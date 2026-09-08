В конце лета владельцы кошек и собак могут замечать, что их питомцы начинают стремительно терять шерсть. Часто этот процесс — естественная подготовка организма к смене сезона. Однако в некоторых случаях затяжное или слишком обильное выпадение может сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем, которые важно вовремя распознать.

Сильная линька в конце лета — норма или нет

Усиление линьки в конце лета чаще всего норма. Организм животного реагирует на сокращение светового дня и изменение температуры.

У собак и кошек, которые живут в квартире, сезонность менее выражена. Дома круглый год тепло, вечером включен свет, поэтому шерсть может понемногу выпадать постоянно, а в конце лета и осенью этот процесс просто усиливается Арина Искендерова старший ветеринарный врач-дерматолог Vetcity Clinic

Главное, на что стоит обратить внимание, — состояние кожи. Если шерсть выпадает равномерно, проплешин нет, питомец не чешется и хорошо себя чувствует, то, скорее всего, речь идет о физиологической линьке. Естественный процесс смены шерсти помогает организму подстраиваться под температуру окружающей среды.

Сильная линька в конце лета Фото: Unsplash

В каких случаях обильной линьки нужно обратиться к ветеринару

Само по себе количество шерсти на полу мало о чем говорит. Специалист Арина Искендерова подчеркивает, что к врачу необходимо обратиться, если появились участки поредения или полного отсутствия шерсти. Особенно если кожа на месте выпадения шерсти покраснела, шелушится, покрылась корочками или стала мокнуть. Ненормально, когда животное постоянно чешется, вылизывает одно место или выгрызает шерсть. У кошек зуд не всегда заметен: они могут просто чаще умываться, а также скрываться в укромных местах, поэтому владельцы видят уже запущенную патологию.

Также стоит насторожиться, если шерсть стала тусклой, ломкой или жирной, а от кожи появился неприятный запах. Причиной могут быть паразиты, аллергия, бактериальная или грибковая инфекция, а иногда и нарушения работы внутренних органов и эндокринные патологии. По внешнему виду поставить диагноз нельзя, для установления причины такого состояния могут использоваться соскобы, цитологическое исследование кожи, трихограмма, анализы крови, а также гистологическое исследование биоптатов кожи. Похожие изменения кожи встречаются при разных заболеваниях, и лечение в каждом случае будет индивидуальным.

Что такое линька и от чего зависит

Линька — естественная часть цикла волосяного фолликула. Каждый волос проходит несколько фаз. Начинается с анагена — фазы активного роста новых волосков. Затем через переходный катаген фолликул переходит в телоген, фазу покоя, где волос уже не растет, но еще держится в коже. В финальной фазе — экзогене — старые волоски выпадают, освобождая место для следующего цикла.

Заметные периоды сезонной линьки обычно приходятся на весну и осень, когда меняется продолжительность светового дня. Свет влияет на выработку мелатонина: чем длиннее день, тем его меньше, чем короче — тем больше. Изменение уровня гормона становится одним из сигналов для перестройки фолликулярного цикла. Весной животное постепенно теряет плотный зимний подшерсток, а осенью формируется более густой покров. При этом в процессе участвуют и другие гормоны, в том числе гормоны щитовидной железы.

На состояние шерсти также влияют питание, перенесенные заболевания и стресс. Сначала нужно исключить обычную сезонную смену шерсти и заболевания кожи Арина Искендерова старший ветеринарный врач-дерматолог Vetcity Clinic

Как линяют собаки и кошки

Как линяют собаки и кошки Фото: Unsplash

У собак и кошек шерсть обновляется примерно одинаково, но сама линька может выглядеть по-разному.

Особенно заметно линяют животные с густым подшерстком. Это короткий мягкий слой волос под основной шерстью, который помогает сохранять тепло. Во время сезонной линьки подшерсток нередко выходит клочьями. Владельцев это может пугать, хотя при чистой коже и отсутствии зуда ничего необычного в такой линьке нет. Такое состояние хорошо знакомо владельцам шпицев.

У длинношерстных собак и кошек выпавшие волосы застревают в подшерстке, спутываются и быстро образуют колтуны. Короткая же шерсть легко осыпается и не собирается в большие комки, зато остается на одежде, мебели и коврах.

Пород, которые совсем не оставляют следов, не существует. У пуделей и некоторых терьеров выпавшая шерсть не так заметна, но это не значит, что за ней не нужно ухаживать. Без регулярного расчесывания она запутывается. У бесшерстных собак и кошек тоже могут расти отдельные тонкие волоски. При этом особого внимания требует уже не шерсть, а кожа Арина Искендерова старший ветеринарный врач-дерматолог Vetcity Clinic

Как помочь собаке или кошке во время линьки

Как помочь собаке или кошке во время линьки Фото: Unsplash

Во время линьки питомца нужно регулярно вычесывать. Так выпавшие волоски не будут оставаться в шерсти и спутываться. Здесь важно правильно подобрать расческу и учитывать тип шерсти. Например, инструмент для густого подшерстка может оказаться слишком жестким для короткошерстной собаки или кошки и поцарапать кожу.

Не стоит пытаться вычесать весь подшерсток за один раз. Лучше повторять процедуру чаще, не давить на расческу и следить за реакцией животного. Если питомцу больно, он пытается уйти, а кожа после вычесывания краснеет, скорее всего, инструмент не подходит или движения слишком резкие.

Собаку во время линьки можно искупать с шампунем для животных, а затем хорошо высушить и расчесать. Кошек обычно достаточно вычесывать несколько раз в неделю, поскольку они хорошо ухаживают за собой сами. Это помогает убрать выпавшие волоски и уменьшить количество шерсти, которую питомец проглатывает во время умывания.

Если самостоятельно справиться с линькой не получается, можно записать питомца на экспресс-линьку, которую предлагают многие груминг-салоны. Там его вымоют, высушат и хорошо вычешут, после чего шерсти дома станет заметно меньше.

Покупать специальные витамины только потому, что питомец начал линять, не нужно. Если он получает полнорационный корм, необходимые вещества уже есть в рационе. Добавки лучше давать по показаниям врачам Арина Искендерова старший ветеринарный врач-дерматолог Vetcity Clinic

Не стоит забывать и об обработках от блох и других наружных паразитов. Они вызывают зуд, воспаление кожи и ухудшают состояние шерсти. Процедуру нужно проводить даже животным, которые не выходят на улицу, так как вредителей могут случайно принести с улицы владельцы.