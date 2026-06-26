Дорожный знак “Остановка запрещена”: что означает и какой штраф предусмотрен за нарушение

В каких зонах действует дорожный знак 3.27 “Остановка запрещена”, как оплатить или обжаловать штраф и в каких случаях остановка не будет считаться нарушением — в материале “Вести.ru”.

Как выглядит и что означает знак “Остановка запрещена”

В ПДД круглый дорожный знак синего цвета с красными скрещенными линиями и каймой — это обозначение 3.27 “Остановка запрещена”. Оно указывает на отрезок дороги, где автомобилям запрещено останавливаться даже на короткий промежуток времени, так как они могут стать помехой для движения других транспортных средств (ТС).

Не стоит путать понятия “остановка” и “стоянка”: в первом случае речь идет о преднамеренном прекращении движения автомобиля менее чем на пять минут, а иногда и дольше, если оно нужно для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки. Стоянка — более чем на пять минут по причинам, не связанным с этими действиями.

Знак 3.27 более “жесткий”, так как он запрещает не парковку, а любую остановку в принципе. Чаще всего он устанавливается в определенных местах: рядом со зданиями полиции, скорой или пожарной части, на узких или аварийно-опасных участках дороги.

Зона действия знака

Зона действия знака “Остановка запрещена” — та сторона дороги, где он расположен. В городе и за его чертой остановка запрещена от точки его нахождения до ближайшего перекрестка, который находится за ним. Если речь о населенном пункте без перекрестков — до тех пор, пока он не закончится. Выезды с прилегающих территорий и примыкания второстепенных дорог без соответствующих знаков не прерывают действие запрета.

Конец действия знака может обозначаться специальными табличками 8.2.2–8.2.3, повторным знаком с табличкой 8.2.3, знаком 3.31 “Конец зоны всех ограничений”, а также установкой знаков 5.29 или 6.4.

Кому можно остановиться под знаком “Остановка запрещена”

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства и легковые такси только в специальных местах, обозначенных разметкой 1.17.1 и (или) знаками 5.16, 5.17, 5.18. Если вместе со знаком установлена табличка 8.18 “Кроме инвалидов”, запрет не действует для автомобилей с опознавательным знаком “Инвалид”

Есть исключения, когда прекращение движения ТС в зоне действия знака “Остановка запрещена” вынужденное. Тогда это не будет считаться нарушением, и гражданин имеет право остановиться под знаком:

если водителю стало плохо;

по требованию автоинспектора;

из-за поломки автомобиля;

для автомобилей со специальными сигналами, которые выполняют задания органов государственной власти;

для транспорта спецслужб: полиции, скорой помощи или пожарной службы.

РИА Новости

Какие знаки могут действовать вместе

Рядом с обочиной, вместе с дорожным знаком “Остановка запрещена”, может располагаться специальная желтая разметка 1.4, на протяжении которой действует запрет на остановку транспортных средств. Также 3.27 может быть сопровождаться вспомогательными указателями со стрелками, направленными вверх или вниз. Они дополняются цифровыми обозначениями по количеству метров, например, если рядом со стрелкой число “80”, то зона запрета на остановку ТС начнет действовать через 80 метров.

стрелка вверх , или Знак 8.2.2: запрет на остановку начинается за знаком и действует столько метров, сколько обозначено на табличке;

стрелка вниз , или Знак 8.2.3: означает, что водитель может остановиться после этого знака, и “Остановка запрещена” действует на отрезке дороги, который располагается за знаком;

двойная стрелка, или Знак 8.2.4: предупреждает водителя, что знак был установлен ранее и продолжает действовать.

“Остановка запрещена” может применяться с табличками времени или дня недели, которые показывают, в какой период действует знак: в определенные часы, дни или недели.

ГТРК "Южный Урал"

Штраф за остановку под знаком “Остановка запрещена”

Размер штрафа в 2026 году

Минимальное наказание за прекращение движения ТС под знаком “Остановка запрещена” составляет 2 250 рублей в регионах и 4 500 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, согласно статье 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Региональные особенности

Сумма штрафа за остановку в зоне действия знака “Остановка запрещена” увеличена в Москве и Санкт-Петербурге и составляет 4,5 тыс. руб. Если стоянка повлекла создание препятствий для движения других транспортных средств, применяется отдельный состав нарушения: штраф составляет 2 тыс. руб. , а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тыс. руб .

Когда увеличивается размер штрафа

Остановка транспорта на пешеходном переходе и на расстоянии ближе пяти метров к нему влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. руб. для регионов, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тыс. руб. Штраф за знак повышается до 2 тыс. руб. , если водитель дополнительно создает помеху другим автомобилистам. Также добавляется дополнительный штраф до 5 тыс. руб. , если владелец ТС остановился в отведенном для инвалидов месте.

Эвакуация автомобиля

Помимо наложения административного штрафа из-за остановки под знаком “Остановка запрещена”, транспортное средство могут эвакуировать. Это происходит в случаях, если знак 3.27 сопровождается табличкой 8.24 “Работает эвакуатор” — в зоне действия знаков 3.27–3.30 может применяться задержание транспортного средства и его перемещение на специализированную стоянку.

Водителю придется не только забирать автомобиль со штрафстоянки, но и доплачивать за услугу эвакуатора. Например, в столице перемещение автомобиля на спецстоянку стоит от 8,5 тыс. руб. для мотоциклов и легковых автомобилей мощностью до 80 л.с., до 12 450 рублей для большинства легковых автомобилей категории В мощностью свыше 80 л.с.

Хранение на спецстоянке также стоит от 1 360 до 3 040 рублей за сутки в зависимости от категории ТС. Если забрать автомобиль в течение первых суток, плата за хранение не начисляется.

А еще придется оплатить основной штраф в размере 4,5 тыс. руб.

Как зафиксировать факт вынужденной остановки

Водителю, получившему постановление о назначении штрафа, потребуется подать заявление в ГИБДД, чтобы доказать факт вынужденной остановки и, конечно, отстоять свою правоту. Сделать это будет возможно при наличии доказательств:

фото и видео с места вынужденной остановки;

записи видеорегистратора;

показаний очевидцев.

Что делать, если дорожный знак был установлен неверно

Избежать наказания можно и в случае, если дорожный знак был установлен неверно. Для этого ГИБДД вместе с общественниками даже создали отдельный проект — “Дорожные ловушки”. Водитель может пожаловаться на знаки, заполнив специальную форму, если считает, что не нарушал правила дорожного движения, но при этом ему выписали штраф, эвакуировали автомобиль или произошло ДТП. Рассматривает обращения комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.

Чтобы проверить законность установки дорожного знака, водитель может обратиться в ГИБДД, Минтранс или заполнить онлайн-форму на "Госуслугах".

Как проверить и оплатить штрафы ГИБДД

Узнать о наличии штрафа за остановку в неположенном месте можно на ”Госуслугах” через браузер, в приложениях “Госуслуги”, “Госуслуги Авто” и на сайте ГИБДД. В течение 30 дней после вынесения постановления его можно оплатить со скидкой 25%.

“Госуслуги” через браузер. В личном кабинете потребуется указать название, государственный номер и свидетельство о регистрации (СТС) автомобиля. Далее можно проверить и оплатить штраф в разделе “Платежи”.

Приложение ”Госуслуги”. В главном меню нужно открыть раздел ”Платежи” и выбрать “К оплате”. Там можно проверить, оплатить штраф и получить чек.

Приложение ”Госуслуги Авто”. При открытии приложения на главном экране будет отображаться баннер с указанием неоплаченного штрафа. Более подробная информация и оплата доступны в разделе “Штрафы”.

Сайт ГИБДД. Нужно зайти на портал и ввести госномер и СТС. После этого — нажать “Запросить проверку”.

Как оспорить штраф за остановку под знаком ”Остановка запрещена”

У водителя есть 10 дней с момента получения постановления о нарушении, чтобы обжаловать штраф. Потребуется написать жалобу в ведомство, которое его назначило, или суд (можно обжаловать онлайн через ГАС “Правосудие”). Затем — подать жалобу лично или отправить заказным письмом.

Шапка. Указываются наименование суда или органа ГИБДД, куда подается обращение, ФИО водителя, его адрес проживания и номер телефона. Наименование документа. Пример: “Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении”. Основная часть. Описывается причина обжалования и обстоятельства происшествия, дата и информация о месте. Приводятся основания, почему заявитель считает постановление неправомерным. Указываются наименование органа или фамилия, имя, отчество и уполномоченного лица, который выписал штраф, а если речь о суде — судьи. Статья закона, по которому вынесено постановление. Приложения. Необходимо указать перечень документов, что прилагаются к обращению. Заключение. Указываются дата, подпись и расшифровка.

Обжаловать штраф можно и на “Госуслугах”. В разделе “Платежи” нужно выбрать нужный штраф, далее откроется информация о нем: время и место нарушения, причина и фото с камеры. Кнопка “Обжаловать” появится в случае, если это возможно сделать в онлайн-формате. Затем нужно выбрать причину обжалования и приложить доказательства, если они есть: фото- и видеозаписи, показания очевидцев, местоположение и все остальное. Статус рассмотрения будет отображаться в личном кабинете.