сборника "Лучшие песни" (части I и II), аккумулировавших ключевые хиты.

В 2011 году клуб Arena Moscow принял сольное шоу Жукова, посвященное 15-летию "Руки Вверх!" — фронтмен выступал с балетом Street Jazz. В 2016-м состоялось временное воссоединение с Потехиным в честь 20-летия группы, однако после тура артисты вновь разошлись, и бренд остался за Жуковым.

С 2017 по 2024 год музыкант выпустил ряд синглов и дуэтов:

в 2017 — "Забери ключи", "Плачешь в темноте»";

в 2018 — "Танцы", "К черту эту гордость" и совместная работа с Little Big — "Слэмятся пацаны";

в 2019 — дуэт со Стасом Михайловым "Наши дети", а также сольные "Она меня целует" и "Я больной тобой";

в 2020 — "Москва не верит слезам" с Artik & Asti;

в 2021 — "Ради танцпола" с Gayazovs Brothers, "Deep House" и "Нокаут" с Клавой Кокой, а также трек с сыном Энджелом "Бум-Бум!" для мультфильма;

в 2022 — лирические "Вспомни моменты" и "Оттепель";

в 2023 — "Алешка 2.0";

в 2024 — "Студент 2024" — обновленная версия старого хита.

Продюсирование и творческие проекты

Работа с молодыми исполнителями

Вне сольной работы Жуков курировал проекты разных жанров: среди его подопечных были певица Акула, RnB-группа K.U.K.L.A., рок-коллективы "Сказка", Turbomoda, RevoльveRS и поп-дуэт "Фактор-2". Также в 2014–2015 годах совместно с братом Михаилом был реализован проект "Братья Жуковы": выпущены сингл "Ты мое море" и альбом "Засыпай".

Кино, сериалы и телевидение

Помимо музыкальной деятельности, артист регулярно появляется в кино и на телевидении. В разное время он сыграл самого себя в ситкоме "Интерны", комедии "Женщины против мужчин" (2012) и в сериале "Физрук" (2017). Новогодняя комедия "СамоИрония судьбы!", вышедшая 31 декабря 2022 года, примечательна воссоединением Жукова с Алексеем Потехиным — бывшие партнеры исполнили совместный номер как группа "Руки вверх!". В проекте также звучали песни в исполнении Любови Успенской, Люси Чеботиной, Филиппа Киркорова и других.

В октябре 2024 года состоялась премьера байопика "Руки вверх!", в котором образ солиста в молодости воплотили сам Сергей, его сын Энджел и актер Владислав Прохоров, а роль Алексея Потехина сыграл Илья Рус. Подробности о съемках и замысле фильма артист раскрыл в программе "Секрет на миллион", где впервые рассказал о ранее не публиковавшихся фактах из жизни, включая борьбу с тяжелой болезнью.

Вместе с сыном Жуков участвовал в озвучивании пятого сезона мультсериала "Простоквашино": отец появился в камео и записал "Гимн Простоквашино", а Энджел стал новым голосом Дяди Федора.

Телевизионная активность артиста также включала участие в нескольких шоу. В 2023 году на ТНТ стартовал проект "Конфетка", где звезды исполняют песни начинающих авторов; во втором выпуске Жуков представил кавер на композицию Сергея Орлова "Ты моя", который победил в зрительском голосовании. Затем он вошел в жюри "Битвы каверов". Осенью того же года он стал судьей второго сезона шоу "Залетай в тренды" вместе с Люсей Чеботиной и Инстасамкой.

Театр и постановки

Помимо работы в кино и на телевидении, артист обращается и к сценическим форматам. В 2025 году состоялся его дебют в качестве автора идеи и композитора спектакля, посвященного военной тематике, — постановка получила название "Ты у меня одна". Для этого проекта Жуков создал 15 оригинальных музыкальных композиций. На сцене он предстал в образе артиста фронтовой бригады, а роль центрального персонажа исполнил его сын Энджел Жуков.

Сергей Жуков Фото: Источник: Андрей Любимов / РБК

Предпринимательство

Сергей Жуков развивает бизнес в нескольких сферах. Он занимает пост гендиректора лейбла Real Records, основал студию IT Territory и сервис поиска жилья "Тут найдут".

В общепите его проекты включают сеть баров "Руки вверх!", кондитерскую "Любовь и сладости", капсульный отель, агробизнес по выращиванию клубники и бар "Евгенич".

Личная жизнь Сергея

Первый брак с Еленой Добындо

С Еленой Добындо Сергей Жуков познакомился еще в Тольятти в 1994 году, однако романтические отношения между ними сложились позднее, уже после переезда обоих в Москву. Развитие романа привело к беременности Елены. Этот факт встретил несогласие со стороны ее отца. Несмотря на первоначальное давление, пара узаконила отношения.

Совместная жизнь оказалась непростой: частые разногласия привели к расторжению брака. После развода Сергей пытался восстановить отношения с бывшей супругой, однако примирение не состоялось. Елена с дочерью переехала в Соединенные Штаты.

Жена Регина Бурд

С 2007 года Сергей Жуков женат на певице Регине Бурд. Свой брачный союз они оформили необычным способом — на острове Самуи молодожены посадили дерево, ставшее для них семейным символом, к которому они возвращаются каждый год.

Сергей Жуков с женой Региной и дочерью Никой Фото: Globallookpress

Дети

В первом браке с Еленой Добындо родилась дочь Александра. Девочка с ранних лет проявила музыкальные задатки и впоследствии стала солисткой русского детского театра Людмилы Шайбл. Отец поддерживает с ней отношения: в 2014 году они впервые вместе появились на публике перед камерами, а позже, в ходе концерта в Чикаго, Жуков пригласил Александру на сцену, и они исполнили дуэт.

Во втором браке с Региной Бурд родились четверо: дочь Ника и сыновья Энджел, Мирон и Эван. Артист признается, что растить четверых непросто, и он не считает себя идеальным отцом. Однако в общении с ними он придерживается открытости: не повышает голоса и разговаривает на равных, как со взрослыми.

Здоровье и похудение

В 2017 году Сергей Жуков сообщил о потере 24 кг за три месяца (при росте 178 см). Уменьшение веса было обусловлено медицинскими рекомендациями: избыточная масса тела создавала риски для сердечно-сосудистой системы, а наличие грыжи требовало хирургического вмешательства. Артист прерывал гастрольный график, проходил госпитализацию и операцию. Для достижения эффекта использовались диета и физические нагрузки.

Сергей Жуков сейчас

В мае 2026 года Сергей Жуков отметил 50-летие. Празднование прошло в его собственной сети баров "Руки Вверх! Бар" — для приглашенных звездных гостей была организована серия тематических вечеринок помимо основного банкета. В день рождения артист также представил первый трек "Холодно" с грядущего альбома "Врубай на полную!".

Юбилейный для исполнителя год совпал с 30-летием группы "Руки вверх!". В честь этой даты Жуков провел шоу "30 нам уже!" на большой спортивной арене “Лужники”, которое дало старт масштабному стадионному туру.

В мае музыкант стал гостем программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!", где исполнил хиты "Руки вверх!". В студии его сопровождали брат, дочь и мама.

Среди новых проектов — театральная адаптация музыкального фильма "Плакса". В одноименном мюзикле главную роль исполнила Ника Жукова; Сергей выступил в качестве продюсера, сценариста и композитора. Премьера спектакля запланирована на сентябрь 2026 года.

Дискография

Студийный каталог группы "Руки вверх!" насчитывает более десяти альбомов, выпущенных с 1997 по 2026 год. Отсчет ведтся с дебютной работы "Дышите равномерно" (1997), за которой последовали "Сделай погромче!" (1998), "Без тормозов" (1999) и "Здравствуй, это я" (2000).

Сергей Жуков

Пик продуктивности пришелся на 2001-й, когда вышли сразу две пластинки — "Не бойся, я с тобой!" и "Маленькие девочки". В последующие годы коллекцию песен пополнили "Мне с тобою хорошо" (2003) и "А девочкам так холодно…" (2004). После восьмилетнего перерыва в 2012 году вышел альбом "Открой мне дверь!", а в юбилейный для группы 2026-й — "Врубай на полную!".

Параллельно с работой в коллективе Сергей Жуков развивал сольное творчество. В 2002 году он представил дебютный альбом "Территория", в 2004-м — продолжение "Территория. Нежность", а в 2007-м — пластинку "В поисках нежности". Также в 2015 году вместе с братом Михаилом был реализован совместный проект "Засыпай", вышедший под брендом "Братья Жуковы".

Фильмография и участие в шоу

Актерский послужной список Сергея Жукова включает следующие проекты:

2012 — "Интерны" (камео);

2015 — "Женщины против мужчин" (эпизод);

2017 — "Физрук" (роль самого себя);

2021 — "Евгенич" (главная роль, также продюсер);

2022 — "СамоИрония судьбы!" (участие в музыкальном номере);

2024 — "Руки вверх!" (байопик, роль взрослого солиста);

2024 — "Небриллиантовая рука" (комедийная роль).

Телепроекты и музыкальные шоу

В 2023 году Сергей Жуков принял участие в трех разноплановых телевизионных шоу. Первым стал проект телеканала ТНТ "Конфетка". Жуков выступил во втором выпуске с кавером на композицию "Ты моя" (автор Сергей Орлов), и этот номер стал победителем зрительского голосования.

Затем музыкант попробовал себя в судейском амплуа. В шоу "Битва каверов" вместе с ведущим Айдаром Гараевым и коллегой Клавой Кокой он оценивал нестандартные интерпретации знаменитых хитов, представленные творческими коллективами.

Осенью того же года Жуков вошел в состав жюри второго сезона проекта "Залетай в тренды".

Награды и достижения

За годы творческой деятельности Сергей Жуков как в составе группы "Руки Вверх!", так и сольно стал обладателем ряда престижных российских музыкальных наград. В числе главных — многократные статуэтки "Золотого Граммофона": по состоянию на 2021 год артист получил уже девятую за композицию "Укради меня" (восьмую он забрал ранее в том же году). Также он является лауреатом премии “Муз-ТВ" — например, группа удостаивалась ее за песню "Милая моя" в 2003 году, а сам Жуков привлекался в качестве эксперта на церемониях вручения. Неоднократно коллектив и его лидер отмечались дипломами фестиваля "Песня года"; в 2001-м такой диплом получила композиция "18 мне уже". В копилку достижений также входят награды премии RU.TV и "Новое Радио Awards".

Сергей Жуков на вручениb наград "Золотой граммофон" Фото: Источник: Комсомольская Правда / Global Look Press

Коммерческий успех подкреплен впечатляющими показателями продаж. За первые пять лет творческой активности группа выпустила восемь альбомов, удостоенных шести серебряных, трех золотых и двух платиновых сертификатов. В 1999 году "Руки Вверх!" стала лауреатом сразу трех дипломов второй ежегодной премии Российской индустрии звукозаписи в номинациях "Российский радиохит" ("Крошка моя"), "Альбом года" ("Сделай погромче") и "Исполнитель года". Международное признание пришло после того, как немецкая группа ATC записала кавер-версию на песню "Руки Вверх!" ("Песенка"). За продажи более 1 млн компакт-дисков в Западной Европе коллектив получил специальную награду от BMG Russia. Сам сингл стал платиновым в Германии и золотым в Австрии, Бельгии, Дании, Швеции и Швейцарии.

Успех артиста также нашел отражение в деловых рейтингах. По данным журнала Forbes, в 2017 году Жуков занимал 43-ю строчку в списке самых успешных знаменитостей России, в 2018-м поднялся на 16-е место, а в 2021-м расположился на 21-й позиции.