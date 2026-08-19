Мария купила свою первую машину! Долго выбирала, копила, переживала, а ведь еще столько дел: техосмотр, заправка, мойка, возможно, тюнинг. В таких мыслях и с приятным волнением Мария ехала из салона …пока ее не остановил инспектор ГИБДД с вопросом: “Где номера?”.

В самом деле, установкой номерных знаков Мария заняться забыла. А если честно, то вообще забыла в спешке. Сейчас мы и расскажем, как быть в такой ситуации.

Сколько можно ездить без номеров после покупки автомобиля

По закону, владелец обязан подать заявление в регистрационное подразделение и поставить автомобиль на учет. Сделать это нужно в течение десяти дней после приобретения или с ввоза на территорию Российской Федерации.

До момента получения номерных знаков транспортным средством можно пользоваться. Но на этот период при себе необходимо иметь договор купли-продажи или таможенные документы, чтобы доказать право на транспортное средство.

Это правило касается только тех автомобилей, которые продаются без номеров. Если машина уже снабжена регистрационными регистрационными табличками, то ездить без них нельзя ни дня. А если на автомобиле установлены транзитные номера после прохождения таможенного контроля, срок увеличивается до 30 дней.

Если же номерные знаки украли, нужно:

Подать заявление в полицию о краже и описать все известные детали. Получить талон-уведомление в отделении УВД (он подтверждает, что дело завели). Направить в ГИБДД талон и заявление на замену регистрационных знаков, приложить свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства и документ, удостоверяющий личность владельца автомобиля. Оплатить госпошлину (в 2025 году она составляет 2000 рублей). При наличии — сдать старый номер (если украли только одну табличку), а взамен получить новые. Обратиться в страховую компанию и скорректировать полис ОСАГО (если есть).

Но управлять машиной даже в таком случае нельзя. Допустимо ездить без номеров, если их установка невозможна из-за технических особенностей транспортного средства. Например, при повреждении в результате ДТП. Но в таком случае машину необходимо как можно скорее починить.

Какой штраф за езду без номера

К дорожному движению допускаются только зарегистрированные транспортные средства. Дело в том, что отсутствие номерных знаков затрудняет установление владельца в случае нарушения или ДТП. А это в случае с аварией может привести к спорам и расходам на компенсацию.

Так, если ездить без номеров на новой машине более 10 дней после покупки, это нарушение закона. За него полагается штраф в размере от 500 до 800 рублей. А за повторное правонарушение придется заплатить 5 тыс. руб. либо потерять право на управление транспортными средствами на срок 1–3 месяца. При этом не имеет значения, отсутствует только одна табличка или обе, — это в любом случае нарушение.

Эти суммы распространяются на автомобили. Для владельцев мотоциклов расценки и санкции такие же, за исключением того, что при повторной езде без номеров транспортное средство могут изъять.

Эвакуация на штрафстоянку

Так может случиться, если транспортное средство без номеров:

находится на платной парковке;

нарушает правила стоянки, например, оставлен под запрещающими знаками или на месте для людей с инвалидностью, хотя соответствующих отметок на нем нет.

Если же отсутствие номерных знаков — это единственное правонарушение, но сам автомобиль припаркован правильно и на общественной территории, конфисковать его не могут.

Что делать, если авто без номеров стоит во дворе

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Прежде всего, не пытаться убрать автомобиль самостоятельно. Потому что его владелец может обратиться в правоохранительные органы. Можно попробовать найти его, если вы знакомы или есть подозрения, кем он может быть, и обсудить с ним необходимость перемещения машины. Если договориться невозможно, вызовите ДПС: сотрудники обязаны эвакуировать автомобиль или привлечь владельца к ответственности.

Также можно обратиться в местную администрацию: подать заявление заказным письмом или через специальную форму на сайте. В обращении нужно указать местонахождение автомобиля, его марку, модель, цвет и другие признаки (даже лучше — приложить фото). А еще необходимо отметить, как долго автомобиль не используется.

После этого владельца отыщут, направят ему требование убрать автомобиль с общественной парковки и поставить номера. Если же найти собственника не получится, автомобиль признают бесхозным и передадут в муниципальную собственность.

Как произвести оплату штрафа за отсутствие номеров

ГТРК "Южный Урал"

Есть несколько способов:

В отделении банка. Для этого нужно принести в отделение свой паспорт и постановление, передать документы специалисту и действовать по его инструкции.

Через банковский терминал. Нужно вставить карточку в банкомат либо приложить к считывателю, ввести PIN-код. После этого выбрать “Платежи и переводы”, затем “ГИБДД” и “Штрафы”, потом “Оплата по квитанции”, ввести номер постановления, проверить данные и подтвердить оплату.

Через онлайн-банк. Для этого войдите в личный кабинет, перейдите в раздел “Переводы и платежи”, выберите “ГИБДД” и “Штрафы”. Затем выберите услугу “Оплата по квитанции”, заполните реквизиты, введите код-подтверждение (обычно приходит по смс) и нажмите “Оплатить”.

Через портал “Госуслуги”. Авторизуйтесь, перейдите в раздел сведений об административных правонарушениях и нажмите “Получить услугу”. Потом заполните поля и внесите средства.

На сайте ГИБДД. Перейдите в раздел “Сервисы”, выберите “Проверка штрафов”, введите номер авто и данные СТС. Потом нажмите “Уплатить онлайн”, выберите назначение и подтвердите оплату.

Важно: на внесение средств для погашения штрафа отводится 70 дней. Причем в первые 20 оплатить можно со скидкой в 25%.

Как избежать проблем с номерами

Источник: unsplash.com

Есть несколько рекомендаций на разные случаи.

При регистрации

Убедитесь в наличии регистрации и легальности номерных знаков. Это можно сделать на сайте ГИБДД или в приложениях по VIN-коду или госномеру. При регистрации свяжитесь с предыдущим собственником. Без него поставить транспортное средство на учет будет затруднительно. Если это невозможно, обратитесь к юристу.

При эксплуатации

Поддерживайте номерные знаки в чистоте. Рекомендуется иметь при себе емкость с водой и салфетки, чтобы протирать номера от грязи. Если обнаружили, что на транспортном средстве нет номеров, не садитесь за руль и сообщите в ГИБДД.

При назначении штрафа

Если на транспортном средстве действительно отсутствуют регистрационные таблички, внесите средства и погасите задолженность. Если назначение ошибочное, постарайтесь его оспорить в течение первых 10 дней. При подаче заявления обязательно предоставьте доказательства своей невиновности.

Часто спрашивают

Какой штраф за отсутствие госномеров?

Штраф в размере 500 руб. Правило распространяется на легковые и грузовые автомобили и мотоциклы.

Сколько можно ездить без номеров при покупке автомобиля?

После приобретения у автовладельца есть 10 дней на оформление документов и получение новых номерных знаков. В этот период пользоваться транспортным средством можно, но важно иметь при себе договор купли-продажи.

Какой штраф за езду без переднего номера?

Федеральное законодательство требует наличия обоих номеров. Отсутствие хотя бы одного считается нарушением правил эксплуатации транспортного средства — сумма от этого не меняется (стандартно — 500 руб., при повторном нарушении — 5 тыс. руб.).

Какой штраф за отсутствие заднего номера на автомобиле?

Достаточно отсутствия хотя бы одной из регистрационных табличек. Поэтому — 500 руб. стандартно, 5 тыс. руб. — при повторном нарушении.